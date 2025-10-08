Архитект: В много кадастри реките са дадени като ниви. Не знам дали е грешка, или умишлено

Вчера Камарата на архитектите излязоха с позиция, в която посочват, че поредните наводнения по Черноморието са в резултат от безконтролно застрояване, унищожена природна среда и институционално бездействие, припомни бТВ.
„Такава е позицията ни не само за този случай, а за всички случаи в страната. Това е принципна позиция от много време. Ако има такова строителство, трябва да се докаже“, каза в „Тази сутрин“ архитект Събин Попов, председател на Регионалната камара на архитектите в Бургас.
„Причините са много и комплексни, но трябва да мине време, за да се разследва всичко и да се каже коя е основната причина“, допълни той.
По думите му има много дерета в урбанизирани територии, които са застроявани не само в тази част на страната, но и в други региони, включително и в София.
„Тези дерета, когато са в урбанизирани територии, трябва да бъдат така направени, че не само да не препятстват отичането на водите, но да се спомага тяхното отичане и закарване на подходящите места“, обясни архитектът.
„Има 127 обекта в страната, които са рискови от тази гледна точка за наводнявания. Сред тези обекти не е „Елените“, така че отговорността на високо ниво е голяма“, каза още Събин Попов.
Относно това сигнализирано ли е, че е извършено строителство в корито на река, той коментира:
„РИОСВ, РЗИ и другите институции, още на ниво подробни устройствени планове, са на място и участват в експертните съвети. Още на това ниво трябва да се решават тези въпроси. В тези устройствени планове се оказва какво ще бъде строителството, какви са максималните параметри на строителството и къде не може да се строи“, поясни още архитектът.
На въпрос възможна ли е хипотезата, че реката е изчезнала от кадастъра Попов заяви, че това е напълно възможно.
„В много кадастри реките са дадени като ниви. Той се поддържа от геодезисти и трябва да попитате тях как реките стават ниви. Не знам дали е грешка, или умишлено“, каза Събин Попов.
„Когато има в урбанизирана територия такива дерета, трябва да се вземат всички мерки“, отново заяви архитектът.
До коментар #2 от "всеобхватна руска корупция":Не е руска бе жълтопаветно, герберска е.
08:53 08.10.2025
Тиква
Не може толкова много грешки да родят нещо друго.
Като почнеш от самата държава , през всиките и органи, институции, контролни и рекетьорни дирекии, та до най-мижавата регионална камара на накамарените - всичко е грешка мили ми смехурко!
09:55 08.10.2025
