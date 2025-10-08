Новини
България »
Пеевски към президента Радев: Чакам го на терена!

Пеевски към президента Радев: Чакам го на терена!

8 Октомври, 2025 12:37 1 462 94

  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • румен радев-
  • партия

За "Магазин за хората" всичко е направено от парламента

Пеевски към президента Радев: Чакам го на терена! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Румен да излиза и да си прави партията с Копринката и Узунов. И всички търгаши. Чакам го на терена."

С такъв призив се обърна лидерът на "ДПС-Ново Начало'' Делян Пеевски към президента Румен Радев, посочи "Фокус".

Коментарът на Пеевски в резултат на предложението на лидера на СДС Румен Христов. Той предложи да се въведе "период на охлаждане'' година, година и половина след края на президентския мандат, в който вече бившият държавен глава да няма право да си прави политически проект.

Пеевски коментира и за пръв път скандала, който се завъртя около статията на изданието WSJ.

"Питайте тези, които са поръчали тази статия в WSJ. Да дойдат ПП-ДБ и кореспондентите на някои медии и ги питайте тях за тези лъжи. Убеден съм, че това е поръчкова статия".

"За "Магазин за хората" всичко е направено от парламента. Очаквам действия от министър Тахов", завърши лидерът на ДПС-Ново начало.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сила

    69 3 Отговор
    Брутален тип !!!

    12:38 08.10.2025

  • 3 Булгартабак търгаш

    79 3 Отговор
    Колко милиарда е усвоил.

    12:38 08.10.2025

  • 4 Сила

    23 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По скоро 👊срещу 🫰....

    12:39 08.10.2025

  • 5 Деляне

    88 8 Отговор
    Не си показвай простотията!
    Не можеш да се сравняваш с Радев!

    Коментиран от #81

    12:39 08.10.2025

  • 6 Що за

    85 4 Отговор
    език е това ? Пиян хамалин не говори така !

    12:40 08.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 вижда се

    69 3 Отговор
    Тази виня наистина полудя за власт и пари !!! Доктор Гълъбова да го пребира защото ще направи много бели !!

    12:40 08.10.2025

  • 9 Гост

    66 2 Отговор
    Лойната топка пак се словоизпразва. Повръщам

    12:40 08.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 гражданин

    62 5 Отговор
    Тоз не е достоен дори обувките на Радев да лъска !!

    12:41 08.10.2025

  • 12 Българин

    5 66 Отговор
    Пеевски е най-уважавания политик в България, който заслужи обичта на хората с действията си! Той ни спаси от сороската напаст, а сега систематично ги вкарва с затвора. И точно за това ще управлява десетилетия за напред, защото нашия народ знае как да тачи и да служи на освободителите си!

    Коментиран от #20

    12:44 08.10.2025

  • 13 КАЗВАМ

    64 3 Отговор
    С ЧИСТА СЪВЕСТ ЗА ТОЗИ КАЗВАМ: СЛАБООБРАЗОВАН ПРЕСТЪПНИК СЪС СРЕДЕН УСПЕХ ОТ 119 СУ, ПРИЛИЧАЩ ПОВЕЧЕ НА СВИ..НЯ ОТКОЛКОТО НА ЧОВЕК. ЛИЦЕ ОСЪДЕН ПО ЗАКОНА МАГНИТСКИ, БЕЗ МОРАЛ, ВИЗИЯ, ДОСТОЙНСТВО. КАКВО ОЧАКВАТЕ ОТ ТАКОВА ЛИЦЕ, ДА ГОВОРИ ИЛИ ДА СЕ ДЪРЖИ НОРМАЛНО ЛИ - НЕ, НЕ ЗАЩОТО И ПЪРВИТЕ МУ 7 ГОДИНИ ЛИПСВАТ - ДОКАЗВА ГО С ИЗКАЗА И С ВИЗИЯТА СИ.

    12:44 08.10.2025

  • 14 Помислете

    45 4 Отговор
    Ако се наложи да воювате за страната , ще отиде ли на фронта при наличието на такъв управляващ ?

    Коментиран от #31

    12:44 08.10.2025

  • 15 пешо

    47 3 Отговор
    само един шамар ще ти удари и си на земята шопарче

    12:44 08.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 зрител

    7 43 Отговор
    Ако Пеевски ни освободи от Сорос и хората му в България , аз лично ще дам гласа си за него . Показателно ще бъде ако се направи ре приватизация и неща като КАОЛИН да си бъдат пак на държавата . Ако има компромати за Радев да ги вади още сега или да замълчи .

    Коментиран от #55

    12:47 08.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 българка

    38 3 Отговор
    Рано или не толкова рано една от двете главни мутри ще настъпи мотиката и ще се наложи да отпадне от съдружното унищожаване на държавата. Тогава ще настъпи истинската развръзка. А народът трябва да бъде разумен и да подкрепя тези, които работят за по-справедлив свят.

    Коментиран от #94

    12:50 08.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ООрана държава

    26 3 Отговор
    Той пилот бре, не е сумист

    12:51 08.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хмм

    36 2 Отговор
    "дебелото Д", "смотаняк в училище"

    Коментиран от #80

    12:51 08.10.2025

  • 24 Този

    38 3 Отговор
    Понеже само се занимава с поръчкови статии,споръчков рекет,с поръчкови прокурори,за него всичко е поръчки.Кой ти иска народни магазини измислени,за да крадеш и от тях.Двата шопара сте за затвора.Чакаме нов прокурор да ви начука канчето.

    Коментиран от #89

    12:52 08.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    31 3 Отговор
    НА САПУН!

    12:52 08.10.2025

  • 27 Герп боклуци

    38 2 Отговор
    Всички са напълнили памперса и се чудят как да държат Радев колкото се може по далече от парламентаама скоро ще ни видят на жълтите павета ако продълбават с тия жалки напъни

    12:53 08.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 жесдц

    34 3 Отговор
    Шишко, със разбойника от ГЕРБ - банкя, как мислиш от Америка колко живот ви дават??? След като излязохте във най четения вестник във Света, как мислиш колко ви остава на двамата??? А как мислиш след като Доналд Тръмп е разбрал че лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя е искал да подкупва сина му, какво ще ви направи??? Сина на Джо Бидона го купуваха укрите, и Дони беше бесен. Сега като научи какви ги правите вие, какво ще ви се случи??? Слава Богу ще ви приключат много бързо.

    Коментиран от #85

    12:54 08.10.2025

  • 30 Ами

    24 1 Отговор

    До коментар #22 от "стига вече":

    няма самочувствие, понеже е бил тормозен в училище сега си отмъщава, помните ли снимките с Илия Павлов, иска да е като него, но има сериозни врагове в обкръжението на Доган, така че да се пази

    12:54 08.10.2025

  • 31 Сила

    15 2 Отговор

    До коментар #14 от "Помислете":

    Веднага , на мига .....🖕🧳✈️🌎

    12:54 08.10.2025

  • 32 Как пък

    18 6 Отговор
    Не случехме на нито един свестен политик ,а като гледам скоро и няма да има такъв

    12:54 08.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 кроманьонеца

    31 3 Отговор
    Освен семейството и близки колеги и приятели , някой друг може ли да си позволи да се обръща към Президента на малко име ? Още малко и ще каже "лицето Румен "

    12:56 08.10.2025

  • 36 миме

    25 2 Отговор
    дали по коледа на дондуков 2 ше замерише на мазни свински пръжки?

    12:56 08.10.2025

  • 37 ти ли бе

    16 2 Отговор
    Мама-тотовски Шопарски си натаково скато.....

    12:57 08.10.2025

  • 38 ГСМ

    27 2 Отговор
    Защо ни занимавате с този мушеник с неприятна външност? Моля Ви, не му правете Public Relations, той от това се храни!!!!

    12:58 08.10.2025

  • 39 ахаа

    21 2 Отговор
    тоя.................ще свърши много лощо

    12:58 08.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 тиго

    29 2 Отговор
    Излез ти сам без храна да опиташ народната любов!

    13:00 08.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Въй

    8 2 Отговор
    Чакаш баба си!

    13:04 08.10.2025

  • 47 грухарски

    17 1 Отговор
    Чакам го на цирковия манеж
    да се включи с другите циркаджии и клоуни

    13:04 08.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Тоя не може

    17 1 Отговор
    Да се изкачи до микрофона на НС, чака спортиста на тепиха.
    Болестта не прощава. Луд за връзване.

    13:11 08.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Тръмп

    16 1 Отговор
    Да идва летеца и да приключи тая мъка!

    13:12 08.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 нели

    13 1 Отговор

    До коментар #17 от "зрител":

    а за Булгартабак какво изкимяса

    13:15 08.10.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Силиций

    4 0 Отговор
    На кой терен , на Дохьото ли? Чака го да го хване за мавашито и да го хвърли?

    13:16 08.10.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Мнение

    12 1 Отговор
    Дебелия много си е повярвал. Само да не му мине, котка път и да не е много сигурен, че народът ще го избере за каквото и да било. Хората неистово го мразят, та, ако ще и сто пъти Буци да уговаря Тръмп да му свали санкциите. Не става за нищо феномена, за нищо.

    13:17 08.10.2025

  • 62 До тоя горе на снимката:

    7 1 Отговор
    Кво каза , или май пръц, пръц, пръцна ?

    13:18 08.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Точен

    10 3 Отговор
    Ясно е, че Пеевски е срам за България. Но КОЙ седна на мазно кафе с него? Пак атлантиците от ПП/ДБ и онези полунесъществуващите вече от СДС, ненужната опашка на ГЕРБ? Но Бойко ще си яде сега лобута, че смяташе Пеевски по-малко опасен за себе си от ВЪЗРАЖДАНЕ! Е, сега Костадинов му го напомни, защото да си в САЩ и да предлагаш България за продан е достойно единствено за НОВ Народен съд...

    13:20 08.10.2025

  • 65 Бай Ставри

    7 0 Отговор
    Сладък Шиши и аз те чакам на терен!

    13:20 08.10.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ха ХаХа

    7 1 Отговор
    Радев като му перне един и този шебек ще се разпльока

    13:21 08.10.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ЖЕКО

    5 1 Отговор
    ШИШИ ЩЕ ЧАКА РАДЕВ, А АЗ ЩЕ ПАЗЯ ЖЕНКА МУ ОХ КОТЬО

    13:21 08.10.2025

  • 71 ЖЕКО

    5 1 Отговор
    ШИШИ ЩЕ ЧАКА РАДЕВ, А АЗ ЩЕ ПАЗЯ ЖЕНКА МУ ОХ КОТЬО ЖЕНАТА НА ШИШИ РАЗБИРА СЕ

    13:22 08.10.2025

  • 72 НЕЛИ

    6 1 Отговор

    До коментар #49 от "Промяна":

    АБЕ ОТВОРЕТЕ ТИЯ ПСИХОДИСПАНСЕРИ БРЕ

    Коментиран от #93

    13:23 08.10.2025

  • 73 Котка

    5 1 Отговор
    Ако плъхът е прекалено голям , котката се прави ,че не го забелязва.
    Та и от там идва Поуката от мъдрата котка:
    Всеки, който минава около огромния томбак на Пеевски се прави, че не го забелязва!

    13:24 08.10.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ЧЕФО

    6 1 Отговор
    НАРОДА ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ТОЗИ ПЪТ И ЩЕ ГИ ПОМЕТЕ КАТО ЕЛЕНСКАТА ВОДА

    Коментиран от #91

    13:26 08.10.2025

  • 77 Коментар

    7 0 Отговор
    Г-н Пеевски е тумор и е полезен единствено за разсейките на тумора. Трябва да се лекува от онколог, рязане, химиотерапия, лъчетерапия, имунотерапия. Пациентите са държавата и хората, защото г-н Пеевски не е нито България, нито е избран честно от избирателите, просто разполага с власт, която не му се полага по закон, и неговите метастази се правят че не виждат, че по този начин умира държавността.

    13:28 08.10.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Григор

    3 1 Отговор
    Пеевски,Пеевски,ще бъдеш отнесен на изборите и то не как да е,а с Ипон.Този път и пачките няма да помогнат.Твоят авер Борисов вече се е сетил затова и неговите умници искат да забранят на Президента да участва в избори.Титани на мисълта!Като шефа си.

    Коментиран от #92

    13:34 08.10.2025

  • 80 чудото

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Хмм":

    По всички личи,че е бил частен ученик.След като няма съученици и никой не го познава.А като дете играл ли е на улицата,в квартала.На плаж на Елените поне не е ли ходил?

    13:36 08.10.2025

  • 81 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Деляне":

    Разбира се че не може Успоредни са Хахахахахахаха

    13:36 08.10.2025

  • 82 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Доктор":

    До тук само простащина от дописниците

    13:37 08.10.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "жесдц":

    Доносите на шарлатаните саботьори НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ ЛЕЖАТ В ПАРЛАМЕНТА ЗА 20 К БЕЗНАКАЗАНО

    13:40 08.10.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Този":

    И аз чакам нов прокурор най сетне да прибере НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДАТЕЛИ САБОТЬОРИТЕ ЛЕЖАЦИ В ПАРЛАМЕНТА ЗА 20 К И СА СИ БЕЗНАКАЗАНИ И ПРОПУТИНСКИТЕ ПАРТИИ ДА ЗАБРАНИ СЪС ЗАКОН

    13:44 08.10.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "ЧЕФО":

    И аз чакам нов прокурор най сетне да прибере НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДАТЕЛИ САБОТЬОРИТЕ ЛЕЖАЦИ В ПАРЛАМЕНТА ЗА 20 К И СА СИ БЕЗНАКАЗАНИ И ПРОПУТИНСКИТЕ ПАРТИИ ДА ЗАБРАНИ СЪС ЗАКОН

    13:48 08.10.2025

  • 92 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Григор":

    79 Като отнесете Пеевски и Борисов после какво Нямате с кого да се бори те ХАХАХАХАХАХА

    13:49 08.10.2025

  • 93 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "НЕЛИ":

    ДА ЗАПОЧВА ОТ НЯКОЛКОТО ДОПИСНИЦИ ТУК ХАХАХАХАХАХА ЧЕ МНОГО НАГЕЖАХА

    13:50 08.10.2025

  • 94 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "българка":

    19 ЕДНА СИ НЕ СИ НИКАКЪВ НАПОД И ПОСЛЕ КАТО НАСТЪПИШ МОТИКАТА КАКВО ЩЕ ПРАВИШ ХАХАХАХАХАХА

    13:51 08.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове