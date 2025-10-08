ДСБ предлага съкращаване на администрацията и премахване на почивните понеделници

Демократи за силна България внесоха в парламента два законопроекта, насочени към ограничаване на бюджетния дефицит и намаляване на разходите в държавата.
Повод за действията са публични изявления на представители на ГЕРБ, според които страната може да приключи годината с бюджетен дефицит над 5%, а догодина той да достигне 8%. „Това означава или ново вдигане на данъци, или рекордно поемане на дългове – нещо, на което ние като дясна партия се противопоставяме. В кризисни времена се съкращават разходи, а не се трупат заеми. Създава се усещане, че Иван Костов трябва отново да идва на власт, за да оправя публичните финанси.“, заяви зам.-председателят на ДСБ и вносител на предложенията Йордан Иванов.
Първото предложение на ДСБ предвижда 15% съкращение на държавната администрация, което би засегнало близо 20 000 служители. Законопроектът задължава Министерския съвет да изготви стратегия за създаване на малка, модерна и електронна администрация, в която кариерното израстване се базира на заслуги, а не на партийна принадлежност.
Вторият законопроект цели отпадане на допълнителните почивни понеделници, когато национални празници се падат в събота или неделя. По данни на работодателски организации всеки такъв ден струва на бюджета около 250 млн. лева – сума, която би могла да покрие например увеличенията на заплатите за млади медици, за които в момента се търсят средства, заявиха от партията.
Според ДСБ България трайно има под 250 работни дни годишно, докато средното ниво в ЕС е около 253 дни. „Ако искаме да живеем като германците, трябва да работим като тях. Това са непопулярни, но необходими мерки“, коментира Йордан Иванов.
Партията подчертава, че предлаганите промени са насочени към фискална дисциплина, модернизиране на администрацията и повишаване на икономическата продуктивност, вместо към увеличаване на данъци или поемане на нови заеми.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #19, #23
12:37 08.10.2025
2 Пич
Коментиран от #3
12:39 08.10.2025
3 Пич
До коментар #2 от "Пич":Почивните понеделници стимулират хората да отидат на кратка почивка , следователно индиректно пълнят хазната !
Коментиран от #9
12:41 08.10.2025
4 истина е
12:45 08.10.2025
5 Доктор
12:48 08.10.2025
6 Кой точно...
12:49 08.10.2025
7 123456
12:50 08.10.2025
8 съкратете се първо вие
резане на парла мента от 240 на 80
добавките на дуе путатите
изземване на чекмеджетата и имущество на крадците чрез общ поръчки
рязане на бръмбари и калинки в мвр и военните
и тогава плямпайте за съкращения давайки пример
12:59 08.10.2025
9 НРБ
До коментар #3 от "Пич":Най-вече гръцката хазна :)
13:00 08.10.2025
10 хасан
13:01 08.10.2025
11 Тройка
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
13:03 08.10.2025
13 Ели Енчева
13:07 08.10.2025
14 Някой
Разглеждаше се на запад 4 дневна работна седмица и дори доход без работа. Май в Германия бе забранено да се работи събота и неделя, и трябваше да си напазарувал преди това.
Ако навлезе ИИ и роботи, като нищо огромна част от населението ще стане безработно. Може в даден момент 10% да работят - някой трябва да ги прави роботите, програмите, поддръжка, контрол и такива неща.
Коментиран от #22
13:08 08.10.2025
15 хех
13:09 08.10.2025
16 Атанас генерала
13:14 08.10.2025
18 миме
13:17 08.10.2025
19 Сандьо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти за депутатските понеделници не се грижи. Извоювали са си го хората.
13:19 08.10.2025
20 Смъртта
13:19 08.10.2025
21 Чиновник
13:22 08.10.2025
22 миме
До коментар #14 от "Някой":и когИ викаш сигАнките дет метат шИ бъдат разкарайте м?
13:22 08.10.2025
23 Моарейн
До коментар #1 от "Последния Софиянец":По-добре да не работят, че където пипнат трева не никне - доказателство е кашата, която забъркаха с Конституцията и тримата големи в съдебната власт.
По темата: икономиката и финансите са толкова зле, че отмяната на неработните понеделници е най-безобидното, което ще ни се случи. Независимо какво ни лъжат, ще се наложи и вдигане на ДДС, и на имотния данък, и на този върху доходите на физическите лица, включително и облагане на необлагаеми досега доходи. За вдигане на осигуровките и пенсионната възраст вече сме подготвени. Най-лошото тепърва предстои.
13:29 08.10.2025
25 Пепи
13:32 08.10.2025
