Кметът на Царево: Получихме средства за възстановяване на мостове, но не и поисканите пари за чистене на речните корита

"Причината да не бъдат изплатени всички други средства, нужни за корекция на дерета и реки, за почистване, за възстановяване на инфраструктура, включително над 1 млн. лв., задължения поети от Общината в първите месеци след бедствието, когато нямаше помощ от държавата. е политическата нестабилност и хаоса, в които ни тласнаха този лабилен човек (Асен Василев) и обкръжението му" , заяви още кметът на Царево. 

Кметът на Царево: Получихме средства за възстановяване на мостове, но не и поисканите пари за чистене на речните корита - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Лицето с “неофициалния кеш за избори” от записите, които всички чухме и с публични данни за измамени от него инвеститори, по-известен като най-неуспешния финансов министър и узурпатор (бел.ред.-Асен Василев) на партията на промяната, коментирал днес, че са отпуснали 43 милиона на община Царево през 2023-та за почистване на реки и дерета и да се „изгради моста“.

На такава лъжа, трябва да се отговори: бяха отпуснати целеви средства за възстановяване на мостове (три в града, три по пътя за Лозенец) и язовирни стени, но не и средствата, които бяха поискани за почистване и корекция на коритото на река Черна, Нестинарка, дерето в Ахтопол, Лозенец, Арапя и други.

Това написа във фейсбук кметът на Царево Марин Киров, цитиран от bTV.

"Призоваваме тези нестабилни личности, да не се оплитат в лъжлив ПР срещу община Царево, защото дори ние на местно ниво сме по-подготвени експертно от цялата им върхушка и партийна клика", коментира кметът.

Киров прави две уточнения: всички мостови съоръжения и язовирните стени, възстановени след бедствието от 2023 г. издържаха и са конструктивно здрави, въпреки по-голямото количество вода. Да, има разрушени тротоари, асфалт, парапети около тях при невиждана водна стихия. Но основните съоръжения са здрави, заявява Киров.

"Причината да бъдат отпуснати 43 млн. лв. на община Царево беше партийната подкрепа от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и личната ангажираност с района на министър Калин Стоянов, който е родом от тук.

Причината да не бъдат изплатени всички други средства, нужни за корекция на дерета и реки, за почистване, за възстановяване на инфраструктура, включително над 1 млн. лв., задължения поети от Общината в първите месеци след бедствието, когато нямаше помощ от държавата. е политическата нестабилност и хаоса, в които ни тласнаха този лабилен човек (Асен Василев) и обкръжението му" , заяви още кметът на Царево.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В БЕТОНА НА СРУТЕЛИЯ СЕ МОСТ

    10 1 Отговор
    НЕ се вижда. И една пръчка АРМАТУРА...?!?!!! ПАК Е КРАДЕНО ЯКООООО..

    Коментиран от #23, #28

    18:11 05.10.2025

  • 2 Обувай

    10 0 Отговор
    ботуши , топтан с жителите и стига далавери и аванта ! Достатъчно са , както и присвояването на земи и далавери !

    18:13 05.10.2025

  • 3 1488

    5 0 Отговор
    изненадващо се опаричи
    интересно де ги кри до ся

    18:13 05.10.2025

  • 4 Да,бе

    8 2 Отговор
    На калпав кмет,калпав министър му е виновен,а иначе данъци събират и двамата и крадат с подкръстията си...Трябва в обща килия да ги сложат,че да се разберат.

    Коментиран от #30

    18:14 05.10.2025

  • 5 Сталин

    13 2 Отговор
    Мълчи бе убитак ,не щем вече празни приказки,кога ще арестувате ония корумпета които раздаваха разрешителни за строеж на мутрите на Гроб да строят в забранени зони и да убият толкова хора

    18:15 05.10.2025

  • 6 СИГУРНО

    6 2 Отговор
    Кмета е награбен от ГРАБ защото откраднатите пари са малко !!

    Коментиран от #32

    18:16 05.10.2025

  • 7 Този

    2 5 Отговор
    Асенчо за нищо не става Не знам кой гласува за тези хора

    18:16 05.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Клекнал на тъча

    4 1 Отговор
    Кметовете на ГРОБ не са виновни за нещо.ПП са винаги виновни за всичко.

    18:20 05.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сваляй

    7 1 Отговор
    белите дрехи , бе , безсрамие ! Стъкмил се като за сватба в ужасите и завъзхвалявал Киномания Калин от новото начало на ДПС - то сега , че му бил селски ?! А къде е той ? На кино ли ? Наглост и гуши , нямащи пълнене ! Никакви пари !

    18:20 05.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 но не и поисканите пари за чистене на

    3 1 Отговор
    нови чекмеджета

    18:21 05.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Търновец

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "В БЕТОНА НА СРУТЕЛИЯ СЕ МОСТ":

    Други общини могат само да мечтаят за толкова милиони, а там много Украинци и Руси купиха имоти и един мустакат адвокат им помага - според медии - и този адвокат близко се познава с Баце и с един генерал лейтенант от КГБ сега жител на Израел. А защо държавата да дава пари за чистене на коритата на реките - кметът да дигне местни данъци и сам да си ги чисти. Ако държавата даде на една община пари за реки тогава ще трябва да даде и на другите общини.

    Коментиран от #33

    18:22 05.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "В БЕТОНА НА СРУТЕЛИЯ СЕ МОСТ":

    ЛЪЖЛЬО ТИ ЛИ ЗНАЕШ ИЛИ КМЕТЪТ ПЛАТЕНИ ДОКОГА ЩЕ ЛЪЖЕТЕ БЕЗКРОНТРОЛНО ТУК

    18:23 05.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Да,бе":

    КИЛИЯ ЗА ТЕБ ДЕЖУРЕН ДРАСКАЧ ТУКЗА ТЕБ

    18:24 05.10.2025

  • 31 Опа

    3 0 Отговор
    Да чистят тези, кои-то незаконно застроили, замърсили реките и изсекли дървета и тези, кои-те са им дали разрешителни

    18:24 05.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Търновец":

    ТИ КАТО КАКЪВ РАЗДАВАШ ЗАПОВЕДИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ КОЙ КАК НАКЪДЕ

    18:26 05.10.2025

  • 34 !!!?

    3 1 Отговор
    Парите получите и ги освоихте, а "работа" ви я видяхме че е калпава...!
    Това така наречено почистване на реки и дерета стана много привлекателен бизнес...мине "Потопа" и завлече цялото "почистване" в морето...ходи доказвай дали е чистено !!!?

    18:27 05.10.2025

  • 35 Тото 1 и Тото 2

    0 1 Отговор
    БОЙКОВЩИНАТА води до риск от развитие на прекомерна ПРОСТАЩИНА !

    Коментиран от #43

    18:28 05.10.2025

  • 36 Критерии от от титан 6тте7

    0 0 Отговор
    Хъл Сити при от голи ти офис стол ли тъй

    18:29 05.10.2025

  • 37 Промяна

    0 2 Отговор
    ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА КМЕТЪТ НА ЦАРЕВО ИСТИНАТА ИСТИНАТА ИСТИНАТА АСЕН ЛЪЖЕ НАГЛЕЕ ПРИБИРА

    18:29 05.10.2025

  • 38 Как ООД ги три от ход

    0 0 Отговор
    Цирк игли ФК Лидл ви г-н ох

    18:30 05.10.2025

  • 39 Ги Рей Рей от дни РБ от дек от

    0 0 Отговор
    Цък ли ек у ДСБ към Курск ли тъй из

    18:30 05.10.2025

  • 40 Цвете

    1 0 Отговор
    ЕЙ, ЛЕКЕ ТАКОВА. ТИ НА КОГО СЕ ЗЪБИШ???? МЯСТОТО ТИ НЕ Е ЗА КМЕТ, А ЗА НЯКОЯ МАХЛЕНСКА СБИРКА, НА КОЯТО ДА РАЗКАЗВАШ ПРИКАЗКИ НА ДЕЦАТА. ⛔️🪣⚖️

    18:30 05.10.2025

  • 41 БГ ти РДГ кг см ли ден изб

    0 0 Отговор
    Гр ек ок ул до от ек край на до уж

    18:30 05.10.2025

  • 42 Боко (неуловимия) тайния крадец

    0 1 Отговор
    Тия пари няма и да ги получите .......трябва мазнинката в шкафа !!!! Аз ви изкарах десетки тъпи мои специалисти , министри .....казаха времето е виновно !!!! Моята къща в банкя няма да пострада от наводнение защото съм я построил на два крака на високо като на баба яга !!!!! Ту туууу !!!!!!

    18:30 05.10.2025

  • 43 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Тото 1 и Тото 2":

    А ТВОЯТА ПРОСТАЩИНА ТУК КАК СЕ НАРИЧА ЛЪЖА ГАДНА ЦИНИЧНА

    18:30 05.10.2025

  • 44 БГ ФК г-н от ЦК ФК от до късно луди

    0 0 Отговор
    Гр ФК Уди от СК ли дек Лидл

    18:30 05.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Би им от ли ФК о ти

    0 0 Отговор
    Ги как ФК из ФК юг до по дб Хай утре

    18:31 05.10.2025

