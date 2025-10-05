Новини
Заради риск от нови опасности: От 15 часа в понеделник достъпът до "Елените" ще бъде ограничен

Заради риск от нови опасности: От 15 часа в понеделник достъпът до "Елените" ще бъде ограничен

5 Октомври, 2025 20:00 821 19

И утре, в светлата част на деня, ще бъде осигурен контролиран достъп през контролно-пропускателния пункт, за да могат собствениците да вземат допълнителни лични вещи при необходимост, обясниха от областната администрация.

Заради риск от нови опасности: От 15 часа в понеделник достъпът до "Елените" ще бъде ограничен - 1
Снимка: МВР-Бургас
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вследствие на компрометираната инфраструктура в района на ваканционно селище "Елените", силната напоеност на почвата и очакваните нови валежи, се ограничава достъпът до селището през следващите дни. Целта е да се гарантира максималната сигурност на населението. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация Бургас.

Достъпът ще бъде ограничен от 15:00 ч., утре. БТА припомня, че днес бе оказано съдействие на собствениците за изнасяне на най-необходимите им вещи от домовете.

И утре, в светлата част на деня, ще бъде осигурен контролиран достъп през контролно-пропускателния пункт, за да могат собствениците да вземат допълнителни лични вещи при необходимост, обясниха от областната администрация.

Забраната за пребиваване на територията на ваканционно селище "Елените" ще остане в сила до второ нареждане. На всички евакуирани е осигурен подслон и необходимата грижа.

Областният управител ще задейства системата BG-Alert за своевременно оповестяване на забраната в района на селището.

Вилното селище ще остане под 24-часова охрана от органите на МВР за недопускане на набези върху имуществото на евакуираните.


