БСП-ОЛ: Време е за справедлива промяна на данъчната система

7 Октомври, 2025 15:57 503 28

Димитрова призова България да последва доказаните европейски модели на прогресивно данъчно облагане, прилагани в страни като Германия, Франция, Австрия и скандинавските държави

Снимка: БСП–ОЛ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Плоският данък е изчерпан и не носи справедливост. Време е за промяна.“ Това заяви председателят на парламентарната група на „БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ и заместник-председател на Народното събрание Драгомир Стойнев по време на дискусията „Време за равносметка: с тази данъчна система – дотук?!“, организирана от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Стойнев подчерта, че БСП е узряла за дълбока реформа на данъчно-осигурителната система, като още преди три години партията е започнала активна вътрешна дискусия по темата.

„Трябва да преосмислим цялата данъчно-осигурителна система, защото промяната е наложителна. От политиката на пестене никой не е доволен. За да имаме държава, не можем да продължаваме с плоския данък“, категоричен бе той.

Социалистът припомни, че БСП стои зад редица социални постижения – безплатни ясли и детски градини, безплатни учебници, увеличение на заплатите на учителите, служителите в МВР и отбраната – но за да продължат подобни политики, включително за борба с демографската криза, е нужна устойчива приходна база.

„Ще поискаме откровен разговор с нашите партньори в управлението, с работодателите и синдикатите. България влиза в клуба на развитите държави - вече не сме най-бедните. Време е да имаме самочувствието да облагаме тези, които печелят повече. Това не е наказание, а справедливост“, допълни Драгомир Стойнев.

Той изрази подкрепа за въвеждането на максимален осигурителен доход в размер на 10 минимални работни заплати, с аргумента, че хората с високи доходи трябва да бъдат мотивирани да се осигуряват реално, за да получават достойни пенсии в бъдеще.

От своя страна Нина Димитрова, народен представител от „БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“, подчерта, че сегашният модел на плосък данък е несправедлив и остарял: „Тежестта пада върху работещите хора, а неравенствата растат. Данъчната система трябва да подкрепя труда, а не да го наказва.“

Димитрова призова България да последва доказаните европейски модели на прогресивно данъчно облагане, прилагани в страни като Германия, Франция, Австрия и скандинавските държави.

„Необлагаем минимум за най-ниските доходи, плавна прогресивна скала и справедливо разпределение на тежестта между труда и капитала – това е моделът, който работи за хората. Така осигуряваме повече ресурси за образование, здравеопазване и социална защита – инвестиции в бъдещето, които служат на всички“, заяви тя.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    0 0 Отговор
    Кметицата на Ивайловград- Диана Овчарова.

    15:59 07.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Кметовете на Царево и Несебър са избрани за Кметове на годината.Това не е виц.

    15:59 07.10.2025

  • 3 хаха

    11 0 Отговор
    "Общинар от БСП – Ново начало: Таки не е мафия, а едър капитал"


    Хайде оттичайте в канала!

    16:00 07.10.2025

  • 4 мъкаааа

    2 1 Отговор
    БеСеПе-ОЛе!

    16:00 07.10.2025

  • 5 хаха

    8 0 Отговор
    „Вие ги наричате мафията, а ние – едрия капитал“, каза Станислав Младенов (бсп в скоби к - Ново Начало). „Едрият капитал“ в контекста на разговора, е Таки. Таки – в контекста на боклука на София.

    16:01 07.10.2025

  • 6 оня с коня

    3 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    Коментиран от #17

    16:03 07.10.2025

  • 7 град КОЗЛОДУЙ

    3 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    16:04 07.10.2025

  • 8 Ало

    5 1 Отговор
    А кой ще изкарва сивата икономика на светло? Май няма да сте вие.

    16:04 07.10.2025

  • 9 Абе,

    10 1 Отговор
    най е време, заедно със зулусите да изчезнете от политиката ...

    16:04 07.10.2025

  • 10 Предателите

    6 1 Отговор
    Нямат право да са в НС. Никога повече няма да гласувам за тия паразити! Зафиров е мазно петно за партията!

    16:09 07.10.2025

  • 11 Гост

    4 1 Отговор
    Ошушкаха де що има стотинка да я метнат в гушите на копоите си и в своите и се почва с вдигането на данъците. След зверската инфлация от последните 3-4 години и поне 50-те допълнителни процента с еврото, като вдигнат и данъците, здравей Виденова зима ъгейн. Ма овците си траят...

    16:10 07.10.2025

  • 12 Жбръц

    2 1 Отговор
    Просто трябва да се върне изпитаната ,прогресивна данъчнаскала,която функционираше почти десет години.МРЗ беше без данък.От нея нагоре- прогресивна данъчнаскала.Която достигаше до 24% в най- високите доходи.Плоският данък,е чиста лобистка схема,прокарана от лобитата на едрия и среден бизнес.Не е равнозначно в реално изражение,онзи,който получвава 1070 лв( МРЗ) да му се удържа такъв процент,колкото и на друг с доход 50- 100 хиляди месечно.Втория муха го ухапала.Но за сметка на държавния фиск.Държава забогатява през данъци.Но прогресивни.Скандинавците затова имат огромни бюджети за социални услуги, инфраструктура и други.Там данъците за върхушката в бизнеса,може да достигнат 45%.

    Коментиран от #21, #26

    16:11 07.10.2025

  • 13 3.14К

    1 2 Отговор
    Всички социални придобивки с които се хвалят от БСП-НН, е изключителна заслуга на Корнелия Нинова като вицепремиер и Асен Василев като финансов министър. Тези родоотсъпници да си плащат когато се публикуват лъжите и заблудите им.

    16:12 07.10.2025

  • 14 БСП

    1 1 Отговор
    пак искат да увеличат сивата икономика!
    Никой не печели от високи данъци върху големите доходи!

    Веднага почват да се дават пари под масата!
    Постъпленията към бюджета спадат.

    В крайна сметка работещите се осигуряват на по- нисък доход и пенсиите им не само че не растат, а дори намаляват!

    Надявам се, че другите партии няма да се съгласят!

    16:13 07.10.2025

  • 15 тъй ли

    3 1 Отговор
    Справедлива данъчна система по бесепарски:
    От всекиму според способностите, на всекиму според потребностите.
    Казано по-ясно: дереме вас, да има за нас.

    16:13 07.10.2025

  • 16 Василеску

    1 1 Отговор
    Абсолютно съм съгласен, както и съмсигурен, е бългърсксата мафия и едрия капитал, който е нейната еманация няма да позволят прогресивно-пропорционален данък.

    16:15 07.10.2025

  • 17 тъй ли

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    кофти генът може да се чувства свободен, по всяко време да се изнесе към Босфора.

    16:15 07.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хипотетично

    1 1 Отговор
    С подоходна данъчна система бесепарите ще натопят работещите да си плащат данъците. Лоялните на шефа ще получават само минимална заплата с бонус в кеш на ръка (осигуровките ще са само върху минималния доход). Накратко високи данъци ще плащат само балъците и хванатите на тясно, а останалите ще финтират държавата си. Този филм е от старите ленти, когато социалистите управляваха.

    16:17 07.10.2025

  • 20 Прогресивното данъчно облагане

    1 0 Отговор
    работи само е правови и уредени държави, където за укриване на данъци се лежи в затвора.
    Работодателите няма и да си помислят дори за двойно счетоводство!

    У нас това ще им бъде първата работа!

    16:17 07.10.2025

  • 21 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Жбръц":

    Забравяш че тука парите от данъците се крадат.

    16:19 07.10.2025

  • 22 Плоският данък е изчерпан и не носи

    1 0 Отговор
    много за чекмеджарницата

    и кво да вземете от тея с средна заплатка още 200 300 за там

    16:19 07.10.2025

  • 23 горски

    2 0 Отговор
    Трябва да има необлагаем минимум, а над определена сума - данък 20%, освен това и печалбите на банките трябва да се обложат! Напротив , въвеждането на плоския данък беше с цел да се облагодетелстват богатите хора в България . Затова политици като Борисов , Пеевски и техните патерици ще говорят шумно против прогресивния данък Така, че МВФ са прави, но политиците няма да се съобразят, защото си пазят милионите. не ги е грижа за народа. Правителството не се съгласи да вдигне данъците на богатите.Ще намалят заплатите, пенсиите и социалните помощи.

    16:20 07.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 шаа

    0 0 Отговор
    че откога идеята на данъка е да бъде справедлив? държавния апарат сменя данъка само когато това ще доведе до повече смукане. след 10 години ще се спрат на най-справедливия данък -- всичко над минималната заплата става на данък и се взима.

    (а бе как се маха отвратителното дразнещо поле долу вдясно, дето факти показва на всяка страница)

    16:22 07.10.2025

  • 26 различно мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Жбръц":

    И тогава с подоходната данъчна система бюджетът на държавата и приходите бяха наполовина на сегашния.
    А онези високо образовани работещи за чужди фирми отново ще се изнасят в чужбина при изравнени данъчни тежести у нас и там.

    16:23 07.10.2025

  • 27 драгомирчо плямпалото

    1 0 Отговор
    си е сменил името
    пред него пише Гергана

    смешници
    и имената правилно не могат да си поставят

    16:25 07.10.2025

  • 28 икономист

    0 0 Отговор
    Значи малкия бизнес беше до тук

    16:27 07.10.2025

