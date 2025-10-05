Кирил Петков: Прокуратурата с незаконния си началник е внесла обвинение в съда срещу мен и Божанов на 1 октомври

Бившият лидер на ПП Кирил Петков и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов вече са подсъдими, след като прокуратурата е внесла на 1 октомври в Софийския градски съд обвинителен акт. Това съобщават от БНР.

Кирил Петков е обвинен в опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски.

Обвинението срещу Божидар Божанов е, че като министър на електронното управление и възложител на обществена поръчка е нарушил служебните си задължения по Закона за защита на класифицираната информация.

Фактът, че прокуратурата е внесла обвинителни актове срещу Кирил Петков и Божидар Божанов стана известен едва днес, след постове на двамата в социалните мрежи. Според Кирил Петков става дума за политическа репресия, поръчана от Делян Пеевски. Бившият лидер на "Продължаваме промяната" написа във Фейсбук:

"Прокуратурата с незаконния си началник е внесла обвинението в съда срещу мен и Божанов тихомълком на 1 октомври. Дали не го направи след като “дебелото Д” крещеше на “Дондуков”, че щял да ни приключи?

Това, което незаконният Сарафов и “дебелото Д” не могат да осъзнаят, е, че не могат да заключат всички свободни хора в България и че нас въобще не ни е страх от действията на тяхната превзета структура."