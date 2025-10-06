Новини
Джипитата искат таксата при тях да е 6 лева

6 Октомври, 2025 13:42 860 43

Същата такса да бъде заплащана и при посещение на лекар по дентална медицина

Джипитата искат таксата при тях да е 6 лева - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Потребителската такса, която се заплаща за посещение при личния лекар, да бъде 3,90 лв. за периода ноември-декември 2025 г., а от януари 2026 г. - да достигне около половин процент от минималната работна заплата. Днес беше взето решение МРЗ да стане 620 евро или 1213 лева, от които 0,5% са приблизително 6 лева.

Това е записано в становище на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, публикувано на сайта на сдружението.

Становището е изпратено до Министерството на здравеопазването, до Националната здравноосигурителна каса, до Българския лекарски съюз. Същата такса да бъде заплащана и при посещение на лекар по дентална медицина.

Пенсионерите да заплащат 1,95 лв., когато посещават личния си лекар, предлагат още от сдружението. Институциите, които освобождават от такса определени групи от населението, да предвидят в бюджетите си суми, с които да компенсират лекарите, предлагат още от сдружението.

В края на август личните лекари и лекарите специалисти в доболничната помощ поискаха потребителската такса да се повиши, но не се ангажираха с определена сума.

Здравноосигурените пациенти дължат потребителска такса за всяко посещение при личния лекар, лекарят от специализираната извънболнична медицинска помощ или лекарят по дентална медицина, както и за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни за година.

Сумата на таксата от 2,90 лв. е определена с Постановление 193 на Министерския съвет от 28 август 2012 г. Таксата, която беше определена за болничен престой, беше 5,80 лв., но през април тази година в Преходните и заключителни разпоредби на Постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025 г. на Министерския съвет, тази такса беше намалена на един лев.


  • 1 Хипотетично

    33 2 Отговор
    Но нама три евро на цяло, а поп и доктор не връщат ресто!

    13:43 06.10.2025

  • 2 Скоро

    21 0 Отговор
    и тях няма да ги има .

    13:44 06.10.2025

  • 3 1111

    30 4 Отговор
    Таксите да се обявят за незаконни!

    13:44 06.10.2025

  • 4 онзи

    34 4 Отговор
    "джи пи" тата взимат всеки месец ХИЛЯДИ на база бройките пациенти които се водят при тях. Повечето не ги виждат повее от 2 пъти в годината. Айде у лево

    13:49 06.10.2025

  • 5 Коста

    23 8 Отговор
    Защо въобще ги има джипитата! Всеки може да си мери сам кръвното! Нужни са специалисти!

    Коментиран от #20

    13:50 06.10.2025

  • 6 що бе

    9 1 Отговор
    що се дърпате. таксата е процент от МРЗ. Излизайте на улицата и протестирайте с/у нея

    13:51 06.10.2025

  • 7 Трол

    5 1 Отговор
    Само Гошо от Почивка може да ползва тази абревиатура.

    13:52 06.10.2025

  • 8 Мдааааааа

    32 2 Отговор
    Даааа, джипитата са много важни. Като те заболи ухото трябва да отидеш и да му дадеш 6 лева за да ти даде направление за ушен лекар. Иначе ти може да сбъркаш и да отидеш на очен лекар за болките в ухото. И пак не е гаранция. Ако са му свършили направленията за ушен, то може като нищо да те прати на очен лекар.

    13:52 06.10.2025

  • 9 кленя

    18 3 Отговор
    а не може ли джипито да ми плаща че ода при него да ми набутва секакви отрови под формата на апчета и медикаменто продавани от близки до джипито аптекари,тая мафия във България е яко със властта на прасешките тикви

    13:54 06.10.2025

  • 10 Не наядоха се

    15 2 Отговор
    Като дървеници.

    13:55 06.10.2025

  • 11 Личните лекари не би трябвало

    20 1 Отговор
    Да са задължителни. Освен че са излишни голяма част от тях са некомпетентни и алчни. Те трябва да са по желание и да се наричат общопрактикуващи специалисти.

    13:57 06.10.2025

  • 12 Мое мнение

    19 1 Отговор
    Работят по 4 (четири ) часа на ден. Опитай се да ги откриеш след работно време или в събота и неделя. Било по телефона или някъде другаде. По-скоро телефона ще ви вдигне починалата ви преди 20 години баба отколкото личният лекар! Посещения на адрес? Забрави, трябва да си слънчасал за да си мислиш,че може да си уговориш час за преглед на болен, трудноподвижен човек. Станаха милионери от далавери с касата и гледат на пациентите като на досаден банкомат.

    13:58 06.10.2025

  • 13 ПИТАМ

    21 2 Отговор
    РЕДНО ЛИ Е ДА СЕ УДЪРЖА ЗДРАВНА ТАКСА НАВСЯКЪДЕ ПО КАБИНЕТИТЕ И ТО ПО 6 ЛВ., ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ЦЯЛ ЖИВОТ СА СЕ ОСИГУРЯВАЛИ И ОСИГУРЯВАТ ЗДРАВНО ХОРАТА? ТОВА Е ЦИНИЧНО ОТ СТРАНА НА ЛЕКАРИТЕ. ПОЛУЧАВАТ БЛИЗО 4,5 Х.ЛВ. ЗАПЛАТИ И ОЩЕ ЛАМПТЯТ, ЗАЩОТО ТАКСА НЕ СЕ ПЛАЩА САМО ПРИ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР, НА РЕГИСТРАТУРАТА КЪДЕТО ТИ ЗАПИСВАТ ЧАСОВЕ СЪЩО. ТОВА ЛИ Е БЕЗПЛАТНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ У НАС?

    Коментиран от #18

    13:59 06.10.2025

  • 14 Пич

    17 0 Отговор
    Наглеци ! Особено с денталната медицина !!! Все по често виждаме хора без зъби ! Здравната каса не е повишавала лимита на хората от години !!! А здравните вноски им повиши !!! Къде отиват парите.....???!!!

    14:02 06.10.2025

  • 15 Много от тия джипита

    16 1 Отговор
    са на Вие с професията си. Ако ичаше пряк дотъп до специалистите, както преди тридесет години, джипито като междинен разпределител не е нужно.

    14:02 06.10.2025

  • 16 пенсионер от Варна

    11 2 Отговор
    повече от 4 лв. е нахалство !

    14:03 06.10.2025

  • 17 БОНИ БОНЧЕВ

    12 1 Отговор
    НЕ СЪМ ВИДЯЛ ДА ИМТ КАСОВИ АПАРАТИ И ДАЛИ ПЛАЩАТ ДДС.ИЛИ СА НА ПАТЕНТЕН ДАНЪК ? ТИЯ ТАКА НАРЕЧЕНИ ДЖЕНДЪРИ ИЛИ ДЖЕПИТА СА САМО ЕДНИ ОТПРАВИТЕ ЛИ ИЗПРАЩАЧИ С НАПРАВЛЕНИЯ ПРИ ДРУГ ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ТЕ НИТО ЛЕКУВАТ НЯКОЙ БОЛЕН НИТО УКАЗВАТ ПЪРВА ПОМОЩ. ФАКТ. ВЗИМАТ ОТ ЗДРАВНАТА КАСА ПАРИТЕ ОТ ЗАПИСАЛИТЕ СЕ ПРИ ТЯХ ПАЦИЕНТИ ОТ ЗДРАВНИТЕ ИМ УСИГОРОВКИ.
    В БЪЛГАРИЯ МНОГО БОЛНИ МНОГО ИНВАЛИДИ ОТ НЕМОЖЕНЕТО НЕУМЕНИЕТО ДА ИЗЛЕКУВАТ ХОРАТА. ТИЯ СЕГА СА НЕЩО КАТО ПОЛУ ЧАСНИЦИ ПОЛУ ДАРЖАВНИ И НАКРАЯ НИЩО.ЕДНОЛИЧНИ.ТЪРГОВЦИ

    14:04 06.10.2025

  • 18 Дедо ви

    20 0 Отговор

    До коментар #13 от "ПИТАМ":

    Кой ти е казал, че сега здравеопазването е безплатно? При Бай Тошо беше безплатно. Нямаше никакви клинични пътеки. Влизаш и те лекуват от всички болести които ти открият, а не само от тази по която ти е пътеката. Лежиш колкото дни е необходимо, ако трябва и 20 дена напълно безплатно. Не те пускат да си тръгнеш докато не те излекуват, а после те пращат и на санаториум за доизлекуване. А сега? Сега има банани ....

    14:06 06.10.2025

  • 19 Орел

    11 0 Отговор
    Само тези коментари стигат, за да се оцени мнението на 99% от хората!

    14:08 06.10.2025

  • 20 Да но те не искат да учат повече а за

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Коста":

    Специалист се изисква учене за получаване на специалност а те не искат да учат нито те нито персонала им. Искат да получават такси. Те от това живеят. Каквото получават от здравната каса им е чиста печалба.

    14:10 06.10.2025

  • 21 безпартиен

    5 1 Отговор
    Направете таксата не 6 а 600!!!!Ще видите как изведнъж цял един народ НЯМА ДА БОЛЕДУВА и НЯМА ДА ИМА НУЖДА ОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР!!! Здравни осигуровки РЕАЛНО плащат 1.2 млн. работещи в частния сектор!За всички останали до 6.4 млн. плащат пак те!!!! Променете здравни осигуровки в ЗДРАВНИ ЗАСТРАХОВКИ! Гарантирано ще спрат кражби от здравната каса, защото застрахователят ще следи за спазването на закона!Той ще плаща.

    Коментиран от #34

    14:13 06.10.2025

  • 22 Наглеци

    9 1 Отговор
    Нестига че 90%са конски доктори доят фармацевтичните фирми за всякакви облаги и никва работа не вършат
    Пък и искат и пациентите да скубят

    14:14 06.10.2025

  • 23 Ако приемат двайсе човека на ден

    11 1 Отговор
    По шест лева са чисти 120 лева. Обаче те приемат много повече. Правете сметка за цял месец. Отделно здравната каса им плаща за всеки пациент независимо дали той е посетил личния или не го е посетил.

    Коментиран от #29

    14:15 06.10.2025

  • 24 Тома

    4 0 Отговор
    Най добре е това дружество да яде на всички сигани л....

    14:16 06.10.2025

  • 25 Кирил

    1 0 Отговор
    Аз искам ГП-тата да работят с максум до 500 човека, за да може да се ходи при нужда.

    14:18 06.10.2025

  • 26 Пенсионер

    2 1 Отговор
    И пенсионерите трябва да плащаме, а не да чакам комшийката Пена да си прай муабет с доктора по два часа... ДА СЕ ПЛАЩА....

    14:20 06.10.2025

  • 27 Системата личен лекар е форма на фашизъм

    9 1 Отговор
    Форма на поробване на хората. Всеки който желае трябва сам да може да отива при специалист. Специалиста сам ще си изтегли направление и ще лекува пациента а ако е необходимо ще го изпрати към други специализирани кабинети. Личните лекари могат да работят като общопрактикуващи и участъкови лекари и да са лични по желание .

    Коментиран от #37, #38

    14:22 06.10.2025

  • 28 Ъъуъ

    4 0 Отговор
    За Бг балъците дране на кожи ,а за ммангааалите безплатно

    14:23 06.10.2025

  • 29 пенчо

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ако приемат двайсе човека на ден":

    Всеки месец ходя да ми издават една рецепта за лекарство. Плащам 3.90 за 30 секунди работа. Плащам влизам след 30 секунди се подписвам и си тръгвам. А покрай мен обикновено има доста хора, които чакат за същото

    14:24 06.10.2025

  • 30 54646

    3 0 Отговор
    Дентална медицина лекарите вземат пари за всеки преглед около 50, 60 лв. Но и да плащаме по 6 лв?

    14:24 06.10.2025

  • 31 Емигрант

    4 1 Отговор
    Българските търговци на "смърт" искат вдигане на цената за "живот" ха ха ха, някой може ли да ми посочи една държава в ЕС с платено здравеопазване в държавните болници като се изключи разбира се България ? И какво е това рекет или изнудване на нуждаещи се от лечение ? Значи само за да преминеш входа на кабинета на тези мърлячи трябва да си платиш ? Никъде го няма това, дори и в нито една африканска държава ! Тиквата и Намагнитения така ще ви стъжнят живота, че ще ви се иска да не сте между живите ! Къде е сега този загрижения за българите Намагнитен да излезе и да каже - "няма да стане това, аз няма да разреша такава гавра", главното "Д" ще ви защити ?

    14:27 06.10.2025

  • 32 Системата личен лекар е форма на фашизъм

    6 1 Отговор
    Форма на поробване на хората. Всеки който желае трябва сам да може да отива при специалист. Специалиста сам ще си изтегли направление и ще лекува пациента а ако е необходимо ще го изпрати към други специализирани кабинети. Личните лекари могат да работят като общопрактикуващи и участъкови лекари и да са лични по желание .

    14:29 06.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Папуц

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "безпартиен":

    От години -от 1992 мисля, се говори за здравна карта!
    Здравната карта е тази ,в която постъпват здравните застраховки на всеки ,който плаща такива.
    Отиваш на лекар- ме ма личен , а на специалист-ползваш си картата ,и всичко е наред.
    Лекуват те за 100 лева- толкова плащаш.
    Лекуват те за 1000 лева - толкова плащаш.
    Въпрос:
    ЗАЩО само в България, нямаме здравни карти?
    Отговор:
    Защото иначе няма кой да лекува електората на двамата шишковци!
    И няма да храним една огромна администрация, наречена Здравка каса!
    ЕЛЕМЕНТАРНО!!!

    14:31 06.10.2025

  • 35 неизбежна реформа

    1 0 Отговор
    Джипитата трябва да им преустановят договорите и да останат лекари само със специалност като всеки от тях да може да те пренасочи където е необходимо.Лекар без специалност е ненужен на обществото.Нека малко поучат готованците джипейци.Целта на джипито е единствено да те ограничи от достъп до здравни права и да спестяват пари за бюджета но с тях излиза много по скъпо и некачествено.

    14:31 06.10.2025

  • 36 Коня Солтуклиева

    0 0 Отговор
    Ако врътнат по един дудук на пациента--дадено!

    14:32 06.10.2025

  • 37 Емигрант

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Системата личен лекар е форма на фашизъм":

    Виж какво, това в България не е правилно приложено, но като има такъв будала народ да разсъждава като теб така ще бъде, затова и политиците които си избирате знаят това и не прилагат правилно както са законите в Западна Европа, а ги преобразяват така, че да печелят те, техните фамилии и подставени лица, а вие разсъждавайте тук колкото си искате и както си искате, вашата няма да стане, с мишки и послушници така се работи и прави !

    14:33 06.10.2025

  • 38 Защо слагаш минус

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Системата личен лекар е форма на фашизъм":

    Ти като искаш ходи при личен лекар. Може би си такъв или работиш при такъв. Но защо трябва тази система да закрепостява хората към личен лекар задължително. Ми това е чиста проба крепостно право. Ти за крепостното право ли си крепостен ли си ?

    14:34 06.10.2025

  • 39 Чочо

    1 0 Отговор
    Ами аз като се ява на работа всеки ден да ми начисляват такса 6 лева за добре дошъл.
    Няма да е зле.
    Заплатата,отделно.

    14:34 06.10.2025

  • 40 Премахнете джипитата от системата

    0 0 Отговор
    Ненужни са и дори не могат да препишат вярно каквото е назначил истинския лекар със специалност.

    14:34 06.10.2025

  • 41 ОБЕКТИВНИЯ

    1 0 Отговор
    Таксите и без това са ВИСОКИ !
    А тези пари от таксите са НЕОБЛАГАЕМИ !
    Не издават касови бележки за тях.
    Децата и пенсионерите да бъдат
    ИСВОБОДЕНИ изобщо от такси !

    14:35 06.10.2025

  • 42 нагъл като джипи

    0 0 Отговор
    Въобще не ми пука за вас.Нали искахте капитализъм!

    14:37 06.10.2025

  • 43 факт

    0 0 Отговор
    Добре, нека се вдигне потребителската такса, но Здравната каса да спре да плаща всеки месец на джипитата пари за всеки записан при тях пациент, ако същият не ги е посетил. Има пациенти, които цяла година плащат 8% от доходите си за здравни осигуровки, но отиват при личния си лекар един път или изобщо не отиват. В по-голямата част от страните в ЕС не се дължи потребителска такса, ако си здравноосигурен пациент. Нашите стават все по-алчни и все по-безхаберни, то поне да ставаха по-отговорни с кеф щяхме и да им плащаме и по 10 лв. потребителска такса. Личните лекари да обявят колко пациенти имат записани и колко пари получават от НЗОК месечно за всеки записан при тях пациент, че да преценим дали е основателно искането им за повишаване на потребителската такса.

    14:37 06.10.2025

