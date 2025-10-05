Кметът на Царево: Получихме средства за възстановяване на мостове, но не и поисканите пари за чистене на речните корита

"Лицето с “неофициалния кеш за избори” от записите, които всички чухме и с публични данни за измамени от него инвеститори, по-известен като най-неуспешния финансов министър и узурпатор (бел.ред.-Асен Василев) на партията на промяната, коментирал днес, че са отпуснали 43 милиона на община Царево през 2023-та за почистване на реки и дерета и да се „изгради моста“.
На такава лъжа, трябва да се отговори: бяха отпуснати целеви средства за възстановяване на мостове (три в града, три по пътя за Лозенец) и язовирни стени, но не и средствата, които бяха поискани за почистване и корекция на коритото на река Черна, Нестинарка, дерето в Ахтопол, Лозенец, Арапя и други.
Това написа във фейсбук кметът на Царево Марин Киров, цитиран от bTV.
"Призоваваме тези нестабилни личности, да не се оплитат в лъжлив ПР срещу община Царево, защото дори ние на местно ниво сме по-подготвени експертно от цялата им върхушка и партийна клика", коментира кметът.
Киров прави две уточнения: всички мостови съоръжения и язовирните стени, възстановени след бедствието от 2023 г. издържаха и са конструктивно здрави, въпреки по-голямото количество вода. Да, има разрушени тротоари, асфалт, парапети около тях при невиждана водна стихия. Но основните съоръжения са здрави, заявява Киров.
"Причината да бъдат отпуснати 43 млн. лв. на община Царево беше партийната подкрепа от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и личната ангажираност с района на министър Калин Стоянов, който е родом от тук.
Причината да не бъдат изплатени всички други средства, нужни за корекция на дерета и реки, за почистване, за възстановяване на инфраструктура, включително над 1 млн. лв., задължения поети от Общината в първите месеци след бедствието, когато нямаше помощ от държавата. е политическата нестабилност и хаоса, в които ни тласнаха този лабилен човек (Асен Василев) и обкръжението му" , заяви още кметът на Царево.
18:11 05.10.2025
18:13 05.10.2025
интересно де ги кри до ся
18:13 05.10.2025
Коментиран от #30
18:14 05.10.2025
18:15 05.10.2025
Коментиран от #32
18:16 05.10.2025
18:16 05.10.2025
14 Клекнал на тъча
18:20 05.10.2025
18:20 05.10.2025
но не и поисканите пари за чистене на
18:21 05.10.2025
23 Търновец
23 Търновец
До коментар #1 от "В БЕТОНА НА СРУТЕЛИЯ СЕ МОСТ":Други общини могат само да мечтаят за толкова милиони, а там много Украинци и Руси купиха имоти и един мустакат адвокат им помага - според медии - и този адвокат близко се познава с Баце и с един генерал лейтенант от КГБ сега жител на Израел. А защо държавата да дава пари за чистене на коритата на реките - кметът да дигне местни данъци и сам да си ги чисти. Ако държавата даде на една община пари за реки тогава ще трябва да даде и на другите общини.
Коментиран от #33
18:22 05.10.2025
28 Промяна
28 Промяна
До коментар #1 от "В БЕТОНА НА СРУТЕЛИЯ СЕ МОСТ":ЛЪЖЛЬО ТИ ЛИ ЗНАЕШ ИЛИ КМЕТЪТ ПЛАТЕНИ ДОКОГА ЩЕ ЛЪЖЕТЕ БЕЗКРОНТРОЛНО ТУК
18:23 05.10.2025
30 Промяна
30 Промяна
До коментар #4 от "Да,бе":КИЛИЯ ЗА ТЕБ ДЕЖУРЕН ДРАСКАЧ ТУКЗА ТЕБ
18:24 05.10.2025
18:24 05.10.2025
33 Промяна
33 Промяна
До коментар #23 от "Търновец":ТИ КАТО КАКЪВ РАЗДАВАШ ЗАПОВЕДИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ КОЙ КАК НАКЪДЕ
18:26 05.10.2025
34 !!!?
Това така наречено почистване на реки и дерета стана много привлекателен бизнес...мине "Потопа" и завлече цялото "почистване" в морето...ходи доказвай дали е чистено !!!?
18:27 05.10.2025
Коментиран от #43
18:28 05.10.2025
37 Промяна
18:30 05.10.2025
43 Промяна
43 Промяна
До коментар #35 от "Тото 1 и Тото 2":А ТВОЯТА ПРОСТАЩИНА ТУК КАК СЕ НАРИЧА ЛЪЖА ГАДНА ЦИНИЧНА
18:30 05.10.2025
44 БГ ФК г-н от ЦК ФК от до късно луди
18:30 05.10.2025
