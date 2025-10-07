Кирил Темелков: Цените на газа може да се повишат с до 20% за Балканския регион

„Балканският поток“ – или както често погрешно се нарича у нас „Турски поток“ – е част от българската газопреносна система и не представлява отделен проект, обясни Кирил Темелков, бивш директор на „Булгартрансгаз“ и заместник-председател на Българската газова асоциация.

Проектът свързва входна точка от Турция с изходна към Сърбия и носи значителни приходи от транзитни такси на държавното дружество „Булгартрансгаз“. Капацитетът му е резервиран дългосрочно до 2039 г. основно от „Газпром експорт“ и свързани компании.

Санкциите срещу Русия може да доведат до по-малки количества и по-високи цени.

Ако влязат в сила европейските санкции за внос на руски газ, „Балкански поток“ няма да бъде спрян, но ще може да пренася газ само до страни извън ЕС – като Сърбия и Северна Македония. Това ще намали обемите и ще засегне приходите от транзит.

Очакванията са цените у нас да се повишат с 10 до 20%, най-вече в нашия регион, обясни Темелков.

„Безспорно цените ще бъдат повлияни и то в негативен аспект. Имам предвид, че се очаква да бъдат повишения, основно в региона, Източна Европа и Балканския регион. Защото в момента Европа потребява около 50 милиарда кубически метра газ годишно от Русия, и повече от една трета влиза в Балканския регион и в Източна Европа. Затова, спирайки руските доставки, ще бъде засегнат основно този регион на Европа. Но това не означава, че няма да имаме достатъчно доставки на газ. Газ ще има, но цените ще бъдат повлияни. Очакванията са при нас според предварителни оценки, да има около 10-15%, максимум до 20% повишение. Това е спрямо средните котировки на Европа. Иначе глобално - нашите очаквания са по-позитивни, тъй като в глобален мащаб имаме повече предлагане, отколкото търсене, което означава, че в следващите 2-3 години, ние очакваме тенденция за намаляване на цените на газа“, каза той.

Темелков коментира и информацията от Wall Street Journal, че Бойко Борисов е представил проекта на сина на Доналд Тръмп в търсене на американски инвестиции.

„Не е ясно какво точно може да се предложи, защото „Балкански поток“ не е отделен проект, а част от националната мрежа“, обясни той. Според него единствената реална форма на „инвестиция“ би била резервиране на капацитет от американски или други компании, които биха искали да пренасят втечнен газ от турските терминали през България.