Радостин Василев: И без главен прокурор в момента, прокуратурата в България може да функционира доста успешно

Радостин Василев: И без главен прокурор в момента, прокуратурата в България може да функционира доста успешно

5 Октомври, 2025 16:50

"Вярвате ли, че е възможно Сарафов да си тръгне сега, когато той е последната маша в изпълнение на задкулисни договорки на управляващите? Аз не вярвам. Мисля си, че социално-икономическото напрежение така ще постави нещата, че те по друга причина ще напуснат", коментира лидерът на МЕЧ

Радостин Василев: И без главен прокурор в момента, прокуратурата в България може да функционира доста успешно - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Кашата със Сарафов е много голяма. Единственият изход от тази ситуация е той да си подаде оставката, да напусне и да се освободи възможност за избор, както и за нов ВСС".

Това мнение изказа пред БНР лидерът на МЕЧ Радостин Василев относно решението на ВКС за и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов.

"Ситуацията е на автопилот от доста време в политиката и изобщо в начина на управление на мнозинството. Сега имаме изключително сериозна ситуация, която е подценявана както от страна на прокуратурата, така и от четирите партии в управлението, защото няма какво да се лъжем - имаме един нелегитимен главен прокурор в момента", коментира той.

В предаването "Неделя 150" Василев призова и за оставката на правителството, защото, по думите му, то е нелегитимно:

"Неговата нелегитимност се потвърждава и от невъзможността да формира кворум".

"В този състав на парламента ние няма да участваме в избор на ВСС и предложения, свързани с това, защото считаме, че вътре има политическа партия, като "Новото начало", голяма част от ГЕРБ, които са избрани незаконосъобразно чрез купуване на гласове и натиск по различни начини. Вярваме, че в поредица от нови избори, когато дойде моментът, този монопол на мафията ще бъде разбит", декларира лидерът на партия МЕЧ и обясни:

"Те няма да направят нищо, за да сменят ръководството на прокуратурата. На мен не ми остава нищо друго, освен да разчитам на оставки".

"Вярвате ли, че е възможно Сарафов да си тръгне сега, когато той е последната маша в изпълнение на задкулисни договорки на управляващите? Аз не вярвам. Мисля си, че социално-икономическото напрежение така ще постави нещата, че те по друга причина ще напуснат. При ново мнозинство ще се наложи да се променя и тази фигура - на главния прокурор", изказа мнението си Василев.

Според него и без главен прокурор в момента, в България прокуратурата може да функционира доста успешно.

"В програмата на МЕЧ е записано, че ние тази фигура планираме да я закрием конституционно - когато ни се отдаде тази възможност".

"Смятам, че Борислав Сарафов е деветото джудже и на него трябва да му бъде търсена наказателна отговорност за сговори, за натиск срещу хора, за причиняване на големи вреди - имуществени и неимуществени, на бизнеси и неудобни политици, и както всичко останало - и за това, че разпределя бюджета на прокуратурата", заяви Радостин Василев.

Той коментира и голямото наводнение по Черноморието, отнело и човешки жертви. В тази връзка политикът отбеляза огромната корупция. По думите му голяма част от Елените и Св. Влас са незаконни. Според него министърът на туризма обаче няма да установи нарушения, защото го смята за "зависим министър".

"Трябва смяна на политическата система в България и голяма промяна".

Няма да подкрепяме неподготвени, неаргументирани и слаби вотове на недоверие, каза още лидерът на МЕЧ относно вота на недоверие на "Възраждане".


България
  • 7 Сталин

    16 2 Отговор
    Абе Радо ,в България отдавна няма главен прокурор,това е Деветото Джудже

    16:53 05.10.2025

  • 12 слуга на мафията !!

    10 3 Отговор
    Сарафов е като Гешев !!!

    16:55 05.10.2025

  • 22 да бе, да

    7 4 Отговор
    А бе, Радостине, каква оставка ще подава, като той де юре не е изпълняващ функциите главен прокурор. Няма нужда от никаква оставка, а онази прокурорска котерия във ВСС спешно да назначи прокурор, който да изпълнява функциите в следващите 6 месеца, в рамките на които трябва да се проведе конкурсът. Проблемът обаче е, че и ВСС е с отдавна изтекъл мандат и не следва в този състав да провежда конкурс за толкова важен за държавата пост. Търтеите в Народното събрание продължават да бездействат и да не попълват квотата си във ВСС и ИВСС. Вместо да изпълнят задължението да си приведат в законен вид регулаторните органи, те намират за по-важно да прокарват по спешност закони, които да ограничават правомощията на президента. Не говори врели-некипели, ами тропни по банката в НС и поискай спешно попълване на парламентарните квоти във ВСС и инспектората. Настоящият състав на ВСС и инспектората направиха гуши като пеликани и нямат нито законното, нито моралното право да продължат да назначават свои хора в съдебната власт, защото я докараха до пълна катастрофа.

    17:09 05.10.2025

  • 23 Горски

    4 4 Отговор
    Съюзът на честните и доблестни българи иска незабавен арест и затвор за цялата политическа продажна и крадлива каста от антибългари, предатели, продажници на чужди служби и държави. Да закопчаят Ококорения с обратната резба заради огромните далавери с митниците, дори Шиши го уличи миналата седмица! Ясно е, Толупса няма да мое да си изхарчи откраднатите 13 млд народни пари. Бойко преди няколко дни каза, че няма да се меси в работата на съд и прокуратура... Разбирайте обратното... на тоя са му взели мярката вече. Най-висшият съд в България определи, че този е никой в прокуратурата. МВР незабавно трябва да го арестува, ако се опита оттук нататък да влезе в кабинета на главния прокурор, както би направило с всеки друг обикновен български гражданин.

    17:11 05.10.2025

  • 24 Майора

    6 6 Отговор
    А на теб кой ще потърси отговорност заради заплахите срещу бивши съпартийци?

    Коментиран от #26, #41, #42

    17:12 05.10.2025

  • 26 123456

    0 3 Отговор

    До коментар #24 от "Майора":

    Здравей принцесо!

    Коментиран от #40

    17:18 05.10.2025

  • 36 Студопор

    2 2 Отговор
    Функционира тя... Добре че беше Роби Уилямс, та да изловите коримпетата по границата.

    17:23 05.10.2025

  • 37 Абсурдистан

    7 3 Отговор
    И без главен прокурор Радо-Гела трябваше да е в затвора

    Коментиран от #39

    17:28 05.10.2025

  • 38 сарафов и

    3 1 Отговор
    гешев отдавна трябваше да са осъдени престъпници!

    17:42 05.10.2025

  • 42 верно ли

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Майора":

    платен сорососид че и трият коментарите който не са ок за теб подлого идва ми ви края

    18:20 05.10.2025

  • 43 Опаааа

    1 0 Отговор
    Гешев ви пречеше мафията го махна и постави 8 мото нагло джудже ....Наглеци изгонихте ДЕЦАТА НИ В ЧУЖБИНА ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ....

    Коментиран от #44

    18:20 05.10.2025

  • 44 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Опаааа":

    Гешев сам призна, че ги е прикривал

    18:28 05.10.2025

