Зафиров: Социалните придобивки ще бъдат запазени

“Социалните придобивки, които договорихме, ще бъдат запазени и това беше категорично потвърдено както в разговора ми с министър-председателя, така и по време на заседанието на Съвета за съвместно управление.” Това заяви вицепремиерът и председател на НС на БСП и коалиция „БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Атанас Зафиров пред медии.
„Нещо повече – новата процедура, която се отваря сега, дава допълнителен шанс някои от мерките, които не успяхме да договорим в рамките на настоящия бюджет, да бъдат включени в текущия процес“, посочи Зафиров.
1 Гост
Коментиран от #5
15:37 02.12.2025
2 съдбата на патериците
Коментиран от #17
15:38 02.12.2025
3 Смешник!
Народен шут!
15:38 02.12.2025
4 Хората ви
15:39 02.12.2025
5 Потресаващо!
До коментар #1 от "Гост":Зафиров, ти си слуга на пеевско-герберската мафия. Обслужваш себеподобните ти животни заради огромната заплата и привилегии. Ти ще погребеш БСП.
15:40 02.12.2025
6 ДОБРИ
15:40 02.12.2025
7 Учуден
Коментиран от #28
15:42 02.12.2025
8 Бащата на някаква Саяна
15:42 02.12.2025
9 ДжуДжу
15:42 02.12.2025
10 Бащата на някаква Саяна
15:43 02.12.2025
11 Дориана
15:43 02.12.2025
12 Бащата на някаква Саяна
15:43 02.12.2025
13 Не си
15:43 02.12.2025
15 референдум за еврото
15:44 02.12.2025
16 в кратце
15:45 02.12.2025
17 Гледам
До коментар #2 от "съдбата на патериците":С просто око се вижда, че Зафиров, видимо е слаб - умствено.
15:45 02.12.2025
18 ха-ха
15:45 02.12.2025
19 Социалните придобивки ще бъдат запазени
15:46 02.12.2025
20 Хаха
Отичате в канала, като братчед ти Шкембе войвода и Волен! Такава е съдбата на ортаците на ПееФски и Безкнижника! Славчо и Тошко също...
Коментиран от #32
15:46 02.12.2025
21 Снежанка Димитрова
15:47 02.12.2025
22 Ал Бънди
15:47 02.12.2025
23 особен управител
15:47 02.12.2025
24 Хасковски каунь
ВЪЗРАЖДАНЕ !
15:47 02.12.2025
25 Някой
Когато дадат 100% увеличение на заплати и това докара 100% увеличение за цените в магазините, то ще са спечелили нищо. Само че всичките им спестявания ще загубят половината си стойност и реално ще са станали по-бедни. Печелят от инфлацията само тези със заемите, но те рядко са примерните граждани, а нормалните хора ще загубят. Реално правят така хора по-бедни.
Бих въвел прости правила тип:
Помощи само след кастрация - ако не са много възрастни;
Хора без средно образование без право на деца. При нарушение принудителна кастрация.
Ето такива мерки ще свършат работа.
15:48 02.12.2025
26 Щом няма бюджет в евро
и одължаване на стария бюджет , всички бюджетни плащания трябва да са задължително в левове и нищо не може да го промени ! Отново ще бъдат в колизия със конституцията. Точно така е! При удължаване на стария бюджет, бюджетните разплащания са възможни единствено и само в левове до приемането на нов такъв в евро ...
15:48 02.12.2025
27 Снежанка Димитрова
15:49 02.12.2025
28 Превод
До коментар #7 от "Учуден":За да разбере Мафията, трябва да и се говори на мафиотски, тя не разбира нито от културен, нито академичен или дипломатичен изказ, има си свой, собствен език. Само него знае и само него разбира.
15:49 02.12.2025
29 Стар комсомолец
15:49 02.12.2025
30 УСА боклук
15:49 02.12.2025
31 Снежанка Димитрова
15:50 02.12.2025
32 Да, това ги чака...
До коментар #20 от "Хаха":Съжалявам, че снощи не протестираха и под прозорците на учиндолския. Все пак той беше много "солидарен" с протестите на гражданите през 2020 г.
15:50 02.12.2025
33 Морален Стожер
15:50 02.12.2025
34 Гьонсурат
15:50 02.12.2025
35 Аре бре, и без бюджет ли
15:51 02.12.2025
36 Пишман
15:51 02.12.2025