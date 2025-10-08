Новини
България »
Архитект: В много кадастри реките са дадени като ниви. Не знам дали е грешка, или умишлено

Архитект: В много кадастри реките са дадени като ниви. Не знам дали е грешка, или умишлено

8 Октомври, 2025 08:46 1 163 27

  • събин попов-
  • архитект-
  • черноморие-
  • реки-
  • дерета

Причините са много и комплексни, но трябва да мине време, за да се разследва всичко и да се каже коя е основната причина

Архитект: В много кадастри реките са дадени като ниви. Не знам дали е грешка, или умишлено - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вчера Камарата на архитектите излязоха с позиция, в която посочват, че поредните наводнения по Черноморието са в резултат от безконтролно застрояване, унищожена природна среда и институционално бездействие, припомни бТВ.

„Такава е позицията ни не само за този случай, а за всички случаи в страната. Това е принципна позиция от много време. Ако има такова строителство, трябва да се докаже“, каза в „Тази сутрин“ архитект Събин Попов, председател на Регионалната камара на архитектите в Бургас.

„Причините са много и комплексни, но трябва да мине време, за да се разследва всичко и да се каже коя е основната причина“, допълни той.

По думите му има много дерета в урбанизирани територии, които са застроявани не само в тази част на страната, но и в други региони, включително и в София.

„Тези дерета, когато са в урбанизирани територии, трябва да бъдат така направени, че не само да не препятстват отичането на водите, но да се спомага тяхното отичане и закарване на подходящите места“, обясни архитектът.

„Има 127 обекта в страната, които са рискови от тази гледна точка за наводнявания. Сред тези обекти не е „Елените“, така че отговорността на високо ниво е голяма“, каза още Събин Попов.

Относно това сигнализирано ли е, че е извършено строителство в корито на река, той коментира:

„РИОСВ, РЗИ и другите институции, още на ниво подробни устройствени планове, са на място и участват в експертните съвети. Още на това ниво трябва да се решават тези въпроси. В тези устройствени планове се оказва какво ще бъде строителството, какви са максималните параметри на строителството и къде не може да се строи“, поясни още архитектът.

На въпрос възможна ли е хипотезата, че реката е изчезнала от кадастъра Попов заяви, че това е напълно възможно.

„В много кадастри реките са дадени като ниви. Той се поддържа от геодезисти и трябва да попитате тях как реките стават ниви. Не знам дали е грешка, или умишлено“, каза Събин Попов.

„Когато има в урбанизирана територия такива дерета, трябва да се вземат всички мерки“, отново заяви архитектът.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Имам 8 апартамента в царево

    11 0 Отговор
    Държавата да ми възтанови парите щом е давала разрешителни.

    Коментиран от #24

    08:49 08.10.2025

  • 2 всеобхватна руска корупция

    16 8 Отговор
    Значи и в кадастърите има корумпирани служители!?!

    Коментиран от #4

    08:49 08.10.2025

  • 3 писарушките

    14 2 Отговор
    Срещу пет К. , подкуп всичко ще направят

    08:53 08.10.2025

  • 4 Вашето мнение

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "всеобхватна руска корупция":

    Не е руска бе жълтопаветно, герберска е.

    08:53 08.10.2025

  • 5 Пич

    12 1 Отговор
    Нещо повече ! В някои кадастри реките и нивите са дадени направо бетонирани !!! И после капиталистите от зор да са законни , трият куп пари за да ги бетонират за своя сметка !!! Нали са отговорни граждани.....

    08:54 08.10.2025

  • 6 реката е била пълна

    7 3 Отговор
    има и гугал . там е оригиналния кадастър на българия . като става поточе е сменено и в кадастъра . преди години е имало един континент . той се е разделил на 4 континента . все едно да излезе архитект и да обясни как на общия ни контитент по кадастъра имало хем индианци , хем американци , хем китайци . манипулация . измама . когато се строи може да се пресуши езеро , да се построи язовир . някакво поточе било видите ли втория дунав на царево . глупост .

    08:54 08.10.2025

  • 7 Защото нивите

    11 0 Отговор
    земята не се облагат с данъци, преди години с 2-ма свидетели Кошаревски, ставаха собственици паркове, гори, земи. Сега нивите се продават за фото и перки 20 декара за около 60 000 евро. И тези пари не се облагат с данъци, чист доход. Същото е с арендите, не плащат данък собствениците на земи. Но възрастните пенсионери с единствени жилища ще ги дерат с високи данъци, и ще ги изритват на улицата, ако не дай Боже, имат апартаменти в широк център.

    08:55 08.10.2025

  • 8 Въй

    8 0 Отговор
    В много кадастри река Дунав минава покрай град Плевенъ. Не оплевена.

    08:56 08.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Прокурор

    13 0 Отговор
    По стар български обичай при който всички по веригата са наши хора, ще разследваме, разследваме и на края ще установим: ВИНОВНИ НЯМА!

    09:02 08.10.2025

  • 11 фен

    8 0 Отговор
    "Ако някога направят музей на хайдутлука, ще го направят ей в тия две къщи. Корабите спираха досами задните дворове и разтоварваха. Що контрабанда мина от там, що булки лъгаха мъжете си горе по стаите, що пари текоха в нечии джобове. Тъмни сделки с хора от най-високо място, не ти е работа..." Нощта срещу 13, бг криминале, 1961 г.

    09:09 08.10.2025

  • 12 безпартиен

    11 0 Отговор
    Всяко корупционно решение ВИНАГИ е взимано с решение на КОЛЕКТИВЕН ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ,НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ!!! Въпросът на който дори т.нар. "секретни служби" не могат да отговорят е КОЙ ВЗЕ ПАРИТЕ за да предложи на гласуване корупционно решение!Всичко е видимо и лесно за проследяване! Липсва желание за работа и то не от редовите служители,а от ръководствата! Така, че по нашия НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС КОЛЕКТИВ НЕ НОСИ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ а само политическа т.е НИКАКВА! Всички знаят това и никой нищо не може да направи!

    09:12 08.10.2025

  • 13 А бе

    10 0 Отговор
    Моля се всяка седмица да има такива валежи и не само по морето а навсякъде, та природата да изчисти тая мръсотия дето е затрупала прекрасната България.

    09:14 08.10.2025

  • 14 Мнение

    11 1 Отговор
    Всички архитекти с къщи в Бояна, в Банско и по плажовете ще станат клиенти на прокуратурата скоро. Да видим колко Мартин Божановци нотариуси ще излязат покрай р.нар. архитекти

    09:14 08.10.2025

  • 15 леля Станка

    15 0 Отговор
    Не е нужно човек да е академик или архитект за да види какви наноси има в морето през вековете.Как е променена бреговата ивица навътре в морето.Това е водосборен район който се активира при дъждове и порои.Затова и населението да скоро не е строило нищо на пътя на водата.Но алчността в стремежа си за бързо и на-всяка цена забогатяване е по-силна от здравия разум и дори от високото напрежение.Наглостта им стигна и да там милионерите да искат помощи от бедните.Търсят доброволци които да им изчистят имотите!Мълчат за четирите жертви.Никой не ги и споменава.Нищо няма да се промени.Пак ще има сезон,всичко ще работи и пак ще ни съдират кожите с новите цени в евро.

    09:20 08.10.2025

  • 16 ООрана държава

    6 1 Отговор
    Умишлена грешка чиче (намиг намиг) ;)

    09:21 08.10.2025

  • 17 Мдада...

    9 0 Отговор
    Грешка или умишлено, с природата т@ш@к не бива, защото прошка няма. Природните закони не можеш да ги заобиколиш, дори с рушвет.

    09:21 08.10.2025

  • 18 Далавери ,

    11 0 Отговор
    които десетки години се практикуват чрез съдействие на общините , архитекти , проектанти , адвокати , нотариуси и всички по веригата !

    09:21 08.10.2025

  • 19 има хитреци

    3 0 Отговор
    отиват за евтиния и пресъхват реката та в коритото да си вдигнат къща или блокове да строят . та да го е яд който минава оттам и местните да се сърдят . та видители закони нямало . все едно в зеленото на витоша строел . с една молба в кадастъра ще му пишат имота в коритото и готово . за няма и 300 лева стават клюки и сплетни .

    09:22 08.10.2025

  • 20 бай Онзи

    11 0 Отговор
    Сега да издирят всички отговорни лица по веригата назад през годините и в дранголника. А дано - ама надали.

    09:23 08.10.2025

  • 21 Понеже

    9 0 Отговор
    всички на тази територия се правим на луди, като този архитект, за това сме на това дередже. Реките били дадени като ниви в кадастъра. Добре, че не са дадени като планети, че да започнат да кацат космически кораби. Кой ги е дал така в кадастъра, вероятно извънземни.

    09:23 08.10.2025

  • 22 Перо

    7 0 Отговор
    В БГ главната корупция е в разрешителните и строежа на недвижими имоти, после следват обществените поръчки, здравеопазването и фармацията, наркотрафика и др. криминални престъпления!

    09:26 08.10.2025

  • 23 Надуха ни главите

    7 0 Отговор
    Толкова много експерти се появиха постфактум, а къде бяха когато се подписваха строителните книжа?

    09:39 08.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Абе

    0 0 Отговор
    има река, има проблем, нема река - нема проблем, наливайте основите, само дето П.Пенев още не го е описал....

    09:53 08.10.2025

  • 26 Тиква

    1 0 Отговор
    Със сигурност е грешка!
    Не може толкова много грешки да родят нещо друго.
    Като почнеш от самата държава , през всиките и органи, институции, контролни и рекетьорни дирекии, та до най-мижавата регионална камара на накамарените - всичко е грешка мили ми смехурко!

    09:55 08.10.2025

  • 27 Кмета

    0 0 Отговор
    Какво още трябва да се случи,че да разберете? Загинаха хора,селищата са под вода и то не за първи път!На хора им писна от празнодумци.Виновните да не се спотайват,а да бъдат наказани,защото трети път няма да има! Господ ще си свърши работата и тогава да му мислят тези ,които излъгаха преди и сега!

    10:01 08.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове