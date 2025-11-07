От ДСБ настояват за изслушване на здравния министър по казуса с Националната детска болница

Казусът с Националната детска болница може да влезе в дневния ред на депутатите в НС. Причината – внесено искане от Демократи за силна България за изслушване на здравния министър Силви Кирилов във връзка с оставката на Обществения съвет за изграждане на Националната детска болница.
Вчера Общественият съвет за изграждане на детска болница подаде оставка. В мотивите си оттам посочиха отказа на здравното министерство да предостави предварително заданието за проектиране на болницата.
От ведомството приеха оставката и поясниха, че подобен мащабен проект не позволява информиране за всяка работна среща и дейност. Все още не е ясно дали ще бъдат избрани нови членове за обществения съвет.
