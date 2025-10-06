Новини
Костадин Костадинов: Нямаме главен прокурор, ВКС директно се произнесе

Костадин Костадинов: Нямаме главен прокурор, ВКС директно се произнесе

6 Октомври, 2025 14:21

Според него управляващите в момента "откровено извършват национално предателство - държавна измяна"

Мария Атанасова

Върховният касационен съд (ВКС) директно се произнесе, че нямаме главен прокурор! Борислав Сарафов е просто един редови прокурор като всички останали.

Това заяви пред БНР лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Според него управляващите в момента "откровено извършват национално предателство - държавна измяна" и цитира статия в "Уолстрийт джърнъл" (WSJ) от 4 октомври, в която се съобщават подробности за водения от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов разговор със сина на Доналд Тръмп при посещението му в София на частно събитие през април 2025 г., организирано от международната компания "Нексо". Американският вестник разкрива, че Борисов е разговарял с Тръмп-младши за продажба на дял от "Турски поток", за американски инвеститор в рафинерията "Лукойл"-Бургас и за облекчаване на санкциите по Закона "Магнитски".

"Това е показателно за начина, по който някои хора гледат на държавата като на лична собственост. Това е много, много сериозно престъпление ... Много тежко престъпление. Когато виждаме, че има такива престъпни действия на българското правителство, ние (опозицията) трябва да правим всичко възможно, за да ги спираме. Вариантите са два - саботираме работата на Народното събрание, като правим всичко възможно да не се приемат техните закони и саботираме работата на правителството с вотове на недоверие", коментира Костадинов.

По думите на Костадинов гражданите нямат никакво доверие в институциите и политиците в България.

Лидерът на "Възраждане" съобщи, че не са получили подкрепа на подписката на парламентарната им група с искане на оставката на председателката на Народното събрание Наталия Киселова.

Евродепутатите на "Възраждане" ще гласуват в Европейския парламент за оставката на председателката на Европейската комисия Урсула фон дел Лайен, посочи Костадинов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мислещ

    7 3 Отговор
    Време е за Възраждане!!!

    14:22 06.10.2025

  • 2 Браво!

    11 1 Отговор
    "Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов току-що внесе в Софийска градска прокуратура сигнал за държавна измяна срещу Бойко Борисов.

    Предлагал ли е Борисов национални активи НЕЗАКОННО в името на лично облагодетелстване? Слагал ли е на тезгяха "Южен поток" и "Нефтохим" зад гърба на данъкоплатците и легитимната власт? Опитал ли е да търгува с чужда собственост (руската рафинерия на "Лукойл")?

    Това са острите въпроси в сигнала на Костадинов. Време е да се разбуди цялата опозиция, не само "Възраждане"; да се консолидира около непосредствената задача за сваляне на корупционния режим, който ни дискредитира пред света."

    Коментиран от #11

    14:23 06.10.2025

  • 3 честен ционист

    2 2 Отговор
    Щом няма Гл Прокурор, скоро няма да има и КС.

    14:23 06.10.2025

  • 4 Българин

    7 5 Отговор
    Единствената партия която защитава българския интерес е Възраждане!

    Всички други са потенциални клиенти на затвора.

    14:24 06.10.2025

  • 5 гражданин

    7 1 Отговор
    Докато боко и шиши са на свобода ,тази територия никога няма да стане бяла страна !!

    14:24 06.10.2025

  • 6 Българин

    1 9 Отговор
    Айде и тоз се разкри! Уж се бореше със соросите, а взе да пищи като ги настъпаха! Българския народ иска присъди и Сарафов е този, който ги осигуярва. Който му пречи не е българин!

    14:24 06.10.2025

  • 7 Българската партия

    6 2 Отговор
    Браво на Възраждане!

    14:24 06.10.2025

  • 8 Факт

    3 0 Отговор
    ВКС не е ли висша инстанция! Защо не транспонират решението по системата,?

    Коментиран от #10

    14:27 06.10.2025

  • 9 врачански пустиняк

    0 3 Отговор
    коцето е също козяшки проект създаден от козяк в името на това да се разделя и владее определена територия,така че недейте му се връзва че е проруски,той е точно патерицата във политиката ни напоследък,време е не за възраждане а за измитане на козяк оттука,само тогава ще тръгнем нагоре

    Коментиран от #12

    14:32 06.10.2025

  • 10 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    ВКС няма никакви правомощия в случая и не е компетентен да с епроизнася. Само Конституционни съд може да се произнесе, а той е изцяло контролиран от ДПС. За това соросите са бесни, знаят че това им е последния шанс и се упитват да унишожат държавата.

    14:34 06.10.2025

  • 11 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Браво!":

    САМО Руски Дебил като Костадинов може да твърди че БГ няма Гл.Прокурор осланяйки се на решението на ВКС и същевременно да внася Сигнали в Прокуратурата ПОД ФОРМАТА НА ВЪПРОСИ.Ами нали като няма Гл.Прокурор няма и кой да разпореди на Прокурорите да разследват бе Аланколу?А иначе си е направил руската сметчица- Всичките му въпроси ще излязат "Кьор фишек",но тогава той ще се изтъпанчи на Мегдана и ще се провикне:"Аз казах ли ви че Прокуратурата прикрива властимащите бе"?!Е са тая Партия как да не я Забраниш ОТ РАЗ...

    Коментиран от #14

    14:35 06.10.2025

  • 12 Сериозно?

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "врачански пустиняк":

    Изджафка помияра. Както и да го дискредитирате вече елементарните ви опорки не стават. Чиба!

    14:36 06.10.2025

  • 13 Коце, жалка копейка, смърдиш както

    2 1 Отговор
    винаги на руска водка и мръсни чорапи, ти си предателя, който взима постоянно рубли от руското посолство за лобизъм

    14:37 06.10.2025

  • 14 Темза е близко

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Яхвай коня натам, плувай..

    14:37 06.10.2025

