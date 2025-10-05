Новини
Иван Иванов: Пускането на новия участък от "Хемус" ще облекчи пътуващите в посока Плевен и Русе

5 Октомври, 2025 12:26 944 16

“Ден като днешния ме изпълва с оптимизъм и надежда заради конкретния повод, по който сме се събрали. Показва ми, че от това управление има смисъл и политическата цена, която плащаме всички участници в това нелеко управление, си заслужават, защото всички усилия, които полагате са насочени към удобството на гражданите”, коментира и вицепремиерът Атанас Зафиров

Снимка: Нова телевизия
Днешното пускане на магистралата ще облекчи изключително пътуващите в посока Плевен и Русе. Това каза регионалният министър Иван Иванов, който заедно с вицепремиерът Атанас Зафиров, инспектира новопостроения участък от АМ „Хемус“ между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“, съобщават от Нова телевизия. Новото трасе на магистралата започва при 88-и км от п. в. „Боаза“ и достига до пресичането с път ІІІ-307 Луковит – Угърчин, включително пътен възел „Дерманци“.

“Използвам възможността да изкажа съболезнования на близките на жертвите от ужасното наводнение. Искрено се надявам, ако има виновни, да получат наказание с цялата строгост на закона. Ще положа лични усилия това да се случи”, каза Зафиров.

По думите му днешното откриване освен удобство на гражданите създава и безопасна среда, защото отклонява движението от част от най-опасните участъци в страната.

“Знаем, че на хората им се иска всичко да се случва с много по-бързи темпове, но това са процеси, които са свързани с дълъг период на проектиране, финансиране и изграждане”, обясни той.

Иван Иванов коментира, че работата по много инфраструктурни проекти е била възобновена за изключително кратко време. “Те бяха спрени през последните години именно заради политическото безвремие. Това, което днес се случва, е изключително символично за всички живеещи в Северна България, защото без АМ “Хемус” няма бъдеще в този регион”.

“Днешното пускане на магистралата ще облекчи изключително пътуващите в посока Плевен и Русе. В рамките на един месец това удобство ще имат и пътуващите за Варна, доста е напреднало строителството”, каза регионалният министър.

“Надявам се до Нова година да издадем още няколко разрешителни за строеж, за да се възстанови това, което беше спряно. Политическите усилия, които влагаме тук, дават своите резултати. Надяваме се българските граждани да оценяват това, защото политическата цена е изключително висока, но резултатите се виждат”, обясни той.

“Предстои ни да приемем един изключително важен бюджет, който ще ни даде много възможности и очаквания, за да се виждаме по такива поводи и в бъдеще”, смята Иванов.

“Ние искаме 6 млрд. лева за инфраструктура, но зависи какви ще бъдат възможностите на бюджета. Освен магистрала “Хемус” има и път за Видин, който е изключително важен за този регион”, допълни той.

“Технически в строителството няма никакви проблеми, но това, че 4 години в държавата имаше непрестанни избори, забави процеса. В момента се наваксват всички темпове, за да бъде пуснат в началото на ноември пътят към Варна”, обясни регионалният министър.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 име

    18 2 Отговор
    Как ще ги облекчи? Да не би по участъка да няма рекетьори от ДАИ и пътна полиция?!

    12:30 05.10.2025

  • 2 Георги

    18 1 Отговор
    защо около интервюирания винаги има скупчена тумба? Интересно ми е защо се получава така, и в парламента като питат някой нещо е същата работа, за кураж ли са така около него?

    12:38 05.10.2025

  • 3 Тия

    21 2 Отговор
    двамата на снимката да подават оставка и да облекчат и България , и българските граждани от себе си и безконечните им вреди !

    Коментиран от #4

    12:38 05.10.2025

  • 4 Даже

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тия":

    и гардове ! Човек и плюнката си даже няма да хвърли върху им .

    Коментиран от #5

    12:40 05.10.2025

  • 5 да но всеки

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Даже":

    иска да ги заплюе

    12:43 05.10.2025

  • 6 Град Симитли

    11 1 Отговор
    Как тъй Иван Иванич е без Бацето?!
    Да не са го изхвърлили по пътя в някоя какавка?

    12:49 05.10.2025

  • 7 ужасен

    17 2 Отговор
    Няма такава държава в света която да открива по 10 км. магистрала , и крадците да се хвалят за това ,след като тя е започната през 1974 г. Всичко е пълен леш в блатото което вегитираме !

    Коментиран от #13, #14

    12:49 05.10.2025

  • 8 Само питам

    10 1 Отговор
    Ремонта от понеделник ли започва или ще го отложите с 2-3 дена?

    12:59 05.10.2025

  • 9 Айде министре

    6 0 Отговор
    Сега, който е продал важна ифрастуктурна общинска земя за отводняване на селището на въжето. Този, който е разрешил строеж в дерето на въжето.

    12:59 05.10.2025

  • 10 Германска работа

    3 0 Отговор
    Лот от магистралата към нивото.

    13:01 05.10.2025

  • 11 Бойко

    6 1 Отговор
    Изобщо няма да облекчи нищо.

    13:06 05.10.2025

  • 13 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ужасен":

    Какви ли д ли са ти сложили минуси.

    13:24 05.10.2025

  • 14 ГРЕШИШ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ужасен":

    Магистралата е започната през 1971 г с проектиране! 1974 г е започнато строителството и до 1989 е построен участъкът от Долни Богоров доПравец… 50 км за 15 г. Предлагам за разделиш 50 на 18 щото проектирането също е част от строителството и ще видиш по колко км са се строили на година!!! Ако ти е трудно да го направиш, ползвай калкулатор!

    13:24 05.10.2025

  • 15 Защо?

    0 0 Отговор
    Защо сте премахнали коментара ми? Лъжа ли е, че сегашният Боков строителен министър е знаков СИКаджия, ортак на Тиквата от Банкя? Лъжа ли е, че е повече от гавра и подигравка с българския народ да правят цял митинг с питки, сол и ръченици за откриването на някакво нещастни 10 км. от магистрала "ХемуС"? Лъжа ли е, че тунелът под "Ламатша" беше построен за две години и половина , а "Хемус" се строи вече 50 години и дори половината от магистралата не е готова?! Лъжа ли е, че през 2019 г. бяха изтеглени кеш от банката на Маджо, Боковия авер и ортак, 66 милиона за "Хемус" но тези милиони изчезнаха в едни джобове и в едно чекмедже, а Прокуратурата но Делбелян се разсейва и не ги търси? Лъжга ли е, че точно Зафиров , зето долният край на гърба му е като самосвал, няма място там?!

    13:29 05.10.2025

    0 0 Отговор
