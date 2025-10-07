БСП-ОЛ: Време е за справедлива промяна на данъчната система

„Плоският данък е изчерпан и не носи справедливост. Време е за промяна.“ Това заяви председателят на парламентарната група на „БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ и заместник-председател на Народното събрание Драгомир Стойнев по време на дискусията „Време за равносметка: с тази данъчна система – дотук?!“, организирана от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Стойнев подчерта, че БСП е узряла за дълбока реформа на данъчно-осигурителната система, като още преди три години партията е започнала активна вътрешна дискусия по темата.

„Трябва да преосмислим цялата данъчно-осигурителна система, защото промяната е наложителна. От политиката на пестене никой не е доволен. За да имаме държава, не можем да продължаваме с плоския данък“, категоричен бе той.

Социалистът припомни, че БСП стои зад редица социални постижения – безплатни ясли и детски градини, безплатни учебници, увеличение на заплатите на учителите, служителите в МВР и отбраната – но за да продължат подобни политики, включително за борба с демографската криза, е нужна устойчива приходна база.

„Ще поискаме откровен разговор с нашите партньори в управлението, с работодателите и синдикатите. България влиза в клуба на развитите държави - вече не сме най-бедните. Време е да имаме самочувствието да облагаме тези, които печелят повече. Това не е наказание, а справедливост“, допълни Драгомир Стойнев.

Той изрази подкрепа за въвеждането на максимален осигурителен доход в размер на 10 минимални работни заплати, с аргумента, че хората с високи доходи трябва да бъдат мотивирани да се осигуряват реално, за да получават достойни пенсии в бъдеще.

От своя страна Нина Димитрова, народен представител от „БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“, подчерта, че сегашният модел на плосък данък е несправедлив и остарял: „Тежестта пада върху работещите хора, а неравенствата растат. Данъчната система трябва да подкрепя труда, а не да го наказва.“

Димитрова призова България да последва доказаните европейски модели на прогресивно данъчно облагане, прилагани в страни като Германия, Франция, Австрия и скандинавските държави.

„Необлагаем минимум за най-ниските доходи, плавна прогресивна скала и справедливо разпределение на тежестта между труда и капитала – това е моделът, който работи за хората. Така осигуряваме повече ресурси за образование, здравеопазване и социална защита – инвестиции в бъдещето, които служат на всички“, заяви тя.