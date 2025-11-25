Важно за шофьорите: Променят движението по три магистрали

От 25 ноември до 27 ноември между 8 ч. и 17 ч., за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите и повишаване на безопасността, ще се отстранява крайпътна растителност между 21-ви и 32-и км на АМ „Хемус“ в посока Варна, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

При работата в отсечката в Софийска област поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника, а трафикът ще преминава в активната и скоростната лента, пише dariknews.bg.

На 25 ноември, от 9 ч до 17 ч. за профилактика на тол рамка при 21-ви км на АМ „Струма“, в област Перник, ще бъде въведена временна организация на движението.

Ще бъде ограничено преминаването и в двете посоки по активната и аварийната лента. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата.

Поради почистване на отводнителни съоръжения на 25 ноември движението между 55-и и 66-и км на магистрала "Тракия" в посока София ще се ограничава поетапно. Трафикът в изпреварващата лента ще се пренасочва в активната във времето от 8:30 до 16:00 часа.

От пътната агенция допълват, че продължава ремонтът на асфалтовата настилка между 330-и и 334-и км на магистралата в платното за София. В участъка е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната, като трафикът се осъществява в изпреварващата. Дейностите в 3,3 км отсечка започнаха на 18 ноември.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.