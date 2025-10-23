Новини
Д-р Гергана Николова: Предлагаме потребителската такса до Нова година да бъде 3,90 лв. От догодина да е около 5 лв.

23 Октомври, 2025 18:37

„Държавата с един подпис освободи огромен брой пациенти – хронично болни, пенсионери, деца, бременни – от плащането на таксата, но това стана за сметка на нас, лекарите“, обясни д-р Николова

Д-р Гергана Николова: Предлагаме потребителската такса до Нова година да бъде 3,90 лв. От догодина да е около 5 лв. - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Потребителската такса е единственото нещо в здравеопазването, което повече от 13 години не е променяно“. Това заяви д-р Гергана Николова – член на Управителния съвет на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари (НСОПЛБ) в студиото на „Денят на живо“ по Nova News.

По думите ѝ, предложението на сдружението е таксата да се повиши от 2,90 на 3,90 лв. до края на годината, а от 1 януари 2026 г. тя да стане 0,5% от минималната работна заплата, или около 5 лв.

„Лекарите не трябва да изпълняват социалните функции на държавата“

„Държавата с един подпис освободи огромен брой пациенти – хронично болни, пенсионери, деца, бременни – от плащането на таксата, но това стана за сметка на нас, лекарите“, обясни д-р Николова.

Според нея социалната функция не трябва да бъде прехвърляна върху общопрактикуващите лекари, които и без това са натоварени с множество административни и финансови задължения.

„Не е логично лекарят, който лекува, да поема и социалните разходи на държавата. Този, който е освободил пациентите, трябва да плати тяхната такса“, подчерта тя.

Предложение: държавата да компенсира таксата или да се приспада от данъци

НСОПЛБ предлага два варианта:

► Държавата да заплаща сумата за освободените пациенти, за които е взето решение да не плащат.

► Ако не се заплати, лекарите да издават нулеви финансови бонове, а стойността им да се признава като дарение към държавата, приспадано от данъците в края на годината.

„Не искаме да натоварваме работещите и осигурени пациенти“

„Не говорим за повишаване на осигуровките. Говорим държавата да си влезе във функциите“, коментира д-р Николова.

По думите ѝ близо един милион души в България не плащат здравни осигуровки, въпреки че не са социално слаби.

„Не е справедливо работещите и плащащите пациенти да бъдат ощетявани за сметка на други, които не внасят вноски“, допълни тя.

Разходите на личните лекари: „Ние не получаваме заплата, а издържаме фирма“

Д-р Николова подчерта, че личните лекари не са на заплата, а стопанисват собствени практики.

„Имаме разходи за наем, заплати, осигуровки, консумативи, оборудване, поддръжка на софтуер. Това е реална фирма, а не държавен кабинет“, обясни тя.

Според д-р Николова, в момента има увеличение на случаите на COVID-19, но грипът се очаква да се засили около Нова година.

„Сега е времето за ваксиниране. Имаме повишен интерес и това е добра новина“, сподели тя.

Тя напомни, че ваксините срещу грип и COVID могат да се поставят в един и същи ден, а част от пациентите вече се възползват от безплатните ваксини по националната програма.

„Безплатни противогрипни ваксини и за децата – това трябва да стане“

Д-р Николова призова националната програма срещу сезонния грип да обхване и децата.

„Всяка зима виждаме хиляди болни деца, усложнения, грипни ваканции и изтощени родители. Безплатните ваксини за децата ще предотвратят много страдания“, заяви тя.

За задължителната ваксина срещу варицела: „Чудесно решение“

По повод въвеждането на задължителната ваксина срещу варицела, д-р Николова коментира: „Варицелата не е безобидна. Води до тежки усложнения и понякога оставя трайни белези. Страхът от ваксината не бива да е по-голям от страха от болестта“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 др Гей Билтс

    36 4 Отговор
    Защо канят из студията точно една лична докторица? Други няма ли в държавата, или тази е най-начетена? С всяка следваща среща я виждам по-тунингувана, лакче и маникюр, днес прическа? Защо ще вдигат потребителската такса на народеца? Нали по време на Ковид се наядоха здраво? Не им ли стига?

    18:39 23.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    19 4 Отговор
    По 5 евро.

    Коментиран от #13

    18:40 23.10.2025

  • 3 1111

    30 4 Отговор
    Потребителската такса е незаконна!

    18:43 23.10.2025

  • 4 Системата ни убива

    29 2 Отговор
    Гергана само по погледа, човек може да познае, че не й е чиста работата. Гледа като панаирджийска мечка - лукче.

    18:44 23.10.2025

  • 5 ООрана държава

    31 3 Отговор
    Абе много нагли бе, пари за всичко и навсякъде, влизаш за 4 минути за едно направление и оставяш 5 лева! Какъв е тоя надник. Ако ше искате по 5 кинта ще ви седя в кабинета по 30 минути, ще си цъкам в телефона докато изтече времето. Я слагайте по един апарат за време и ще си плащаме на минута

    18:45 23.10.2025

  • 6 Никол Герганов

    27 1 Отговор
    Тази където ходи по държавни, общински и частни сгради, институции,плаща ли потребителска такса?
    Тяхната наглост,не познава граници

    18:46 23.10.2025

  • 7 Гледам и не вярвам на ушите си

    27 2 Отговор
    „Лекарите не трябва да изпълняват социални функции???

    18:48 23.10.2025

  • 8 Качалин

    27 2 Отговор
    Я пак да каже за пенсионерите! Щавят си ме с такса и са нагли! Личен лекар няма, не си вдига телефона никога! Това винаги е втори телефон за наивници! Лекарите са много виновни за източване на пари от държавата! Здравна каса, ТЕЛК и др. Трябва да им се потърси отговорност за нанесени щети!

    18:50 23.10.2025

  • 9 Д-р Хаос

    20 2 Отговор
    „Имаме разходи за наем, заплати, осигуровки, консумативи, оборудване, поддръжка на софтуер,почивки на Малдивите, нов джип и нова любовница за доктора, нов апартамен за жена му... Това е реална фирма, а не държавен кабинет“, обясни тя... "

    18:53 23.10.2025

  • 10 Нека не надскачаме ЕС

    20 2 Отговор
    Колко е потребителската такса в Германия? Нека да я ограничим до размера на германската такса или точно 0 евро. Също нека лекарските заплати да са колкото германските, в България са по-големи от колкото в Германия.

    Коментиран от #27

    18:53 23.10.2025

  • 11 факт

    24 2 Отговор
    За потребителската такса разбрахме колко трябва да станат. Сега д-р Николова да каже в размер на колко десетки хиляди лева трябва да станат обезщетенията, които лекарите трябва да плащат на пациентите си за безхаберието си, отказа да посетят лежащоболен пациент в дома, за грешните диагнози и грешното лечение, което допълнително усложнява състоянието на пациента? Като ще говорим за пари, трябва да се гледат и двете страни - определяме потребителска такса и обезщетения, които дори без съдебна процедура, следва да плащат на пациентите си. Не може само да се вземат пари, а отговорност да не се носи.

    Коментиран от #16

    18:54 23.10.2025

  • 12 Хаха

    4 5 Отговор
    Трепай това племе докато изчезне. Никаква полза от ганювците.

    18:57 23.10.2025

  • 13 Девиза на БГ -здравеопазване

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    "Парите или живота ! "

    18:57 23.10.2025

  • 14 78291

    17 0 Отговор
    Колко нагъл може да си и аз искам заплата да е с 10% нагоре до края на годината и после с 50%

    18:57 23.10.2025

  • 15 Малко ли са ви 20 милиарда лева от нас?

    22 0 Отговор
    10 милиарда лева от бюджета. 50% доплащане от пациенти 10 милиарда лева. 20 милиарда лева в здравеопазване Каца без Дъно НЗОК. Търсете си парите от НС. Там са богатите ви колеги и чадърите им от фирми в Здравеопазването.
    Спиране на финансиране на частни болници от НЗОК, едно лекарство в държавна болница 30 лева, в частна 64 лева. Пета градска наем скенери 25 милиона, цена закупуване на скенер 7 милиона лева, като едно изследване ПЕТ скенер е 1800 лева от нашите данъци, и само 20% за болниците, 80% за частните фирми.
    При 6 милиона население 20 милиарда лева са ви малко.
    2007 бюджет НЗОК 1 милиард и 200 милиона. 1997 при 9 милиона, 250 милиона.
    Търсете си таксите от частните болници на политиците и чадърите им от фирми.
    Търсете си парити от ГЕРБ, ДПСНН, ИТН, СДС, БКП.
    Те имат милиарди в офшорките си и хотели с водопади.
    За нас такса водомер, повишена СИ за 2 години с 140%, ток, вода, парно, данъци,битови, повишение на храни лекарства. Повишени банкови такси с 200%, повишени административни такси с 150%, само от 2020 до 2025 г.
    Няма откъде Уважаеми Лекари. България е единствената държава в ЕС, в която се доплащат 50-60% от пациенти доболнична помощ. Търсете си парите от Богатите ви колеги, и шефове на държавни болници със заплати от 50-120 000 лева. Търсете си парите от колегите ви купуващи лекарства за рас за 300 лева, продаващи ги в България за 1500 лева. Те са богати имат вили и къщи в цял свят.

    18:58 23.10.2025

  • 16 системно неосигуряващ се

    12 0 Отговор

    До коментар #11 от "факт":

    Здравната система днес е човеконенавистна. Ако погледнете статистиката за починали пациенти из болничните стаи, ще ви настръхне косата. Бройките са на конвейр. Наказуемостта и отговорностите са фактически несъществуващи, което говорим за планова организация и заложени нормативи.

    18:58 23.10.2025

  • 17 Чочо

    14 0 Отговор
    Такси,плащаме в болници,плащане прегледи ....добре!
    Но край на вземания пари от заплатите ни за мед.вноски и тем подобни.
    Като ще плащаме на място,то тогава,никакво предварително "изземване на пари "!
    Има, много кадърни доктори...но има и много "некадърни"!

    19:00 23.10.2025

  • 18 Бам Бам

    12 0 Отговор
    Затова ли "надписват " манипулации,когато си за 5 дни в болница за нещо,а накрая ти дават да разпишеш за още няколко манипулации!

    19:02 23.10.2025

  • 19 ЧИЧО

    16 0 Отговор
    Не наядни доктори,кажете къде в Европа се плаща да си вземеш час за лекар когато си здравно усигурен! Иначе сме в Европа . Всички доктори с чисто нови коли ,с палати , но парите все не им дтигат.

    19:05 23.10.2025

  • 20 Такса Зрасти

    18 0 Отговор
    Кое усилие на лекаря покрива потребителската такса?

    19:09 23.10.2025

  • 21 Кольо Еврото

    6 1 Отговор
    2,50 EUR госпожа.... левовете от 01.01.2026 не са в играта!

    19:09 23.10.2025

  • 22 Весело

    13 0 Отговор
    Предполагам, че от Нова година команчите ще започнат да скалпират джипита.

    19:11 23.10.2025

  • 23 вето

    11 0 Отговор
    Като не ти отърва пиши на врата на кабинета си цена за преглед 100лв. и спри да квичиш. Издържала била фирма. Аз не съм гледал ама някой погледнал ли е като личния му лекар даде касова бележка дали пише името на фирмата.

    Коментиран от #26

    19:12 23.10.2025

  • 24 Азззззззз

    15 0 Отговор
    Съгласен съм да е 3.90 лева, но да се премахнат личните лекари. Няма нужда от тях - ако ме боли ухо да ида направо на ушен, а не да вися пред нечий кабинет за направление което може и да не ми даде защото били свършили...

    19:13 23.10.2025

  • 25 Кривоверен алкаш

    14 0 Отговор
    Стига и давайте трибуна,това не са лекари...а безскрупулни търговци...бакалини...това си е голямо перо за тях щом толкова напъват...заплатата отделно...тези без осигуровки...отделно...

    Коментиран от #28

    19:13 23.10.2025

  • 26 Азззззззз

    11 0 Отговор

    До коментар #23 от "вето":

    Че те дават ли касови бележки?!

    19:13 23.10.2025

  • 27 Ха ха

    14 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нека не надскачаме ЕС":

    Така е и в Испания.За операция на херния( двустранна) в Испания - 0 евро.В България ми искаха 3000 лв.и да си купя аз платното и т.н.

    Коментиран от #29

    19:16 23.10.2025

  • 28 честен ционист

    8 0 Отговор

    До коментар #25 от "Кривоверен алкаш":

    Гергана е забравила да спомене, че тези такси в бъдеще ще са месечен абонамент, който ще се отдържа автоматично от здравното ви досие, нещо като такса водомер, която ще идва отново всеки месец.

    19:17 23.10.2025

  • 29 Руснаков

    12 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ха":

    Можем само да мечтаем за испанската здравна система....имам приятели които не искат да се върнат в БГ само поради тази причина...Здравеопазването...

    19:21 23.10.2025

  • 30 урко

    12 0 Отговор
    ....но това стана за сметка на нас, лекарите“, обясни д-р Николова......То па сте едни лекари, 99% сте бизнесмени, точите здравната каса на поразия, личните лекари станаха милионери..пропаднала държава

    19:22 23.10.2025

  • 31 Герги

    6 0 Отговор
    Тактиката е повече от ясна...да прее.. пациента...не Държавата...

    19:29 23.10.2025

  • 32 Марис

    7 0 Отговор
    Предлагам да издавате касов бон на всички пациенти - правите ли го ?!

    19:32 23.10.2025

  • 33 пешо

    5 0 Отговор
    тия доктори като пеликани нямат наяване

    19:35 23.10.2025

  • 34 Ucucлжкжшб

    5 0 Отговор
    Аз предлагам въобще да не плащаме осигуровки... в някои болници не приемат направления и си плащаш по над 100лв за преглед , така че тая дпкторица да се гръмне

    19:37 23.10.2025

  • 35 Еййййй

    4 0 Отговор
    Тази не мога да я гледам Толкова антипатична Не се наяде бе Вечно недоволна Вечно с някакви претенции Отврат

    19:40 23.10.2025

  • 36 Гражданин

    4 0 Отговор
    ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ СА ЕДИН НЕНУЖЕН ПОСРЕДНИК, КОЙТО УСЛОЖНЯВА НЕЩАТА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ. ВИСЕНЕТО С ЧАСОВЕ ПРЕД КАБИНЕТИТЕ ИМ ЗА НАПРАВЛЕНИЕ, Е ГУБЕНЕ НА ВРЕМЕ. ОПРОСТЕТЕ НЕЩАТА ТАКА, ЧЕ ВСЕКИ, КОЙТО СИ ПЛАЩА ОСИГУРОВКИТЕ ДА МОЖЕ ДА ОТИДЕ ПРИ ЛЕКАР, ОТ КОЙТО СЕ НЖДАУ 0 ОЧЕН, ГАСТРО И Т.Н. СЪЩОТО Е И ЗА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. АКО НАИСТИНА ИМА РЕФОРМА ТРЯБВА ДА СЪСВЪРЗАНИ БОЛНИЦИ, ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ, ЛАБОРАТОРИИ И АПТЕКИ. СЛЕД КАТО МИ ИЗЛЕЗЕ ИМЕТО И СЪМ ОСИГУРЕН ИМАМ ПРАВО НА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И БЕЗ ТАЛОНИТЕ НА ЛИЧНИТЕ РЕКАРИ. СТИГА БУМАЩИНА, СТИГА ВСИЧКО ПРОТИВ ЧОВЕКА!

    19:42 23.10.2025

  • 37 Пешо

    2 0 Отговор
    50лв.Направете по лесно ще ги смятате.

    19:42 23.10.2025

  • 38 сара

    0 0 Отговор
    Ще им стигнат ли 5 лева ?

    19:43 23.10.2025

  • 39 Георгиев

    2 0 Отговор
    Във Франция всички плащат на личния лекар. По 40 евро. Парите влизат през ПОС терминал на личния лекар. И ако болният е застрахован или има друг ангажимент, този разход му се възстановява по реда. И я няма тази бумащина. Там е друга система. Тук отиваш за рецепта чрез НЗОК и ти дават и подписваш формуляр за преглед. Колко лева е това, към единия лев на пенсионера? Всеки месец или на три месеца. Да не се правят на ощипани. През личните лекари вървят сериозни пари. Друг е въпросът, че те се занимават с електронна писменост и обработка на данни, което им яде сериозен процент от работното време.

    19:43 23.10.2025

  • 40 Весело

    1 0 Отговор
    Краво, все не ти стига. Всички петолевки от таксите да ги навиеш на фунийки и да си ги пъхнеш в трите дупки. Та дано поне виднъж в живота ти те задоволят финансово и успееш да изпиташ финансов оргазъм.

    19:46 23.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 говоря откровено

    0 0 Отговор
    Считам, че парите, които плащам за здраени осигуровки, са пари, които хвърлям през прозореца. Освен това се страхувам от лекарите и изобщо не ги посещавам, дори да умирам няма да отида на лекар. Страхувам се от цинизма им, от грубостта им, от алчността им, от готовността им да ви нарежат без нужда, само и само да вземат едни пари по здравни каса. Изпитвам див ужас само при споменаването на думата лекар. Вече си мисля, че се умира далеч по-лесно без лекар, отколкото с лекарска помощ. Помня как допреди 25-30 години боготворях лекарите и изпълнявах всичко, което ми се казва. Но тогава лекарите имаха морал, знания и почтеност. Днес виждам озъбени хиени, които са готови да те "лекуват" до смърт само и само да вземат и последния лев в сметката ти. Страшно е, но така стоят нещата и затова не нося никаква вина.

    19:48 23.10.2025

  • 43 ЗАЩО

    0 0 Отговор
    Навсякъде по телевизийте канят тази чума ???

    19:48 23.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

