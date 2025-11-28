Продължава бедственото положение в Благоевградско

Бедственото положение в област Благоевград остава в сила за територията на четири общини – Петрич, Сандански, Струмяни и Симитли. Причината са продължителните интензивни валежи, които доведоха до преливане на реки и дерета, нанасяйки щети на инфраструктурата и частни имоти.

Най-тежка е ситуацията в община Сандански, където водната стихия удари селата Ново Делчево, Джигурово и Лешница. Наводнени са десетки домове, а улици и земеделски площи са под вода.

Към момента комисия описва размера на щетите по инфраструктурата и частните имоти, за да се пристъпи към възстановителни дейности веднага след оттеглянето на водите.

Специализираните екипи извършват непрекъснат мониторинг на водоемите в региона. Към момента се налага контролирано изпускане единствено на язовир "Бели брег", намиращ се край Сандански.

От "Напоителни системи" уверяват, че няма опасност за населението. Водата от водоема се насочва към дере, което не преминава през населени места, и се влива директно в река Струма, без да създава риск от допълнителни наводнения в урбанизираните зони.

Метеорологичната обстановка остава усложнена. Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), днес отново се очакват интензивни валежи в Благоевградска област. Властите призовават жителите към повишено внимание и ограничаване на пътуванията в засегнатите райони.