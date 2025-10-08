Новини
Пада частично забраната за достъп до "Елените"

Пада частично забраната за достъп до "Елените"

8 Октомври, 2025 10:49

Влизането във вилното селище няма да бъде позволено от 17,00 часа до 8,00 часа утре

Пада частично забраната за достъп до "Елените" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Обстановката в област Бургас към момента е нормална. Преустановяваме забраната в Елените. Това съобщи областният управител на Бургас Владимир Крумов по време на брифинг на Областния щаб.

“Хората ще могат да влизат в собствеността си, да си вземат необходими документи, вещи и да направят огледи. Почистването продължава и днес до 17,00 часа, тъй като вечерта отново се очаква да вали дъжд”, обясни той.

По думите на Крумов влизането в Елените отново ще бъде забранено от 17:00 до 8:00 на следващия ден, а системата BG-Alert ще бъде пусната за всеки случай. “От утре се надяваме обстановката да се нормализира и ще преустановим забраната, за да могат в светлата част на денонощието хората да посетят имотите си”, посочи той.

Крумов сподели, че специалисти ще огледат дерето, което е застроено, за да се разбере дали може да се почисти, за да се осигури оттичане при евентуален дъжд занапред.

“Първите проби за питейната вода на територията на вилното селище Елените и Царево не са много добри. Има указания на директора на РЗИ към кметовете хората да не я използват за питейни нужди, само за битови. Взети са повторно проби и от днес”, обясни областният управител.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факт

    4 0 Отговор
    Не трябва ли дерето да се възстанови в първоначален вид?

    10:55 08.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Идва още дъжд.

    10:56 08.10.2025

  • 3 новините

    0 0 Отговор
    Темата с наводнението омръзна.Жалко за загиналите.За тях не се спомена почти нищо.Боклука в София е ясен-народа сам ще си чисти улиците като си го извозва по други места.Очакват се нови теми като защо Борисов идва на работа в НС по някакво мърлява тениска която дори не е нова.Все едно депутатката Росица Кирова да идва на работа по сутиен.Тя поне има какво да покаже.

    11:04 08.10.2025

  • 4 на елените нямало елени

    1 0 Отговор
    презастроеното дере спира водата да се одтича . ако от 1989 до сега е презастроено още 3 пъти къде е тогава народа . уж 6,5 милиона . по морето не живят колкото в софия . а по малко . я има 1,5 милиона я няма . а къщи, вили, блокове, хотели за 14 милиона души . има с 4-5 жилища . богаташи . много готино .

    11:52 08.10.2025

  • 5 И как е?

    2 0 Отговор
    Имотите там поскъпват ли след отпадането на забраната?

    11:57 08.10.2025

