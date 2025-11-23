Новини
България »
До дни спират строежа до Боянското блато

До дни спират строежа до Боянското блато

23 Ноември, 2025 08:11 1 139 8

  • строеж-
  • боянско блато-
  • екология

Речните дерета са публична държавна собственост и е не могат да бъдат застроявани

До дни спират строежа до Боянското блато - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До дни спират строежа до Боянското блато. Кметът на район "Витоша" Зарко Клинков е изпратил констативен протокол до направление "Архитектура и градоустройство" за становища по случая от РИОСВ и Басейнова дирекция.

При непредствяне на тези становища - в 7-дневен срок ще бъде издадена заповед за спиране на строежа. Инвеститорите обаче до последно се надяват, това да не се случи и продължават работата по обекта, съобщи БНТ.

На картинка бъдещият комплекс в квартал "Бояна" изглежда бутиков, зелен и кокетен. На място обаче има необитаеми сгради, които и при най-малкият дъжд се наводняват. И докато те са със заварен статут, действащият строеж може да бъде спрян.

Кметът на район Витоша- Зарко Клинков е компетентният орган, след извършената проверка съвместна и след установените нарушения, че се извършва корекция на речно дере, без позволение за строеж, той трябва незабавно да наложи забрана за по-нататъшно строителство за този обект. Това припомни Веселин Тончев от сдружение "Защита на Боянското блато".

В момента в който имаме одобрение, се появява на това бюро и го разписвам, протоколът е за представяне становища от РИОСВ и Басейнова дирекция за обекта, при непредствянето на такива становище в 7-дневен срок пристъпваме към издаване на заповед по чл. 224 от ЗУТ, което е за спиране на строителството с незабавен ефект, описа процедурата кметът на район "Витоша" Зарко Клинков.

Софиянци на протест срещу застрояването на Боянското блато

Това може да доведе до критични наводнения на кварталите "Бояна", "Манастирски ливади", "Павлово"

Речните дерета са публична държавна собственост и е не могат да бъдат застроявани. Районният кмет настоява и за смяна на предназначението на терена на самото блато, който към момента е отреден за строителство.

И гражданите, и от сдружение "Защита на Боянското блато" и от район Витоша искат последната естествено влажна зона в София да бъде облагородена и превърната в място за отдих.

В нея се срещат над 130 вида птици, 17 от които са включени в Червена книга на България.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаберих

    2 0 Отговор
    Блондинка влиза в магазин за огледала: – Това огледало увеличително ли е? – Да. – Добре, дайте ми две – да съм двойно по-красива!

    08:20 23.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Туту Рутка

    12 0 Отговор
    Тия ненаситни "инвеститори" ако можеха щяха да застроят и "дерето" от което са ги извадили, за да поемат първа глътка въздух.
    А КОРУПЦИЯТА Е НА ОТЧАЙВАЩО ВИСОКО НИВО.....

    08:36 23.11.2025

  • 5 Васко Жабата

    1 0 Отговор
    Ако строят небостъргач, трябва да е с басейн на покрива. Или поне жакузи.

    09:00 23.11.2025

  • 6 Сила

    2 0 Отговор
    Господи само ти можеш да ги спреш, защото откъдето дошло там и отишло… на самозабравата владее света днес

    09:01 23.11.2025

  • 7 що ли народ е изгорял на зелено

    2 0 Отговор
    с хиляди юро за квадрат в полите на витоша?

    09:11 23.11.2025

  • 8 Ами

    1 0 Отговор
    крадците софиянски, Буци/ Буда и Фандъкова, докато кметуваха разпродадоха всичко зелено из София...

    09:18 23.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове