Новини
България »
От ДСБ настояват за изслушване на здравния министър по казуса с Националната детска болница

От ДСБ настояват за изслушване на здравния министър по казуса с Националната детска болница

7 Ноември, 2025 07:32 584 13

  • дсб-
  • детска болница

От ведомството приеха оставката и поясниха, че подобен мащабен проект не позволява информиране за всяка работна среща и дейност

От ДСБ настояват за изслушване на здравния министър по казуса с Националната детска болница - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Казусът с Националната детска болница може да влезе в дневния ред на депутатите в НС. Причината – внесено искане от Демократи за силна България за изслушване на здравния министър Силви Кирилов във връзка с оставката на Обществения съвет за изграждане на Националната детска болница.

Вчера Общественият съвет за изграждане на детска болница подаде оставка. В мотивите си оттам посочиха отказа на здравното министерство да предостави предварително заданието за проектиране на болницата.

От ведомството приеха оставката и поясниха, че подобен мащабен проект не позволява информиране за всяка работна среща и дейност. Все още не е ясно дали ще бъдат избрани нови членове за обществения съвет.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 2 Отговор
    Този дребният да вдигне ръка, че да видим, ще се покаже ли над масата...

    07:36 07.11.2025

  • 2 Грешен път

    3 1 Отговор
    Тези страдалци, хем гладни, хем гледащи как другите рупат баницата, се чудят с какво да привлекат вниманието и току вадят тази болница, като рекламен материал. Всички обаче знаем, че щом нещо е "национално", но се намира в София, не е национално, а софийско. Нас от провинцията ни търсят само за сметката.

    07:38 07.11.2025

  • 3 цаоиксдц

    2 2 Отговор
    Крадци ГЕРБ, болници не строят. От 2009 г до днес всеки път само обсъждат детска болница. Другите народи за 10 г изкуствен интелект направиха, развиха технологии, тука лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, където види микрофон и мисирка все обяснява как някои друг е виновен че му е пълно челмеджето с евро и злато. Слва на Господ Иисус Христос всеки вижда какви некадърници са в парламента. Гейрал Ниско, не е ли виновен Путин и Русия бре лъжливо жуже?

    07:45 07.11.2025

  • 4 педерасатанасов

    2 0 Отговор
    натискахме за премахване на магнитски от нашият шеф шиши

    08:02 07.11.2025

  • 5 христу ивъноф

    2 2 Отговор
    искам да си бръкна в носа и да извадя пилето което да подаря на педерасатанасоф

    08:05 07.11.2025

  • 6 дядото

    2 1 Отговор
    какъв казус,пари няма.трябват за укрите,за оръжия на ес,за сметките на дебелятите,само не за децата на българия.

    08:09 07.11.2025

  • 7 Божеее

    4 0 Отговор
    Умиране има отърване от комунисти няма. Страната ни никога няма да се оправи за жалост

    Коментиран от #11

    08:09 07.11.2025

  • 8 Някой

    4 0 Отговор
    Милиционер Атанасов, не се ли усещаш че прекалено дълго си в политиката и нищо особено не си успял да направиш. Не се ли усещаш, че щом не можеш да събереш 5% подкрепа не ставаш за политик още по-малко за лидер.

    Атанас Атанасов за първи път е депугат през 2005 г. и какво направи за тези 20 години, какви успехи? Бореше се да предкочи 4% бариера за влизане в Парламента.

    08:12 07.11.2025

  • 9 Весело

    4 0 Отговор
    Крадлива мафия управлява
    Некадърна опозиция
    Клиентелистки избиратели

    Пропаднала държава.

    08:16 07.11.2025

  • 10 хихи

    2 0 Отговор
    Наационалната детска болница е предизборна дъвка за елактората...
    Задават се май избори...

    08:22 07.11.2025

  • 11 Знайко

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Божеее":

    Ще се оправи 40 години, след 1990 г. като се сменят поколенията. Вече минаха 35 години, още малко остава да измре поколението на червените бабички, песионираните милиционери и фатмаци.

    08:29 07.11.2025

  • 12 Драго

    2 0 Отговор
    Детска болница няма да има скоро , спете спокойно деца .

    08:32 07.11.2025

  • 13 ПЕОЖЛЕМНИ ПОЛИТИК БЪЛГАРОВ

    0 0 Отговор
    ПРОБЛЕМА Е СЛЕДНИЯ ПОЛИТИЦИТЕ НЕ СА В ЧАС ТОВА НЕ СА НИКАКВИ ЧИТАВИ УПРАВНИЦИ. КРАСЪТ,ЛЪЖАТ,ВЗИМАТ ЗАЕМИ И ДАВАТ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ ИЗПЛАЩАТ. А РЕАЛНО ПОВЕЧВТО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ ДАЖЕ И МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА НЕ ЗАСЛУЖАВАТ. ДА НЕ ГУБЯТ ИЗБИРАТЕЛИ .И С ТОВА СИ ДЕЙСТВИЕ ЗАГРОБВАТ БЪЛГАРИЯ С ДЪЛГОВЕ ЗА МНОГО ГОДИНИ НАПРЕД.НЩКАКВА ОТГОВОРНОСТ НОСЯТ НАКАЗАТЕЛНА ИЛИ НИКАКВА МАЙ ????????

    08:36 07.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове