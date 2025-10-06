Заместник-кмет на Плевен е новият шеф на ВиК

Калоян Къдрийски поема управлението на ВиК оператора в Плевен, съобщи управителният съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.
Решението е инж. Климент Тодоров да бъде освободен от длъжността управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Плевен тъй като е налице неспособност за справяне с динамичната среда през изминалите месеци.
Считано от датата на вписване на решението на УС до провеждането на конкурс за длъжността управител на „Водоснабдяване и канализация“ - Плевен функциите ще се изпълняват от Калоян Къдрийски. До момента той е заемал длъжността заместник-кмет с ресор „Териториално развитие“ в община Плевен. Къдрийски е член на Областния кризисен щаб за справяне с критичната ситуация с водоснабдяването в област Плевен, съобщиха от ръководството на холдинга.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
11:44 06.10.2025
2 От хранилка
11:44 06.10.2025
3 Пич
11:45 06.10.2025
4 Плевенчанин
11:46 06.10.2025
5 Справедлив
11:47 06.10.2025
6 песъка
11:49 06.10.2025
7 Хасковски каунь
Коментиран от #10
11:50 06.10.2025
8 хаберих
- Внукът ти ви е дошъл на гости, а?
- Да, при нас е.
- И как е, помага ли на дядото?
- Много! Вчера му е помогнал да изпият пенсията.
11:52 06.10.2025
9 Питане
Коментиран от #12
12:05 06.10.2025
10 Бръкаш
До коментар #7 от "Хасковски каунь":Комундел като теб.
Още по-зле. 😭
Коментиран от #11
12:06 06.10.2025
11 Абе
До коментар #10 от "Бръкаш":От ГЕРБ половинката са бивши БКП агенти, а самия Бойко е с БКП книжка и комунист. Само, че от долните комунисти, които не можеха да крадат през комунизма и сега го правят.
12:12 06.10.2025
12 Ха така
До коментар #9 от "Питане":А специалност и професия или само партийна лепка
Коментиран от #15
12:13 06.10.2025
13 ШЕФА
Коментиран от #17
12:20 06.10.2025
14 НАКО ТАКОВ
СЕГА ВЕЧЕ ЩЕ СТАНЕ ОЩЕ ПО ИНТЕРЕСНО.
ТИЯ 10 000000 НЯМА ДА ИМ СТИГНАТ.
ТОЯ СИГОРНО БЪКЕЛ НЕ РАЗБИРА ОТ ПОДЗЕМЕН ВОДПОЧВЕНИ ВОДИ И ОТ ХИДРО ИНЖИНЕРСТВО.ТО Е КОМПРОМЕНТИРАН ДОВЕЖДАЩИЯ ВОДОПРОВОД ОТ НЯКАКВА МЕСТНИСТ ТАМ А ТЕ ПОЧНАЛИ ОТ ЗАД НАПРЕД ДА КОПАТ ПЪРВО В ГРАДА ДА ЗАБЛУЖДАВАТ ХОРАТА ЧЕ СИЛНО СА СЕ ЗАСИЛИЛИ ДА ПОДМЕНЯТ ТРАБИТЕ .НО КЕЛ ФАЙДА .И ЗА ТАКИВА ДЕЙНОСТИ НЕ СЕ ДАВАТ ВСИЧКИТЕ ПАРИ МИЛИОНИ НА ВЕДНЪЖ ФИНАНСИРАНЕ А ПО ЕТАПНО НА ТРИ ПЪТИ. С КОНТРОЛ КАК ВЪРВИ РАБОТАТА И КОЛКО Е СВЪРШЕНА И Т.Н. ПРАВИТЕЛСТВОТО ГЕРБ И ДА ПРИГОТВИ ОЩЕ ОТ СЕГА ОЩЕ ОКОЛО 20 МИЛИОНА И ЩЕ СТАНЕ. ЗА ДА ИМА И ЗА ДАЛАВЕРИ И ЗА ОБЩИНАРИ И ЗА ВОДОПРОВОДЧИЦИ И ЗА МАШИНИСТИ ШЙОФИОРИ И ДР.ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ.
12:29 06.10.2025
15 Плевенчанин
До коментар #12 от "Ха така":Агро икономика в Свищов и баничарници в Плевен и околията.Незаменим и голям специалист.Да ни е честит.
Коментиран от #16
12:35 06.10.2025
16 жална ни майка
До коментар #15 от "Плевенчанин":Агроикономика приемаха тези с двойка на изпитите. Оправил е териториалното развитие в града до степен пълна разруха, а сега чакай да оправи ВИК
12:39 06.10.2025
17 Умен
До коментар #13 от "ШЕФА":Кай да му повдигне обвинение? Прокуратурата
Ли? ДЕТО И.д. шефа им не спазва законите в БЪЛГАРИЯ
12:39 06.10.2025
18 пориване и назначаване на същите
12:41 06.10.2025