Васил Терзиев обяви мащабна реформа в Столична община и край на бюрокрацията

Васил Терзиев обяви мащабна реформа в Столична община и край на бюрокрацията

13 Ноември, 2025 12:55

“Тук не е информация”, “Това няма като как да стане” - реплики, които всеки от нас е чувал на гишетата и в кабинетите на администрацията. Тази заучена безпомощност е резултат от подредба, която не стимулира координация, отговорност или бързи решения

Васил Терзиев обяви мащабна реформа в Столична община и край на бюрокрацията - 1
Мария Атанасова

“Тук не е информация”, “Това няма като как да стане” - реплики, които всеки от нас е чувал на гишетата и в кабинетите на администрацията. Тази заучена безпомощност е резултат от подредба, която не стимулира координация, отговорност или бързи решения. Хората усещат това ежедневно – когато трябва да чакат излишно, когато не е ясно кой носи отговорност, когато една тема се прехвърля между звена. Това написа във фейсбук Васил Терзиев, кмет на София.

"Това забавя решения, увеличава административната тежест и натоварва излишно гражданите.Затова реформираме Столична община – с нова структура, която да подреди процесите, да изясни отговорностите и да позволи по-добра координация.

Целта е хората да усещат по-ясно и бързо грижата за тях. Но и нещо повече – целта е системата да започне да гледа напред, а не само да гаси ежедневни проблеми. Искаме администрация, която гледа в бъдещето, планира, анализира и предвижда, вместо да реагира в последния момент и в резултат на криза. Администрация, която мисли за градското развитие. За водния ресурс. За зеленината. За планината.Предлагаме нови направления - за градско планиране, сигурност и интегрирани социални и здравни политики.

Подреждаме процесите по финансиране, така че проектите да се движат по-цялостно и с по-добра координация. Централизираме правните дейности и обществените поръчки, за да има по-голям контрол, последователност и прозрачност.Не увеличаваме общата численост – промените идват чрез по-добра организация и по-ясно разпределение на функциите.Всяка реформа в администрацията изглежда техническа, но резултатите трябва да се усещат от хората.

Тази промяна е изцяло насочена към резултатите за тях - те очакват да бъдат включени в управлението, да усещат по-бързо промените, от които градът има нужда и да виждат ефекта от работата на общината, без допълнителна административна тежест.

Когато структурата работи ясно, координирано и прозрачно, резултатите се виждат по-бързо от всички.То не е самоцелно и не цели да обслужва ничия персонална адженда. Целта му е софиянци да имат един по-добър и грижовен партньор в лицето на Столична община.

Очаквам предложението да бъде прието, за да имам възможност като кмет да реализирам визията си ускоряване на развитието на София. За мен лично, политически ще е много лесно, ако структурата не получи подкрепа - да оправдая всяко несправяне на администрацията с това, че не ни беше позволено да направим реформата. Но предпочитам да имам инструментите да градим и да понеса отговорността, ако се провалим.Затова днес се надявам на малко политическа мъдрост в общинския съвет."


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Анонимен

    9 4 Отговор
    Тоя господин дали е разбрал че е избран за кмет на София

    Коментиран от #8

    12:56 13.11.2025

  • 2 Винченцо Андолини

    6 4 Отговор
    Е не вярвам, че някой ще разчисти разплутите лели по гишетата.
    Бюрокрацията е сплотена и умела в създаването на пречки и мотането.
    Я Васе сложи по една млада и чевръста кака, да има за всеки!

    12:58 13.11.2025

  • 3 Бойко

    1 5 Отговор
    Браво дано стане.

    12:58 13.11.2025

  • 4 Бойко

    1 4 Отговор
    Добре е да има повече такива данни. В случая браво на него.

    13:01 13.11.2025

  • 5 Тези реформи

    4 2 Отговор
    Ще важатбли и за прогнилият от корупция Център за градска мобилност?
    Как се препректират места за инвалиди от едно на две, за да се подсигури още едно парко място за другата кола на един доста оправен бивш депутат от свитата на Доган. Впоследствие изключен, поради преминаване от алчнст, към друга партия.
    Щом този екземпляр е успял да си извади съдебно решение, че етрепресиран за събития станали 4 години преди да се роди, колко му е да преметне общината!

    13:03 13.11.2025

  • 6 Терзиев оставка

    6 1 Отговор
    Каква ти реформа? Оставка. Терзиев, Ти си най-проваленият кмет който София някога е имала. Ти от реформа не разбираш, а от създаване на кризи.

    13:07 13.11.2025

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    РЕШИ ПРОБЛЕМА С БОКЛУКА И МЕТНА ОБЩИНАТА.

    13:19 13.11.2025

  • 8 Още не е

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    а няма и да разбере докрая на мандата!

    13:27 13.11.2025

  • 9 СЕЛЯНИН

    0 1 Отговор
    Цялата тази бюрокрация, може без никакви усилия и трудности, да се помести в един електронен сайт. Всички тетки от бюрата да поемат, към бюрото по труда. Но тогава ще трябва да се борят с прекомерна безработица, защото всички тези кадри не умеят нищо, с което да си вадят хляба.

    Коментиран от #13

    13:53 13.11.2025

  • 10 след фандупковата мафиотка

    2 0 Отговор
    друг олигофрен на кормилото...... трагедия...

    13:53 13.11.2025

  • 11 Ужас

    2 0 Отговор
    А редно ли е да има във всеки район - кмет, зам кмет по 7 направления и т.н.? Това са изключително много средства за заплати, които биха били използвани на гозишна база за построяване на поне 1 детска градина...

    14:08 13.11.2025

  • 12 Въпрос

    2 0 Отговор
    От колко време трябваше справките м/у институциите да са по служебен път и безплатно? Но ние продължаваме всяка година да плащаме за справки, които общината изисква от нас. Всяка година едно и също без промяна.

    14:11 13.11.2025

  • 13 Грешиш

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "СЕЛЯНИН":

    Умеят да гласуват под строй

    14:12 13.11.2025

  • 14 ако София

    0 0 Отговор
    Ако София се управляваше през Фейсбук, щеше да е най-добрият град за живеен в Европа.

    14:26 13.11.2025

