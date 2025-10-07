Новини
Кметът на Несебър: Общината не е позволила незаконно строителство в "Елените"

7 Октомври, 2025

От 2003 г. насам тези територии са частна собственост

Кметът на Несебър: Общината не е позволила незаконно строителство в "Елените" - 1
Снимка: Фокус
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Kметът на Община Несебър Николай Димитров и главният архитект Валентин Димов отрекоха местната администрация да има отговорност за трагедията с наводнението в "Елените".

Те показаха документи, хронология и правни факти около изграждането и статута на вилното селище.

"Виждам, че някои имат лични драми в живота, за което наистина съжаляваме, но все пак истината трябва да бъде показана", заяви градоначалникът, цитиран от "Фокус".

"Общината не е виновна, ние работим с документи".

"Реших да застана с името си и да покажа фактите, защото в последните дни се изричат тежки твърдения, че общината е позволила незаконно строителство, което е в основата на потопа. Това не е вярно", заяви кметът Николай Димитров.

Той подчерта, че Община Несебър работи единствено с документи и спазва всички законови процедури, като е готов да предостави пълна документация на проверяващите институции и медиите.

"Няма нещо, което да е скрито в Община Несебър, Общината е публична институция и всичко тук е публично. Всички строителни документи имат своята независимост. Когато документ се издаде, той се проверява от съответните органи и няма как да се подпише нещо и да се заметат нещата", каза Димитров.

Градоначалникът изтъкна, че още през 2017 г. местната администрация е сезирала РИОСВ заради незаконно сметище за битови и строителни отпадъци, намиращо се точно над "Елените". Според показаните от него документи и протоколи става ясно, че Общината е издала актове (два по 15 000 лв. и два по 1500 лв.) за това, че сметището не е било разчистено.

От своя страна главният архитект на общината - Валентин Димов, представи подробно развитието на вилното селище от създаването му през 1974 г. до наши дни.

По думите му, "Елените" са създадени с решение на Министерския съвет №316 от 31 август 1974 г., когато е определена площ от близо 980 декара горски фонд и около 400 декара земеделски земи за изграждането на национален ваканционен комплекс.

След 1989 г. и промените в собствеността, територията е приватизирана – имотите са деактувани в полза на дружеството "Ваканционно селище Елените" АД и преминават в частни ръце чрез работническо-мениджърско дружество (РМД). Към урбанизираната територия от около 240 декара са добавени и близо 1000 декара гори.

"От 2003 г. насам тези територии са частна собственост", подчерта арх. Димов. Правомощията на Общината вече са строго ограничени.

"Няма незаконно строителство с подписа на кмета", категорични са от Община Несебър.

Кметът подчерта, че трагедията в "Елените" трябва да бъде разследвана от компетентните органи, но вина не може да се вменява предварително.

Бе предоставена подробна документация и за правни спорове.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с коня

    27 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    11:22 07.10.2025

  • 2 оня с коня

    8 11 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    11:22 07.10.2025

  • 3 Нямат Акт 15

    26 1 Отговор
    Не плащат данъци тарикатите, но това не попречи на държавата да ги обещети с хиляди €

    11:25 07.10.2025

  • 4 Да но

    36 1 Отговор
    И не са си направили труда да го спрат! Зорови ли глави в пясъка се правят на улави, сега ще кажат че не знаели че има застрояване! Един кокошкарник да направиш ще те хванат но Ветко като бутне куфарче ослепяват!

    11:25 07.10.2025

  • 5 Някакви

    32 1 Отговор
    нелепи опити за оправдания !

    11:28 07.10.2025

  • 6 Елените са руска губерния

    15 14 Отговор
    Наташките не искат да се ееакуират към великата си матушка!
    Сега ние ще ги спасяваме!

    Коментиран от #10

    11:28 07.10.2025

  • 7 Истина

    37 1 Отговор
    Кой им подава ток и Вода на незаконните селища ???

    11:28 07.10.2025

  • 8 Зевс

    27 2 Отговор
    На всички ни е ясно, че всички необходими документи са налични, колко са истинни е друг въпрос.

    11:28 07.10.2025

  • 9 Кмета и архитекта

    31 2 Отговор
    с колко кинти се облажиха?

    11:29 07.10.2025

  • 10 Дон Дони

    21 15 Отговор

    До коментар #6 от "Елените са руска губерния":

    Какви руснаци бе всички клипове в социалните мрежи са качени от украинци!

    Коментиран от #16

    11:32 07.10.2025

  • 11 Иван Костов измисли РМД

    25 1 Отговор
    а всъщност някои хора откраднаха Елените.

    11:32 07.10.2025

  • 12 Фактите

    30 1 Отговор
    Частна земя върху река. И когато реката има вода става проблем с риск за отнети човешки животи. Ами гледайте какво подписвате! Да се види на кой е подписа реката да стане частна и в затвора. Същия да плати обезщетение на собствениците, а частната земя става отново река. Хайде назначени сте да управлявате, а не да се оправдавате!

    11:33 07.10.2025

  • 13 Охооо

    12 0 Отговор
    Между Пазарджик и Несебър прехвърчат искри! Това си е любов 😃 ако ще и диктаторска да е 😃

    11:34 07.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Георги

    33 1 Отговор
    естествено, че няма нищо незаконно. Всичко си има надлежни подписи и документи, никой не се съмнява в това. Интересното е как се купува парцел в дере? Как се дава съгласие от риосв за строеж в дере? Как се нанася в кадастъра сграда в дере?

    11:35 07.10.2025

  • 16 Това са руснаци от Одеса

    15 7 Отговор

    До коментар #10 от "Дон Дони":

    с украински паспорти!
    Затова да избягали, защото не искат да се бият за Украйна!
    Само с драскане тука не става, требе и малко акъл.

    Коментиран от #18

    11:35 07.10.2025

  • 17 хаха

    32 1 Отговор
    "От 2003 г. насам тези територии са частна собственост"

    Това пък какво общо има бе плужек? Строителството по принцип е на разрешителен принцип. Частна...държавна...общинска собственост - без значение.

    Кажи направо че ПУП е изготвен противозаконно от Тихолов. Ама не ти стиска а?
    А задълженията на Общината е да също така да има "градоустройствен проект" и да съблюдава интересите си. Нещо да сте поискали корекция на ПУП?

    Това питеците обитаващи земите южно от Румъния са абсолютни корумпета и некадърници. Тези които са против корупцията просто в момента не могат да участват в нея.

    11:36 07.10.2025

  • 18 Реалност

    18 6 Отговор

    До коментар #16 от "Това са руснаци от Одеса":

    Украйна съществува от 30 години, така че реално всички по възрастни са руснаци с украински паспорти, дори и зеления клоун:)

    11:39 07.10.2025

  • 19 Боруна Лом

    18 1 Отговор
    КМЕТЕ, ГОЛЯМА ГЛАДНА КУЧКА СИ ТИ!

    11:50 07.10.2025

  • 20 Метеорологичните условия показват,

    3 5 Отговор
    че руските навлеци не са добре дошли в България!

    12:17 07.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    РЕЧНИТЕ КОРИТА ВЕЧЕ СА ЗАСТРОЕНИ!
    ВРЕМЕ Е ДА ЗАСТРОИТЕ И МОРСКОТО ДЪНО!
    САМО ТАКА ЩЕ ПРОЦЪФТИ туризЪмът!

    12:42 07.10.2025

  • 24 Силиций

    2 0 Отговор
    Я някой обикновен българин да опита да си построи навес,гараж,килер,кладенец в частния си двор у дома без хилядите разрешителни и такси?

    12:43 07.10.2025

  • 25 Силиций

    0 0 Отговор
    СоциализЪма може и да е бил "недоношче",ам все нещо е бил.
    Докато се оказа ,че на българска земя КапитализЪма и пазарната икономика се оказват Илюзия.
    Реално се е развила държава на мутрите с всичките и институции.

    12:50 07.10.2025

