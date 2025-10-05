Кирил Петков: Прокуратурата с незаконния си началник е внесла обвинение в съда срещу мен и Божанов на 1 октомври

Бившият лидер на ПП Кирил Петков и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов вече са подсъдими, след като прокуратурата е внесла на 1 октомври в Софийския градски съд обвинителен акт. Това съобщават от БНР.
Кирил Петков е обвинен в опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски.
Обвинението срещу Божидар Божанов е, че като министър на електронното управление и възложител на обществена поръчка е нарушил служебните си задължения по Закона за защита на класифицираната информация.
Фактът, че прокуратурата е внесла обвинителни актове срещу Кирил Петков и Божидар Божанов стана известен едва днес, след постове на двамата в социалните мрежи. Според Кирил Петков става дума за политическа репресия, поръчана от Делян Пеевски. Бившият лидер на "Продължаваме промяната" написа във Фейсбук:
"Прокуратурата с незаконния си началник е внесла обвинението в съда срещу мен и Божанов тихомълком на 1 октомври. Дали не го направи след като “дебелото Д” крещеше на “Дондуков”, че щял да ни приключи?
Това, което незаконният Сарафов и “дебелото Д” не могат да осъзнаят, е, че не могат да заключат всички свободни хора в България и че нас въобще не ни е страх от действията на тяхната превзета структура."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 възложител на обществена поръчка
12:11 05.10.2025
2 1488
човек уби, фалшиви документи подаде, изльга сума ти народ
никой не го потърси
12:11 05.10.2025
3 ХиХи
12:11 05.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 име
12:13 05.10.2025
6 Еми
12:13 05.10.2025
7 КИРО
Коментиран от #18
12:15 05.10.2025
8 Българин
Коментиран от #48
12:17 05.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мда...
12:19 05.10.2025
11 Анонимен
12:21 05.10.2025
12 Баце ЕООД
12:21 05.10.2025
13 Абе
Коментиран от #20
12:22 05.10.2025
14 дядо
12:23 05.10.2025
15 чекмеджан: това беше моето чекмедже
Цялата ромска махала за минути се е събрала, за да прибере банкнотите от разбилия се сейф край Царево.
Смята се, че сейфът с пари и злато, отнесен от приливната вълна, е на този сервиз в Царево.
Във фейсбук потребители публикуваха серия от снимки как находчиви жители на ромската махала моментално забелязват аномалията и се насочват към крайбрежието, за да увеличат джобните си за месеца.
Коментиран от #43
12:23 05.10.2025
16 Канадския пациент
12:24 05.10.2025
17 Сталин
12:25 05.10.2025
18 име
До коментар #7 от "КИРО":На киро фейсбука е пълен с фалшиви профили, само ги виж, като отвориш на някой профила има само споделяне на простотиите на ПП, нищо друго, нищо по-старо от ПП, нищо лично.
12:25 05.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 !!!?
До коментар #13 от "Абе":E кой спазва законите...Кеша, Келеша или Боко...да не говорим за Главния проКурор !???
12:26 05.10.2025
21 Кирчо,
12:27 05.10.2025
22 разбор
Коментиран от #28, #36
12:30 05.10.2025
23 Тома
12:33 05.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 каскета или сапуня
12:34 05.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мааалиий!
То против сън да го вземаш!
12:36 05.10.2025
28 Герб и ДПС са съпричастни
До коментар #22 от "разбор":Към бардака за който говориш.
12:36 05.10.2025
29 Киро брадата
12:37 05.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Георги
12:39 05.10.2025
32 Хаха
12:40 05.10.2025
33 Майора
Коментиран от #50
12:40 05.10.2025
34 олоио
12:41 05.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Коко
До коментар #22 от "разбор":Велико творение беше създаването на авиолинията София-Скопие.То беше връх в бизнес начинание.Трябва да се изучава в Харвард!Пътниците бяха по-малобройни от екипажа на самолета.Беше уникално!
12:48 05.10.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Кога едни обвинения
12:50 05.10.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Как някой ще внася
12:51 05.10.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 офанзива
До коментар #15 от "чекмеджан: това беше моето чекмедже":Не са цигани.Това са доброволците.
12:53 05.10.2025
44 И на всички тролчета
12:54 05.10.2025
45 Браво
12:55 05.10.2025
46 Почна се.... и "тихомълком"
12:59 05.10.2025
47 Атлантизма може да съществува
Коментиран от #59
13:02 05.10.2025
48 Какъв българин си ти бре?
До коментар #8 от "Българин":Да не кажа какъв си, че има цензура.
Нито един българин не може да е с Пеевски и с ДПС! (меко казано)
13:03 05.10.2025
49 Не ми се вярва обаче
13:05 05.10.2025
50 Пилат софийски
До коментар #33 от "Майора":Облещения му дръпна килимчето изпод краката.А преди дни и на Лена.Той е изпечен комбинатор и тарикат.
13:05 05.10.2025
51 Хм...Ами...
13:06 05.10.2025
52 ЕЙ КИРЕ
13:06 05.10.2025
53 Цвете
13:07 05.10.2025
54 Значи трябва и
13:07 05.10.2025
55 Механик
Още малко и оная, канадката, ша го зареже и тоя ша увисне като прани гащи.
Тука Шишито им е подготвил много яко джумбаре на Харвардците, ама тия не се усещат да избягат докато е време. Което е доказателство, че в Харвард взимат хора с не по-високо IQ от 23.
Коментиран от #68
13:09 05.10.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 По този член
13:12 05.10.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 1000+
До коментар #47 от "Атлантизма може да съществува":Ти Копейка ли си?При вас положението е сериозно!Протестирайте в Москва и ще разберете какво е диктатура.И сънуват руските таракани , референдум от азиатски тип ! По-добри референдуми от Путин ,може да прави само Ким Чен Ун! А и превратаджията Радев , се облизва за една "аллабала " с машинките ! Дейност пред Мутрафанова трябва да отчита ! Поне плъховете ще изплуват на повърхноста ! ....Демокрация има само на червения площад с автобусите на ОМОН
13:15 05.10.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Да ме извините
13:16 05.10.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 123456
13:16 05.10.2025
64 Всички да за затвора
13:23 05.10.2025
65 Не е
13:25 05.10.2025
66 И Неадекватното премиерче, хотелиера
дЖилезку е в колизия с директивите на МНС на който сме член и категорично не може да управлява България ! Това трябва да стане ясно ...или оставка или арест
13:25 05.10.2025
67 604
Коментиран от #71
13:28 05.10.2025
68 Боташко копейков
До коментар #55 от "Механик":Викаш най-убавите са двамата курпулентници, доганчо, пРезидента, червенотиквеничковчетата, възизрожденчетата и чалгарчетата, а?!
13:28 05.10.2025
69 Кмета на София
13:28 05.10.2025
70 сара
13:29 05.10.2025
71 коко
До коментар #67 от "604":За днес това ли са ти репликите ?
13:30 05.10.2025
72 сара
До коментар #62 от "Този боклук защо го давате":Смяната ти свършва ли
Коментиран от #74
13:31 05.10.2025
73 Не може така
13:32 05.10.2025
74 На платеният отпадък
До коментар #72 от "сара":смяната ще свърши, като боклуци като този са в затвора.
13:32 05.10.2025
75 Промяна
13:32 05.10.2025
76 Промяна
13:33 05.10.2025