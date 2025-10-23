Д-р Гергана Николова: Предлагаме потребителската такса до Нова година да бъде 3,90 лв. От догодина да е около 5 лв.

„Потребителската такса е единственото нещо в здравеопазването, което повече от 13 години не е променяно“. Това заяви д-р Гергана Николова – член на Управителния съвет на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари (НСОПЛБ) в студиото на „Денят на живо“ по Nova News.

По думите ѝ, предложението на сдружението е таксата да се повиши от 2,90 на 3,90 лв. до края на годината, а от 1 януари 2026 г. тя да стане 0,5% от минималната работна заплата, или около 5 лв.

„Лекарите не трябва да изпълняват социалните функции на държавата“

„Държавата с един подпис освободи огромен брой пациенти – хронично болни, пенсионери, деца, бременни – от плащането на таксата, но това стана за сметка на нас, лекарите“, обясни д-р Николова.

Според нея социалната функция не трябва да бъде прехвърляна върху общопрактикуващите лекари, които и без това са натоварени с множество административни и финансови задължения.

„Не е логично лекарят, който лекува, да поема и социалните разходи на държавата. Този, който е освободил пациентите, трябва да плати тяхната такса“, подчерта тя.

Предложение: държавата да компенсира таксата или да се приспада от данъци

НСОПЛБ предлага два варианта:

► Държавата да заплаща сумата за освободените пациенти, за които е взето решение да не плащат.

► Ако не се заплати, лекарите да издават нулеви финансови бонове, а стойността им да се признава като дарение към държавата, приспадано от данъците в края на годината.

„Не искаме да натоварваме работещите и осигурени пациенти“

„Не говорим за повишаване на осигуровките. Говорим държавата да си влезе във функциите“, коментира д-р Николова.

По думите ѝ близо един милион души в България не плащат здравни осигуровки, въпреки че не са социално слаби.

„Не е справедливо работещите и плащащите пациенти да бъдат ощетявани за сметка на други, които не внасят вноски“, допълни тя.

Разходите на личните лекари: „Ние не получаваме заплата, а издържаме фирма“

Д-р Николова подчерта, че личните лекари не са на заплата, а стопанисват собствени практики.

„Имаме разходи за наем, заплати, осигуровки, консумативи, оборудване, поддръжка на софтуер. Това е реална фирма, а не държавен кабинет“, обясни тя.

Според д-р Николова, в момента има увеличение на случаите на COVID-19, но грипът се очаква да се засили около Нова година.

„Сега е времето за ваксиниране. Имаме повишен интерес и това е добра новина“, сподели тя.

Тя напомни, че ваксините срещу грип и COVID могат да се поставят в един и същи ден, а част от пациентите вече се възползват от безплатните ваксини по националната програма.

„Безплатни противогрипни ваксини и за децата – това трябва да стане“

Д-р Николова призова националната програма срещу сезонния грип да обхване и децата.

„Всяка зима виждаме хиляди болни деца, усложнения, грипни ваканции и изтощени родители. Безплатните ваксини за децата ще предотвратят много страдания“, заяви тя.

За задължителната ваксина срещу варицела: „Чудесно решение“

По повод въвеждането на задължителната ваксина срещу варицела, д-р Николова коментира: „Варицелата не е безобидна. Води до тежки усложнения и понякога оставя трайни белези. Страхът от ваксината не бива да е по-голям от страха от болестта“.