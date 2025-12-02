Въоръжен мъж с маска ограби бензиностанция в Банско

На 2 декември 2025 г. в 00:48 ч. в полицията е постъпил сигнал на тел. 112 за въоръжен грабеж в бензиностанция в град Банско, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.
По първоначална информация мъж с качулка и маска е заплашил с пистолет служителка и е отнел малка парична сума.
При инцидента няма пострадали. Уведомена е компетентната прокуратура и по случая е образувано досъдебно производство.
Работата по установяване и задържане на извършителя продължава.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ужасяващо е
09:53 02.12.2025
2 Николета
10:06 02.12.2025
3 голям
10:12 02.12.2025
4 Малкия холандец
10:13 02.12.2025
5 Механик
Как така е въоръжен с МАСКА? Маската не е оръжие.
"Въоръжен и маскиран мъж....." (и така нататъка)
Ехххххххх....
10:13 02.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 смях
Коментиран от #8
10:30 02.12.2025
8 Ъхъъъъ
До коментар #7 от "смях":Купил си е доза
10:33 02.12.2025