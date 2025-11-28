Новини
Продължава бедственото положение в Благоевградско

28 Ноември, 2025 09:43 762 6

  • наводнения-
  • петрич-
  • сандански-
  • дъжд-
  • порой

Наводнени са десетки домове, а улици и земеделски площи са под вода

Продължава бедственото положение в Благоевградско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бедственото положение в област Благоевград остава в сила за територията на четири общини – Петрич, Сандански, Струмяни и Симитли. Причината са продължителните интензивни валежи, които доведоха до преливане на реки и дерета, нанасяйки щети на инфраструктурата и частни имоти.

Най-тежка е ситуацията в община Сандански, където водната стихия удари селата Ново Делчево, Джигурово и Лешница. Наводнени са десетки домове, а улици и земеделски площи са под вода.

Към момента комисия описва размера на щетите по инфраструктурата и частните имоти, за да се пристъпи към възстановителни дейности веднага след оттеглянето на водите.

Специализираните екипи извършват непрекъснат мониторинг на водоемите в региона. Към момента се налага контролирано изпускане единствено на язовир "Бели брег", намиращ се край Сандански.

От "Напоителни системи" уверяват, че няма опасност за населението. Водата от водоема се насочва към дере, което не преминава през населени места, и се влива директно в река Струма, без да създава риск от допълнителни наводнения в урбанизираните зони.

Метеорологичната обстановка остава усложнена. Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), днес отново се очакват интензивни валежи в Благоевградска област. Властите призовават жителите към повишено внимание и ограничаване на пътуванията в засегнатите райони.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българи

    2 0 Отговор
    Гледайте Канал 3
    Всички на площада пред Партийния дом!
    Хората се събираме.

    Коментиран от #3

    10:03 28.11.2025

  • 2 мечо

    0 2 Отговор
    дано дане доиде и вав пазаржик заштото хората щте пустрадат даржажата няма да ни помогне тос пат сами щте се управяме

    10:04 28.11.2025

  • 3 мечо

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българи":

    туи са преставители на ивилин михалов фарона убикновени превратаджии срещу господин борисов и господин пеевски които милеят за хората

    Коментиран от #4, #5

    10:07 28.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 На дебелото защитника

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "мечо":

    Неграмотно говедо! В едно изречение безброй граматични грешки!
    Умен си колкото свински шарден.

    10:10 28.11.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Нямат застраховки. Както обикновено Държавата, безплатен застраховател.

    10:10 28.11.2025

