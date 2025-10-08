Новини
ДСБ предлага съкращаване на администрацията и премахване на почивните понеделници

ДСБ предлага съкращаване на администрацията и премахване на почивните понеделници

8 Октомври, 2025 12:35

Според ДСБ България трайно има под 250 работни дни годишно, докато средното ниво в ЕС е около 253 дни

ДСБ предлага съкращаване на администрацията и премахване на почивните понеделници - 1
Снимка: ДСБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Демократи за силна България внесоха в парламента два законопроекта, насочени към ограничаване на бюджетния дефицит и намаляване на разходите в държавата.

Повод за действията са публични изявления на представители на ГЕРБ, според които страната може да приключи годината с бюджетен дефицит над 5%, а догодина той да достигне 8%. „Това означава или ново вдигане на данъци, или рекордно поемане на дългове – нещо, на което ние като дясна партия се противопоставяме. В кризисни времена се съкращават разходи, а не се трупат заеми. Създава се усещане, че Иван Костов трябва отново да идва на власт, за да оправя публичните финанси.“, заяви зам.-председателят на ДСБ и вносител на предложенията Йордан Иванов.

Първото предложение на ДСБ предвижда 15% съкращение на държавната администрация, което би засегнало близо 20 000 служители. Законопроектът задължава Министерския съвет да изготви стратегия за създаване на малка, модерна и електронна администрация, в която кариерното израстване се базира на заслуги, а не на партийна принадлежност.

Вторият законопроект цели отпадане на допълнителните почивни понеделници, когато национални празници се падат в събота или неделя. По данни на работодателски организации всеки такъв ден струва на бюджета около 250 млн. лева – сума, която би могла да покрие например увеличенията на заплатите за млади медици, за които в момента се търсят средства, заявиха от партията.

Според ДСБ България трайно има под 250 работни дни годишно, докато средното ниво в ЕС е около 253 дни. „Ако искаме да живеем като германците, трябва да работим като тях. Това са непопулярни, но необходими мерки“, коментира Йордан Иванов.

Партията подчертава, че предлаганите промени са насочени към фискална дисциплина, модернизиране на администрацията и повишаване на икономическата продуктивност, вместо към увеличаване на данъци или поемане на нови заеми.


  • 1 Последния Софиянец

    49 1 Отговор
    А почивните понеделници в парламента?

    Коментиран от #12, #19, #23

    12:37 08.10.2025

  • 2 Пич

    30 6 Отговор
    Тия кви идиоти са !? Устойчиви !!!

    Коментиран от #3

    12:39 08.10.2025

  • 3 Пич

    35 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Почивните понеделници стимулират хората да отидат на кратка почивка , следователно индиректно пълнят хазната !

    Коментиран от #9

    12:41 08.10.2025

  • 4 истина е

    27 4 Отговор
    НЕ 20 хил. ,а 120 , защото това са калинки на храникката на ГРАБ , ама това няма да стане защото мафията ги пази !

    12:45 08.10.2025

  • 5 Доктор

    25 1 Отговор
    Ако се премахнат тези нищожества, ефектът действително ще е много голям.

    12:48 08.10.2025

  • 6 Кой точно...

    11 3 Отговор
    те е направил теб през джоба, бре келеме изпличкано!

    12:49 08.10.2025

  • 7 123456

    25 4 Отговор
    Пази Боже Костов да дойде ! Мястото на Костов е при бай Ставри , за цялостно творчество .

    12:50 08.10.2025

  • 8 съкратете се първо вие

    18 1 Отговор
    като ви отрежат субсидиите за кьор фишек партийки
    резане на парла мента от 240 на 80
    добавките на дуе путатите
    изземване на чекмеджетата и имущество на крадците чрез общ поръчки
    рязане на бръмбари и калинки в мвр и военните

    и тогава плямпайте за съкращения давайки пример

    12:59 08.10.2025

  • 9 НРБ

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Най-вече гръцката хазна :)

    13:00 08.10.2025

  • 10 хасан

    8 2 Отговор
    давайте в тоя дух и ще се борите с величие ли са веселие ли са кви са там за влизане на следващите избори :)

    13:01 08.10.2025

  • 11 Тройка

    10 1 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    13:03 08.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ели Енчева

    3 2 Отговор
    Аз не почивам в понеделник,а в събота и в неделя. Понеделникът е работен ден.

    13:07 08.10.2025

  • 14 Някой

    15 0 Отговор
    Парламентът колко работни дни има?
    Разглеждаше се на запад 4 дневна работна седмица и дори доход без работа. Май в Германия бе забранено да се работи събота и неделя, и трябваше да си напазарувал преди това.
    Ако навлезе ИИ и роботи, като нищо огромна част от населението ще стане безработно. Може в даден момент 10% да работят - някой трябва да ги прави роботите, програмите, поддръжка, контрол и такива неща.

    Коментиран от #22

    13:08 08.10.2025

  • 15 хех

    11 2 Отговор
    Защо не го направиха лани, като бяха на власт, ами са се сетили сега да го предлагат?

    13:09 08.10.2025

  • 16 Атанас генерала

    4 4 Отговор
    Най добре е гръцкия сценарии шест дневна работна седмица по тринадесет часа на ден! Защото натам ни бутате!

    13:14 08.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 миме

    5 3 Отговор
    споко данчо като те набутаме у белене заедно с всички либ€расти соросороби от градската десница ше бачкаш 24/7,365 деня

    13:17 08.10.2025

  • 19 Сандьо

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти за депутатските понеделници не се грижи. Извоювали са си го хората.

    13:19 08.10.2025

  • 20 Смъртта

    9 1 Отговор
    Вас като ви премахнат вскичко че си дойде на мястото! 240 плужека и ортаците им струват милярди на ден, ние нямаме нужда от вас, от вас има нужда земята за тор!

    13:19 08.10.2025

  • 21 Чиновник

    4 3 Отговор
    Мие сме само няколкостотин хилядибе, до нас ли допряхте, я вижте си униформените хрантутници с тлъстите заплати

    13:22 08.10.2025

  • 22 миме

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    и когИ викаш сигАнките дет метат шИ бъдат разкарайте м?

    13:22 08.10.2025

  • 23 Моарейн

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По-добре да не работят, че където пипнат трева не никне - доказателство е кашата, която забъркаха с Конституцията и тримата големи в съдебната власт.
    По темата: икономиката и финансите са толкова зле, че отмяната на неработните понеделници е най-безобидното, което ще ни се случи. Независимо какво ни лъжат, ще се наложи и вдигане на ДДС, и на имотния данък, и на този върху доходите на физическите лица, включително и облагане на необлагаеми досега доходи. За вдигане на осигуровките и пенсионната възраст вече сме подготвени. Най-лошото тепърва предстои.

    13:29 08.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пепи

    3 2 Отговор
    Бако с тези законопроекти дето внасяте никога няма да влезете в парламента! Това Вашето му се казва "сам да се прострелящ в крака" и чист лобизъм! ЧАО!

    13:32 08.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

