Въоръжен мъж с маска ограби бензиностанция в Банско

2 Декември, 2025 09:50 699 8

При инцидента няма пострадали. Уведомена е компетентната прокуратура и по случая е образувано досъдебно производство

На 2 декември 2025 г. в 00:48 ч. в полицията е постъпил сигнал на тел. 112 за въоръжен грабеж в бензиностанция в град Банско, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

По първоначална информация мъж с качулка и маска е заплашил с пистолет служителка и е отнел малка парична сума.

При инцидента няма пострадали. Уведомена е компетентната прокуратура и по случая е образувано досъдебно производство.

Работата по установяване и задържане на извършителя продължава.


  • 1 Ужасяващо е

    8 0 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА тази година със 70 Процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМЕ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ И ТЕХНИТЕ ДЕЦА СА ОБРЕЧЕНИ ДА БЪДАТ РОБИ. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    09:53 02.12.2025

  • 2 Николета

    6 0 Отговор
    Сигурно пак Путин е виновен .

    10:06 02.12.2025

  • 3 голям

    5 0 Отговор
    Глад мори добитъка !!!

    10:12 02.12.2025

  • 4 Малкия холандец

    6 0 Отговор
    Е как ве, полицайте повече производствения сектор, заплати увеличени с 70% и накрая престъпления и обири.

    10:13 02.12.2025

  • 5 Механик

    6 0 Отговор
    Проверете си заглавието и го научете тоя български език!
    Как така е въоръжен с МАСКА? Маската не е оръжие.
    "Въоръжен и маскиран мъж....." (и така нататъка)
    Ехххххххх....

    10:13 02.12.2025

  • 7 смях

    1 0 Отговор
    Този си е оправил бюджета - живот и жени.

    Коментиран от #8

    10:30 02.12.2025

  • 8 Ъхъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "смях":

    Купил си е доза

    10:33 02.12.2025

