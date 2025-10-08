Новини
Депутатите ще обсъдят на първо четене изменения в Закона за предучилищното и училищното образование

8 Октомври, 2025

Това предвижда програмата на парламента

Депутатите ще обсъдят на първо четене изменения в Закона за предучилищното и училищното образование - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатите да обсъдят на първо четене три законопроекта за изменение на Закона за предучилищното и училищното образование, предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица. Единият законопроект е внесен от Министерския съвет, а другите два - от депутати от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ), изброи БТА.

Промените на Министерския съвет предвиждат два нови вида езикова подкрепа за деца и ученици, които не владеят българския език в достатъчна степен; промяна в статута на математическите и природо-математическите гимназии в специализирани училища, с прием след четвърти и след седми клас. В задължителните учебни часове се въвежда нов учебен предмет – „Добродетели и религии“, като се предлага да се изучава по избор като "Религия – православие", "Религия – ислям", или "Добродетели/етика", и по този учебен предмет няма да се пишат оценки, се посочва в мотивите към законопроекта. Предвижда се и осигуряване на транспорт на деца в задължителна предучилищна възраст и за учениците от първи до 12 клас със специални образователни потребности, които пътуват ежедневно за обучение в друго населено място.

В законопроекта, внесен от Елисавета Белобрадова (ПП-ДБ) и група народни представители, се предлага държавата да следва стратегия за цифровизация и използване на изкуствен интелект в образованието за постигане на равен достъп до качествено образование. При намаляване на броя на децата в периодите на ученическите ваканции, детската градина може да организира сборни групи при спазване на изискванията за максимален брой на деца в група, определени чрез държавния образователен стандарт за финансиране на институциите, се посочва в законопроекта.

С промените, внесени от Николай Денков (ПП-ДБ) и от група народни представители, се предлага въвеждането на принцип на етично, безопасно и образователно насочено използване на изкуствения интелект в училищното образование. Предвижда се изучаването на религия с конфесионални характеристики да остане свободноизбираемо, като държавата следва да създаде условия и да подпомогне подготовката на преподаватели, информираността на родителите и възможностите за организиране на занятия към религиозни институции извън задължителната програма. Предлага се и въвеждане на мандатност за длъжността "директор" на държавни и общински образователни институции с максимална продължителност от два последователни четиригодишни мандата.

В проектопрограмата за тази седмица е първото четене на изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, внесени от Министерския съвет, и второто четене на промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Предвижда се в четвъртък депутатите да разгледат на първо четене изменения в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. В проектопрограмата е още второто четене на промени в Закона за киберсигурност, първото четене на изменения в Закона за адвокатурата и в Закона за пазарите на финансови инструменти, и ратификации на международни документи.

В петък е предвиден редовен парламентарен контрол.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Вчера в училището до заведението ми пак откараха в болница едно момиче заради вейповете.Постоянно се случва.На 18 години са вече развалини.Какви деца ще раждат.

    07:11 08.10.2025

  • 2 Сандо

    7 0 Отговор
    Практиката показва,че с приемането на всеки нов закон,с провеждането на поредната реформа,със смяната на министри нашето образование става все по-лошо и по-лошо,а децата излизат все по-функционално неграмотни.И в резултат родните капиталисти се оплакват,че няма качествени кадри и почват да внасят евтини работници от разни бантустани.Ето в какво "колело на смъртта" са ни наврели.

    07:27 08.10.2025

  • 3 Мнение

    5 0 Отговор
    С една дума в българския парламент е хаос. Едно започнат, не го довършат, на другия ден започват друго и него го докарат до "под кривата круша", на третия ден друго... Днес е образованието, утре ще е нещо друго... И така до без край. Ден да мине, друг да дойде, заплатите, далаверите и кражбите да си вървят. Резултатът е нула от тяхната работа. Това е "работещ" за хората парламент. Всичко се прави за добруването на хората - така казва новият месия Феномена Дебелян и Буци му приглася.

    07:34 08.10.2025

  • 4 Цифровизацията включва

    4 1 Отговор
    и здравните данни на Децата ни? Задължителна занималня от 4 годишна възраст по ПВУ. Системата ще модулира децата ни. Страшно е! Кешът вече е забранен в НАП, КАТ, паспортни служби. Банкоматите намаляват, банковите такси за 5 г. ги увеличиха с 200%. Таксите за ползване на Кеш са чудовищни, и то за малки суми. Изказванията на Лайен и Лагард за CBDC са кошмарни и директно признават за Цифровият Контрол. Взимат биометричните ни данни без наше съгласие.
    Има държави като Австрия и Унгария вписали правото на Кеш в Конституциите си. Референдум за запазване на Валутен Борд, Лев и Кеш.Прочетете План 2030 г.
    Затова Унгария, Румъния, Чехия, Полша, Швеция и Дания запазиха националните си парични единици.
    Великобритания, Швейцария, Исландия, Норвегия не искат да припарят до ЕС.
    В гърция ЕЦБ блокира еврото на гърците и ги отказа от провеждане на Референдум. В Канада Трюдо блокира сметките на Протестиращите.
    Последната Национална Катастрофа, ако Нелегитимното НС ни набута в Цифровата Еврозона.

    07:36 08.10.2025

  • 5 Има - няма

    3 0 Отговор
    90% от тях не могат да говорят правилно български език , за писмен да не говорим изобщо - ще обсъждали ?!

    07:42 08.10.2025

  • 6 Това не са депутати а крадливи мафиоти

    3 0 Отговор
    Липсва морал в тези

    07:46 08.10.2025

  • 7 Наведените оправячи

    2 0 Отговор
    Дупедатите оправиха безводието, оправиха наводненията, оправиха безконтролното изсичане на горите, оправиха презастрояването, оправиха дефицита в бюджета и какво им остана? Правилно, да забатачат тотално образованието

    07:55 08.10.2025

