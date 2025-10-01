Новини
Личните лекари предлагат потребителската такса да стане 3,90 лева

Личните лекари предлагат потребителската такса да стане 3,90 лева

1 Октомври, 2025 19:08

От 2026 година лекарите искат таксата да бъде в размер на 0,5-0,6 процента от минималната работна заплата

Личните лекари предлагат потребителската такса да стане 3,90 лева - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Потребителската такса при личен лекар да стане 3,90 лева, а за пенсионерите 2 лева до края на 2025 година. Това предлага Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България в становище до здравните власти.

От 2026 година лекарите искат таксата да бъде в размер на 0,5-0,6 процента от минималната работна заплата. При предложената от правителството минимална заплата от 1213 лева догодина, това би означавало потребителска такса между 6 и 7 лева.

В момента потребителската такса е 2,90 лева, а за пенсионерите – 1 лев. Размерът не се е променял от 2012 година, въпреки че минималната работна заплата се е увеличила четири пъти за този период.

Друго предложение на общопрактикуващите лекари е да няма освободени групи от потребителска такса. Вместо това те искат определени институции да могат да покрият разходите им със своя бюджет.

В момента от таксата са освободени хора с определени заболявания по списък към Националния рамков договор, както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството, ветерани от войните и военноинвалиди.

За децата от НСОПЛБ предлагат да се въведе механизъм за заплащане, подобен на този при пенсионерите, като таксата се поема от родителя.

Темата за покачването на потребителската такса стана актуална през последните месеци. През август 2025 година доц. Любомир Киров, председател на НСОПЛБ, заяви в ефир на БНТ, че всички трябва да плащат потребителска такса, като за освободените групи разходите трябва да покрива институцията, която ги е освободила.

"Функцията на потребителската такса е да ограничи свръхпотребление, така че да няма повече от необходимото хора пред всякакви кабинети", обясни тогава Киров.

Здравният министър доц. Силви Кирилов обаче заяви през септември, че на този етап, особено в прехода към еврото, таксата не трябва да се променя. "До юни 2026 година може да има дискусии, но засега няма да има увеличение", каза той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази такса е

    28 3 Отговор
    Незаконна! Тая мафия плащат ли такса обслужване в бакалията?
    Заслужават си боя!
    Айде, чупка некадърници!

    19:12 01.10.2025

  • 2 факт

    20 2 Отговор
    Лекарите станаха много нагли. Всеки месец здравната каса им плаща такса за всеки един записан при тях пациент без значение дали е посетил лекаря или не. Отделно се плаща за всеки реализиран преглед. Има здравноосигурени пациенти, които с години не стъпват при личния си лекар, но той всеки месец получава пари за тях. Не е ли безумно, ако примерно две години всеки месец плащаш 8% от дохода си за здравеопазване, като отидеш един път за двете години, лекарят да ти иска и допълнителна такса. Да не говорим какво е качеството на медицинската услуга, която получаваме, как не си вдигат телефоните, как отказват направления, как грешат диагнозите, как изписват скъпи лекарства, за което съответните фармацевтични фирми им плащат допънително. Алчността е най-бързият път към гроба и Страшния съд, особено когато се проявява от лекари, съдии и политици. Те може да не вярват в Бог, но и той не вярва на тях.

    19:18 01.10.2025

  • 3 Сзо

    16 2 Отговор
    Не се наядоха и тези......

    19:18 01.10.2025

  • 4 Санчо

    8 2 Отговор
    Може ли при лекарска грешка, присъдата да е доживотен затвор без право на обжалване и ако лекар направи провинение - например катастрофа, да се забави с плащане или да кара с превишена скорост - пак да отива директно в затвора без процес! Тогава съм съгласен!

    19:19 01.10.2025

  • 5 горките гладни лекари

    11 1 Отговор
    почвам да им събирам капачки

    19:22 01.10.2025

  • 6 Гост

    19 1 Отговор
    Нали ми взимат осигуровки, защо трябва да плащам още за всичко?

    19:23 01.10.2025

  • 7 Кривоверен алкаш

    9 1 Отговор
    Мизерна работа,не може ли НЗОК да им ги дадат като бонус,пак от гърба на пациента.Такъв ни е късмета...Станаха не лекари а бакалини...

    19:23 01.10.2025

  • 8 пенсия

    11 1 Отговор
    Приемете едно цяло число.Престанете с тези стотинки и вече и евроцента от 01.01.Примерно 2 евро и толкоз.Но дори и това не трябва да плащаме защото здравната каса им плаща.Няма лекари и всеки има стотици пациенти.Печелят по-вече от прилично като за чиновници.

    19:23 01.10.2025

  • 9 В пазарна икономика сме

    12 1 Отговор
    Такса за бялата мафия е налог. От къде на къде?

    19:23 01.10.2025

  • 10 1111

    15 1 Отговор
    Здравноосигурените - без такса!

    19:28 01.10.2025

  • 11 Мечо ПУХ

    8 2 Отговор
    А ни казваха че когато дойде еврото нищо няма да поскъпне.

    19:31 01.10.2025

  • 12 Ценко Дубай

    10 2 Отговор
    Да регулират и фиксират заплатите 900нето за сестра, 1300лв за джипи, 1500лв за специалист и 1800лв за доцент . ,малка бедна държава неможе да задоволява всички искания на белите престилки .
    Да не би да са излекували нещо повече от другите държави , слаба икономика, болен,гладен,беден народ , Ояли се ,самозабравили се хрантутници.

    19:31 01.10.2025

  • 13 Ценко

    9 2 Отговор
    Да регулират и фиксират заплатите 900нето за сестра, 1300лв за джипи, 1500лв за специалист и 1800лв за доцент . ,малка бедна държава неможе да задоволява всички искания на белите престилки .
    Да не би да са излекували нещо повече от другите държави , слаба икономика, болен,гладен,беден народ , Ояли се ,самозабравили се хрантутници

    19:32 01.10.2025

  • 14 Никой

    7 0 Отговор
    Напишете работното време на вашето ДжП . На нашето 09.30 - 13.30-14 ч. Пн - Пт. и 4 кинта + 9,5 милиарда лева здравеопазване + доплащане от пациентите, горе долу пак толкова. Но това " не е мафия в бяло ".

    19:33 01.10.2025

  • 15 Бай Тошо

    11 0 Отговор
    Ще ме търсите със свещ ама няма да ме намерите! По големите знаят защо го казвам!

    Коментиран от #20

    19:34 01.10.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    4 4 Отговор
    Учете за лекари и получавайте. Който се учи, той ще сполучи.

    19:39 01.10.2025

  • 17 Механик

    8 0 Отговор
    Те хубаво искат, ама като дойдат в сервиза знаеш ли колко ги боли, че дадена услуга предния път е била 50 лв.(примерно) , сега вече е 53?

    Коментиран от #21

    19:41 01.10.2025

  • 18 АНОНИМЕН

    9 0 Отговор
    НАЛИ СЕ ОСИГУРЯВАМЕ ЗАЩО ТАЗИ ТАКСА ДА Е ВКЛЮЧАТ В ОСИГУРОВКИТЕ!!!

    19:42 01.10.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    3 7 Отговор
    Трябва да стане 10лв. Пенциите висят пред кабинетите за щяло и не щяло.

    Коментиран от #23

    19:42 01.10.2025

  • 20 АНОНИМЕН

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бай Тошо":

    ДАНО ДА ДОДЕ НЯКОЙ ДЕН ,НЯКОЙ КАТО ТЕБ ,НО СИГУРНО ЩЕ ДОДЕ НАЕДНО С БРАТУШКИТЕ!!!

    19:45 01.10.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Какъв сервиз, какви 5лв? Когато влезеш в сервиз и кажеш "добър ден" и майстора казва 100лв. В сервизите цените са от 100лв нагоре. На който не му изнася, да си ремонтира таралясника сам.

    Коментиран от #24, #31

    19:45 01.10.2025

  • 22 Тиква

    7 0 Отговор
    Мошениците,от всякъде дърпат, като пиявици и депутати.

    19:46 01.10.2025

  • 23 Качалин

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Данко Харсъзина":

    Ти за нещо успяло ли се имаш? Ако не беше централата да си умрял от глад! Висял си на бюро цял живот и се мислиш за недосегаем защото си здрав. Не се знае дали и ти няма да висиш пред лекарските кабинети за щяло и нещяло!

    Коментиран от #25

    19:50 01.10.2025

  • 24 Качалин

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Данко Харсъзина":

    Това е специална оферта за централските тутманици дето ходят из Враца с пропуските на врата та да се виждат.

    19:54 01.10.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Качалин":

    Аз съм хотелиер. С централи не се занимавам и не съм се занимавал.
    На който му се вижда скъпо, да не ходи на доктор. Да се лекува с билки. Берат се на Еньовде. Може и с греяно вино и с греяна ракия. Но те са по скъпи от таксата за лекар.

    Коментиран от #26

    19:58 01.10.2025

  • 26 Качалин

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Данко Харсъзина":

    Хотелиер от Северозапада та на морето, нали? Доста хора облажиха покрай централата и имат добри имоти в чужбина. Други построиха хотели що дотам им е акъла. Ама за теб ще се поинтересувам, не ми изглеждаш от тия.

    Коментиран от #30

    20:07 01.10.2025

  • 27 Манталитет на бакали

    2 0 Отговор
    Защо вместо 3,90 не предложиха 3,99? И по сергиите е така.

    20:10 01.10.2025

  • 28 Пациент

    1 1 Отговор
    Идиоти.11 лв да кихат и точко

    20:11 01.10.2025

  • 29 Стенли

    4 0 Отговор
    Майка ми дванайсет години работа в Гърция и казваше че там щом си здравноосигорен никаде нищо не плащаш отделно е въпросът колко са нужни тези така наречени лични лекари

    20:17 01.10.2025

  • 30 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор

    До коментар #26 от "Качалин":

    Имам 6 хотела и никога не съм го крил. Нямам нищо общо с АЕЦа. А на пенциите трябва да им се забрани да ходят на лекар със закон. На тази проста сган животът им минава по кабинетите и аптеките. И създават ненужна суматоха.

    20:21 01.10.2025

  • 31 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Данко Харсъзина":

    в здравеопазването има задължителни осигуровки, но лекарите искат още и още, при ковида им плащаха по 1400 лева за заразен и още толкова за починал

    20:22 01.10.2025

  • 32 Качалин

    0 0 Отговор
    ::: На тази проста сган.......:::;
    До тук с теб!

    20:31 01.10.2025

