Костадин Костадинов: Нямаме главен прокурор, ВКС директно се произнесе

Върховният касационен съд (ВКС) директно се произнесе, че нямаме главен прокурор! Борислав Сарафов е просто един редови прокурор като всички останали.

Това заяви пред БНР лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Според него управляващите в момента "откровено извършват национално предателство - държавна измяна" и цитира статия в "Уолстрийт джърнъл" (WSJ) от 4 октомври, в която се съобщават подробности за водения от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов разговор със сина на Доналд Тръмп при посещението му в София на частно събитие през април 2025 г., организирано от международната компания "Нексо". Американският вестник разкрива, че Борисов е разговарял с Тръмп-младши за продажба на дял от "Турски поток", за американски инвеститор в рафинерията "Лукойл"-Бургас и за облекчаване на санкциите по Закона "Магнитски".

"Това е показателно за начина, по който някои хора гледат на държавата като на лична собственост. Това е много, много сериозно престъпление ... Много тежко престъпление. Когато виждаме, че има такива престъпни действия на българското правителство, ние (опозицията) трябва да правим всичко възможно, за да ги спираме. Вариантите са два - саботираме работата на Народното събрание, като правим всичко възможно да не се приемат техните закони и саботираме работата на правителството с вотове на недоверие", коментира Костадинов.

По думите на Костадинов гражданите нямат никакво доверие в институциите и политиците в България.

Лидерът на "Възраждане" съобщи, че не са получили подкрепа на подписката на парламентарната им група с искане на оставката на председателката на Народното събрание Наталия Киселова.

Евродепутатите на "Възраждане" ще гласуват в Европейския парламент за оставката на председателката на Европейската комисия Урсула фон дел Лайен, посочи Костадинов.