Джартов: Обстановката в страната е сравнително спокойна, регистрирани са 30 произшествия

6 Октомври, 2025 15:46 379 3

  • александър джартов-
  • произшествия-
  • наводнения

Нашите екипи са мобилизирани, имаме подсилено дежурство, техниката е в изправност. През нощта ще патрулираме в районите, в които е обявен червен код

Джартов: Обстановката в страната е сравнително спокойна, регистрирани са 30 произшествия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към настоящият момент оперативната обстановка е сравнително спокойна. Имаме 30 произшествия, на които реагират екипите на ГДПЗН. От тях 8 са свързани с отстраняване на паднали дървета и отводняване на различни обекти. Няма усложняване на оперативната обстановка. Това заяви главен комисар Александър Джартов - директор на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" пред журналисти.

Нашите екипи продължават работят по отстраняването на отломките от наводнението в Елените, уточни той.

"Нашите екипи са мобилизирани, имаме подсилено дежурство, техниката е в изправност. През нощта ще патрулираме в районите, в които е обявен червен код. Да може своевременно да постъпва информация при нас къде има проблеми и да се реагира", поясни Джартов.

По думите му обстановката в Трънско постепенно се нормализира. "Имаме 51 населени места без електрозахранване. Всички паднали дървета, които възпрепятстваха движението към община Трън, са премахнати, има достъп до всички населени места. Възстановено и водоснабдяването за град Трън", допълни още той.

От днес е ограничено и забранено движението на граждани в Елените. обезпечен е целият район с екипи на жандармерия и полиция. Това ще остане до сряда, когато ще заседава кризисния щаб, за да се вземе решение относно отпускане на мерките, заяви директорът на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Захари Васков.

Към момента има данни за евакуирани около 200 човека, около 100 са пожелали да отидат при техни близки и познати. Останалите са настанени в хотели в "Свети Влас" и Несебър, отбеляза още Васков. И призова гражданите да спазват призивите на органите на МВР. "Това е изцяло в защита на тяхното здраве и живот", добави той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обстановката се нормализира

    2 0 Отговор
    51 населени места без ток

    Това е нормално ако бяха 60 без ток щеше да е притеснително
    Хахахаха
    Егати смешника
    Пужел на трънски диалект

    15:52 06.10.2025

  • 2 честен ционист

    1 5 Отговор
    БГ АЛЕРТ е едно недоносче.

    15:53 06.10.2025

  • 3 Спокойна ?

    1 0 Отговор
    Ама тоя вярва ли си като ги приказва тоя приказки ?

    15:58 06.10.2025

