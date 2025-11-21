Новини
Стойнев: Поради липса на политики ПП-ДБ призовават към насилие

21 Ноември, 2025 15:27 1 048 22

  • драгомир стойнев-
  • бсп-ол-
  • пп-дб

Прогресивния данък се използва навсякъде, освен в островните държави, заяви той

Стойнев: Поради липса на политики ПП-ДБ призовават към насилие - 1
Снимка: БСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Няма друга нормална държава, особено в ЕС, която да продължава да е с плосък данък“. Това заяви от парламентарната трибуна председателят на ПГ на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Драгомир Стойнев. По думите му ангажиментите, които са били поети при приемането му за превеждане на страната ни през тежката финансова криза 2009 г. – 2013 г., са били изпълнени. Социалистът подчерта обаче, че е довел след себе си и много неравенства и те трябва да бъдат преодолени. „Ако скалата на прогресивното данъчно облагане, която бе използвана към 2007 г. бе запазена, сега България щеше да събере 14 млрд. лв. повече“, подчерта той.

Драгомир Стойнев бе категоричен, че трябва да започне разговорът, каква скала да изберем. „Прогресивният данък се използва в целият свят, освен островните държави. Ние не сме островна държава. Знаем, че няма да стане от днес за утре но този данък трябва да бъде преразгледан. Няма как да има държава със сигурност, образование, здравеопазване, инфраструктура и данъкът да е 10%. Промяната е неизбежна и ако нямаме съгласие, отвън ще ни го наложат“, каза още председателят на ПГ на левицата.

По време на дебатите Стойнев се обърна към представител на ПП – ДБ с думите: „Не мога да повярвам и че бивш министър на финансите може да каже, че когато се увеличават осигуровките, се краде от народа. Когато човек се осигурява, това е негово право“. Той обясни, че един ден, може да настъпи момент човек да се разболее, да излезе майчинство, да остане без работа и той се подсигурява за този момент. „Държавата помага на този работник, осигуровката не е данък. Хората трябва да разберат това и да бъдат насърчавани да излязат от сивия сектор и да се осигуряват. Държавата не може да покрие всички техни нужди“, наблегна социалистът.

Стойнев подчерта, че поради липсата на политики ПП-ДБ призовават към насилие. „Това не си го е позволявал никой до сега. Това означава, че сте изчерпани от идеи и нямате какво друго да предложите за развитието на тази страна. Нито като кандидатка членка, нито за приемането ни в ЕС. За Шенген се мъчите да докажете, че имате нещо дори минимално общо. Сега и с Еврозоната нямате общо. Не се опитвайте да се покажете с насилие, за да ви забележи някой. Ставате излишни и това е проблемът ви“.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    31 3 Отговор
    Изчезни бе, примат

    15:29 21.11.2025

  • 2 Мазните от БСП

    36 3 Отговор
    са едно и също нещо с Мазните пеевско-герберски крадци.

    15:29 21.11.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    22 4 Отговор
    НАСИЛИЕ Е ВАШЕТО УПРАВЛЕНИЕ....
    И ТО НЕ НАСИЛИЕ, АМИ НАПРАВО СИ Е ИЗНАСИЛВАНЕ...
    ОСТАВКА!

    15:31 21.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Цвете

    17 2 Отговор
    СТОЙНЕВ, НАПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ДА СЕ ПРЕМАХНАТ ЗАВИНАГИ СУБСИДИИТЕ.ТОГАВА МОЖЕ И ДА ТИ СЕ ПОВЯРВА НА ПОЧТИ КАЗАНОТО ДНЕС. 🤔👍🇧🇬🛎🛎🛎🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    15:32 21.11.2025

  • 6 Цвете

    14 2 Отговор
    СТОЙНЕВ, НАПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ДА СЕ ПРЕМАХНАТ ЗАВИНАГИ СУБСИДИИТЕ.ТОГАВА МОЖЕ И ДА ТИ СЕ ПОВЯРВА НА ПОЧТИ КАЗАНОТО ДНЕС. 🤔👍🇧🇬🛎🛎🛎🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #17

    15:33 21.11.2025

  • 7 на село

    2 12 Отговор
    пъпътоидейбъто вече само скляпат в очите на асенча и без кирчуканадския са едно голяму НИЩУ. Само дрън-дрън в залата и толкоз. Ама си прибират големите банкноти и си траят. До коги съ не знъе.

    15:33 21.11.2025

  • 8 на село

    2 15 Отговор
    пъпътоидейбъто вече само скляпат в очите на асенча и без кирчуканадския са едно голяму НИЩУ. Само дрън-дрън в залата и толкоз. Ама си прибират големите банкноти и си траят. До коги съ не знъе.

    15:33 21.11.2025

  • 9 Каменов

    19 1 Отговор
    Самозабравил се !!!

    15:37 21.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 гражданин

    28 2 Отговор
    Най се радвам ,че в следващият парламент ще се изпарят БСП и ИТН , защото станаха и те престъпници като тиквите и свинетата !!

    15:38 21.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този

    21 0 Отговор
    Този е част от групата на БСП които са участвали в приватизацията, имат дялове в различни фирми и защитават имуществото си което са получили по позорен начин заедно с хората на Иван Костов, Доган и др. управляващи по това време.

    Коментиран от #22

    15:42 21.11.2025

  • 14 Пропаднала мафия сте бсп

    22 2 Отговор
    Лъжи и кражба от бсп. Вие нямате морал и лъгахте за да крадете

    15:47 21.11.2025

  • 15 България

    2 7 Отговор
    има нужда от европейска левица, даже голяма нужда!

    Ако БСП се превърне в такава, каквито надежди подават, ще бъде супер!

    Все още и хората в България има съмнения за БСП, но последните години те се развиват правилно!

    Най радостното е, че в БСП вече нямат съмнения за европейския път на България.

    16:33 21.11.2025

  • 16 Сусу Манарата

    9 1 Отговор
    Стойнев, някога ми беше леко симпатичен, защото другите в партията ти бяха отврат. Сутринта като ти гледах напъните да лъжеш и убеждаваш, ми стана съвсем антипатичен. Зная, че не ти пука, гледай вратлето ти да става още по-дебело!

    16:33 21.11.2025

  • 17 Кои субсидии, мъжки?

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    Много общо!

    16:34 21.11.2025

  • 18 Дориана

    4 1 Отговор
    И този провален политик превърнал се в дебела патерица на Борисов и Пеевски има наглостта да говори. БСП ОЛ предадоха идеите на своите избиратели - подкрепят с всички сили превъоръжаване и изпращане на пари и оръжия на Украйна срещу Русия, пак със всички сили подкрепяха да не де провежда референдум за приемането на Еврото, гласуват безропотно с Боридов и Пеевски за всичко, което им се нареди. Пълен провал са отвсякъде!

    17:11 21.11.2025

  • 19 Чочо

    0 0 Отговор
    Така трябва.

    17:38 21.11.2025

  • 20 Авие БСП

    3 1 Отговор
    призовавате към риобство. Изпята есничка сте вече. НЕ ВИ ВЯРВАМЕ.

    17:49 21.11.2025

  • 21 ширминт

    3 1 Отговор
    какъв е тоя ояден комундел?

    19:00 21.11.2025

  • 22 тия са за

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Този":

    трепане а акъл дават..

    19:02 21.11.2025

