Николай Денков: Цялата държавна машина на ГЕРБ-Ново начало е впрегната да работи срещу софиянци

Цялата държавна машина на ГЕРБ-Ново начало е впрегната да работи срещу софиянци. Точно така – не срещу Васил Терзиев, а срещу гражданите на София, защото избраха кмет, който не прави сделки с мафията.

МОСВ, което не знае къде има реки в България, отнема лиценза на чуждестранна фирма, за да няма конкуренция за сметопочистването. Очакваме отговор защо. Същото МОСВ, което направи 17 проверки на Столичното предприятие за третиране на отпадъци за година и половина, при общо 4 проверки за 8 години мандат на ГЕРБ в София. Защо? Защото СПТО единствено може да даде решение на общината при подобен рекет и саботаж.

МВР, което се прослави с прикриването на контрабанда в Пловдив, нехае за подпалените камиони на фирма, която искаше да участва в обществените поръчки. Нито взема мерки срещу нарочното изсипване на боклуци в "Люлин" и "Красно село". Прокуратурата с незаконния главен прокурор даже няма да я коментираме.

Това публикува на страницата си във фейсбук Николай Денков от ПП-ДБ по повод кризата с боклука в столицата. Ето и още от неговите думи:

КЗК, която прави имиджови акции, докато инфлацията неудържимо расте заради управлението на ГЕРБ-Ново начало, не проверява картела при сметопочистващите фирми. Ще я сезираме, за да се сети. Следващите обществени поръчки в София са след 3 месеца, когато изтичат още договори – и отсега се точат тройно завишени цени, които софиянци трябва да платим като данък рекет.

Агенцията за обществени поръчки към МФ умишлено бави поръчките само на Васил Терзиев и другите опозиционни кметове. Вероятно с надеждата да се провалят, ако все още не са арестувани заради поръчани фалшиви показания.

А кметовете на "Люлин" и "Красно село", вместо да застанат на страната на жителите, се държат като лобисти на фирмите на мафията. Също като кметовете на Пловдив и Бургас, които без проблем натовариха гражданите си с 90%-100% увеличение на цените за сметопочистване.

В момента Васил Терзиев понася удари от всички страни, защото за разлика от кмета Бойко Борисов през 2009 година отказва да се поддаде на натиска и да пусне мафията в София.

Решение за боклука ще има и то ще е в полза на столичани.

Единственото, което можем да направим в следващите десетина дни, е да подкрепим кмета и да не се поддаваме на провокации. Мобилизиран е целият ресурс на Столичната община, тече всекидневна комуникация, екипи и доброволци на терен ориентират хората къде и как да изхвърлят отпадъците си.

Тази криза е възможност за трайно решение, без мафия, без рекет и без данък корупция. Можем да се справим заедно.