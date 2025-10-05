Атанас Славов: Ситуацията, създадена около Сарафов, е политико-прокурорски опит за преврат в съдебната власт

Ситуацията, създадена около Сарафов, е рискова за правовата държава. Това заяви пред БНР Атанас Славов, депутат от ПП-ДБ, бивш министър на правосъдието.

"Борислав Сарафов е бивш изпълняващ функциите главен прокурор. Това е един политико-прокурорски опит за преврат в съдебната власт. Недопустимо е в една правова държава прокуратурата да дава каквито и да било указания на съда. Ситуацията в момента е показателна за всички проблеми, за които сме говорили през изминалите години. Тя е резултат и на онова злополучно решение на КС от миналата година, с което ключовите промени в съдебната власт, които бяха подкрепени от експертните общности и от европейските ни партньори, бяха обявени за невалидни и противоконституционни. Ако промените бяха останали в Конституцията, тази ситуация нямаше да съществува. Щяхме да имаме избрани нови органи, а главният прокурор щеше да е с редуцирани правомощия".

Нормите в закона казват, че той е приложим за заварените случаи, отбеляза Славов в предаването "Неделя 150".

"Това е принцип в правото. Повече от два месеца господин Сарафов упражнява функции в нарушение на закона. Тази ситуация трябва да бъде прекратена по законовия ред. Необходимо е да се избере нов изпълняващ функциите от ВСС".

Срокът, който е изтекъл на 21 юли, е констатиран като юридически факт от ВКС, отбеляза бившият правосъден министър.

"По силата на закона господин Сарафов не може повече да изпълнява своите функции"

"Големият въпрос е докога ще търпим това състояние - прокуратурата да се поставя над закона, изпълняващият функциите да осъществява преки нарушения на закона.

Една от възможните стъпки за излизане от тази ситуация е да се свика заседание на ВСС от министъра на правосъдието и да се постави на обсъждане този проблем".

Отговорната позиция е на участие в процеса по избор на квота на НС във ВСС, подчерта още Атанас Славов.

"Но мнозинството не е инициирало такъв разговор.

В този парламент има мнозинство за избор на ВВС без "Новото начало" на Пеевски".

Славов определи прокурорската колегия като "шпицкоманда, която се подчинява на воля, външна за съдебната система".

"Прокуратурата е извън всякаква форма на демократична отчетност. Този проблем може поне частично да бъде решен на законодателно ниво".

Депутатът от ПП-ДБ коментира ситуация по българското Черноморие, където се стигна и до трагични инциденти, след като се изсипаха проливни дъждове.

"Става въпрос за престъпна небрежност, това не е просто природна стихия. Когато имаме застрояване на места, където не трябва да се строи, когато имаме отклоняване на течението на реки, за да се появи ново вилно селище или нов хотел, очевидно става дума за натрупване на корупционно влияние. Някой по веригата не е упражнил власт и си е затворил очите.

Трябва да има периодичен контрол на речните корита, почистване, укрепване, където е нужно, проследяване на ситуацията след такива големи валежи. Пари има, въпросът е как те се управляват".

Той смята, че е задължително да започне разрушаването на незаконно построените хотели, "ако искаме да осъществим превенция на подобни ситуации".

През следващите месеци ще има и други вотове на недоверие, отбеляза още Атанас Славов.