Новини
България »
Пренастроихте ли касовите апарати? КЗП и НАП започват да налагат санкции

Пренастроихте ли касовите апарати? КЗП и НАП започват да налагат санкции

8 Октомври, 2025 07:49 493 11

  • евро-
  • еврозона-
  • касов апарат

Ще следят за неправилно превалутиране и липса на двойно обозначаване

Пренастроихте ли касовите апарати? КЗП и НАП започват да налагат санкции - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изтече двумесечният гратисен период, след който, съгласно закона, КЗП и НАП ще започнат да налагат санкции за необосновано повишаване на цените, неправилно превалутиране и липса на двойно обозначаване.

За това предупреди БНТ.

Касовите апарати на търговците трябва да бъдат пренастроени, съгласно новите изисквания, като касовите бележки трябва да показват двойно обозначение – в левове и евро и вече ще се налагат глоби от 50 до 200 лева при първо нарушение и до 800 лева при повторно.

90 процента, даже 95 на сто вече са изпълнили изискванията за двойно обозначаване на цените в касовите си бележки, посочи Галена Недкова от НАП- Стара Загора.

Няма изискване в закона дали първо да бъде посочена в лева, след това в евро, важното е да бъдат с еднакъв размер, разясни Васил Донев от КЗП- Стара Загора.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    8 0 Отговор
    Пренастроихте ли касовите апарати? КЗП и НАП започват да налагат санкции и с това €вро ще ядете дървото

    07:53 08.10.2025

  • 2 Пич

    5 0 Отговор
    Брей..... ти да видиш иновации !!! Новите реалности - касовите апарати ти вземат парите , и ги внасят право на дембелите по офшорките.....

    Коментиран от #11

    07:54 08.10.2025

  • 3 хаберих

    2 0 Отговор
    Жената не закъснява. Тя просто се появява в момента, когато ще направи най-силно впечатление!

    07:59 08.10.2025

  • 4 Пишете де

    1 0 Отговор
    И колко е глобата.

    08:04 08.10.2025

  • 5 Анелия Андреева

    2 0 Отговор
    На 26-ти, този месец ще пренастроим и часовниците. А касовите апарати не ни дават да спим 1 час повече.

    08:06 08.10.2025

  • 6 майстор

    0 0 Отговор
    Така е бузке,права си.

    08:07 08.10.2025

  • 7 Оставка! Разходите на 470 000

    2 0 Отговор
    фирми ще бъдат калкулирани в крайната цена. Разходи само по въвеждане на евро 6 милиарда лева. Само за година фирмите за услуги вдигнаха с 40% цените. Нещо Референдум имаше ли за запазване на Лев, Валутен Борд и Кеш. БКП, ИТН, ГЕРБ, СДС, ДПС, ПП, ДБ, Сглобките и Служебните за 5 години от 2020 юли умишлено обезцениха Левът, унищожиха Валутен Борд, за да теглят чудовищни заеми. Предизвикаха чудовищни: инфлация, дефицити, дългови спирали, повишаване на цени, имотни балони. Като увеличиха с 200% такси банки. Увеличиха със 100% бюджетни заплати за 5 г. Увеличиха си заплатите в СОС с 300%. Увеличиха административни Такси със 150%. Ето кой предизвика чудовищна инфлация и повишаване на цени.
    Оставка и Референдум.
    Не може нелегитимно правителство с 46% изборни нарушения да унищожава българският лЪв, без Референдум.
    Оставка! В Австрия и Германия звписаха правото на Кеш в Конституциите си. Полша, Унгария, Чехия, Румъния, Дания и Швеция не искат евро. Великобритания, Исландия, Швейцария и Норвегия не искат да чуят за ЕС.
    Натика ли ни едно нелегитимно правителство в еврозоната, това ще е последната национална катастрофа.
    Същите БКП, СДС, ДПС предизвикаха банковата криза 1996 г., същите фалираха България 1997 г.
    Оставка!

    08:08 08.10.2025

  • 8 миме

    3 0 Отговор
    всички които се опитват да набутат майка България в €егейската зона ще бъдат набутани в белене

    Коментиран от #9

    08:10 08.10.2025

  • 9 Ааа...

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "миме":

    И аз бих им го набут.. , спира ме само това че сигурно ще бъде голям кеф за паветниците.

    08:16 08.10.2025

  • 10 Напълних тумбака и сейфа с кеш

    0 0 Отговор
    Сега, чакам и второто пренастройване на касовата трябва да пише само €.Как изсмукахме на балъците парите само за 2 месеца Ха ха ха.Сладка работа за два месеца си купих къща, ферари и ще разгледам света.Дай боже до година да им настройвам месеца и датата, а в другата, смяна с нови апарати, че тези не отговарят на ЕС.

    08:17 08.10.2025

  • 11 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Така ще бъде с Цифровото евро.

    08:20 08.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове