Николай Денков: Нестабилността в България идва от Борисов и Пеевски

"Хората, които излязоха по площадите и казаха "Стига толкова", свалиха кабинетът "Желязков". Те осъзнаха и разбраха, че има три големи лъжи, които се продаваха през последните 5 години, но вече не работят". Това коментира в студиото на "Денят започва" по БНТ Николай Денков от ПП-ДБ.
"Първата е, че от тях нищо не зависи, че няма нужда да се протестира, че няма нужда да казват какво мислят, защото всичко ще остане същото. Видяхме, че като излязат 100 хиляди и над 100 хиляди човека на площада, когато започнат големите протести и по другите градове, няма как да не ги чуеш. Втората лъжа е, че 5 години подред ни се казва, че стабилността в България идва от Борисов и след това и Пеевски. Всъщност това е най-голямата лъжа, защото от 2020 г. всички нестабилности идват точно от тези двама сиамски близнаци. Казвам го абсолютно категорично - нестабилността в България идва от Борисов и Пеевски", подчерта Денков.
Според него стабилност означава тези хора, които излязоха по площадите, да бъдат чути, а те искат честност, откровеност и европейско развитие на България.
"Третата заблуда е свързана с това, че отново ни се казваше, че Борисов може да управлява - това беше като мантра. Всъщност Борисов не може да управлява. Тези три мантри веднъж завинаги трябва да ги забравим. Това, което очаква действително хората в България е едно управление, което ще бъде честно и коректно. Ако има критика към нас, тя беше че направихме един опит да тръгнем в такова управление заедно с Борисов, после се оказа, че Пеевски е прилепен към него. Да, тази критика има своето основание, но така или иначе хората искат честност и откровеност към тях. Това, което им обещаваме е, че такъв тип компромиси от наша страна няма да има", обясни той.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Динко
08:54 12.12.2025
3 Хахаха
Коментиран от #49
08:54 12.12.2025
4 плъхчо
08:56 12.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ИТН
ПАЛАВЕЛКА МИТОВА. ЩЕ СИ ТЪРСИ РАБОТА!!!
ТОШКО. ПАК НА КАБЕЛАРКАТА 78 КАНАЛ!!
08:57 12.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мунчо
Коментиран от #32
08:58 12.12.2025
10 АГАТ а Кристи
08:58 12.12.2025
11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
"за да не бъде заличен/а" той и партията му❗
Не иска да изчезне забравен в небитието, като някакво СДС и НДСВ дето бяха вИлики и щяха да ни оправят❗
Иде тежка зима в която той и Шиши ни вкараха, а сега се измъкват като ИЗПОН@СР@ЛИ СЕ В ОПЕРА и искат да излязат през парадния вход чисти❗
Коментиран от #43
08:58 12.12.2025
12 Ъхъ
09:00 12.12.2025
13 Диана
09:00 12.12.2025
14 Нестабилността идва от вас от Зглобката
09:00 12.12.2025
15 Везни
09:01 12.12.2025
16 Опа
09:01 12.12.2025
17 Да кажа
Коментиран от #29
09:01 12.12.2025
18 Възраждане
09:01 12.12.2025
19 Мюмю
09:02 12.12.2025
20 МВР служител
Коментиран от #80
09:02 12.12.2025
21 ееееее мишкиииии
09:02 12.12.2025
22 Емигрант
Коментиран от #42
09:02 12.12.2025
23 Хаха
09:03 12.12.2025
24 Глупости. Вие изпрахте господин
Българските граждани не са глупави и си спомнят как обсъждахте стъпки за подчиняване на МВР ДАНС прокуратура и всички останали органи на Република България.
Наистина ли си мислите че сме толкова наивни и не помним и едно пуделче което разнасяше пачки в зъбите си.
09:03 12.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Пу дела с пачките
09:03 12.12.2025
27 Александър 3
09:05 12.12.2025
28 Удри
Коментиран от #47
09:05 12.12.2025
29 Че не сте ли балъци бе ?
До коментар #17 от "Да кажа":Я виж има ли България достойнство пред света ? Защо сме най-бедни бе знаеш ли отговорът ?
Коментиран от #45, #50
09:07 12.12.2025
30 народът не ви иска и вас
Коментиран от #41
09:07 12.12.2025
31 Хаха
09:07 12.12.2025
32 Чудя се
До коментар #9 от "Мунчо":Има ли още хора,които само слушат какво се говори,а не гледат какво се прави.Например,на вас харесва ли ви как подредиха София,затънала в боклуци,та искате ТЕда подреждат България.
09:08 12.12.2025
33 Деций
09:08 12.12.2025
34 АБЕ ВЕ ДЕНКЕ
09:09 12.12.2025
35 Стефчо от цтб
09:09 12.12.2025
36 Либераст
09:10 12.12.2025
37 Верно ли нещастник
09:10 12.12.2025
38 Буден
Коментиран от #75
09:11 12.12.2025
39 Куку
Коментиран от #44
09:11 12.12.2025
40 Не само нестабилността
09:11 12.12.2025
41 Беднотията идва
До коментар #30 от "народът не ви иска и вас":от такива като тебе, необразовани или трудно мислещи, свели покорни тикви пред "васали" като Тиква, Пеевски, Копейкин и Чалгарун ! Вие сте множество без умствени качества и трудови способности !
Коментиран от #46
09:12 12.12.2025
42 На запад
До коментар #22 от "Емигрант":така ли се прави? Без доказателства , без факти само по приказки съдите хората !Нищо нямат от НАП , нали Спецов първо Шиши провери ! Празни приказки от празни хора !
09:12 12.12.2025
43 Диана
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Мисля, че борбата не е свършила...Просто Борисов не иска да поддържа повече огъня, който тези негодници разпалиха по улиците...Но сега е време за отговор на Борисов, Удариха го под кръста, непочтено, безсъвестно, мръсно, незаконно с лъжи и манипулации, с крясъци и истерии. Сега Борисов трябва да постави нещата по местата си - съд за всички нанасяни обиди в Парламента и по медиите, за всички лъжи и манипулации на опозицията!!!... И този път нещата не тррябва да минат между капките, както това се случи след преврата на Нинова, когато се установи, че не е имало никакви златни кюлчета в чекмеджето на Борисов и ще няма никакви проблеми около някаква къща в Барцелона и че всичките им твърдения бяха фалшиви...Този път трябва да се вдигне такъв шум, че и глухите у нас да чуят какво точно правят тези негодници с държавата ни за да не си помисли никой повече да постъпва по подобни мръсни удари под кръста на успешните политици у нас...БСП и СИЕ ВЪН ОТ ПОЛИТИКАТА!!!
Коментиран от #52, #62
09:12 12.12.2025
44 Шарлатани и Радев
До коментар #39 от "Куку":няма как да са заедно. Пак с вменяване на лъжи се занимаваш дребно човече.
09:14 12.12.2025
45 Да кажа
До коментар #29 от "Че не сте ли балъци бе ?":Сам си си виновен,ако си беден.Държавата трябва да помага на инвалиди и болни.Информация от БНБ е че има 90 милиарда лева спестявания.За Нова година и Коледа няма свободни места по къщите за гости.Да не говорим,че навремето нас не ни пускаха до Западна Германия, а сега кеф ти Занзибар,кеф ти остров Пукет.Да не говорим,че 90% от хората имат собствен дом,земя дават под аренда и т.нМайчинство 2-3 години,плосък данък,безплатни детски градини и т.н и т.н Нека всеки,който иска да отиде в чужбина да живее и ще може да оцени.
Коментиран от #55, #60, #68
09:15 12.12.2025
46 Ти ако мислеше
До коментар #41 от "Беднотията идва":нямаше да си фен на шарлатани и лъжци като ПП и ДБ. Да те имат за глупака който лъжат и ти да се радваш, казва всичко за теб.
09:18 12.12.2025
47 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #28 от "Удри":Трябва ли да се радваме, че ни вкараха в МЕНЮТО НА БАНКСТЕРИТЕ🤔❗
На тези дето докараха ЕЦБ - до загуба от над
8 ООО ООО ООО €
Бундесбанк до загуба от над
19 ООО ООО ООО €
Франция до необявени фалит с дълг от
130% спрямо БВП❗
60 000 богаташи, един стадион хора, владеят половината от богатствата на света❗
Вярваш ли, че са те поканили на стадиона да се забавляваш с тях, а не те с теб 🤔❗❓
09:18 12.12.2025
48 Ченгетата
09:18 12.12.2025
49 Може да е
До коментар #3 от "Хахаха":Сапун, но веднъж в живота си е прав :)
09:21 12.12.2025
50 Да ти кажа
До коментар #29 от "Че не сте ли балъци бе ?":Бил Гейтс е казал"Не си виновен,че си се родил беден,виновен си,ако умреш беден".Отиди в чужбина,бе човек,щом смяташ,че е по-добре.Ако можеш,ще успееш.
09:21 12.12.2025
51 Вместо да протестират за запазване на
09:22 12.12.2025
52 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #43 от "Диана":Хубаво име, но и хубаво измамена и наивна❗
Всичките "лъжи" за БорисОФ са самата истина❗
И който държи картотеката с компромати за него го държи за нещо под кръста, без да го удря. А само леко го стиска и подръпва❗
Коментиран от #57
09:23 12.12.2025
53 Реалист
09:24 12.12.2025
54 Тракиец 🇺🇦
..Аре соросоид Денков скрий се някъде в дън земя..и бай дъ уей хората искат нормално доходи и в никъде случай брюкселска диктатура с тяхните гей лобита и терористична политика на миграцията..ясно ли ти е соросоид
Коментиран от #63, #72
09:25 12.12.2025
55 Не им го
До коментар #45 от "Да кажа":Обяснявай, няма капацитет да осъзнае какво говориш. Бих добавил и за ролята на държавата - да покрива лекарствата на хора 60+ години както е в цивилизования свят, а не както у нас да се чудят кое първо - храна или лекарства.
09:25 12.12.2025
56 Според бюджет 2025 ако остане
09:25 12.12.2025
57 Цеко
До коментар #52 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Стига си драскал глупоси! Ти обща снимка на ББ с кюлчетата видя ли?! Та нали уж бяха до него в шкафчето, той си лежеше на по.малко от метър до тух...ама УЖ! Защото снимките са правени по различно време и с подхвърлени пачи и кюлчета, нали?! Ама такива малоумници като теб продължават да използват тази отдавна изтъркана опорка, жалък трол си!
Коментиран от #67
09:26 12.12.2025
58 Буха ха
09:26 12.12.2025
59 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #61, #66, #69
09:27 12.12.2025
60 Диана
До коментар #45 от "Да кажа":Не бъди нагъл/нагла...Повечето българи у нас са бедни хора, особено болните и пенсионерите защото бяха пладнешки обрани от Прехода на БСП!...БСПтата /рожбите на БСП/ неслучайно правят и днес тези ексцесии по улиците - за да се доберат и те до кацата с мед, значи...Не могат да останат те отвън, когато ще навлязат разни парички у нас, значи...Не забелязваш ли как тези техни интервенции по улиците се случват точно когато трябва да влезнем в еврозоната...И сега сигурно това нямаше да се случи ако самата БСП не се беше докопала до правителството, но “потомството“ й, всички тези БСПта в Парламента се чувстват явно много некомфортно от ситуацията, значи...Кражбите няма да свършат докато имаме БСПта от всякакъв вид и калибър в политиката и наоколо, явно!...БСП и СИЕ ВЪН ОТ ПОЛИТИКАТА!
Коментиран от #77
09:28 12.12.2025
61 Ако изчезнат
До коментар #59 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Тези двамата, ще изчезнат и партиите им. Или поне ще се разцепят. Както стана с Доган и старото ДПС
09:29 12.12.2025
62 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #43 от "Диана":БорисОФ сам призна, че "Ало , Ваньо..." не е измислица или манипулация, а самата истина❗
За къщата в Барселона, беше казал: "Ще я подаря, ако някой я намери..." 🎃
Е, намериха я и той побърза да я препродаде и покрие "дамата".
Дамата за която пак сам каза :" ...имам една дама на сърцето, но я крия далеко, защото ако я намерят ще я разкостят ( от въпроси)...."
Има още много такива "лъжи" които да САМАТА ИСТИНА за 🎃-та❗
09:29 12.12.2025
63 Какъв тракиец си
До коментар #54 от "Тракиец 🇺🇦":С това украинско знаме си по скоро македонец ,те са същите като украинците дърво без корен. Че и тракийците според тебе украинците тракийци ли са ве трроле.
Коментиран от #79
09:30 12.12.2025
64 Лошо, че и Денков не можеше
09:32 12.12.2025
65 Петър
09:32 12.12.2025
66 Драго
До коментар #59 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Празни приказки от празни кратуни ! И как става това , обясни !И като знаеш тия работи , защо си мълчиш ?
09:32 12.12.2025
67 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #57 от "Цеко":Добре започна и ще те цитирам:
: "Стига си драскал глупоси!"
09:32 12.12.2025
68 Леля Гошо
До коментар #45 от "Да кажа":Така е, но не защото всичко е цветя и рози, а защото вече 80 години няма война, поколение след поколение събират като мравки и при раждаемост от половин дете на семейство, натрупаното през годините остава за сегашните хаймани
09:33 12.12.2025
69 Диана
До коментар #59 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Без общи приказки, БСП! Кажи конкретно каква е тази армия, която получавала пари нечестно ТАМ, значи...Или може би ти смяташ, че средствата, които отпуска Пеевски по разни случаи са нечестни пари?...Е, това е същото като да получиш премиални, значи...Няма нищо нечестно тук, Уважаеми...По-добре гледай в своята кошница какво става защото може и да не получите нищо от нечестните ви удари под кръста на успешните политици у нас...
09:33 12.12.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 мижетурка шарлатан
09:34 12.12.2025
72 Бедо
До коментар #54 от "Тракиец 🇺🇦":Жълто синия парцал можеш да си го завреш там където не те огрява слънцето.
Коментиран от #81
09:34 12.12.2025
73 Хайде да не триете
09:35 12.12.2025
74 Злото вече е сторено с натикването в
09:35 12.12.2025
75 Връщай се
До коментар #38 от "Буден":в леглото. В главата ти е каша.
09:36 12.12.2025
76 Кики и Ники
09:37 12.12.2025
77 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #60 от "Диана":🤔🤔🤔
Наистина ли не знаеш, че точно БорисОФ беше в оная БКП дето стана тая БСП❗❓
Нещо повече беше в МВР . Онова МВР дето самО беше се изписало:
" МВР- биещото сърце на Партията!"
🤔🤔🤔
09:37 12.12.2025
78 счупиха държавата пак
09:39 12.12.2025
79 Тракиец 🇺🇦
До коментар #63 от "Какъв тракиец си":Не бе мъ -ршо украинците не са траки..аз съм тракиец от хрисополи беломорието което вашите терористи от СССР и масовия убиец Сталин заедно с пиянката Чърчил и ционисткия мръ-шляк Рузвелт ми отнеха ..колкото до украинския флаг-- симпатизирам на най красивата нация на планетата нападната от КГБ терорист комуняга симпатизираш на масовия убиец Сталин и най вече симпатии ние траките имаме към Азов ..ама безродна малодушна душичка като тебе от къде ще има толкова акъл
09:39 12.12.2025
80 БУГАРАш!
До коментар #20 от "МВР служител":Наглеците са всички до един не само артисти, но и психолози , само не и родолюбци......Затова фалираха държавата и набеждават българите ,че имат милиарди "под дюшеците"......Говорят за демокрация ,защото знаят ,че българите не знаят....Е и , скачахме,но борда го скалпираха ,българския лев също......,ноТЕХНИТЕ пари в офшорките никой не им търси , нито имотите им в чужбина.....Никой ,ама НИКОЙ не може да разбере ,че живот в тая територия ,която наричаме РОДИНА ще има само в случай ,че погледнем ИСТИНАТА в очите...СЕГА лъжата и популизма са на власт...
09:40 12.12.2025
81 Тракиец 🇺🇦
До коментар #72 от "Бедо":А ти си заври ц..и.г..анската тиква в някой кенеф безродник
09:40 12.12.2025