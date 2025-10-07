БСП-ОЛ: Време е за справедлива промяна на данъчната система

„Плоският данък е изчерпан и не носи справедливост. Време е за промяна.“ Това заяви председателят на парламентарната група на „БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ и заместник-председател на Народното събрание Драгомир Стойнев по време на дискусията „Време за равносметка: с тази данъчна система – дотук?!“, организирана от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).
Стойнев подчерта, че БСП е узряла за дълбока реформа на данъчно-осигурителната система, като още преди три години партията е започнала активна вътрешна дискусия по темата.
„Трябва да преосмислим цялата данъчно-осигурителна система, защото промяната е наложителна. От политиката на пестене никой не е доволен. За да имаме държава, не можем да продължаваме с плоския данък“, категоричен бе той.
Социалистът припомни, че БСП стои зад редица социални постижения – безплатни ясли и детски градини, безплатни учебници, увеличение на заплатите на учителите, служителите в МВР и отбраната – но за да продължат подобни политики, включително за борба с демографската криза, е нужна устойчива приходна база.
„Ще поискаме откровен разговор с нашите партньори в управлението, с работодателите и синдикатите. България влиза в клуба на развитите държави - вече не сме най-бедните. Време е да имаме самочувствието да облагаме тези, които печелят повече. Това не е наказание, а справедливост“, допълни Драгомир Стойнев.
Той изрази подкрепа за въвеждането на максимален осигурителен доход в размер на 10 минимални работни заплати, с аргумента, че хората с високи доходи трябва да бъдат мотивирани да се осигуряват реално, за да получават достойни пенсии в бъдеще.
От своя страна Нина Димитрова, народен представител от „БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“, подчерта, че сегашният модел на плосък данък е несправедлив и остарял: „Тежестта пада върху работещите хора, а неравенствата растат. Данъчната система трябва да подкрепя труда, а не да го наказва.“
Димитрова призова България да последва доказаните европейски модели на прогресивно данъчно облагане, прилагани в страни като Германия, Франция, Австрия и скандинавските държави.
„Необлагаем минимум за най-ниските доходи, плавна прогресивна скала и справедливо разпределение на тежестта между труда и капитала – това е моделът, който работи за хората. Така осигуряваме повече ресурси за образование, здравеопазване и социална защита – инвестиции в бъдещето, които служат на всички“, заяви тя.
1 бушприт
15:59 07.10.2025
2 Последния Софиянец
15:59 07.10.2025
3 хаха
Хайде оттичайте в канала!
16:00 07.10.2025
4 мъкаааа
16:00 07.10.2025
5 хаха
16:01 07.10.2025
6 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH
Коментиран от #17
16:03 07.10.2025
7 град КОЗЛОДУЙ
16:04 07.10.2025
8 Ало
16:04 07.10.2025
9 Абе,
16:04 07.10.2025
10 Предателите
16:09 07.10.2025
11 Гост
16:10 07.10.2025
12 Жбръц
Коментиран от #21, #26
16:11 07.10.2025
13 3.14К
16:12 07.10.2025
14 БСП
Никой не печели от високи данъци върху големите доходи!
Веднага почват да се дават пари под масата!
Постъпленията към бюджета спадат.
В крайна сметка работещите се осигуряват на по- нисък доход и пенсиите им не само че не растат, а дори намаляват!
Надявам се, че другите партии няма да се съгласят!
16:13 07.10.2025
15 тъй ли
От всекиму според способностите, на всекиму според потребностите.
Казано по-ясно: дереме вас, да има за нас.
16:13 07.10.2025
16 Василеску
16:15 07.10.2025
17 тъй ли
До коментар #6 от "оня с коня":кофти генът може да се чувства свободен, по всяко време да се изнесе към Босфора.
16:15 07.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хипотетично
16:17 07.10.2025
20 Прогресивното данъчно облагане
Работодателите няма и да си помислят дори за двойно счетоводство!
У нас това ще им бъде първата работа!
16:17 07.10.2025
21 Да бе
До коментар #12 от "Жбръц":Забравяш че тука парите от данъците се крадат.
16:19 07.10.2025
22 Плоският данък е изчерпан и не носи
и кво да вземете от тея с средна заплатка още 200 300 за там
16:19 07.10.2025
23 горски
16:20 07.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 шаа
(а бе как се маха отвратителното дразнещо поле долу вдясно, дето факти показва на всяка страница)
16:22 07.10.2025
26 различно мнение
До коментар #12 от "Жбръц":И тогава с подоходната данъчна система бюджетът на държавата и приходите бяха наполовина на сегашния.
А онези високо образовани работещи за чужди фирми отново ще се изнасят в чужбина при изравнени данъчни тежести у нас и там.
16:23 07.10.2025
27 драгомирчо плямпалото
пред него пише Гергана
смешници
и имената правилно не могат да си поставят
16:25 07.10.2025
28 икономист
16:27 07.10.2025