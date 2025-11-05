Ивайло Мирчев разкри бонуси от 1 млн. лева в КЕВР

Това не е бюджетът, който българските граждани заслужават. Това е бюджетът, който ще ни докара до състоянието на Румъния, която е близо до фалит. Критикуваме настоящото управление. Това заяви пред бТВ Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

"Асен Василев има по-ляв уклон, но неговите бюджети бяха с 2% дефицит. Сега заплатите в МВР се вдигат с 68% без реформи", каза още той.

"Навсякъде са раздавани бонуси в държавната администрация. Само председателят на Сметната палата е получил бонуси в размер на 110 000 лв. Отделно в КЕВР комисарите са получили близо 1 милион бонуси. Всеки служител в Комисията за финансов надзор (КФН) пък е получавал бонуси в размер на 40-50 000 лева на човек. 31 000 лв. е получил шефът на земеделска служба", цитира депутатът данни от запитване до институциите.

Именно заради това парламентарната група на ПП-ДБ предлага спиране на бонусите за администрацията.

Мирчев даде пример, че по време на управлението на Кирил Петков е имало съкращения на администрацията в три министерства.

Мирчев настоя за изслушване на ресорните министри на икономиката, енергетиката, финансите и на ДАНС за наличните количества горива в България. Причината - заради наложените санкции от САЩ на "Лукойл".