Радостин Василев: И без главен прокурор в момента, прокуратурата в България може да функционира доста успешно

"Кашата със Сарафов е много голяма. Единственият изход от тази ситуация е той да си подаде оставката, да напусне и да се освободи възможност за избор, както и за нов ВСС".
Това мнение изказа пред БНР лидерът на МЕЧ Радостин Василев относно решението на ВКС за и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов.
"Ситуацията е на автопилот от доста време в политиката и изобщо в начина на управление на мнозинството. Сега имаме изключително сериозна ситуация, която е подценявана както от страна на прокуратурата, така и от четирите партии в управлението, защото няма какво да се лъжем - имаме един нелегитимен главен прокурор в момента", коментира той.
В предаването "Неделя 150" Василев призова и за оставката на правителството, защото, по думите му, то е нелегитимно:
"Неговата нелегитимност се потвърждава и от невъзможността да формира кворум".
"В този състав на парламента ние няма да участваме в избор на ВСС и предложения, свързани с това, защото считаме, че вътре има политическа партия, като "Новото начало", голяма част от ГЕРБ, които са избрани незаконосъобразно чрез купуване на гласове и натиск по различни начини. Вярваме, че в поредица от нови избори, когато дойде моментът, този монопол на мафията ще бъде разбит", декларира лидерът на партия МЕЧ и обясни:
"Те няма да направят нищо, за да сменят ръководството на прокуратурата. На мен не ми остава нищо друго, освен да разчитам на оставки".
"Вярвате ли, че е възможно Сарафов да си тръгне сега, когато той е последната маша в изпълнение на задкулисни договорки на управляващите? Аз не вярвам. Мисля си, че социално-икономическото напрежение така ще постави нещата, че те по друга причина ще напуснат. При ново мнозинство ще се наложи да се променя и тази фигура - на главния прокурор", изказа мнението си Василев.
Според него и без главен прокурор в момента, в България прокуратурата може да функционира доста успешно.
"В програмата на МЕЧ е записано, че ние тази фигура планираме да я закрием конституционно - когато ни се отдаде тази възможност".
"Смятам, че Борислав Сарафов е деветото джудже и на него трябва да му бъде търсена наказателна отговорност за сговори, за натиск срещу хора, за причиняване на големи вреди - имуществени и неимуществени, на бизнеси и неудобни политици, и както всичко останало - и за това, че разпределя бюджета на прокуратурата", заяви Радостин Василев.
Той коментира и голямото наводнение по Черноморието, отнело и човешки жертви. В тази връзка политикът отбеляза огромната корупция. По думите му голяма част от Елените и Св. Влас са незаконни. Според него министърът на туризма обаче няма да установи нарушения, защото го смята за "зависим министър".
"Трябва смяна на политическата система в България и голяма промяна".
Няма да подкрепяме неподготвени, неаргументирани и слаби вотове на недоверие, каза още лидерът на МЕЧ относно вота на недоверие на "Възраждане".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сталин
16:53 05.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 слуга на мафията !!
16:55 05.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 да бе, да
17:09 05.10.2025
23 Горски
17:11 05.10.2025
24 Майора
Коментиран от #26, #41, #42
17:12 05.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 123456
До коментар #24 от "Майора":Здравей принцесо!
Коментиран от #40
17:18 05.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Студопор
17:23 05.10.2025
37 Абсурдистан
Коментиран от #39
17:28 05.10.2025
38 сарафов и
17:42 05.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 верно ли
До коментар #24 от "Майора":платен сорососид че и трият коментарите който не са ок за теб подлого идва ми ви края
18:20 05.10.2025
43 Опаааа
Коментиран от #44
18:20 05.10.2025
44 Хмм
До коментар #43 от "Опаааа":Гешев сам призна, че ги е прикривал
18:28 05.10.2025