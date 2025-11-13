Васил Терзиев обяви мащабна реформа в Столична община и край на бюрокрацията

“Тук не е информация”, “Това няма като как да стане” - реплики, които всеки от нас е чувал на гишетата и в кабинетите на администрацията. Тази заучена безпомощност е резултат от подредба, която не стимулира координация, отговорност или бързи решения. Хората усещат това ежедневно – когато трябва да чакат излишно, когато не е ясно кой носи отговорност, когато една тема се прехвърля между звена. Това написа във фейсбук Васил Терзиев, кмет на София.

"Това забавя решения, увеличава административната тежест и натоварва излишно гражданите.Затова реформираме Столична община – с нова структура, която да подреди процесите, да изясни отговорностите и да позволи по-добра координация.

Целта е хората да усещат по-ясно и бързо грижата за тях. Но и нещо повече – целта е системата да започне да гледа напред, а не само да гаси ежедневни проблеми. Искаме администрация, която гледа в бъдещето, планира, анализира и предвижда, вместо да реагира в последния момент и в резултат на криза. Администрация, която мисли за градското развитие. За водния ресурс. За зеленината. За планината.Предлагаме нови направления - за градско планиране, сигурност и интегрирани социални и здравни политики.

Подреждаме процесите по финансиране, така че проектите да се движат по-цялостно и с по-добра координация. Централизираме правните дейности и обществените поръчки, за да има по-голям контрол, последователност и прозрачност.Не увеличаваме общата численост – промените идват чрез по-добра организация и по-ясно разпределение на функциите.Всяка реформа в администрацията изглежда техническа, но резултатите трябва да се усещат от хората.

Тази промяна е изцяло насочена към резултатите за тях - те очакват да бъдат включени в управлението, да усещат по-бързо промените, от които градът има нужда и да виждат ефекта от работата на общината, без допълнителна административна тежест.

Когато структурата работи ясно, координирано и прозрачно, резултатите се виждат по-бързо от всички.То не е самоцелно и не цели да обслужва ничия персонална адженда. Целта му е софиянци да имат един по-добър и грижовен партньор в лицето на Столична община.

Очаквам предложението да бъде прието, за да имам възможност като кмет да реализирам визията си ускоряване на развитието на София. За мен лично, политически ще е много лесно, ако структурата не получи подкрепа - да оправдая всяко несправяне на администрацията с това, че не ни беше позволено да направим реформата. Но предпочитам да имам инструментите да градим и да понеса отговорността, ако се провалим.Затова днес се надявам на малко политическа мъдрост в общинския съвет."