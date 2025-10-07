Новини
България »
Кирил Темелков: Цените на газа може да се повишат с до 20% за Балканския регион

Кирил Темелков: Цените на газа може да се повишат с до 20% за Балканския регион

7 Октомври, 2025 11:31 646 8

  • цени-
  • газ

Той добави, че санкциите срещу Русия може да доведат до по-малки количества

Кирил Темелков: Цените на газа може да се повишат с до 20% за Балканския регион - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Балканският поток“ – или както често погрешно се нарича у нас „Турски поток“ – е част от българската газопреносна система и не представлява отделен проект, обясни Кирил Темелков, бивш директор на „Булгартрансгаз“ и заместник-председател на Българската газова асоциация.

Проектът свързва входна точка от Турция с изходна към Сърбия и носи значителни приходи от транзитни такси на държавното дружество „Булгартрансгаз“. Капацитетът му е резервиран дългосрочно до 2039 г. основно от „Газпром експорт“ и свързани компании.

Санкциите срещу Русия може да доведат до по-малки количества и по-високи цени.

Ако влязат в сила европейските санкции за внос на руски газ, „Балкански поток“ няма да бъде спрян, но ще може да пренася газ само до страни извън ЕС – като Сърбия и Северна Македония. Това ще намали обемите и ще засегне приходите от транзит.

Очакванията са цените у нас да се повишат с 10 до 20%, най-вече в нашия регион, обясни Темелков.

„Безспорно цените ще бъдат повлияни и то в негативен аспект. Имам предвид, че се очаква да бъдат повишения, основно в региона, Източна Европа и Балканския регион. Защото в момента Европа потребява около 50 милиарда кубически метра газ годишно от Русия, и повече от една трета влиза в Балканския регион и в Източна Европа. Затова, спирайки руските доставки, ще бъде засегнат основно този регион на Европа. Но това не означава, че няма да имаме достатъчно доставки на газ. Газ ще има, но цените ще бъдат повлияни. Очакванията са при нас според предварителни оценки, да има около 10-15%, максимум до 20% повишение. Това е спрямо средните котировки на Европа. Иначе глобално - нашите очаквания са по-позитивни, тъй като в глобален мащаб имаме повече предлагане, отколкото търсене, което означава, че в следващите 2-3 години, ние очакваме тенденция за намаляване на цените на газа“, каза той.

Темелков коментира и информацията от Wall Street Journal, че Бойко Борисов е представил проекта на сина на Доналд Тръмп в търсене на американски инвестиции.

„Не е ясно какво точно може да се предложи, защото „Балкански поток“ не е отделен проект, а част от националната мрежа“, обясни той. Според него единствената реална форма на „инвестиция“ би била резервиране на капацитет от американски или други компании, които биха искали да пренасят втечнен газ от турските терминали през България.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    Важно е господарите ни от ФАЩ да са доволни...

    11:45 07.10.2025

  • 4 Аре стига глюпсти

    7 1 Отговор
    Цените на газта ще се вдигнат поради пределно ясната причина - САЩ вече е "дистрибутор" на Руския газ и нефтопродукти за ЕС. САЩ-инската комисионна е над 100% за това се повишават и цените в този сектор. Скоро Нефтохим Бургас ще стане Американски и тогава "стой та гледай", ще ни дерат по две кожи за газ, бензин, дизел и всякакви подобни горива. Печалбата, естествено, в САЩ и там да са ниски цените, че заплатите им и те 4-5 пъти "по-ниски" от нашите. По турско робство беше по-добре, вземат си 10-ятъка и до там. Сега евроатлантиците се ненаядоха.

    11:47 07.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фифи сладката

    4 0 Отговор
    Цените на газа, ако се повишат,ще се повишат и цените на храните в магазините. Цените на газавГаза.

    11:59 07.10.2025

  • 7 Ха..

    3 0 Отговор
    И къде отиват Тея пари от транзитни такси 😁
    Въпрос с повишена трудност

    12:15 07.10.2025

  • 8 Гандалф

    2 0 Отговор
    Да ни е честито...а след следващите санкций срещу руската феделация нови 30%..хак да им е на руснаците..

    12:46 07.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове