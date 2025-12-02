Зафиров: Социалните придобивки ще бъдат запазени

“Социалните придобивки, които договорихме, ще бъдат запазени и това беше категорично потвърдено както в разговора ми с министър-председателя, така и по време на заседанието на Съвета за съвместно управление.” Това заяви вицепремиерът и председател на НС на БСП и коалиция „БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Атанас Зафиров пред медии.

„Нещо повече – новата процедура, която се отваря сега, дава допълнителен шанс някои от мерките, които не успяхме да договорим в рамките на настоящия бюджет, да бъдат включени в текущия процес“, посочи Зафиров.