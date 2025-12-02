Новини
Зафиров: Социалните придобивки ще бъдат запазени

2 Декември, 2025 15:36

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“Социалните придобивки, които договорихме, ще бъдат запазени и това беше категорично потвърдено както в разговора ми с министър-председателя, така и по време на заседанието на Съвета за съвместно управление.” Това заяви вицепремиерът и председател на НС на БСП и коалиция „БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Атанас Зафиров пред медии.

„Нещо повече – новата процедура, която се отваря сега, дава допълнителен шанс някои от мерките, които не успяхме да договорим в рамките на настоящия бюджет, да бъдат включени в текущия процес“, посочи Зафиров.


  • 1 Гост

    23 1 Отговор
    Плячкосването продължава...

    Коментиран от #5

    15:37 02.12.2025

  • 2 съдбата на патериците

    29 1 Отговор
    Вие също отиват на политическото сметище.

    Коментиран от #17

    15:38 02.12.2025

  • 3 Смешник!

    25 1 Отговор
    Ти няма да бъдеш запазен, ха ха ха..
    Народен шут!

    15:38 02.12.2025

  • 4 Хората ви

    22 1 Отговор
    Казаха ,,оставка,, вееее......Пак за придобивки ли лалосвате

    15:39 02.12.2025

  • 5 Потресаващо!

    28 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Зафиров, ти си слуга на пеевско-герберската мафия. Обслужваш себеподобните ти животни заради огромната заплата и привилегии. Ти ще погребеш БСП.

    15:40 02.12.2025

  • 6 ДОБРИ

    21 0 Отговор
    ВЪН ОТ ПАЛАМЕНТА

    15:40 02.12.2025

  • 7 Учуден

    17 0 Отговор
    Мафията кое по-точно не разбра от ОСТАВКА, ОСТАВКА. Такава наглост я няма и в африканските страни.

    Коментиран от #28

    15:42 02.12.2025

  • 8 Бащата на някаква Саяна

    3 6 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    15:42 02.12.2025

  • 9 ДжуДжу

    13 0 Отговор
    Ей, фритюрник

    15:42 02.12.2025

  • 10 Бащата на някаква Саяна

    3 5 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    15:43 02.12.2025

  • 11 Дориана

    14 0 Отговор
    Зафиров по- добре да се скрие в най- дълбоката дупка , защото той унищожи БСП ОЛ и предаде избирателите заради жажда за власт. По трудния начин ще разбере , че БСП ОЛ падат на дъното. Заради тяхното предателство , което се превърна в дебела патерица на Борисов и Пеевски бяха протестите на хиляди хора. Получават си заслуженото.

    15:43 02.12.2025

  • 12 Бащата на някаква Саяна

    2 6 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    15:43 02.12.2025

  • 13 Не си

    8 0 Отговор
    въобразявай , че ще се мандахерцаш по света , ще лъжеш и мажеш , воден само и единствено от лични облаги ! Вън от политиката и не се вясвай повече ! Оставка ! И само ОСТАВКА !

    15:43 02.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 референдум за еврото

    9 0 Отговор
    Кое БСП бе Зафиров , те твоите там всичките са крупни собственици на фотоволтаици и Вецове , послейте да пипнете цената на тока . БСП милиардери , да не ви назначим по един особен управител на фотоволтаиците и всички училища , детски градини и болници , да ги освободим от плащане на ток , а ? Само вие ли можете да натискате народа , народа не може ли да ви държи смтка , нали ви дава заплатите .Изказал се бил ..

    15:44 02.12.2025

  • 16 в кратце

    4 0 Отговор
    Социалните придобивки ще бъдат запазени,ама няма да дадете по 120 лева на останалите пенсионери. На тия,които са нагоре с 1 лев повече от минимум-пенсията и Т.Н. Ако ще дадете,дайте на всички пенсионери! Останалите пенсионери също си плащат вноските в държавния бюджет,а не само тия,с минимална пенсия! Защо делите хората в България?!

    15:45 02.12.2025

  • 17 Гледам

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "съдбата на патериците":

    С просто око се вижда, че Зафиров, видимо е слаб - умствено.

    15:45 02.12.2025

  • 18 ха-ха

    5 0 Отговор
    Тоя пак е ходил в кабинета на голямото д.

    15:45 02.12.2025

  • 19 Социалните придобивки ще бъдат запазени

    7 0 Отговор
    Или актуализирани? А? Къде е облагането на свръхпечалбите на банките? Няма такова нещо. Къде са новите концесионни санкции на концесионерите? Няма такова нещо. Необлагаем минимум за бедните? – Няма. Прогресивен данък? – Няма. Къде ви бяха червените линии а? Предатели ...

    15:46 02.12.2025

  • 20 Хаха

    7 0 Отговор
    Флийнстоун.... 🤣
    Отичате в канала, като братчед ти Шкембе войвода и Волен! Такава е съдбата на ортаците на ПееФски и Безкнижника! Славчо и Тошко също...

    Коментиран от #32

    15:46 02.12.2025

  • 21 Снежанка Димитрова

    4 0 Отговор
    Още стойте в този кабинет и БСП ще се срине под 4 процента.. Безобразни службогонци и кариеристи жадни за власт. Жалко сте.

    15:47 02.12.2025

  • 22 Ал Бънди

    5 0 Отговор
    Какви социални придобивки, бе Флинкстоун. Повишаването на заплатите на едни касти за сметка на всички останали хора, придобиването на Нефтохим, на тототото или всички останали простотии които скалъпвате за секунди в парламента. Няма нито една мярка в полза на народа. Единствената социална придобивка е запазването на министерското ти кресло като министър не отговарящ за нищо. Само да ходиш с държавни пари на разходка в чужбина до братските ти комунистически партии.

    15:47 02.12.2025

  • 23 особен управител

    3 1 Отговор
    Народа ще назначи особен управител на цялото правителство .Тръгнали да ни забраняват референдума . Сега ще поискаме референдум директно за излизане от ЕС , само гледай

    15:47 02.12.2025

  • 24 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Отивате в небитието! Късно е и за хачета.
    ВЪЗРАЖДАНЕ !

    15:47 02.12.2025

  • 25 Някой

    2 0 Отговор
    БСП от десетилетия вече се превърна като в един синдикат. Дайте пари на тези. Дайте пари на онези. И нищо градивно не предлагат. Така се самоубиват.
    Когато дадат 100% увеличение на заплати и това докара 100% увеличение за цените в магазините, то ще са спечелили нищо. Само че всичките им спестявания ще загубят половината си стойност и реално ще са станали по-бедни. Печелят от инфлацията само тези със заемите, но те рядко са примерните граждани, а нормалните хора ще загубят. Реално правят така хора по-бедни.
    Бих въвел прости правила тип:
    Помощи само след кастрация - ако не са много възрастни;
    Хора без средно образование без право на деца. При нарушение принудителна кастрация.
    Ето такива мерки ще свършат работа.

    15:48 02.12.2025

  • 26 Щом няма бюджет в евро

    1 0 Отговор
    това дефакто значи че еврозоната е незаконна. Със старият бюджет разплащането в левове е задължително. При оттегляне на бюджета
    и одължаване на стария бюджет , всички бюджетни плащания трябва да са задължително в левове и нищо не може да го промени ! Отново ще бъдат в колизия със конституцията. Точно така е! При удължаване на стария бюджет, бюджетните разплащания са възможни единствено и само в левове до приемането на нов такъв в евро ...

    15:48 02.12.2025

  • 27 Снежанка Димитрова

    3 0 Отговор
    Още стойте в този кабинет и БСП ще се срине под 4 процента.. Безобразни службогонци и кариеристи жадни за власт. Жалкисте.

    15:49 02.12.2025

  • 28 Превод

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Учуден":

    За да разбере Мафията, трябва да и се говори на мафиотски, тя не разбира нито от културен, нито академичен или дипломатичен изказ, има си свой, собствен език. Само него знае и само него разбира.

    15:49 02.12.2025

  • 29 Стар комсомолец

    1 0 Отговор
    Сега беше времето няколко от другарите на хранилка да се вслушат в съвета на по-мъдрите другари. Но за съжаление Фритюрника може само да пържи.

    15:49 02.12.2025

  • 30 УСА боклук

    1 0 Отговор
    Клатикуртю.!

    15:49 02.12.2025

  • 31 Снежанка Димитрова

    3 0 Отговор
    Още стойте в този кабинет и БСП ще се срине под 4 процента.. Безобразни службогонци и кариеристи жадни за власт. Жалкисте.

    15:50 02.12.2025

  • 32 Да, това ги чака...

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хаха":

    Съжалявам, че снощи не протестираха и под прозорците на учиндолския. Все пак той беше много "солидарен" с протестите на гражданите през 2020 г.

    15:50 02.12.2025

  • 33 Морален Стожер

    2 1 Отговор
    бълxapитe ca от най-долната yтайка в световен мащаб! бълxapитe още милеят за бкп и ссcp и правешкия циганяpp. бълxapитe тропат срамни хора, тричат кучета , варят ракия наливат се като ccвинe и тpoпат мазнитe pъченици в студените реки през зимата. Бълxapитe вечно някой друг и е виновен, че живеят по-зле и от скотове! нечистоплътни подобия на същества без никакви обноски и култура!

    15:50 02.12.2025

  • 34 Гьонсурат

    3 0 Отговор
    Веднага подавай оставка!

    15:50 02.12.2025

  • 35 Аре бре, и без бюджет ли

    0 0 Отговор
    "Социалните придобивки, които договорихме, ще бъдат запазени и това беше категорично потвърдено"....

    15:51 02.12.2025

  • 36 Пишман

    0 0 Отговор
    На кой бе?Заплатите и телковете на хрантутниците ли?Снощи половината личен състав беше с кореми и наднормено тегло!Те тия затова получават инфаркти по мероприятия!Основната "дейност"на МВР и безбройните "служби" е да получават заплати!Същата е и "правосъдната"ни система...

    15:51 02.12.2025

