Личните лекари предлагат потребителската такса да стане 3,90 лева

Потребителската такса при личен лекар да стане 3,90 лева, а за пенсионерите 2 лева до края на 2025 година. Това предлага Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България в становище до здравните власти.

От 2026 година лекарите искат таксата да бъде в размер на 0,5-0,6 процента от минималната работна заплата. При предложената от правителството минимална заплата от 1213 лева догодина, това би означавало потребителска такса между 6 и 7 лева.

В момента потребителската такса е 2,90 лева, а за пенсионерите – 1 лев. Размерът не се е променял от 2012 година, въпреки че минималната работна заплата се е увеличила четири пъти за този период.

Друго предложение на общопрактикуващите лекари е да няма освободени групи от потребителска такса. Вместо това те искат определени институции да могат да покрият разходите им със своя бюджет.

В момента от таксата са освободени хора с определени заболявания по списък към Националния рамков договор, както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството, ветерани от войните и военноинвалиди.

За децата от НСОПЛБ предлагат да се въведе механизъм за заплащане, подобен на този при пенсионерите, като таксата се поема от родителя.

Темата за покачването на потребителската такса стана актуална през последните месеци. През август 2025 година доц. Любомир Киров, председател на НСОПЛБ, заяви в ефир на БНТ, че всички трябва да плащат потребителска такса, като за освободените групи разходите трябва да покрива институцията, която ги е освободила.

"Функцията на потребителската такса е да ограничи свръхпотребление, така че да няма повече от необходимото хора пред всякакви кабинети", обясни тогава Киров.

Здравният министър доц. Силви Кирилов обаче заяви през септември, че на този етап, особено в прехода към еврото, таксата не трябва да се променя. "До юни 2026 година може да има дискусии, но засега няма да има увеличение", каза той.