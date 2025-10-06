Председателят на ДАЗД за случая в Каблешково: При нас няма данни за сексуално насилие над детето

"През изминалата една година от кампанията "Бъди смел, бъди добър!" срещу насилието над и между деца можем да се похвалим с отлични резултати, защото благодарение на кампанията успяхме да привлечем голяма част от обществото". Това подчерта пред БНР Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД):

"В тази кампания през миналата година се включиха 15 720 деца, което беше безспорен успех. За първи път се случва подобно нещо в Агенцията за закрила на детето. Към нас се присъединиха 130 общини, които подадоха рамо, за да можем заедно да обявим едновременно в един и същи ден, че не само държавните институции, но и местната власт, всички заедно казваме заедно "не" на насилието. Всички сме против употребата на насилието върху деца и между деца".

По темата за случая с физическо и сексуално насилие върху 4-годишно дете в детска градина в Каблешково председателят на Държавната агенция за закрила на детето коментира:

"На този етап при нас данни за сексуално насилие над детето няма. Веднага беше подаден сигнал до Районната прокуратура в Бургас, за да могат да извършат проверки. Ние нямаме такива правомощия. По отношение на това дали има извършено престъпление над детето, сега очакваме експертизите и финалното заключение на Районна прокуратура Варна. Доколкото разбрах главният прокурор се е намесил и е изместил делото от Бургас във Варна, така че очакваме този резултат".