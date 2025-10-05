Заради риск от нови опасности: От 15 часа в понеделник достъпът до "Елените" ще бъде ограничен

Вследствие на компрометираната инфраструктура в района на ваканционно селище "Елените", силната напоеност на почвата и очакваните нови валежи, се ограничава достъпът до селището през следващите дни. Целта е да се гарантира максималната сигурност на населението. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация Бургас.
Достъпът ще бъде ограничен от 15:00 ч., утре. БТА припомня, че днес бе оказано съдействие на собствениците за изнасяне на най-необходимите им вещи от домовете.
И утре, в светлата част на деня, ще бъде осигурен контролиран достъп през контролно-пропускателния пункт, за да могат собствениците да вземат допълнителни лични вещи при необходимост, обясниха от областната администрация.
Забраната за пребиваване на територията на ваканционно селище "Елените" ще остане в сила до второ нареждане. На всички евакуирани е осигурен подслон и необходимата грижа.
Областният управител ще задейства системата BG-Alert за своевременно оповестяване на забраната в района на селището.
Вилното селище ще остане под 24-часова охрана от органите на МВР за недопускане на набези върху имуществото на евакуираните.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
20:04 05.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ДБРЕ ЩЕ Е ОЩЕ ЕДИН ДЪЖД
Коментиран от #7, #11
20:05 05.10.2025
4 пожелание
Коментиран от #6
20:05 05.10.2025
5 Колко бариери ще им слагате
20:08 05.10.2025
6 име
До коментар #4 от "пожелание":Що бе, човек, ние ли да плащаме на багерите. Да си плащат селяндурите и мутрите, дето са го застроили. Ако иска да си ги бутат, ако искат да си строят още. Всичко да си е за тя на сметка. Там пожарна, полиция и БЧК нямат работа.
Коментиран от #19
20:09 05.10.2025
7 Ами
До коментар #3 от "ДБРЕ ЩЕ Е ОЩЕ ЕДИН ДЪЖД":Дано да е по-напоителен от предишния.👍
20:14 05.10.2025
8 Питам
Коментиран от #15
20:15 05.10.2025
9 12340
Коментиран от #10
20:16 05.10.2025
10 ами
До коментар #9 от "12340":те може и да са прибрали част от това което е имало. Но е имало извънредно положение когато е имало валежи. Охранителните фирми не могат да влязат без разрешение от властите. Ето от това са се възползвали приматите. Сега и да ги заловят ще ги пуснат защото ще се намесят пак правозащитните организации за права на човека. Иначе според мен трябва да ги разстрелятнамясто. При извънредно положение държавата покрива разноските, а ако има застраховка и застрахователя.
Коментиран от #13
20:22 05.10.2025
11 ХА ХА
До коментар #3 от "ДБРЕ ЩЕ Е ОЩЕ ЕДИН ДЪЖД":Може и от другата страна на баира, че и къмпинг луна има нужда от реглаж.
И така чак до Камчия, там може и некое торнадо да се завърти.
20:28 05.10.2025
12 Утре ще има нови наводнения там
20:29 05.10.2025
13 ХА ХА
До коментар #10 от "ами":Това са пари откъде дошли, там отишли.
20:32 05.10.2025
14 50 милиона лева и тва злато
20:37 05.10.2025
15 Ветеран от Протеста
До коментар #8 от "Питам":Сам си отговори.Привятизационен собственик на селище Елените е Вътко Арабаджиев - агент Стефан на ДС и Маринела Арабаджиева ...Уж бяха арестувани в къщата на наркотрафиканта Жоро Шопа ( дясната ръка на Брендо)в Барселона и ахаа да бъдат съдени ,ама срещу един милион са на свобода...Даже и реката там ,която ги заля е тяхна собственост...Тяхна собственост.
"съгласно Агенцията по геодезия, картография и кадастър, поземлен имот с номер 11538.506.3 е частна собственост, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – водно течение, река, с площ 2 687 кв. м. Това означава, че част от река Дращела в комплекс Елените е частна собственост."
Коментиран от #16
20:42 05.10.2025
16 реката е частна собственост
До коментар #15 от "Ветеран от Протеста":Но имаш ли право да я заровиш и да строиш върху нея? От доло сигурно е като метро пълно с вода и строежите които са продадени ще почнат да потъват
Коментиран от #17
20:45 05.10.2025
17 Ветеран от Протеста
До коментар #16 от "реката е частна собственост":Според законите в Р.България,никой няма право да притежава Река.Реките са публична държавна собственост....Ти ми кажи защо Ветко Арабаджиев притежава река Дращела в Елените...
20:50 05.10.2025
18 Сатана Z
20:52 05.10.2025
19 Гошо
До коментар #6 от "име":С две думи -да Еб. Май. алчна булгарска
21:13 05.10.2025