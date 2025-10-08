Пренастроихте ли касовите апарати? КЗП и НАП започват да налагат санкции

Изтече двумесечният гратисен период, след който, съгласно закона, КЗП и НАП ще започнат да налагат санкции за необосновано повишаване на цените, неправилно превалутиране и липса на двойно обозначаване.
За това предупреди БНТ.
Касовите апарати на търговците трябва да бъдат пренастроени, съгласно новите изисквания, като касовите бележки трябва да показват двойно обозначение – в левове и евро и вече ще се налагат глоби от 50 до 200 лева при първо нарушение и до 800 лева при повторно.
90 процента, даже 95 на сто вече са изпълнили изискванията за двойно обозначаване на цените в касовите си бележки, посочи Галена Недкова от НАП- Стара Загора.
Няма изискване в закона дали първо да бъде посочена в лева, след това в евро, важното е да бъдат с еднакъв размер, разясни Васил Донев от КЗП- Стара Загора.
7 Оставка! Разходите на 470 000
Оставка и Референдум.
Не може нелегитимно правителство с 46% изборни нарушения да унищожава българският лЪв, без Референдум.
Оставка! В Австрия и Германия звписаха правото на Кеш в Конституциите си. Полша, Унгария, Чехия, Румъния, Дания и Швеция не искат евро. Великобритания, Исландия, Швейцария и Норвегия не искат да чуят за ЕС.
Натика ли ни едно нелегитимно правителство в еврозоната, това ще е последната национална катастрофа.
Същите БКП, СДС, ДПС предизвикаха банковата криза 1996 г., същите фалираха България 1997 г.
Оставка!
9 Ааа...
До коментар #8 от "миме":И аз бих им го набут.. , спира ме само това че сигурно ще бъде голям кеф за паветниците.
10 Напълних тумбака и сейфа с кеш
До коментар #2 от "Пич":Така ще бъде с Цифровото евро.
