Кметът на Несебър: Общината не е позволила незаконно строителство в "Елените"

Kметът на Община Несебър Николай Димитров и главният архитект Валентин Димов отрекоха местната администрация да има отговорност за трагедията с наводнението в "Елените".
Те показаха документи, хронология и правни факти около изграждането и статута на вилното селище.
"Виждам, че някои имат лични драми в живота, за което наистина съжаляваме, но все пак истината трябва да бъде показана", заяви градоначалникът, цитиран от "Фокус".
"Общината не е виновна, ние работим с документи".
"Реших да застана с името си и да покажа фактите, защото в последните дни се изричат тежки твърдения, че общината е позволила незаконно строителство, което е в основата на потопа. Това не е вярно", заяви кметът Николай Димитров.
Той подчерта, че Община Несебър работи единствено с документи и спазва всички законови процедури, като е готов да предостави пълна документация на проверяващите институции и медиите.
"Няма нещо, което да е скрито в Община Несебър, Общината е публична институция и всичко тук е публично. Всички строителни документи имат своята независимост. Когато документ се издаде, той се проверява от съответните органи и няма как да се подпише нещо и да се заметат нещата", каза Димитров.
Градоначалникът изтъкна, че още през 2017 г. местната администрация е сезирала РИОСВ заради незаконно сметище за битови и строителни отпадъци, намиращо се точно над "Елените". Според показаните от него документи и протоколи става ясно, че Общината е издала актове (два по 15 000 лв. и два по 1500 лв.) за това, че сметището не е било разчистено.
От своя страна главният архитект на общината - Валентин Димов, представи подробно развитието на вилното селище от създаването му през 1974 г. до наши дни.
По думите му, "Елените" са създадени с решение на Министерския съвет №316 от 31 август 1974 г., когато е определена площ от близо 980 декара горски фонд и около 400 декара земеделски земи за изграждането на национален ваканционен комплекс.
След 1989 г. и промените в собствеността, територията е приватизирана – имотите са деактувани в полза на дружеството "Ваканционно селище Елените" АД и преминават в частни ръце чрез работническо-мениджърско дружество (РМД). Към урбанизираната територия от около 240 декара са добавени и близо 1000 декара гори.
"От 2003 г. насам тези територии са частна собственост", подчерта арх. Димов. Правомощията на Общината вече са строго ограничени.
"Няма незаконно строителство с подписа на кмета", категорични са от Община Несебър.
Кметът подчерта, че трагедията в "Елените" трябва да бъде разследвана от компетентните органи, но вина не може да се вменява предварително.
Бе предоставена подробна документация и за правни спорове.
1 оня с коня
11:22 07.10.2025
2 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH
11:22 07.10.2025
3 Нямат Акт 15
11:25 07.10.2025
4 Да но
11:25 07.10.2025
5 Някакви
11:28 07.10.2025
6 Елените са руска губерния
Сега ние ще ги спасяваме!
Коментиран от #10
11:28 07.10.2025
7 Истина
11:28 07.10.2025
8 Зевс
11:28 07.10.2025
9 Кмета и архитекта
11:29 07.10.2025
10 Дон Дони
До коментар #6 от "Елените са руска губерния":Какви руснаци бе всички клипове в социалните мрежи са качени от украинци!
Коментиран от #16
11:32 07.10.2025
11 Иван Костов измисли РМД
11:32 07.10.2025
12 Фактите
11:33 07.10.2025
13 Охооо
11:34 07.10.2025
15 Георги
11:35 07.10.2025
16 Това са руснаци от Одеса
До коментар #10 от "Дон Дони":с украински паспорти!
Затова да избягали, защото не искат да се бият за Украйна!
Само с драскане тука не става, требе и малко акъл.
Коментиран от #18
11:35 07.10.2025
17 хаха
Това пък какво общо има бе плужек? Строителството по принцип е на разрешителен принцип. Частна...държавна...общинска собственост - без значение.
Кажи направо че ПУП е изготвен противозаконно от Тихолов. Ама не ти стиска а?
А задълженията на Общината е да също така да има "градоустройствен проект" и да съблюдава интересите си. Нещо да сте поискали корекция на ПУП?
Това питеците обитаващи земите южно от Румъния са абсолютни корумпета и некадърници. Тези които са против корупцията просто в момента не могат да участват в нея.
11:36 07.10.2025
18 Реалност
До коментар #16 от "Това са руснаци от Одеса":Украйна съществува от 30 години, така че реално всички по възрастни са руснаци с украински паспорти, дори и зеления клоун:)
11:39 07.10.2025
19 Боруна Лом
11:50 07.10.2025
20 Метеорологичните условия показват,
12:17 07.10.2025
23 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ВРЕМЕ Е ДА ЗАСТРОИТЕ И МОРСКОТО ДЪНО!
САМО ТАКА ЩЕ ПРОЦЪФТИ туризЪмът!
12:42 07.10.2025
24 Силиций
12:43 07.10.2025
25 Силиций
Докато се оказа ,че на българска земя КапитализЪма и пазарната икономика се оказват Илюзия.
Реално се е развила държава на мутрите с всичките и институции.
12:50 07.10.2025