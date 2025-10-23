Д-р Гергана Николова: Предлагаме потребителската такса до Нова година да бъде 3,90 лв. От догодина да е около 5 лв.

„Потребителската такса е единственото нещо в здравеопазването, което повече от 13 години не е променяно“. Това заяви д-р Гергана Николова – член на Управителния съвет на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари (НСОПЛБ) в студиото на „Денят на живо“ по Nova News.
По думите ѝ, предложението на сдружението е таксата да се повиши от 2,90 на 3,90 лв. до края на годината, а от 1 януари 2026 г. тя да стане 0,5% от минималната работна заплата, или около 5 лв.
„Лекарите не трябва да изпълняват социалните функции на държавата“
„Държавата с един подпис освободи огромен брой пациенти – хронично болни, пенсионери, деца, бременни – от плащането на таксата, но това стана за сметка на нас, лекарите“, обясни д-р Николова.
Според нея социалната функция не трябва да бъде прехвърляна върху общопрактикуващите лекари, които и без това са натоварени с множество административни и финансови задължения.
„Не е логично лекарят, който лекува, да поема и социалните разходи на държавата. Този, който е освободил пациентите, трябва да плати тяхната такса“, подчерта тя.
Предложение: държавата да компенсира таксата или да се приспада от данъци
НСОПЛБ предлага два варианта:
► Държавата да заплаща сумата за освободените пациенти, за които е взето решение да не плащат.
► Ако не се заплати, лекарите да издават нулеви финансови бонове, а стойността им да се признава като дарение към държавата, приспадано от данъците в края на годината.
„Не искаме да натоварваме работещите и осигурени пациенти“
„Не говорим за повишаване на осигуровките. Говорим държавата да си влезе във функциите“, коментира д-р Николова.
По думите ѝ близо един милион души в България не плащат здравни осигуровки, въпреки че не са социално слаби.
„Не е справедливо работещите и плащащите пациенти да бъдат ощетявани за сметка на други, които не внасят вноски“, допълни тя.
Разходите на личните лекари: „Ние не получаваме заплата, а издържаме фирма“
Д-р Николова подчерта, че личните лекари не са на заплата, а стопанисват собствени практики.
„Имаме разходи за наем, заплати, осигуровки, консумативи, оборудване, поддръжка на софтуер. Това е реална фирма, а не държавен кабинет“, обясни тя.
Според д-р Николова, в момента има увеличение на случаите на COVID-19, но грипът се очаква да се засили около Нова година.
„Сега е времето за ваксиниране. Имаме повишен интерес и това е добра новина“, сподели тя.
Тя напомни, че ваксините срещу грип и COVID могат да се поставят в един и същи ден, а част от пациентите вече се възползват от безплатните ваксини по националната програма.
„Безплатни противогрипни ваксини и за децата – това трябва да стане“
Д-р Николова призова националната програма срещу сезонния грип да обхване и децата.
„Всяка зима виждаме хиляди болни деца, усложнения, грипни ваканции и изтощени родители. Безплатните ваксини за децата ще предотвратят много страдания“, заяви тя.
За задължителната ваксина срещу варицела: „Чудесно решение“
По повод въвеждането на задължителната ваксина срещу варицела, д-р Николова коментира: „Варицелата не е безобидна. Води до тежки усложнения и понякога оставя трайни белези. Страхът от ваксината не бива да е по-голям от страха от болестта“.
1 др Гей Билтс
18:39 23.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #13
18:40 23.10.2025
3 1111
18:43 23.10.2025
4 Системата ни убива
18:44 23.10.2025
5 ООрана държава
18:45 23.10.2025
6 Никол Герганов
Тяхната наглост,не познава граници
18:46 23.10.2025
7 Гледам и не вярвам на ушите си
18:48 23.10.2025
8 Качалин
18:50 23.10.2025
9 Д-р Хаос
18:53 23.10.2025
10 Нека не надскачаме ЕС
Коментиран от #27
18:53 23.10.2025
11 факт
Коментиран от #16
18:54 23.10.2025
12 Хаха
18:57 23.10.2025
13 Девиза на БГ -здравеопазване
До коментар #2 от "Последния Софиянец":"Парите или живота ! "
18:57 23.10.2025
14 78291
18:57 23.10.2025
15 Малко ли са ви 20 милиарда лева от нас?
Спиране на финансиране на частни болници от НЗОК, едно лекарство в държавна болница 30 лева, в частна 64 лева. Пета градска наем скенери 25 милиона, цена закупуване на скенер 7 милиона лева, като едно изследване ПЕТ скенер е 1800 лева от нашите данъци, и само 20% за болниците, 80% за частните фирми.
При 6 милиона население 20 милиарда лева са ви малко.
2007 бюджет НЗОК 1 милиард и 200 милиона. 1997 при 9 милиона, 250 милиона.
Търсете си таксите от частните болници на политиците и чадърите им от фирми.
Търсете си парити от ГЕРБ, ДПСНН, ИТН, СДС, БКП.
Те имат милиарди в офшорките си и хотели с водопади.
За нас такса водомер, повишена СИ за 2 години с 140%, ток, вода, парно, данъци,битови, повишение на храни лекарства. Повишени банкови такси с 200%, повишени административни такси с 150%, само от 2020 до 2025 г.
Няма откъде Уважаеми Лекари. България е единствената държава в ЕС, в която се доплащат 50-60% от пациенти доболнична помощ. Търсете си парите от Богатите ви колеги, и шефове на държавни болници със заплати от 50-120 000 лева. Търсете си парите от колегите ви купуващи лекарства за рас за 300 лева, продаващи ги в България за 1500 лева. Те са богати имат вили и къщи в цял свят.
18:58 23.10.2025
16 системно неосигуряващ се
До коментар #11 от "факт":Здравната система днес е човеконенавистна. Ако погледнете статистиката за починали пациенти из болничните стаи, ще ви настръхне косата. Бройките са на конвейр. Наказуемостта и отговорностите са фактически несъществуващи, което говорим за планова организация и заложени нормативи.
18:58 23.10.2025
17 Чочо
Но край на вземания пари от заплатите ни за мед.вноски и тем подобни.
Като ще плащаме на място,то тогава,никакво предварително "изземване на пари "!
Има, много кадърни доктори...но има и много "некадърни"!
19:00 23.10.2025
18 Бам Бам
19:02 23.10.2025
19 ЧИЧО
19:05 23.10.2025
20 Такса Зрасти
19:09 23.10.2025
21 Кольо Еврото
19:09 23.10.2025
22 Весело
19:11 23.10.2025
23 вето
Коментиран от #26
19:12 23.10.2025
24 Азззззззз
19:13 23.10.2025
25 Кривоверен алкаш
Коментиран от #28
19:13 23.10.2025
26 Азззззззз
До коментар #23 от "вето":Че те дават ли касови бележки?!
19:13 23.10.2025
27 Ха ха
До коментар #10 от "Нека не надскачаме ЕС":Така е и в Испания.За операция на херния( двустранна) в Испания - 0 евро.В България ми искаха 3000 лв.и да си купя аз платното и т.н.
Коментиран от #29
19:16 23.10.2025
28 честен ционист
До коментар #25 от "Кривоверен алкаш":Гергана е забравила да спомене, че тези такси в бъдеще ще са месечен абонамент, който ще се отдържа автоматично от здравното ви досие, нещо като такса водомер, която ще идва отново всеки месец.
19:17 23.10.2025
29 Руснаков
До коментар #27 от "Ха ха":Можем само да мечтаем за испанската здравна система....имам приятели които не искат да се върнат в БГ само поради тази причина...Здравеопазването...
19:21 23.10.2025
30 урко
19:22 23.10.2025
31 Герги
19:29 23.10.2025
32 Марис
19:32 23.10.2025
33 пешо
19:35 23.10.2025
34 Ucucлжкжшб
19:37 23.10.2025
35 Еййййй
19:40 23.10.2025
36 Гражданин
19:42 23.10.2025
37 Пешо
19:42 23.10.2025
38 сара
19:43 23.10.2025
39 Георгиев
19:43 23.10.2025
40 Весело
19:46 23.10.2025
42 говоря откровено
19:48 23.10.2025
43 ЗАЩО
19:48 23.10.2025
