Кирил Петков: Прокуратурата с незаконния си началник е внесла обвинение в съда срещу мен и Божанов на 1 октомври

5 Октомври, 2025 12:06 1 366 76

  • кирил петков-
  • божидар божанов-
  • обвинение-
  • прокуратура-
  • 1 октомври

Кирил Петков е обвинен в опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски. Обвинението срещу Божидар Божанов е, че като министър на електронното управление и възложител на обществена поръчка е нарушил служебните си задължения по Закона за защита на класифицираната информация.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият лидер на ПП Кирил Петков и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов вече са подсъдими, след като прокуратурата е внесла на 1 октомври в Софийския градски съд обвинителен акт. Това съобщават от БНР.

Кирил Петков е обвинен в опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски.

Обвинението срещу Божидар Божанов е, че като министър на електронното управление и възложител на обществена поръчка е нарушил служебните си задължения по Закона за защита на класифицираната информация.

Фактът, че прокуратурата е внесла обвинителни актове срещу Кирил Петков и Божидар Божанов стана известен едва днес, след постове на двамата в социалните мрежи. Според Кирил Петков става дума за политическа репресия, поръчана от Делян Пеевски. Бившият лидер на "Продължаваме промяната" написа във Фейсбук:

"Прокуратурата с незаконния си началник е внесла обвинението в съда срещу мен и Божанов тихомълком на 1 октомври. Дали не го направи след като “дебелото Д” крещеше на “Дондуков”, че щял да ни приключи?

Това, което незаконният Сарафов и “дебелото Д” не могат да осъзнаят, е, че не могат да заключат всички свободни хора в България и че нас въобще не ни е страх от действията на тяхната превзета структура."


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 28 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 възложител на обществена поръчка

    15 5 Отговор
    цицане пак

    12:11 05.10.2025

  • 2 1488

    36 16 Отговор
    тоя па да говори за законие
    човек уби, фалшиви документи подаде, изльга сума ти народ
    никой не го потърси

    12:11 05.10.2025

  • 3 ХиХи

    30 10 Отговор
    Кики нале като сменихте каскетя всичко щеше да е наред, подле взехте служебните кабинети на Президента наринахте куп пари на Зелю и ся ривете? Вие си ги изпрахте бацо и шиши

    12:11 05.10.2025

  • 5 име

    31 9 Отговор
    Малко е, трябва и за паспорта и за фалшивата декларация да те съдят, даже ленчето парапеткова да привлекат към обвиняемите. А и за къщата на улица Чаталджа, дето сручайно сте я купили за 700 евро на квадрат, а след няма и две години я хподавате за 4000 евро на квадрат.

    12:13 05.10.2025

  • 6 Еми

    19 7 Отговор
    Незаконния началник стана такъв във времето на Ники сапуня

    12:13 05.10.2025

  • 7 КИРО

    24 9 Отговор
    Защо му е заключен фейсбук профила на този за коментари? От какво го е страх? Нали е демикрат и трябва да представлява уж народа???

    Коментиран от #18

    12:15 05.10.2025

  • 8 Българин

    8 25 Отговор
    Точно за това хората са с Пеевски и с ДПС! Защото той ни дава ред и справедливост, ясни правила и унищожава сороските!

    Коментиран от #48

    12:17 05.10.2025

  • 10 Мда...

    17 5 Отговор
    "Дебелото Д" и Дебелото Б дето беше в коалиция с тях и вършеше безобразия, докато държахте властта... Тогава си затваряше очите за това, че са бандити, сега изведнъж "прогледна"... Ако имаше идея какво означават понятията "принципи", "чест" и "честност", сега нямаше да си в това положение...

    12:19 05.10.2025

  • 11 Анонимен

    19 7 Отговор
    Години показно нарушаваше законите. Радвай се, че само за това те съдят.

    12:21 05.10.2025

  • 12 Баце ЕООД

    11 6 Отговор
    На снимката гледам младия Тони Стораро.

    12:21 05.10.2025

  • 13 Абе

    18 6 Отговор
    Кирето май още не разбира, че законите трябва да се спазват. Верно голям боклук

    Коментиран от #20

    12:22 05.10.2025

  • 14 дядо

    14 7 Отговор
    Недумай бе Кире!

    12:23 05.10.2025

  • 15 чекмеджан: това беше моето чекмедже

    5 4 Отговор
    Брегът край Царево е окупиран от жители на ромската махала, които забелязали, че водата буквално гъмжи от столевки, част от които са изхвърлени от вълните на брега.

    Цялата ромска махала за минути се е събрала, за да прибере банкнотите от разбилия се сейф край Царево.
    Смята се, че сейфът с пари и злато, отнесен от приливната вълна, е на този сервиз в Царево.

    Във фейсбук потребители публикуваха серия от снимки как находчиви жители на ромската махала моментално забелязват аномалията и се насочват към крайбрежието, за да увеличат джобните си за месеца.

    Коментиран от #43

    12:23 05.10.2025

  • 16 Канадския пациент

    11 4 Отговор
    Мене вече ме нема в целата схема

    12:24 05.10.2025

  • 17 Сталин

    14 6 Отговор
    За Киру да е глупак е професия

    12:25 05.10.2025

  • 18 име

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "КИРО":

    На киро фейсбука е пълен с фалшиви профили, само ги виж, като отвориш на някой профила има само споделяне на простотиите на ПП, нищо друго, нищо по-старо от ПП, нищо лично.

    12:25 05.10.2025

  • 20 !!!?

    10 7 Отговор

    До коментар #13 от "Абе":

    E кой спазва законите...Кеша, Келеша или Боко...да не говорим за Главния проКурор !???

    12:26 05.10.2025

  • 21 Кирчо,

    14 6 Отговор
    няма никакво значение дали си виновен или не. Ще ти се наложи да пикаеш в кофата. И повечето ще го подкрепят, защото от самото си явяване в България около теб е много съмнително и хлъзгаво.

    12:27 05.10.2025

  • 22 разбор

    11 3 Отговор
    То,че ще ви изключат е ясно.Въпроса е защо и кой ви включи.Четири години пълен застой и разруха по всички направления.А щяхме да строим мостове на Дунав,тунели под Шипка,заводи за батерии и най-важното-да изчегъртате ГЕРБ.МС го направихте такъв бардак,че за седем месеца три пъти му правихте ремонт.Изпотрошихте лампериите да хвърляте бутилки по стените в състояние на нирвана.Успяхте дори решетки на НС да поставите,за срам и позор на нацията.

    Коментиран от #28, #36

    12:30 05.10.2025

  • 23 Тома

    7 4 Отговор
    Прилича ми на снимката на фики стораро

    12:33 05.10.2025

  • 25 каскета или сапуня

    7 1 Отговор
    Пишете в прав текст. Много хора имат къса памет и вече са забравили кои са тия хора.

    12:34 05.10.2025

  • 27 Мааалиий!

    10 4 Отговор
    Къв е тоа талибан на снимката ?!
    То против сън да го вземаш!

    12:36 05.10.2025

  • 28 Герб и ДПС са съпричастни

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "разбор":

    Към бардака за който говориш.

    12:36 05.10.2025

  • 29 Киро брадата

    4 5 Отговор
    От както е в България и се занимава с политика Петков доста се промени. Лицето му пожълтя , появиха се торбички под очите, брадяса и изглежда все едно някой го измъчва. Може би му е тежко, че не може да помогне на своя приятел Благомир Коцев , или че съсипаха сладкарницата на съпругата му ,но си личи ,че не е предишният Кирил. По-добре да се върне към бизнеса с пробиотици или да се спаси като се върне в Канада, животът в България просто не му се отразява добре.

    12:37 05.10.2025

  • 31 Георги

    11 5 Отговор
    точно пък тоя небръснатия да говори за незаконни назначения... все едно не го помним и него...

    12:39 05.10.2025

  • 32 Хаха

    7 5 Отговор
    Просто Киро на кого ни остави...

    12:40 05.10.2025

  • 33 Майора

    12 5 Отговор
    Просто Киро и сие , каквото сте надробили това и ще сърбате!

    Коментиран от #50

    12:40 05.10.2025

  • 34 олоио

    7 3 Отговор
    Сега да видите как се перат бандити и крадци. Нека сега да ви приберат на топло, за да се научите да не лъжете хората. Като ви вкарат в Не килиите и Не затвора, ще се научите да не лъжете като цигани и няма да правите Не коалиции и Не сглобки. Само че е добре да приберат и другото жуже гейрал Ниско, дето му се привиждат руснаци и Путин, а на последък лъжеца вижда дронове дето как ги управляват от Русия до Дания, на лъжеца изобщо не му е ясно. От големите уши като го хванат и в Не затвора да се цъкли и облизва докато лъже. Слава на Господ Иисус Христос , лъжата и лъжците няма да ги бъде.

    12:41 05.10.2025

  • 36 Коко

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "разбор":

    Велико творение беше създаването на авиолинията София-Скопие.То беше връх в бизнес начинание.Трябва да се изучава в Харвард!Пътниците бяха по-малобройни от екипажа на самолета.Беше уникално!

    12:48 05.10.2025

  • 39 Кога едни обвинения

    3 4 Отговор
    незаконни ?

    12:50 05.10.2025

  • 41 Как някой ще внася

    4 4 Отговор
    обвинението в съда "тихомълком"?

    12:51 05.10.2025

  • 43 офанзива

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "чекмеджан: това беше моето чекмедже":

    Не са цигани.Това са доброволците.

    12:53 05.10.2025

  • 44 И на всички тролчета

    2 5 Отговор
    и атлантически мекеренца обвинения в съда са внесени "тихомълком" ама още не го знаят щото е "тихомълком" ! И ту-туу у Беляне ....

    12:54 05.10.2025

  • 45 Браво

    5 4 Отговор
    А Кокорчу кога ?

    12:55 05.10.2025

  • 46 Почна се.... и "тихомълком"

    5 0 Отговор
    Ще почнат хора да изчезват скоро като в нацистки Израел. Адвокатите няма и да разберат даже къде са затворени и дали са живи. Ту-тууу.....

    12:59 05.10.2025

  • 47 Атлантизма може да съществува

    2 2 Отговор
    Единствено и само в недемократична среда, с репресии, без референдуми, с фалшифицирани избори, корумпирани политолози, без аргументация и в режим на цензура и парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, продажни, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...и точно същото виждаме и сега от тези самозабравили се боклуци... А вие това ли желаете да ви питам? Брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама на власт и обслужвана естествено от подобни политикани, пишман "експерти" и политически изроооди . ПОЗОР....

    Коментиран от #59

    13:02 05.10.2025

  • 48 Какъв българин си ти бре?

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Да не кажа какъв си, че има цензура.
    Нито един българин не може да е с Пеевски и с ДПС! (меко казано)

    13:03 05.10.2025

  • 49 Не ми се вярва обаче

    1 0 Отговор
    прокуратурата да е внесла обвинителни актове срещу Кирил Петков и Божидар Божанов, и това да им е станало известно едва днес. Абсурдно е да не са били информирани.

    13:05 05.10.2025

  • 50 Пилат софийски

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Майора":

    Облещения му дръпна килимчето изпод краката.А преди дни и на Лена.Той е изпечен комбинатор и тарикат.

    13:05 05.10.2025

  • 51 Хм...Ами...

    4 0 Отговор
    Колкото и да не го харесвам, в случая е абсолютно прав! Тотална злоупотреба с власт прозира тук, целенасочено изглежда това действие, бухалка направо. Интересно е, че нито голямото Д, нито ортакът му коментират решението на ВКС относно и.ф. главен прокурор. Защо ли? Обикновено ни проглушават ушите в такива случаи.

    13:06 05.10.2025

  • 52 ЕЙ КИРЕ

    3 1 Отговор
    Що ти трябваше да лашкаш Лена бе? Ниска топка си ти.

    13:06 05.10.2025

  • 53 Цвете

    2 1 Отговор
    ДЕБЕЛИТЕ ТУЛОВИЩА ИМА ЛИ ОЩЕ ДА СЕ ЗАЯЖДАТ НЕПРАВОМЕРНО???? ВСИЧКИ ИМ ПРЕЧАТ. А, АКО СЕ ЗАДЕЙСТВА ВЪПРОСНАТА КУПЕНА ПРОКУРАТУРА ВЪРХУ ВСИЧКО " ПОСТИГНАЛ " МАГНИТСКИ С КРАЖБИ, ДАЛАВЕРИ И ПРОДЪЛЖАВА, ЗАЩОТО ГО Е ШУБЕ. САМО ТОЙ СИ " ПОЗВОЛЯВА " ДА СЕ ПРИДВИЖВА " С МНОГО СКЪПИ КОЛИ, КОИТО НИЕ ПОТЪРПЕВШИТЕ ПЛАЩАМЕ ЗА МАСРАФА НА ТОЯ НЕГОДНИК.ДО КОГА???? НЕКА СЕ РАХОДИ ПЕШ ИЗ СОФИЯ, ЩЕ ГО УТРЕПАТ В ПЪРВАТА ПРЯКА. А ТОЙ САМО ТОВА ЗАСЛУЖАВА. 🇧🇬🐖🐖🐖🐷🐷🐷🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    13:07 05.10.2025

  • 54 Значи трябва и

    1 1 Отговор
    Денко, също да го отнесе заедно с оная Кретинел

    13:07 05.10.2025

  • 55 Механик

    1 1 Отговор
    Абе тоя какво е брадясал като караесенски циганин бе? Къде му отиде холивудската усмивка? При харвардското образование ли?
    Още малко и оная, канадката, ша го зареже и тоя ша увисне като прани гащи.
    Тука Шишито им е подготвил много яко джумбаре на Харвардците, ама тия не се усещат да избягат докато е време. Което е доказателство, че в Харвард взимат хора с не по-високо IQ от 23.

    Коментиран от #68

    13:09 05.10.2025

  • 57 По този член

    2 0 Отговор
    "обвинен в опит за принуда.." целият парламент и МС трябва да бъде арестуван ! Управляващото мнозинство де. Стотици доказани случаи има ежедневно.

    13:12 05.10.2025

  • 59 1000+

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Атлантизма може да съществува":

    Ти Копейка ли си?При вас положението е сериозно!Протестирайте в Москва и ще разберете какво е диктатура.И сънуват руските таракани , референдум от азиатски тип ! По-добри референдуми от Путин ,може да прави само Ким Чен Ун! А и превратаджията Радев , се облизва за една "аллабала " с машинките ! Дейност пред Мутрафанова трябва да отчита ! Поне плъховете ще изплуват на повърхноста ! ....Демокрация има само на червения площад с автобусите на ОМОН

    13:15 05.10.2025

  • 61 Да ме извините

    1 0 Отговор
    Обаче "обществена поръчка" и по "Закона за защита на класифицираната информация" в едно изречение е Нон сенс. обществена ама класифицираната а? ..

    13:16 05.10.2025

  • 63 123456

    1 1 Отговор
    Кире , като цяло си прав , но искам да ти пожелая редовно да имаш под ръка смазка по парапетите на затвора ! Предадохте и закопахте България !

    13:16 05.10.2025

  • 64 Всички да за затвора

    2 1 Отговор
    Все от някой трябва да се почне.....

    13:23 05.10.2025

  • 65 Не е

    0 0 Отговор
    прав Кирето ! В бегето всичко е законно!

    13:25 05.10.2025

  • 66 И Неадекватното премиерче, хотелиера

    2 0 Отговор
    дЖилезку трябва да бъде моментално арестувано . Моля прокуратурата да си свърши работата, този индивид няма имунитет. Той и нищожеството което в момента ни е външен министър ГЕЙргиев ! ....Те считали престъпниците "за които МНС издаде заповеди за арест" .......( "МНС обвини Нетаняху и Галант в престъпления срещу човечеството и във военни престъпления)... за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяли геноцида и военните престъпления... И тези хора още България управляват....Моля прокуратурата да си свърши работата !!! Неадекватното премиерче, хотелиера
    дЖилезку е в колизия с директивите на МНС на който сме член и категорично не може да управлява България ! Това трябва да стане ясно ...или оставка или арест

    13:25 05.10.2025

  • 67 604

    0 1 Отговор
    Кики парапета на панделата..

    Коментиран от #71

    13:28 05.10.2025

  • 68 Боташко копейков

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Механик":

    Викаш най-убавите са двамата курпулентници, доганчо, пРезидента, червенотиквеничковчетата, възизрожденчетата и чалгарчетата, а?!

    13:28 05.10.2025

  • 69 Кмета на София

    1 0 Отговор
    Ще е следващият

    13:28 05.10.2025

  • 70 сара

    0 0 Отговор
    Накрая бумерангът ще завие в обратна посока ... въпрос на време е.

    13:29 05.10.2025

  • 71 коко

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "604":

    За днес това ли са ти репликите ?

    13:30 05.10.2025

  • 72 сара

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Този боклук защо го давате":

    Смяната ти свършва ли

    Коментиран от #74

    13:31 05.10.2025

  • 73 Не може така

    0 0 Отговор
    Канадски и американски граждани да съдите!

    13:32 05.10.2025

  • 74 На платеният отпадък

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "сара":

    смяната ще свърши, като боклуци като този са в затвора.

    13:32 05.10.2025

  • 75 Промяна

    0 0 Отговор
    ТОЗИ МОШЕНИК КАК СЕ ИЗМЪКНА БЪРЗО БЪРЗО И ПЛЮЕ ПО БЪЛГАРСКА ИНСТИТУЦИЯ А ТИ СИ ШАРЛАТАНИН ЗНАЕШ ЛИ

    13:32 05.10.2025

  • 76 Промяна

    0 0 Отговор
    ТОЗИ МОШЕНИК КАК СЕ ИЗМЪКНА БЪРЗО БЪРЗО И ПЛЮЕ ПО БЪЛГАРСКА ИНСТИТУЦИЯ А ТИ СИ ШАРЛАТАНИН ЗНАЕШ ЛИ

    13:33 05.10.2025

