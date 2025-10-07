Новини
Николай Денков: Цялата държавна машина на ГЕРБ-Ново начало е впрегната да работи срещу софиянци

7 Октомври, 2025 11:03 389 12

  • николай денков-
  • герб-ново начало-
  • държавна машина-
  • столичани

А кметовете на "Люлин" и "Красно село", вместо да застанат на страната на жителите, се държат като лобисти на фирмите на мафията. Също като кметовете на Пловдив и Бургас, които без проблем натовариха гражданите си с 90%-100% увеличение на цените за сметопочистване, коментира още акад. Денков

Николай Денков: Цялата държавна машина на ГЕРБ-Ново начало е впрегната да работи срещу софиянци - 1
Снимка: Фейсбук /ПП
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Цялата държавна машина на ГЕРБ-Ново начало е впрегната да работи срещу софиянци. Точно така – не срещу Васил Терзиев, а срещу гражданите на София, защото избраха кмет, който не прави сделки с мафията.

МОСВ, което не знае къде има реки в България, отнема лиценза на чуждестранна фирма, за да няма конкуренция за сметопочистването. Очакваме отговор защо. Същото МОСВ, което направи 17 проверки на Столичното предприятие за третиране на отпадъци за година и половина, при общо 4 проверки за 8 години мандат на ГЕРБ в София. Защо? Защото СПТО единствено може да даде решение на общината при подобен рекет и саботаж.

МВР, което се прослави с прикриването на контрабанда в Пловдив, нехае за подпалените камиони на фирма, която искаше да участва в обществените поръчки. Нито взема мерки срещу нарочното изсипване на боклуци в "Люлин" и "Красно село". Прокуратурата с незаконния главен прокурор даже няма да я коментираме.

Това публикува на страницата си във фейсбук Николай Денков от ПП-ДБ по повод кризата с боклука в столицата. Ето и още от неговите думи:

КЗК, която прави имиджови акции, докато инфлацията неудържимо расте заради управлението на ГЕРБ-Ново начало, не проверява картела при сметопочистващите фирми. Ще я сезираме, за да се сети. Следващите обществени поръчки в София са след 3 месеца, когато изтичат още договори – и отсега се точат тройно завишени цени, които софиянци трябва да платим като данък рекет.

Агенцията за обществени поръчки към МФ умишлено бави поръчките само на Васил Терзиев и другите опозиционни кметове. Вероятно с надеждата да се провалят, ако все още не са арестувани заради поръчани фалшиви показания.

А кметовете на "Люлин" и "Красно село", вместо да застанат на страната на жителите, се държат като лобисти на фирмите на мафията. Също като кметовете на Пловдив и Бургас, които без проблем натовариха гражданите си с 90%-100% увеличение на цените за сметопочистване.

В момента Васил Терзиев понася удари от всички страни, защото за разлика от кмета Бойко Борисов през 2009 година отказва да се поддаде на натиска и да пусне мафията в София.

Решение за боклука ще има и то ще е в полза на столичани.

Единственото, което можем да направим в следващите десетина дни, е да подкрепим кмета и да не се поддаваме на провокации. Мобилизиран е целият ресурс на Столичната община, тече всекидневна комуникация, екипи и доброволци на терен ориентират хората къде и как да изхвърлят отпадъците си.

Тази криза е възможност за трайно решение, без мафия, без рекет и без данък корупция. Можем да се справим заедно.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Селянин

    2 0 Отговор
    Работа Работа Работа.

    11:05 07.10.2025

  • 2 Баш Батка

    0 0 Отговор
    Ръкат дет те рани не се АПИ! Я кметовете се опитат да се правят на умни я тиквата ги е удавил.

    11:05 07.10.2025

  • 3 Във всички лъжи на ПП и ДБ

    4 3 Отговор
    дежурното име е Таки. Само не казват като бяха на власт и се занимаваха със схеми, защо не го споменават.

    11:06 07.10.2025

  • 4 Зевс

    1 1 Отговор
    Конкретно на тази снимка се вижда как някой тарикат софиянец е решил да си разчисти наследството от гаража, ама го е досвидяло да си поръча контейнер.

    11:08 07.10.2025

  • 5 Анонимен

    4 1 Отговор
    Сами си оплескахте обществените поръчки! Сами имахте пропуски и неща за корекции, които ВИЕ не можехте сами да си оправите месеци! Сами създадохте неясноти за поръчките, то и да не бяха мутри пак щяха да дигнат тарифите, защото знаят, че ще им измислите допълнителни глупости и да ги обвинявате за собствената си некомпетентност.

    11:08 07.10.2025

  • 6 Бря бря бря

    3 3 Отговор
    По наши спомени, Борисов имаше доста по-големи проблеми с боклука като нов кмет на София. Не ли?

    11:08 07.10.2025

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    КОЙТО ОТКАЗВА ДА СИ ВЪРШИ РАБОТАТА,ДА МУ БЪДЕ СПРЯНА НЕЗАСЛУЖЕНО НАДУТАТА ЗАПЛАТА!

    11:09 07.10.2025

  • 8 ГЕРБ

    0 1 Отговор
    Пълен идиот

    11:10 07.10.2025

  • 9 Неграмотен Гербаджия

    0 1 Отговор
    Няма проблем! Аз и моето семейство пак ще гласуваме за ГЕРБ-ДПС! Едва завърших средно, но хората ми дадоха бизнес и сега живеем много добре. Боклука не ни интересува, понеже не се прибираме много вкъщи. Постоянно сме на почивки. Имаме си и още десетина имота в България и чужбина, така че все ни е тая. Докато слушаме и изпълняваме проблеми за нас няма!

    11:11 07.10.2025

  • 10 Сиганин

    0 0 Отговор
    нема повеч да им чистим на б ъ л харите

    11:11 07.10.2025

  • 11 иван костов

    0 1 Отговор
    Софиянци обичат Бойко и Шиши и гласуват за тях! Къде се бута сапунарят?

    11:11 07.10.2025

  • 12 Тореро

    0 0 Отговор
    Прав е молеца!

    11:11 07.10.2025

