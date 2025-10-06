Новини
Заместник-кмет на Плевен е новият шеф на ВиК

6 Октомври, 2025 11:41 853 18

Решението е инж. Климент Тодоров да бъде освободен от длъжността

Калоян Къдрийски поема управлението на ВиК оператора в Плевен, съобщи управителният съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Решението е инж. Климент Тодоров да бъде освободен от длъжността управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Плевен тъй като е налице неспособност за справяне с динамичната среда през изминалите месеци.

Считано от датата на вписване на решението на УС до провеждането на конкурс за длъжността управител на „Водоснабдяване и канализация“ - Плевен функциите ще се изпълняват от Калоян Къдрийски. До момента той е заемал длъжността заместник-кмет с ресор „Териториално развитие“ в община Плевен. Къдрийски е член на Областния кризисен щаб за справяне с критичната ситуация с водоснабдяването в област Плевен, съобщиха от ръководството на холдинга.


  • 1 Гост

    9 0 Отговор
    Калоян е следващият кандидат милионер.

    11:44 06.10.2025

  • 2 От хранилка

    10 0 Отговор
    на хранилка !

    11:44 06.10.2025

  • 3 Пич

    9 0 Отговор
    Това е извратена подигравка някаква към плевенчани ! Най некадърния шеф става...!!!???

    11:45 06.10.2025

  • 4 Плевенчанин

    7 0 Отговор
    Яко ще се краде.

    11:46 06.10.2025

  • 5 Справедлив

    8 0 Отговор
    Няма такава държава.Крадец,след крадец.......

    11:47 06.10.2025

  • 6 песъка

    7 0 Отговор
    Няма вода от 3 години.. Чак сега се сещат, че не се справя. За бой са управниците в Плевен. Хубав плевенски бой...

    11:49 06.10.2025

  • 7 Хасковски каунь

    7 1 Отговор
    Ако е от ГЕРБ, файда няма

    Коментиран от #10

    11:50 06.10.2025

  • 8 хаберих

    2 0 Отговор
    Две баби си говорят:
    - Внукът ти ви е дошъл на гости, а?
    - Да, при нас е.
    - И как е, помага ли на дядото?
    - Много! Вчера му е помогнал да изпият пенсията.

    11:52 06.10.2025

  • 9 Питане

    7 0 Отговор
    А "нашият човек" какво разбира от ВиК ???

    Коментиран от #12

    12:05 06.10.2025

  • 10 Бръкаш

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хасковски каунь":

    Комундел като теб.
    Още по-зле. 😭

    Коментиран от #11

    12:06 06.10.2025

  • 11 Абе

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бръкаш":

    От ГЕРБ половинката са бивши БКП агенти, а самия Бойко е с БКП книжка и комунист. Само, че от долните комунисти, които не можеха да крадат през комунизма и сега го правят.

    12:12 06.10.2025

  • 12 Ха така

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Питане":

    А специалност и професия или само партийна лепка

    Коментиран от #15

    12:13 06.10.2025

  • 13 ШЕФА

    2 0 Отговор
    А старият шеф на ВиК в затвора ли е ?

    Коментиран от #17

    12:20 06.10.2025

  • 14 НАКО ТАКОВ

    1 0 Отговор
    ОБЩИНАРИТЕ И ВИКАТО ЛИ ПРЕВЗЕХА !?.
    СЕГА ВЕЧЕ ЩЕ СТАНЕ ОЩЕ ПО ИНТЕРЕСНО.
    ТИЯ 10 000000 НЯМА ДА ИМ СТИГНАТ.
    ТОЯ СИГОРНО БЪКЕЛ НЕ РАЗБИРА ОТ ПОДЗЕМЕН ВОДПОЧВЕНИ ВОДИ И ОТ ХИДРО ИНЖИНЕРСТВО.ТО Е КОМПРОМЕНТИРАН ДОВЕЖДАЩИЯ ВОДОПРОВОД ОТ НЯКАКВА МЕСТНИСТ ТАМ А ТЕ ПОЧНАЛИ ОТ ЗАД НАПРЕД ДА КОПАТ ПЪРВО В ГРАДА ДА ЗАБЛУЖДАВАТ ХОРАТА ЧЕ СИЛНО СА СЕ ЗАСИЛИЛИ ДА ПОДМЕНЯТ ТРАБИТЕ .НО КЕЛ ФАЙДА .И ЗА ТАКИВА ДЕЙНОСТИ НЕ СЕ ДАВАТ ВСИЧКИТЕ ПАРИ МИЛИОНИ НА ВЕДНЪЖ ФИНАНСИРАНЕ А ПО ЕТАПНО НА ТРИ ПЪТИ. С КОНТРОЛ КАК ВЪРВИ РАБОТАТА И КОЛКО Е СВЪРШЕНА И Т.Н. ПРАВИТЕЛСТВОТО ГЕРБ И ДА ПРИГОТВИ ОЩЕ ОТ СЕГА ОЩЕ ОКОЛО 20 МИЛИОНА И ЩЕ СТАНЕ. ЗА ДА ИМА И ЗА ДАЛАВЕРИ И ЗА ОБЩИНАРИ И ЗА ВОДОПРОВОДЧИЦИ И ЗА МАШИНИСТИ ШЙОФИОРИ И ДР.ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ.

    12:29 06.10.2025

  • 15 Плевенчанин

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ха така":

    Агро икономика в Свищов и баничарници в Плевен и околията.Незаменим и голям специалист.Да ни е честит.

    Коментиран от #16

    12:35 06.10.2025

  • 16 жална ни майка

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Плевенчанин":

    Агроикономика приемаха тези с двойка на изпитите. Оправил е териториалното развитие в града до степен пълна разруха, а сега чакай да оправи ВИК

    12:39 06.10.2025

  • 17 Умен

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "ШЕФА":

    Кай да му повдигне обвинение? Прокуратурата
    Ли? ДЕТО И.д. шефа им не спазва законите в БЪЛГАРИЯ

    12:39 06.10.2025

  • 18 пориване и назначаване на същите

    0 0 Отговор
    Слагат ви нов за да потушат недоволството демек тоя сега почва и не е виновен.

    12:41 06.10.2025

