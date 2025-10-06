Новини
Председателят на ДАЗД за случая в Каблешково: При нас няма данни за сексуално насилие над детето

6 Октомври, 2025 14:56 814 5

Тя коментира случая с физическо и сексуално насилие върху 4-годишно дете в детска градина в Каблешково

Председателят на ДАЗД за случая в Каблешково: При нас няма данни за сексуално насилие над детето - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"През изминалата една година от кампанията "Бъди смел, бъди добър!" срещу насилието над и между деца можем да се похвалим с отлични резултати, защото благодарение на кампанията успяхме да привлечем голяма част от обществото". Това подчерта пред БНР Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД):

"В тази кампания през миналата година се включиха 15 720 деца, което беше безспорен успех. За първи път се случва подобно нещо в Агенцията за закрила на детето. Към нас се присъединиха 130 общини, които подадоха рамо, за да можем заедно да обявим едновременно в един и същи ден, че не само държавните институции, но и местната власт, всички заедно казваме заедно "не" на насилието. Всички сме против употребата на насилието върху деца и между деца".

По темата за случая с физическо и сексуално насилие върху 4-годишно дете в детска градина в Каблешково председателят на Държавната агенция за закрила на детето коментира:

"На този етап при нас данни за сексуално насилие над детето няма. Веднага беше подаден сигнал до Районната прокуратура в Бургас, за да могат да извършат проверки. Ние нямаме такива правомощия. По отношение на това дали има извършено престъпление над детето, сега очакваме експертизите и финалното заключение на Районна прокуратура Варна. Доколкото разбрах главният прокурор се е намесил и е изместил делото от Бургас във Варна, така че очакваме този резултат".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 горски

    11 0 Отговор
    Естествено че "няма" сексуално насилие, нали ще си развалите реномето. Това е все едно лудия да си признае, че не е добре.

    15:18 06.10.2025

  • 2 глоги

    3 0 Отговор
    Теодора Иванова-председателКА на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД)

    15:40 06.10.2025

  • 3 Не е ли

    7 1 Отговор
    по-добре, друг да реши, дали е имало, или не? Вместо да говорите небивалици, замълчете защото е ясно, че сте се о.с.р.а.ли.

    15:46 06.10.2025

  • 4 така ли

    1 5 Отговор
    Малката пикла да си държат в всъщи....

    15:47 06.10.2025

  • 5 Стопроцентови шизо!

    0 6 Отговор
    Изгледах много внимателно интервюто.
    Това семейство е психично болно!
    До такава степен са навлезли във фантазията си, че болната им логичност буквално изяжда здравия разум на слушащите ги.
    Изведете децата от лудата семейна среда! Спасете децата, а така наречените родители лекувайте!

    15:50 06.10.2025

