Пеевски към президента Радев: Чакам го на терена!

"Румен да излиза и да си прави партията с Копринката и Узунов. И всички търгаши. Чакам го на терена."
С такъв призив се обърна лидерът на "ДПС-Ново Начало'' Делян Пеевски към президента Румен Радев, посочи "Фокус".
Коментарът на Пеевски в резултат на предложението на лидера на СДС Румен Христов. Той предложи да се въведе "период на охлаждане'' година, година и половина след края на президентския мандат, в който вече бившият държавен глава да няма право да си прави политически проект.
Пеевски коментира и за пръв път скандала, който се завъртя около статията на изданието WSJ.
"Питайте тези, които са поръчали тази статия в WSJ. Да дойдат ПП-ДБ и кореспондентите на някои медии и ги питайте тях за тези лъжи. Убеден съм, че това е поръчкова статия".
"За "Магазин за хората" всичко е направено от парламента. Очаквам действия от министър Тахов", завърши лидерът на ДПС-Ново начало.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сила
12:38 08.10.2025
3 Булгартабак търгаш
12:38 08.10.2025
4 Сила
До коментар #1 от "Последния Софиянец":По скоро 👊срещу 🫰....
12:39 08.10.2025
5 Деляне
Не можеш да се сравняваш с Радев!
Коментиран от #81
12:39 08.10.2025
6 Що за
12:40 08.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 вижда се
12:40 08.10.2025
9 Гост
12:40 08.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 гражданин
12:41 08.10.2025
12 Българин
Коментиран от #20
12:44 08.10.2025
13 КАЗВАМ
12:44 08.10.2025
14 Помислете
Коментиран от #31
12:44 08.10.2025
15 пешо
12:44 08.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 зрител
Коментиран от #55
12:47 08.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 българка
Коментиран от #94
12:50 08.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ООрана държава
12:51 08.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хмм
Коментиран от #80
12:51 08.10.2025
24 Този
Коментиран от #89
12:52 08.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
12:52 08.10.2025
27 Герп боклуци
12:53 08.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 жесдц
Коментиран от #85
12:54 08.10.2025
30 Ами
До коментар #22 от "стига вече":няма самочувствие, понеже е бил тормозен в училище сега си отмъщава, помните ли снимките с Илия Павлов, иска да е като него, но има сериозни врагове в обкръжението на Доган, така че да се пази
12:54 08.10.2025
31 Сила
До коментар #14 от "Помислете":Веднага , на мига .....🖕🧳✈️🌎
12:54 08.10.2025
32 Как пък
12:54 08.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 кроманьонеца
12:56 08.10.2025
36 миме
12:56 08.10.2025
37 ти ли бе
12:57 08.10.2025
38 ГСМ
12:58 08.10.2025
39 ахаа
12:58 08.10.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 тиго
13:00 08.10.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Въй
13:04 08.10.2025
47 грухарски
да се включи с другите циркаджии и клоуни
13:04 08.10.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Тоя не може
Болестта не прощава. Луд за връзване.
13:11 08.10.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Тръмп
13:12 08.10.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 нели
До коментар #17 от "зрител":а за Булгартабак какво изкимяса
13:15 08.10.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Силиций
13:16 08.10.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Мнение
13:17 08.10.2025
62 До тоя горе на снимката:
13:18 08.10.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Точен
13:20 08.10.2025
65 Бай Ставри
13:20 08.10.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ха ХаХа
13:21 08.10.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 ЖЕКО
13:21 08.10.2025
71 ЖЕКО
13:22 08.10.2025
72 НЕЛИ
До коментар #49 от "Промяна":АБЕ ОТВОРЕТЕ ТИЯ ПСИХОДИСПАНСЕРИ БРЕ
Коментиран от #93
13:23 08.10.2025
73 Котка
Та и от там идва Поуката от мъдрата котка:
Всеки, който минава около огромния томбак на Пеевски се прави, че не го забелязва!
13:24 08.10.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 ЧЕФО
Коментиран от #91
13:26 08.10.2025
77 Коментар
13:28 08.10.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Григор
Коментиран от #92
13:34 08.10.2025
80 чудото
До коментар #23 от "Хмм":По всички личи,че е бил частен ученик.След като няма съученици и никой не го познава.А като дете играл ли е на улицата,в квартала.На плаж на Елените поне не е ли ходил?
13:36 08.10.2025
81 Промяна
До коментар #5 от "Деляне":Разбира се че не може Успоредни са Хахахахахахаха
13:36 08.10.2025
82 Промяна
До коментар #10 от "Доктор":До тук само простащина от дописниците
13:37 08.10.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Промяна
До коментар #29 от "жесдц":Доносите на шарлатаните саботьори НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ ЛЕЖАТ В ПАРЛАМЕНТА ЗА 20 К БЕЗНАКАЗАНО
13:40 08.10.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Промяна
До коментар #24 от "Този":И аз чакам нов прокурор най сетне да прибере НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДАТЕЛИ САБОТЬОРИТЕ ЛЕЖАЦИ В ПАРЛАМЕНТА ЗА 20 К И СА СИ БЕЗНАКАЗАНИ И ПРОПУТИНСКИТЕ ПАРТИИ ДА ЗАБРАНИ СЪС ЗАКОН
13:44 08.10.2025
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Промяна
До коментар #76 от "ЧЕФО":И аз чакам нов прокурор най сетне да прибере НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДАТЕЛИ САБОТЬОРИТЕ ЛЕЖАЦИ В ПАРЛАМЕНТА ЗА 20 К И СА СИ БЕЗНАКАЗАНИ И ПРОПУТИНСКИТЕ ПАРТИИ ДА ЗАБРАНИ СЪС ЗАКОН
13:48 08.10.2025
92 Промяна
До коментар #79 от "Григор":79 Като отнесете Пеевски и Борисов после какво Нямате с кого да се бори те ХАХАХАХАХАХА
13:49 08.10.2025
93 Промяна
До коментар #72 от "НЕЛИ":ДА ЗАПОЧВА ОТ НЯКОЛКОТО ДОПИСНИЦИ ТУК ХАХАХАХАХАХА ЧЕ МНОГО НАГЕЖАХА
13:50 08.10.2025
94 Промяна
До коментар #19 от "българка":19 ЕДНА СИ НЕ СИ НИКАКЪВ НАПОД И ПОСЛЕ КАТО НАСТЪПИШ МОТИКАТА КАКВО ЩЕ ПРАВИШ ХАХАХАХАХАХА
13:51 08.10.2025