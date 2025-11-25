Новини
Важно за шофьорите: Променят движението по три магистрали
  Тема: Войната на пътя

25 Ноември, 2025 07:07 1 185 6

  • ремонт-
  • апи-
  • път-
  • магистрали-
  • магистрала хемус-
  • ам хемус

При работата в отсечката в Софийска област поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника

Важно за шофьорите: Променят движението по три магистрали - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 25 ноември до 27 ноември между 8 ч. и 17 ч., за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите и повишаване на безопасността, ще се отстранява крайпътна растителност между 21-ви и 32-и км на АМ „Хемус“ в посока Варна, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

При работата в отсечката в Софийска област поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника, а трафикът ще преминава в активната и скоростната лента, пише dariknews.bg.

На 25 ноември, от 9 ч до 17 ч. за профилактика на тол рамка при 21-ви км на АМ „Струма“, в област Перник, ще бъде въведена временна организация на движението.

Ще бъде ограничено преминаването и в двете посоки по активната и аварийната лента. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата.

Поради почистване на отводнителни съоръжения на 25 ноември движението между 55-и и 66-и км на магистрала "Тракия" в посока София ще се ограничава поетапно. Трафикът в изпреварващата лента ще се пренасочва в активната във времето от 8:30 до 16:00 часа.

От пътната агенция допълват, че продължава ремонтът на асфалтовата настилка между 330-и и 334-и км на магистралата в платното за София. В участъка е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната, като трафикът се осъществява в изпреварващата. Дейностите в 3,3 км отсечка започнаха на 18 ноември.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 апокалипсис веднага 🌴🔥🚁

    2 1 Отговор
    а който не е шопскибоклук от Софийска област ко го интересува

    07:15 25.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    3 0 Отговор
    Еее, щол е само на 3, няма ядове. Нале оттаралите 8 са отворени!!!

    07:59 25.11.2025

  • 5 ама че сте и вие

    2 0 Отговор
    защо да е важно за българските шофьори ние нямаме магистрали значи не се отнася за българия

    08:24 25.11.2025

  • 6 ООрана държава

    2 0 Отговор
    3 магистрали? Ние нямаме толкова много :)

    08:29 25.11.2025

