Радостин Василев: И без главен прокурор в момента, прокуратурата в България може да функционира доста успешно

"Кашата със Сарафов е много голяма. Единственият изход от тази ситуация е той да си подаде оставката, да напусне и да се освободи възможност за избор, както и за нов ВСС".

Това мнение изказа пред БНР лидерът на МЕЧ Радостин Василев относно решението на ВКС за и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов.

"Ситуацията е на автопилот от доста време в политиката и изобщо в начина на управление на мнозинството. Сега имаме изключително сериозна ситуация, която е подценявана както от страна на прокуратурата, така и от четирите партии в управлението, защото няма какво да се лъжем - имаме един нелегитимен главен прокурор в момента", коментира той.

В предаването "Неделя 150" Василев призова и за оставката на правителството, защото, по думите му, то е нелегитимно:

"Неговата нелегитимност се потвърждава и от невъзможността да формира кворум".

"В този състав на парламента ние няма да участваме в избор на ВСС и предложения, свързани с това, защото считаме, че вътре има политическа партия, като "Новото начало", голяма част от ГЕРБ, които са избрани незаконосъобразно чрез купуване на гласове и натиск по различни начини. Вярваме, че в поредица от нови избори, когато дойде моментът, този монопол на мафията ще бъде разбит", декларира лидерът на партия МЕЧ и обясни:

"Те няма да направят нищо, за да сменят ръководството на прокуратурата. На мен не ми остава нищо друго, освен да разчитам на оставки".

"Вярвате ли, че е възможно Сарафов да си тръгне сега, когато той е последната маша в изпълнение на задкулисни договорки на управляващите? Аз не вярвам. Мисля си, че социално-икономическото напрежение така ще постави нещата, че те по друга причина ще напуснат. При ново мнозинство ще се наложи да се променя и тази фигура - на главния прокурор", изказа мнението си Василев.

Според него и без главен прокурор в момента, в България прокуратурата може да функционира доста успешно.

"В програмата на МЕЧ е записано, че ние тази фигура планираме да я закрием конституционно - когато ни се отдаде тази възможност".

"Смятам, че Борислав Сарафов е деветото джудже и на него трябва да му бъде търсена наказателна отговорност за сговори, за натиск срещу хора, за причиняване на големи вреди - имуществени и неимуществени, на бизнеси и неудобни политици, и както всичко останало - и за това, че разпределя бюджета на прокуратурата", заяви Радостин Василев.

Той коментира и голямото наводнение по Черноморието, отнело и човешки жертви. В тази връзка политикът отбеляза огромната корупция. По думите му голяма част от Елените и Св. Влас са незаконни. Според него министърът на туризма обаче няма да установи нарушения, защото го смята за "зависим министър".

"Трябва смяна на политическата система в България и голяма промяна".

Няма да подкрепяме неподготвени, неаргументирани и слаби вотове на недоверие, каза още лидерът на МЕЧ относно вота на недоверие на "Възраждане".