Кметът на Царево: Получихме средства за възстановяване на мостове, но не и поисканите пари за чистене на речните корита

"Лицето с “неофициалния кеш за избори” от записите, които всички чухме и с публични данни за измамени от него инвеститори, по-известен като най-неуспешния финансов министър и узурпатор (бел.ред.-Асен Василев) на партията на промяната, коментирал днес, че са отпуснали 43 милиона на община Царево през 2023-та за почистване на реки и дерета и да се „изгради моста“.

На такава лъжа, трябва да се отговори: бяха отпуснати целеви средства за възстановяване на мостове (три в града, три по пътя за Лозенец) и язовирни стени, но не и средствата, които бяха поискани за почистване и корекция на коритото на река Черна, Нестинарка, дерето в Ахтопол, Лозенец, Арапя и други.

Това написа във фейсбук кметът на Царево Марин Киров, цитиран от bTV.

"Призоваваме тези нестабилни личности, да не се оплитат в лъжлив ПР срещу община Царево, защото дори ние на местно ниво сме по-подготвени експертно от цялата им върхушка и партийна клика", коментира кметът.

Киров прави две уточнения: всички мостови съоръжения и язовирните стени, възстановени след бедствието от 2023 г. издържаха и са конструктивно здрави, въпреки по-голямото количество вода. Да, има разрушени тротоари, асфалт, парапети около тях при невиждана водна стихия. Но основните съоръжения са здрави, заявява Киров.

"Причината да бъдат отпуснати 43 млн. лв. на община Царево беше партийната подкрепа от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и личната ангажираност с района на министър Калин Стоянов, който е родом от тук.

Причината да не бъдат изплатени всички други средства, нужни за корекция на дерета и реки, за почистване, за възстановяване на инфраструктура, включително над 1 млн. лв., задължения поети от Общината в първите месеци след бедствието, когато нямаше помощ от държавата. е политическата нестабилност и хаоса, в които ни тласнаха този лабилен човек (Асен Василев) и обкръжението му" , заяви още кметът на Царево.