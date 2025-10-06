Джипитата искат таксата при тях да е 6 лева

Потребителската такса, която се заплаща за посещение при личния лекар, да бъде 3,90 лв. за периода ноември-декември 2025 г., а от януари 2026 г. - да достигне около половин процент от минималната работна заплата. Днес беше взето решение МРЗ да стане 620 евро или 1213 лева, от които 0,5% са приблизително 6 лева.
Това е записано в становище на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, публикувано на сайта на сдружението.
Становището е изпратено до Министерството на здравеопазването, до Националната здравноосигурителна каса, до Българския лекарски съюз. Същата такса да бъде заплащана и при посещение на лекар по дентална медицина.
Пенсионерите да заплащат 1,95 лв., когато посещават личния си лекар, предлагат още от сдружението. Институциите, които освобождават от такса определени групи от населението, да предвидят в бюджетите си суми, с които да компенсират лекарите, предлагат още от сдружението.
В края на август личните лекари и лекарите специалисти в доболничната помощ поискаха потребителската такса да се повиши, но не се ангажираха с определена сума.
Здравноосигурените пациенти дължат потребителска такса за всяко посещение при личния лекар, лекарят от специализираната извънболнична медицинска помощ или лекарят по дентална медицина, както и за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни за година.
Сумата на таксата от 2,90 лв. е определена с Постановление 193 на Министерския съвет от 28 август 2012 г. Таксата, която беше определена за болничен престой, беше 5,80 лв., но през април тази година в Преходните и заключителни разпоредби на Постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025 г. на Министерския съвет, тази такса беше намалена на един лев.
1 Хипотетично
13:43 06.10.2025
2 Скоро
13:44 06.10.2025
3 1111
13:44 06.10.2025
4 онзи
13:49 06.10.2025
5 Коста
Коментиран от #20
13:50 06.10.2025
6 що бе
13:51 06.10.2025
7 Трол
13:52 06.10.2025
8 Мдааааааа
13:52 06.10.2025
9 кленя
13:54 06.10.2025
10 Не наядоха се
13:55 06.10.2025
11 Личните лекари не би трябвало
13:57 06.10.2025
12 Мое мнение
13:58 06.10.2025
13 ПИТАМ
Коментиран от #18
13:59 06.10.2025
14 Пич
14:02 06.10.2025
15 Много от тия джипита
14:02 06.10.2025
16 пенсионер от Варна
14:03 06.10.2025
17 БОНИ БОНЧЕВ
В БЪЛГАРИЯ МНОГО БОЛНИ МНОГО ИНВАЛИДИ ОТ НЕМОЖЕНЕТО НЕУМЕНИЕТО ДА ИЗЛЕКУВАТ ХОРАТА. ТИЯ СЕГА СА НЕЩО КАТО ПОЛУ ЧАСНИЦИ ПОЛУ ДАРЖАВНИ И НАКРАЯ НИЩО.ЕДНОЛИЧНИ.ТЪРГОВЦИ
14:04 06.10.2025
18 Дедо ви
До коментар #13 от "ПИТАМ":Кой ти е казал, че сега здравеопазването е безплатно? При Бай Тошо беше безплатно. Нямаше никакви клинични пътеки. Влизаш и те лекуват от всички болести които ти открият, а не само от тази по която ти е пътеката. Лежиш колкото дни е необходимо, ако трябва и 20 дена напълно безплатно. Не те пускат да си тръгнеш докато не те излекуват, а после те пращат и на санаториум за доизлекуване. А сега? Сега има банани ....
14:06 06.10.2025
19 Орел
14:08 06.10.2025
20 Да но те не искат да учат повече а за
До коментар #5 от "Коста":Специалист се изисква учене за получаване на специалност а те не искат да учат нито те нито персонала им. Искат да получават такси. Те от това живеят. Каквото получават от здравната каса им е чиста печалба.
14:10 06.10.2025
21 безпартиен
Коментиран от #34
14:13 06.10.2025
22 Наглеци
Пък и искат и пациентите да скубят
14:14 06.10.2025
23 Ако приемат двайсе човека на ден
Коментиран от #29
14:15 06.10.2025
24 Тома
14:16 06.10.2025
25 Кирил
14:18 06.10.2025
26 Пенсионер
14:20 06.10.2025
27 Системата личен лекар е форма на фашизъм
Коментиран от #37, #38
14:22 06.10.2025
28 Ъъуъ
14:23 06.10.2025
29 пенчо
До коментар #23 от "Ако приемат двайсе човека на ден":Всеки месец ходя да ми издават една рецепта за лекарство. Плащам 3.90 за 30 секунди работа. Плащам влизам след 30 секунди се подписвам и си тръгвам. А покрай мен обикновено има доста хора, които чакат за същото
14:24 06.10.2025
30 54646
14:24 06.10.2025
31 Емигрант
14:27 06.10.2025
32 Системата личен лекар е форма на фашизъм
14:29 06.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Папуц
До коментар #21 от "безпартиен":От години -от 1992 мисля, се говори за здравна карта!
Здравната карта е тази ,в която постъпват здравните застраховки на всеки ,който плаща такива.
Отиваш на лекар- ме ма личен , а на специалист-ползваш си картата ,и всичко е наред.
Лекуват те за 100 лева- толкова плащаш.
Лекуват те за 1000 лева - толкова плащаш.
Въпрос:
ЗАЩО само в България, нямаме здравни карти?
Отговор:
Защото иначе няма кой да лекува електората на двамата шишковци!
И няма да храним една огромна администрация, наречена Здравка каса!
ЕЛЕМЕНТАРНО!!!
14:31 06.10.2025
35 неизбежна реформа
14:31 06.10.2025
36 Коня Солтуклиева
14:32 06.10.2025
37 Емигрант
До коментар #27 от "Системата личен лекар е форма на фашизъм":Виж какво, това в България не е правилно приложено, но като има такъв будала народ да разсъждава като теб така ще бъде, затова и политиците които си избирате знаят това и не прилагат правилно както са законите в Западна Европа, а ги преобразяват така, че да печелят те, техните фамилии и подставени лица, а вие разсъждавайте тук колкото си искате и както си искате, вашата няма да стане, с мишки и послушници така се работи и прави !
14:33 06.10.2025
38 Защо слагаш минус
До коментар #27 от "Системата личен лекар е форма на фашизъм":Ти като искаш ходи при личен лекар. Може би си такъв или работиш при такъв. Но защо трябва тази система да закрепостява хората към личен лекар задължително. Ми това е чиста проба крепостно право. Ти за крепостното право ли си крепостен ли си ?
14:34 06.10.2025
39 Чочо
Няма да е зле.
Заплатата,отделно.
14:34 06.10.2025
40 Премахнете джипитата от системата
14:34 06.10.2025
41 ОБЕКТИВНИЯ
А тези пари от таксите са НЕОБЛАГАЕМИ !
Не издават касови бележки за тях.
Децата и пенсионерите да бъдат
ИСВОБОДЕНИ изобщо от такси !
14:35 06.10.2025
42 нагъл като джипи
14:37 06.10.2025
43 факт
14:37 06.10.2025