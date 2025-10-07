Новини
7 Октомври, 2025 11:56 917 15

  • борис бонев-
  • софия-
  • криза-
  • боклук-
  • сметоизвозване

Борис Бонев: София не трябва да се огъва на рекета, на който е подложена - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

София не трябва да се огъва на рекета, на който в момента е подложена. Това каза председателят на групата на "Спаси София" Борис Бонев на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) по темата с обществената поръчка за събирането на отпадъците в София и кризисната организация със сметопочистването в "Люлин" и "Красно село".

Тя влезе в сила от 3 октомври в столичните райони заради отказа на Столичната община да подпише договор с единствения останал участник в обществената поръчка, предложил цена от 420 лв. на тон.

Борис Бонев каза, че независимо какви политически различия имат с кмета Васил Терзиев, това е битка, която трябва да бъде водена заедно. Единственият начин София да не бъде заложник на рекет и на частни фирми, които източват бюджета, е да се изгражда общински капацитет, като в сектор "Отпадъци и почистване" е особено валиден този този аргумент, предвид че в момента София е 100% зависима от частни фирми, каза Бонев.

Няма повече да отлагаме решенията и това, което зависи от нас като законодателен орган на Столичната община, ние сме го направили, като вчера внесохме в деловодството на СОС доклад за отпускането на заем в размер на три милиона лева на общинското дружество "Софекострой", съобщи Бонев. В доклада изрично е записано, че тези средства могат да бъдат използвани само и единствено за закупуване на техника и кофи за боклук. Даваме 24-месечен гратисен период и ниска лихва, защото не смятаме, че общинската икономика трябва да бъде допълнително натоварвана с разходи, каза Бонев.

Той допълни, че вчера от "Спаси София" са изпратили сигнал до Комисията за защита на конкуренцията за извършване на незабавна проверка на търговете за почистването на София, тъй като там са забелязали конкретни действия, които по думите на Бонев твърде много напомнят за нагласени поръчки. Стана въпрос за фирми, които са отстранени в някои в някои зоните по технически причини, но в друга зона не са отстранени по технически причини, както и за фирми, които задават изключително сходни цени, каза общинският съветник.

Според "Спаси София" фирмите, участващи в тези търгове, най-вероятно са направили предварителна договорка за разпределяне на пазари, което означава по-малко конкуренция, а по-малко конкуренция означава по-високи цени, каза Борис Бонев.

Той опроверга информация, разпространена в публичното пространство, че общинското дружество "Софекострой" категорично е отказало да изпълнява действия и дейности по сметосъбиране, след като са му възложени от кмета. Нищо подобно, още на 3 октомври е изпратен отговор от общинското дружество, в който те вярват, че въпреки кратките срокове, ще са готови напълно и всякак да съдействат, за да може да се реши проблема с кризата, каза Борис Бонев.

Относно информация, че в "Люлин" и "Борово" умишлено се изхвърлят чрез камиони и каруци отпадъци, за да се натрупат още повече отпадъци там и да се получават сметища, Бонев каза, че София е опасана с камери. Ако е вярно, това е не просто безобразие, не само престъпление, но е ясно доказателство, че мафията е готова на всичко, за да задържи контрола си над отпадъците на София. Настояваме незабавно камерите да бъдат прегледани и записите - публикувани, за да видим всички как тези камиони и каруци разтоварват отпадъци от квартал "Борово", отбеляза Бонев.


