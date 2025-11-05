Новини
България »
Ивайло Мирчев разкри бонуси от 1 млн. лева в КЕВР

Ивайло Мирчев разкри бонуси от 1 млн. лева в КЕВР

5 Ноември, 2025 08:51 2 287 55

  • ивайло мирчев-
  • бонуси-
  • администрация

Това е бюджетът, който ще ни докара до състоянието на Румъния, която е близо до фалит, предупреди политикът

Ивайло Мирчев разкри бонуси от 1 млн. лева в КЕВР - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това не е бюджетът, който българските граждани заслужават. Това е бюджетът, който ще ни докара до състоянието на Румъния, която е близо до фалит. Критикуваме настоящото управление. Това заяви пред бТВ Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

"Асен Василев има по-ляв уклон, но неговите бюджети бяха с 2% дефицит. Сега заплатите в МВР се вдигат с 68% без реформи", каза още той.

"Навсякъде са раздавани бонуси в държавната администрация. Само председателят на Сметната палата е получил бонуси в размер на 110 000 лв. Отделно в КЕВР комисарите са получили близо 1 милион бонуси. Всеки служител в Комисията за финансов надзор (КФН) пък е получавал бонуси в размер на 40-50 000 лева на човек. 31 000 лв. е получил шефът на земеделска служба", цитира депутатът данни от запитване до институциите.

Именно заради това парламентарната група на ПП-ДБ предлага спиране на бонусите за администрацията.

Мирчев даде пример, че по време на управлението на Кирил Петков е имало съкращения на администрацията в три министерства.

Мирчев настоя за изслушване на ресорните министри на икономиката, енергетиката, финансите и на ДАНС за наличните количества горива в България. Причината - заради наложените санкции от САЩ на "Лукойл".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    69 2 Отговор
    Защо винаги бедните гласуват за тези, които ги обират и крадат най-много не знам.

    Коментиран от #9

    08:54 05.11.2025

  • 2 Тъпирчев

    22 43 Отговор
    Не е спрял да дрънка едно към гьотферен! Алчен за власт и пари, но неможач!

    Коментиран от #43

    08:55 05.11.2025

  • 3 Да каже какви са заплатите и бонусите

    43 1 Отговор
    В парламента и в министерския съвет и в министерството на вътрешните работи. Каква е заплатата на шефките на парламента и на държавните болници ?

    08:55 05.11.2025

  • 4 Васко Кръпката ни излъга

    41 0 Отговор
    Пееше, комунизма си отива, спете спокойно деца!

    Коментиран от #26

    08:57 05.11.2025

  • 5 Възраждане защо мълчат

    31 1 Отговор
    Вчера защо не организираха протест или и те не знаеха за поредната вакханалия на управляващите.

    08:57 05.11.2025

  • 6 Циник

    29 1 Отговор
    Нискочелия е прав за доста неща ама много прекалява с понятията "леви" и "левичари". Не всички са навряни дълбоко в американската клоака както е неговата партийка, истина е

    08:57 05.11.2025

  • 7 Някой

    21 7 Отговор
    Каквито сме ние такива са и депутатите

    Коментиран от #14

    08:58 05.11.2025

  • 8 Боко и Шиши ООД

    31 1 Отговор
    Надали точно тези политици, които ни управляват ще направят работещи реформи и то преди избори хаха

    08:59 05.11.2025

  • 9 Никой не е гласувал за тях

    29 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Който краде той и лъже. Изборите бяха фалшифицирани и медиите го показаха. За пръв и може би за пореден път.

    09:00 05.11.2025

  • 10 Град Симитли

    6 18 Отговор
    Мирчо Шопарчето май завижда! :))

    09:00 05.11.2025

  • 11 ревизор

    5 7 Отговор
    по време на управлението на Кирил канадския Петков брадата

    09:01 05.11.2025

  • 12 Последния Софиянец

    32 1 Отговор
    В Бюджета са заложени нереални приходи.Могат да се изпълнят само при хиперинфлация.Явно ни готвят ново поскъпване.

    09:01 05.11.2025

  • 13 бай Бончо

    29 3 Отговор
    Нали затова развалиха социализма , за да станата една шепа хора свръх богати и останалото население да е роби .

    09:02 05.11.2025

  • 14 За себе си говори

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Не обобщавай за останалите. И не се заигравай с лайковете. Всичко се вижда.

    09:02 05.11.2025

  • 15 за мен ти си

    3 1 Отговор
    Морска сирена-----морякът удавник======не съм АЗ

    09:02 05.11.2025

  • 16 Карай робе

    23 0 Отговор
    Нищо, Ганьо е за гъби, ще търпи търтеите и престъпниците да му съдират кожата и ще подсмърча пред телевизора и в кафенетата

    Коментиран от #54

    09:02 05.11.2025

  • 17 Пич

    24 1 Отговор
    Късогледството човешко е голям недостатък !!! Вече започвам да се ядосвам като гледам как ви манипулират , а вие преживяте !!! Ама спрете да кълвете на тези пенсии и заплати бе !!! С такива внушения ви казват , че вие сте виновни , защото харчите много пари , които доброто правителство ви изсипва !!! Не бе , не сте богати !!! И парите ви не липсват заради пенсии и заплати , а защо ги дават на украинците , Уестингхаус , ЕС , разни които ни изнасят златото.......

    09:03 05.11.2025

  • 18 Млад динамичен екип

    0 0 Отговор
    На неуморентруд за претворяване на решенията на партииците и държавни ръководители в дела. Ура другари

    09:03 05.11.2025

  • 19 банкеръ

    18 3 Отговор
    Ей сега ще видиш как бизнеса се изнася с 200 от държавата , 10 % дивидент , това е грабеж .

    09:03 05.11.2025

  • 20 Кибритлия

    25 0 Отговор
    Напишете поименно в КЕВР кой колко е налапал

    09:04 05.11.2025

  • 21 Кит

    8 8 Отговор
    Суперинтелектуалецът Ивчо е пропуснал да ни съобщи две неща:

    1. Защо критикува вдигането на заплатите в МВР "без реформи", след като гениалният министър на вътрешните работи г-н Дамаджанков от правителството на харвардския гений Киро Тъпако още през 2022 тържествено обяви, че под неговото вещо ръководство МВР е реформирано на 99,9% ? И Ивчо+останалите ивчовци в ПП-ДС възторжено подложиха на овации успеха на г-н Дамаджанко!Какви нови реформи искат сега, та нали те самите всичко реформираха? Гениално, разбира се, те са си гении и не го крият от никого, най-вече от себе си!
    2. Защо не обяви какви бяха бонусите на всички посочени гениални лица при предходните правителства? Например - при управлението на гениите по ПП-ДС?

    Голяма забраван е този Ивчо 😂😂😂

    09:08 05.11.2025

  • 22 Мирчев

    20 0 Отговор
    Я разкажи за обяда даден от Тръмп младши и скрилият се зад вратата Борисов?

    09:08 05.11.2025

  • 23 Българина от минало време

    22 2 Отговор
    Тоест , свалихме един успешен строй и приехме демокрацията която за 36 години фалира .Това е генералния извод .

    Коментиран от #29, #36

    09:08 05.11.2025

  • 24 кинолог

    8 3 Отговор
    Друго си е да имаш бизнес -пудел и да ти носи парички . Нито знеш дали пудела е работил за тях , нито знеш дали е платил данъци , просто носи и носи във валутата която му кажеш .Вълшебно !

    09:10 05.11.2025

  • 25 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 5 Отговор
    Завижда на КЕВРеците че покрадват повече от него и неговата евроатлантическа бан да.

    09:11 05.11.2025

  • 26 Кърпен

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Васко Кръпката ни излъга":

    Оттогава не съм спал спокойно, като "кучето от крайния квартал".

    09:11 05.11.2025

  • 27 миме

    5 0 Отговор
    о тигре тигре имаш ли пари га сидя у феномевалнийот скут шо ни рива бе крушарченце ......ано

    09:19 05.11.2025

  • 28 Тервел

    14 1 Отговор
    Тези облаги ,бонуси , ДМС-та, 13 заплата ,служебни коли и пари за дрехи по 5000 лева без фактура както е в съдебната система, вече минават всякакви граници и ни връщат през комунизма , когато имаше каста от хора с партийни книжки и всички останали .

    Коментиран от #34, #37

    09:19 05.11.2025

  • 29 За едни демокрадцията фалира

    10 0 Отговор

    До коментар #23 от "Българина от минало време":

    Обаче за други комунизма не е свършил и никога няма да свърши. Само че е вече само за една трета от населението. Толкова им трябва за да управляват. Ако не ги получат си ги надписват.

    09:21 05.11.2025

  • 30 Тервел

    11 1 Отговор
    Всички в частният сектор работим и плащаме осигуровки за да изхранваме раздутата и самозабравила се Държавна администрация.

    09:22 05.11.2025

  • 31 Българина от минало време

    7 0 Отговор
    При промяна на строя , може да се смени валутата , начина на управлени , дори собственоста на олигархията може да стане пак държавна , каквато си беше

    09:24 05.11.2025

  • 32 Гедер

    8 0 Отговор
    Вече ще раздават специални значки на служителите от Държавата администрация . Като видите човек с такава значка задължително да си свалите шапката да го поздравите ,да наведете глава и да му направите място да мине по тротоара.

    09:25 05.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Не беше точно така в комунизма

    13 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тервел":

    Партийните секретари от народа бяха една идея по скромни един голям апартамент една вила и една лада една почивка на море и долу горе това беше. А сега се оядоха дори не живеят в България в Дубай си пиели кафето чиновничките от менеото и меверето .

    09:31 05.11.2025

  • 35 България ли?

    7 1 Отговор
    България живее като..., не България крета
    заради лъжата и лъжците, които погубват нацията.
    Нагушили чужди пари да бранят чужди интереси
    срещу България и българите.
    И както в неговата партия казват, помните ли:
    Важно е Русия да е зле, а не България да е добре
    (по Н. Денков)

    09:33 05.11.2025

  • 36 ШАЙКАТА ГЕРБ ЗАКРИ АЕЦ БЕЛЕНЕ

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от "Българина от минало време":

    КЕВР е една институция за ограбване на българите от ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ. Ограбват от пенсионера до бизнесмена. При скъп ток никога няма да има конкурентноспособност. Затова Турция стои 5 АЕЦа а ние закриваме като глупаци. Турция няма токова борса на капачки паразитни които само купуват дигат цените и продават. Турция не подарява ток на ОКРАИНА!

    09:35 05.11.2025

  • 37 безпартиен

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Тервел":

    И каква е разликата между времето преди 10.11.1989 и сега? Разликата е че преди заплатите се определяха от ЦК на БКП а сега от децата и внуците им! Власт се взима с оръжие и се задържа с писалка -дедите им с оръжие,а те с писалка! Който разбрал-разбрал.

    Коментиран от #44

    09:37 05.11.2025

  • 38 Мирчо

    3 1 Отговор
    На 56 милиарда бюджет 3 % дефицит е 1,68 милиарда а не 3,6 както го представиха БТВ тази сутрин! 3,6 милиарда са повече от 7% дефицит!

    09:41 05.11.2025

  • 39 така е

    3 4 Отговор
    35 години ни лъжат, че руснаците са си тръгнали от България

    Коментиран от #45

    09:41 05.11.2025

  • 40 МДАМ

    4 0 Отговор
    А 15000 лева на месец - депутатите като тоя, и то не еднократно. За да мрънкат, гледат умно и саботират сесиите на парламента...

    09:43 05.11.2025

  • 41 Гост

    4 0 Отговор
    "предлага спиране на бонусите за администрацията" - не е достатъчно. Трябва да върнат бонусите за 5 години назад в двоен размер, след което да бъдат изхвърлени без право да заемат длъжности на обществена издръжка през следващите 20 години. Това би било отлично начало.

    09:45 05.11.2025

  • 42 нали са тайни получаваните

    5 0 Отговор
    достойни възнаграждения . я да каже колко имат в банката . сигурно 4-5 милиона лева и 180 000 евро . и да каже колко имота имат . по 4-5 къщи . така ще се види гушата дето правят . уж регулира там нещо .

    09:46 05.11.2025

  • 43 куку

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тъпирчев":

    Всички са един дол дренки..Вой до небеса..защото не съм в списъка с облагодетелствани..Дайти и на ПП ДБ и ще има мир..и мор за бедните..От 9млн. българи..половината или избяга или 2метра под земята..Тази демографическа катастрофа ще влезе в учебниците..за да покажат как може да бъде заличена една държава..без война..

    09:47 05.11.2025

  • 44 Идея нямаш колко престъпен контингент

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "безпартиен":

    Се набута във властта след 1989 година. Имам предвид криминални престъпници и дори осъждани работят дори в силовите министерства. Не е за вярване но е факт.

    09:47 05.11.2025

  • 45 Този коментар

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "така е":

    Не е по темата.

    09:49 05.11.2025

  • 46 нннн

    2 0 Отговор
    Това не са бонуси, а подкупи.

    09:49 05.11.2025

  • 47 Даа!

    2 0 Отговор
    Когато някой говори истината,която направо боде очите,няма значение от коя партия е,и неговата личност.А ние продължаваме ,по чисто нашенският манталитет,да хулим и осмиваме ,онзи,който ни посочва истината, защото първосигнално реагираме: Не е от нашите! ..Бонуси между 40- до 110 хиляди лева!? Кой обикновен човек, може да спести подобна сума, отделяйки от залъка на семейството си, дори в рамките на 10 години? А тези търтей ги получават наведнъж.Но това не е изключение, сега се повдигна завесата .След това,псувате КЕш ВР,защо одобрява всеки скок на ток, вода, парно и газа.Това е държавна клика,която през закон, защитава правата единствено на чужди монополи.За подобни " бонуси" какъв е бюджета им?

    09:50 05.11.2025

  • 48 ЧИЧО

    2 0 Отговор
    Стига сте плашили народа с тоя бюджет!Щом сте решили фалирайте я тая Държава,че да се отървем всички.Пуснеш сутрешните програма,всички пишман специалисти ни пълнят главите с празни приказки. По социалните мрежи същата работа.

    09:51 05.11.2025

  • 49 Евреите и арменците как се радват че

    3 0 Отговор
    Ни натикаха в еврозоната и няма да го има вече Лева едничкия и последен стожер на българите на суверенитета на България. Имам чувството че тържествуват и си викат Закрихме я вече тая държава най накрая. Сто и петдесет години за това живяхме и работихме. Радост голяма в референдума.

    09:57 05.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Марин Илиев

    1 0 Отговор
    Г-н Мирчев, може би е редно първо да видите реалната картина в администрацията, преди да говорите за милионни бонуси. Аз съм държавен служител вече над десет години. Работя с натоварване, отговорност и проверки, а чистата ми заплата е около 2 500 лв., по-малка от учителска и доста по-малка от полицейска. Нямам бонуси, нямам представителни, нямам служебна кола. Имам деца и кредити за панели и коли втора употреба, и като мнозина колеги едва свързвам двата края.

    Когато чувам по телевизията, че „администрацията е презадоволена“ и „вземала милионни премии“, се чувствам унизен. Не всички сме в КЕВР или КФН и хора на ГЕРБ. Повечето сме в министерства, инспекции, РИОСВ, агенции — хора, които си вършат работата по тишина, за да може държавата да функционира.

    Ако наистина искате реформа, започнете с промяна на системата, не с демонизиране на хората в нея. И нека не всички бъдем наказани заради няколко привилегировани структури. Защото ние, които не взимаме бонуси, сме лицето на държавата, която уж всички искате да бъде по-добра.

    10:06 05.11.2025

  • 52 мигрант

    0 1 Отговор
    комунизма си отиде ама да ама не отново комунистическите отрочета са на власт ах този мирчев та тои душе като ловджииски копои става заследоватял нюха от далеч така ги е възпитала партията маика

    10:08 05.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ганчо е за гъби но останалите етноси не

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Карай робе":

    Те не са за гъби и точно те тържествуват сега че събориха лева. Всеки ден може да им видите мазните физиономии по тивитата. Референдум ли , референдум има но за тях.

    10:20 05.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове