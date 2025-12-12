Николай Денков: Нестабилността в България идва от Борисов и Пеевски

Новини
Според него стабилност означава тези хора, които излязоха по площадите, да бъдат чути, а те искат честност, откровеност и европейско развитие на България

Кадър БНТ
Светослава Ингилизова

"Хората, които излязоха по площадите и казаха "Стига толкова", свалиха кабинетът "Желязков". Те осъзнаха и разбраха, че има три големи лъжи, които се продаваха през последните 5 години, но вече не работят". Това коментира в студиото на "Денят започва" по БНТ Николай Денков от ПП-ДБ.

"Първата е, че от тях нищо не зависи, че няма нужда да се протестира, че няма нужда да казват какво мислят, защото всичко ще остане същото. Видяхме, че като излязат 100 хиляди и над 100 хиляди човека на площада, когато започнат големите протести и по другите градове, няма как да не ги чуеш. Втората лъжа е, че 5 години подред ни се казва, че стабилността в България идва от Борисов и след това и Пеевски. Всъщност това е най-голямата лъжа, защото от 2020 г. всички нестабилности идват точно от тези двама сиамски близнаци. Казвам го абсолютно категорично - нестабилността в България идва от Борисов и Пеевски", подчерта Денков.

Според него стабилност означава тези хора, които излязоха по площадите, да бъдат чути, а те искат честност, откровеност и европейско развитие на България.

"Третата заблуда е свързана с това, че отново ни се казваше, че Борисов може да управлява - това беше като мантра. Всъщност Борисов не може да управлява. Тези три мантри веднъж завинаги трябва да ги забравим. Това, което очаква действително хората в България е едно управление, което ще бъде честно и коректно. Ако има критика към нас, тя беше че направихме един опит да тръгнем в такова управление заедно с Борисов, после се оказа, че Пеевски е прилепен към него. Да, тази критика има своето основание, но така или иначе хората искат честност и откровеност към тях. Това, което им обещаваме е, че такъв тип компромиси от наша страна няма да има", обясни той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Динко

    29 14 Отговор
    Дянков, най-добре е да не се изказваш и ако може да се покриеш някъде!

    08:54 12.12.2025

  • 3 Хахаха

    28 9 Отговор
    Наглоста няма граници много скоро ще си го получите измамници

    Коментиран от #49

    08:54 12.12.2025

  • 4 плъхчо

    24 9 Отговор
    същите боклуци сте и вие

    08:56 12.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ИТН

    26 2 Отговор
    ПОД 4%. ,И СПОМЕНИ ЗА ПАРЛАМЕНТА!!
    ПАЛАВЕЛКА МИТОВА. ЩЕ СИ ТЪРСИ РАБОТА!!!
    ТОШКО. ПАК НА КАБЕЛАРКАТА 78 КАНАЛ!!

    08:57 12.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мунчо

    27 3 Отговор
    Хайде стига вече....Борисов подаде оставка! Сега трябва да "спечелите" изборите, да направите правителство, да изпълните желанията на всички, които "подскачаха".....всички друго означава, че сте едни шарлатани и нищо повече, ама докато го разберат не много "умните" ваши привърженици ще бъде много късно...

    Коментиран от #32

    08:58 12.12.2025

  • 10 АГАТ а Кристи

    17 2 Отговор
    Да не се забравя, че ВИЕ им бяхте подгряващата група на концерта им...

    08:58 12.12.2025

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    15 4 Отговор
    БорисОФ свали Сламен Желязков,
    "за да не бъде заличен/а" той и партията му❗
    Не иска да изчезне забравен в небитието, като някакво СДС и НДСВ дето бяха вИлики и щяха да ни оправят❗
    Иде тежка зима в която той и Шиши ни вкараха, а сега се измъкват като ИЗПОН@СР@ЛИ СЕ В ОПЕРА и искат да излязат през парадния вход чисти❗

    Коментиран от #43

    08:58 12.12.2025

  • 12 Ъхъ

    9 2 Отговор
    Стабилността идва от байТанас и Два Пръста Чело! Чакам тяхното правителство!

    09:00 12.12.2025

  • 13 Диана

    13 2 Отговор
    Отново общи приказки, БСП! Общи приказки - на пазара, значи...Защо ли няма една конкретна думичка в “обобщенията“ на г-на? Защото това са само празни халюцинации на един болен мозък, “драпащ със зъби и нокти“ за власт...Трагедия...

    09:00 12.12.2025

  • 14 Нестабилността идва от вас от Зглобката

    12 3 Отговор
    Вие променихте заедно конституцията !!! Герб Дпс и ппДб са едно и също вредно за България явление което за жалост няма да просъществува понеже закри държавата а без държава няма нито партии нито Зглобка.

    09:00 12.12.2025

  • 15 Везни

    4 1 Отговор
    Естествено от най силния идва. Не може слаб да предизвика нестабилност. Академика знае че който е по тежък той разбалснсира.

    09:01 12.12.2025

  • 16 Опа

    6 6 Отговор
    Сега на новите избори ДПС ще вдигне резултата, АПС и Величие няма да влезнат, ППДБ ще имат под 10%. Тоест ГЕРБ и ДПС ще имат общо повече депутати от сега. И на двете партии ГЕРБ и ДПС електората е бетон. Честито на печелившите.

    09:01 12.12.2025

  • 17 Да кажа

    9 6 Отговор
    Вчера слушах един бизнесмен,който каза,че с влизането в еврозоната(заслуга на ГЕРБ) много инвеститори се насочили към България, но виждайки тази нестабилност,започват да се замислят.А от ПП размътиха водата.Тях ги интересува само тяхното благоденствие и се активизират да ОМАЛОВАЖАВАТ и да плюят.Ама по-лошото е,че ни мислят за балъци.Сега очаквам другите да извадят кирливите им ризи.

    Коментиран от #29

    09:01 12.12.2025

  • 18 Възраждане

    7 5 Отговор
    Плужек, тебе малко те бихме пред президентството, но важното е че заедно с останалите еврожиендърчета свалихте правителството и ни върнахме България. Следващия парламент сте аут

    09:01 12.12.2025

  • 19 Мюмю

    3 2 Отговор
    и от тебе и такива като тебе

    09:02 12.12.2025

  • 20 МВР служител

    7 2 Отговор
    Нестабилността идва от тези престъпници в МВР, ДАНС и в прокуратурата, които се правиха, че не виждат злоупотребата с власт на Пеевски делта гард и прибираха незаконно по 30 бона на месец.

    Коментиран от #80

    09:02 12.12.2025

  • 21 ееееее мишкиииии

    9 2 Отговор
    къде сте бе… да пишете хвалебствени тиради за пп и как ще ни спасят!!!! ари бе!!! нали заради това протестирахте…. ей ся ще видите кон боб яде ли… хахахахааааа

    09:02 12.12.2025

  • 22 Емигрант

    5 6 Отговор
    Денков, направете един протест с искане веднага да започне разследване и осъждане на Тиквата и Намагнитения и докато не ги осъдят по бързата процедура направете като гърците не спирайте протеста до изпълнение на искането ! Има доказателства и НАП веднага може да ви ги предостави !

    Коментиран от #42

    09:02 12.12.2025

  • 23 Хаха

    9 2 Отговор
    Възраждане и ППДБ искаха оставка и нови избори - получиха я. Ако Радев направи нова партия ще дръпне и от двете партии. Както се казва, внимавай какво си пожелаваш.

    09:03 12.12.2025

  • 24 Глупости. Вие изпрахте господин

    10 3 Отговор
    Борисов когато дойдохте на власт и направихте сглобка с него А сега се опитах те да яхнете народният протест и се представите като невинни управляващи които някой незаконно е сварил и очаквате отново да ви дадем власт.
    Българските граждани не са глупави и си спомнят как обсъждахте стъпки за подчиняване на МВР ДАНС прокуратура и всички останали органи на Република България.
    Наистина ли си мислите че сме толкова наивни и не помним и едно пуделче което разнасяше пачки в зъбите си.

    09:03 12.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пу дела с пачките

    4 1 Отговор
    Чичко ака д-р Емил тези пАчки са за вас най честните хора в българия

    09:03 12.12.2025

  • 27 Александър 3

    8 2 Отговор
    Сапунерка не разбра ли че скоро скут няма да ви огрее ! Изнесете се към гурото си Ристьо !

    09:05 12.12.2025

  • 28 Удри

    4 6 Отговор
    Поне ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС Ново начало ни вкараха в еврозоната. Сега Радев и служебното му правителство да организират новите избори.

    Коментиран от #47

    09:05 12.12.2025

  • 29 Че не сте ли балъци бе ?

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Да кажа":

    Я виж има ли България достойнство пред света ? Защо сме най-бедни бе знаеш ли отговорът ?

    Коментиран от #45, #50

    09:07 12.12.2025

  • 30 народът не ви иска и вас

    9 2 Отговор
    Ето точно заради такива като него България е в това положение. Пп/ДБ са най-вредната партия за България, която ако не я разформироват, и се докопа до власт, ще ни ликвидира като държава окончателно. Те създадоха това управление на Борисов-Пеевски, което сега яростно критикуват, те го подкрепяха по-най-важните въпроси, по тяхно искане бе осакатена конституцията и още куп зулуми сътвориха. Сега не са доволни, че не могат да крадат и да подчинят институциите и се правят на света вода ненапита. Трябва качествено ново управление и нов елит, а те директно да отиват в кошчето. Ако те са "алтернативата" - по добре Радев или пак Борисов-Пеевски.

    Коментиран от #41

    09:07 12.12.2025

  • 31 Хаха

    4 2 Отговор
    Честито на партия МЕЧ. Сега Черепа и Бобокови ще прелеят купените гласове в партията на Радев.

    09:07 12.12.2025

  • 32 Чудя се

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Мунчо":

    Има ли още хора,които само слушат какво се говори,а не гледат какво се прави.Например,на вас харесва ли ви как подредиха София,затънала в боклуци,та искате ТЕда подреждат България.

    09:08 12.12.2025

  • 33 Деций

    4 2 Отговор
    Соросоиди,вие сте проводници на глобалистите и тяхната пагубна политика.По същият начин започна Майдана в Украйна,и виждате до къде доведе.Протеста не е без основания,но е платен,тези млади хора "много разбират" от тънкостите на бюджета,и това ги е " мотивирало" да излязат.

    09:08 12.12.2025

  • 34 АБЕ ВЕ ДЕНКЕ

    5 2 Отговор
    Стига приказки стига само думи думи. ПИСНА МИ. ЕДНО ГОВОРИТЕ ДРУГО ВЪРШИТЕ ПРИМЕР СЪС СГЛОБКАТА СКУТОВЕ ЕДНИ. ПИСНА МИ. ТРАЙ СИ И ЗА ДОБРОТО РАБОТЕТЕ ЗА ТЕЗИ КОИТО БЯХА ПО ПЛОЩАДИТЕ. И ПАК НИЕ НАРОДА СВЪРШИХМЕ ДОБРАТА РАБОТА. ВИЕ САМО СЕ МЕНКАТЕ.

    09:09 12.12.2025

  • 35 Стефчо от цтб

    5 3 Отговор
    Къде е Лорер да каже нещо и той по въпроса за Пеевски? Нали сте за европейско развитие всички от сглобка 1? Що не си направите сглобка 2,с цел да не попадне държавата в ръцете на Радев и Путин.

    09:09 12.12.2025

  • 36 Либераст

    2 3 Отговор
    Няма да има референдум.тегерендумиъе са измислени от Путин ида хибридна атака срещу нашите демократично ценности.ьатова ще ви натикаме в еврошит Койна навила и кой оцелее оцелее

    09:10 12.12.2025

  • 37 Верно ли нещастник

    3 4 Отговор
    Нестабилност ще има, докато има ПП, ДБ,ГЕРБ и ДПС и новите ви проекти МЕЧ, Величие и нинова..

    09:10 12.12.2025

  • 38 Буден

    7 2 Отговор
    Яи вие там Помним за кафетата и домовата книга!Няма да липсвате.

    Коментиран от #75

    09:11 12.12.2025

  • 39 Куку

    4 3 Отговор
    Нестабилноста идва,защото всяка зима изкарвате едни и същи хора по улиците,правителството пада и Мирчевци правят нова сглобка!Това съответно не работи и Мирчевците падат и така до новата зима!Сега Мирчевците ще управляват с Радевците,пожелайте им успех!

    Коментиран от #44

    09:11 12.12.2025

  • 40 Не само нестабилността

    2 1 Отговор
    И бедността и мизерията и несправедливостта и лъжата и отчаянието все са от тях

    09:11 12.12.2025

  • 41 Беднотията идва

    2 5 Отговор

    До коментар #30 от "народът не ви иска и вас":

    от такива като тебе, необразовани или трудно мислещи, свели покорни тикви пред "васали" като Тиква, Пеевски, Копейкин и Чалгарун ! Вие сте множество без умствени качества и трудови способности !

    Коментиран от #46

    09:12 12.12.2025

  • 42 На запад

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Емигрант":

    така ли се прави? Без доказателства , без факти само по приказки съдите хората !Нищо нямат от НАП , нали Спецов първо Шиши провери ! Празни приказки от празни хора !

    09:12 12.12.2025

  • 43 Диана

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Мисля, че борбата не е свършила...Просто Борисов не иска да поддържа повече огъня, който тези негодници разпалиха по улиците...Но сега е време за отговор на Борисов, Удариха го под кръста, непочтено, безсъвестно, мръсно, незаконно с лъжи и манипулации, с крясъци и истерии. Сега Борисов трябва да постави нещата по местата си - съд за всички нанасяни обиди в Парламента и по медиите, за всички лъжи и манипулации на опозицията!!!... И този път нещата не тррябва да минат между капките, както това се случи след преврата на Нинова, когато се установи, че не е имало никакви златни кюлчета в чекмеджето на Борисов и ще няма никакви проблеми около някаква къща в Барцелона и че всичките им твърдения бяха фалшиви...Този път трябва да се вдигне такъв шум, че и глухите у нас да чуят какво точно правят тези негодници с държавата ни за да не си помисли никой повече да постъпва по подобни мръсни удари под кръста на успешните политици у нас...БСП и СИЕ ВЪН ОТ ПОЛИТИКАТА!!!

    Коментиран от #52, #62

    09:12 12.12.2025

  • 44 Шарлатани и Радев

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Куку":

    няма как да са заедно. Пак с вменяване на лъжи се занимаваш дребно човече.

    09:14 12.12.2025

  • 45 Да кажа

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "Че не сте ли балъци бе ?":

    Сам си си виновен,ако си беден.Държавата трябва да помага на инвалиди и болни.Информация от БНБ е че има 90 милиарда лева спестявания.За Нова година и Коледа няма свободни места по къщите за гости.Да не говорим,че навремето нас не ни пускаха до Западна Германия, а сега кеф ти Занзибар,кеф ти остров Пукет.Да не говорим,че 90% от хората имат собствен дом,земя дават под аренда и т.нМайчинство 2-3 години,плосък данък,безплатни детски градини и т.н и т.н Нека всеки,който иска да отиде в чужбина да живее и ще може да оцени.

    Коментиран от #55, #60, #68

    09:15 12.12.2025

  • 46 Ти ако мислеше

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Беднотията идва":

    нямаше да си фен на шарлатани и лъжци като ПП и ДБ. Да те имат за глупака който лъжат и ти да се радваш, казва всичко за теб.

    09:18 12.12.2025

  • 47 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Удри":

    Трябва ли да се радваме, че ни вкараха в МЕНЮТО НА БАНКСТЕРИТЕ🤔❗
    На тези дето докараха ЕЦБ - до загуба от над
    8 ООО ООО ООО €
    Бундесбанк до загуба от над
    19 ООО ООО ООО €
    Франция до необявени фалит с дълг от
    130% спрямо БВП❗
    60 000 богаташи, един стадион хора, владеят половината от богатствата на света❗
    Вярваш ли, че са те поканили на стадиона да се забавляваш с тях, а не те с теб 🤔❗❓

    09:18 12.12.2025

  • 48 Ченгетата

    2 1 Отговор
    Винаги са били втора ръка хора....те могат да разговарят, общуват и да имат бизнес само с престъпниците....те са далеч от нормалнито човешко поведение, култура, духовно , научно и икономическо мисле и поведение

    09:18 12.12.2025

  • 49 Може да е

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хахаха":

    Сапун, но веднъж в живота си е прав :)

    09:21 12.12.2025

  • 50 Да ти кажа

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Че не сте ли балъци бе ?":

    Бил Гейтс е казал"Не си виновен,че си се родил беден,виновен си,ако умреш беден".Отиди в чужбина,бе човек,щом смяташ,че е по-добре.Ако можеш,ще успееш.

    09:21 12.12.2025

  • 51 Вместо да протестират за запазване на

    2 3 Отговор
    Българския Лев протестиращите протестираха за спорта и за да ги покажат по телевизията по света и у нас. Добре , събориха правителството и какво от това злото е сторено. Натикаха ни в еврозоната.

    09:22 12.12.2025

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Диана":

    Хубаво име, но и хубаво измамена и наивна❗
    Всичките "лъжи" за БорисОФ са самата истина❗
    И който държи картотеката с компромати за него го държи за нещо под кръста, без да го удря. А само леко го стиска и подръпва❗

    Коментиран от #57

    09:23 12.12.2025

  • 53 Реалист

    4 1 Отговор
    Променкаджиите на Фатмака се опитват да ни внушат, че те са алтернатива на сегашното управление! Това е абсурдно и те вътрешно го знаят...но колкото гласове на заблудени жълтопаветници докопат все им е файда. По-малко ще трябва да се бръкнат за гласове от машините на Мадуро, без които те никога нямаше да влязат в парламента.

    09:24 12.12.2025

  • 54 Тракиец 🇺🇦

    4 3 Отговор
    И утре пак ще се прегърнете с Борисов в ИМЕТО НА СТАБИЛНОСТТА нали ? Пак заедно с Бойко и Пеевски ще забранявате демокрацията и референдумите! Пак заедно с Бойко ще давате нашите народни пари на мутролигархията наричаща себе си БИЗНЕС ! ПАК мутро бизнеса под шапката на олигарха ДОМУСЧИЕВ ще укрива милиарди данъци и вие ще получавате сериозен ПАЙ от това
    ..Аре соросоид Денков скрий се някъде в дън земя..и бай дъ уей хората искат нормално доходи и в никъде случай брюкселска диктатура с тяхните гей лобита и терористична политика на миграцията..ясно ли ти е соросоид

    Коментиран от #63, #72

    09:25 12.12.2025

  • 55 Не им го

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Да кажа":

    Обяснявай, няма капацитет да осъзнае какво говориш. Бих добавил и за ролята на държавата - да покрива лекарствата на хора 60+ години както е в цивилизования свят, а не както у нас да се чудят кое първо - храна или лекарства.

    09:25 12.12.2025

  • 56 Според бюджет 2025 ако остане

    6 1 Отговор
    Ще трябва пак и в 2026 да увеличават в МВР заплатите със 70 процента както в 2025 год. Но то първо се мисли после се скача ама на българина акъла му идва от после по време.

    09:25 12.12.2025

  • 57 Цеко

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Стига си драскал глупоси! Ти обща снимка на ББ с кюлчетата видя ли?! Та нали уж бяха до него в шкафчето, той си лежеше на по.малко от метър до тух...ама УЖ! Защото снимките са правени по различно време и с подхвърлени пачи и кюлчета, нали?! Ама такива малоумници като теб продължават да използват тази отдавна изтъркана опорка, жалък трол си!

    Коментиран от #67

    09:26 12.12.2025

  • 58 Буха ха

    0 0 Отговор
    А стабилността идва от сарафов

    09:26 12.12.2025

  • 59 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 3 Отговор
    За да се оправи България, не само Шиши и Бойко трябва да изчезнат от политиката и властта, но трябва да се закрият партиите им ГЕРБ и ДПС НН, защото там има цяла армия от свикнали да получават по нечестен начин много пари и средства!

    Коментиран от #61, #66, #69

    09:27 12.12.2025

  • 60 Диана

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Да кажа":

    Не бъди нагъл/нагла...Повечето българи у нас са бедни хора, особено болните и пенсионерите защото бяха пладнешки обрани от Прехода на БСП!...БСПтата /рожбите на БСП/ неслучайно правят и днес тези ексцесии по улиците - за да се доберат и те до кацата с мед, значи...Не могат да останат те отвън, когато ще навлязат разни парички у нас, значи...Не забелязваш ли как тези техни интервенции по улиците се случват точно когато трябва да влезнем в еврозоната...И сега сигурно това нямаше да се случи ако самата БСП не се беше докопала до правителството, но “потомството“ й, всички тези БСПта в Парламента се чувстват явно много некомфортно от ситуацията, значи...Кражбите няма да свършат докато имаме БСПта от всякакъв вид и калибър в политиката и наоколо, явно!...БСП и СИЕ ВЪН ОТ ПОЛИТИКАТА!

    Коментиран от #77

    09:28 12.12.2025

  • 61 Ако изчезнат

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Тези двамата, ще изчезнат и партиите им. Или поне ще се разцепят. Както стана с Доган и старото ДПС

    09:29 12.12.2025

  • 62 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Диана":

    БорисОФ сам призна, че "Ало , Ваньо..." не е измислица или манипулация, а самата истина❗
    За къщата в Барселона, беше казал: "Ще я подаря, ако някой я намери..." 🎃
    Е, намериха я и той побърза да я препродаде и покрие "дамата".
    Дамата за която пак сам каза :" ...имам една дама на сърцето, но я крия далеко, защото ако я намерят ще я разкостят ( от въпроси)...."
    Има още много такива "лъжи" които да САМАТА ИСТИНА за 🎃-та❗

    09:29 12.12.2025

  • 63 Какъв тракиец си

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Тракиец 🇺🇦":

    С това украинско знаме си по скоро македонец ,те са същите като украинците дърво без корен. Че и тракийците според тебе украинците тракийци ли са ве трроле.

    Коментиран от #79

    09:30 12.12.2025

  • 64 Лошо, че и Денков не можеше

    2 1 Отговор
    Помним как Денков управляваше, правейки всичко напук, в услуга на Брюксел, готов дори да ни въвлече във война, а и като се уреди като академик, докато беше министър,а Асен Василев искаше увеличение на данъците, но поне да махнат модела Пеевски и Борисов

    09:32 12.12.2025

  • 65 Петър

    1 0 Отговор
    Пак ли ще започнете да ни показвате тоя малоумен и некадърен изрод Денков?

    09:32 12.12.2025

  • 66 Драго

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Празни приказки от празни кратуни ! И как става това , обясни !И като знаеш тия работи , защо си мълчиш ?

    09:32 12.12.2025

  • 67 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Цеко":

    Добре започна и ще те цитирам:
    : "Стига си драскал глупоси!"

    09:32 12.12.2025

  • 68 Леля Гошо

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Да кажа":

    Така е, но не защото всичко е цветя и рози, а защото вече 80 години няма война, поколение след поколение събират като мравки и при раждаемост от половин дете на семейство, натрупаното през годините остава за сегашните хаймани

    09:33 12.12.2025

  • 69 Диана

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Без общи приказки, БСП! Кажи конкретно каква е тази армия, която получавала пари нечестно ТАМ, значи...Или може би ти смяташ, че средствата, които отпуска Пеевски по разни случаи са нечестни пари?...Е, това е същото като да получиш премиални, значи...Няма нищо нечестно тук, Уважаеми...По-добре гледай в своята кошница какво става защото може и да не получите нищо от нечестните ви удари под кръста на успешните политици у нас...

    09:33 12.12.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 мижетурка шарлатан

    2 0 Отговор
    до вчера броише пачките от пудела.

    09:34 12.12.2025

  • 72 Бедо

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Тракиец 🇺🇦":

    Жълто синия парцал можеш да си го завреш там където не те огрява слънцето.

    Коментиран от #81

    09:34 12.12.2025

  • 73 Хайде да не триете

    3 0 Отговор
    Пенсионерите бяга ограбени от Иван Костов

    09:35 12.12.2025

  • 74 Злото вече е сторено с натикването в

    1 3 Отговор
    Еврозоната загубихме суверенитет завинаги.

    09:35 12.12.2025

  • 75 Връщай се

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Буден":

    в леглото. В главата ти е каша.

    09:36 12.12.2025

  • 76 Кики и Ники

    1 0 Отговор
    Благодарим на младите глупаци, че ни върнаха във властта през улицата. Пеевски и Магнитски са виновни разбира се. А сега накъде?

    09:37 12.12.2025

  • 77 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Диана":

    🤔🤔🤔
    Наистина ли не знаеш, че точно БорисОФ беше в оная БКП дето стана тая БСП❗❓
    Нещо повече беше в МВР . Онова МВР дето самО беше се изписало:
    " МВР- биещото сърце на Партията!"
    🤔🤔🤔

    09:37 12.12.2025

  • 78 счупиха държавата пак

    2 0 Отговор
    за да крадът още повече олигарсите черепа бобокови брендо домусчиеви бобокови това е мафията.

    09:39 12.12.2025

  • 79 Тракиец 🇺🇦

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "Какъв тракиец си":

    Не бе мъ -ршо украинците не са траки..аз съм тракиец от хрисополи беломорието което вашите терористи от СССР и масовия убиец Сталин заедно с пиянката Чърчил и ционисткия мръ-шляк Рузвелт ми отнеха ..колкото до украинския флаг-- симпатизирам на най красивата нация на планетата нападната от КГБ терорист комуняга симпатизираш на масовия убиец Сталин и най вече симпатии ние траките имаме към Азов ..ама безродна малодушна душичка като тебе от къде ще има толкова акъл

    09:39 12.12.2025

  • 80 БУГАРАш!

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "МВР служител":

    Наглеците са всички до един не само артисти, но и психолози , само не и родолюбци......Затова фалираха държавата и набеждават българите ,че имат милиарди "под дюшеците"......Говорят за демокрация ,защото знаят ,че българите не знаят....Е и , скачахме,но борда го скалпираха ,българския лев също......,ноТЕХНИТЕ пари в офшорките никой не им търси , нито имотите им в чужбина.....Никой ,ама НИКОЙ не може да разбере ,че живот в тая територия ,която наричаме РОДИНА ще има само в случай ,че погледнем ИСТИНАТА в очите...СЕГА лъжата и популизма са на власт...

    09:40 12.12.2025

  • 81 Тракиец 🇺🇦

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Бедо":

    А ти си заври ц..и.г..анската тиква в някой кенеф безродник

    09:40 12.12.2025

