Ивайло Мирчев разкри бонуси от 1 млн. лева в КЕВР

Това не е бюджетът, който българските граждани заслужават. Това е бюджетът, който ще ни докара до състоянието на Румъния, която е близо до фалит. Критикуваме настоящото управление. Това заяви пред бТВ Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.
"Асен Василев има по-ляв уклон, но неговите бюджети бяха с 2% дефицит. Сега заплатите в МВР се вдигат с 68% без реформи", каза още той.
"Навсякъде са раздавани бонуси в държавната администрация. Само председателят на Сметната палата е получил бонуси в размер на 110 000 лв. Отделно в КЕВР комисарите са получили близо 1 милион бонуси. Всеки служител в Комисията за финансов надзор (КФН) пък е получавал бонуси в размер на 40-50 000 лева на човек. 31 000 лв. е получил шефът на земеделска служба", цитира депутатът данни от запитване до институциите.
Именно заради това парламентарната група на ПП-ДБ предлага спиране на бонусите за администрацията.
Мирчев даде пример, че по време на управлението на Кирил Петков е имало съкращения на администрацията в три министерства.
Мирчев настоя за изслушване на ресорните министри на икономиката, енергетиката, финансите и на ДАНС за наличните количества горива в България. Причината - заради наложените санкции от САЩ на "Лукойл".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #9
08:54 05.11.2025
2 Тъпирчев
Коментиран от #43
08:55 05.11.2025
3 Да каже какви са заплатите и бонусите
08:55 05.11.2025
4 Васко Кръпката ни излъга
Коментиран от #26
08:57 05.11.2025
5 Възраждане защо мълчат
08:57 05.11.2025
6 Циник
08:57 05.11.2025
7 Някой
Коментиран от #14
08:58 05.11.2025
8 Боко и Шиши ООД
08:59 05.11.2025
9 Никой не е гласувал за тях
До коментар #1 от "си дзън":Който краде той и лъже. Изборите бяха фалшифицирани и медиите го показаха. За пръв и може би за пореден път.
09:00 05.11.2025
10 Град Симитли
09:00 05.11.2025
11 ревизор
09:01 05.11.2025
12 Последния Софиянец
09:01 05.11.2025
13 бай Бончо
09:02 05.11.2025
14 За себе си говори
До коментар #7 от "Някой":Не обобщавай за останалите. И не се заигравай с лайковете. Всичко се вижда.
09:02 05.11.2025
15 за мен ти си
09:02 05.11.2025
16 Карай робе
Коментиран от #54
09:02 05.11.2025
17 Пич
09:03 05.11.2025
18 Млад динамичен екип
09:03 05.11.2025
19 банкеръ
09:03 05.11.2025
20 Кибритлия
09:04 05.11.2025
21 Кит
1. Защо критикува вдигането на заплатите в МВР "без реформи", след като гениалният министър на вътрешните работи г-н Дамаджанков от правителството на харвардския гений Киро Тъпако още през 2022 тържествено обяви, че под неговото вещо ръководство МВР е реформирано на 99,9% ? И Ивчо+останалите ивчовци в ПП-ДС възторжено подложиха на овации успеха на г-н Дамаджанко!Какви нови реформи искат сега, та нали те самите всичко реформираха? Гениално, разбира се, те са си гении и не го крият от никого, най-вече от себе си!
2. Защо не обяви какви бяха бонусите на всички посочени гениални лица при предходните правителства? Например - при управлението на гениите по ПП-ДС?
Голяма забраван е този Ивчо 😂😂😂
09:08 05.11.2025
22 Мирчев
09:08 05.11.2025
23 Българина от минало време
Коментиран от #29, #36
09:08 05.11.2025
24 кинолог
09:10 05.11.2025
25 Др.Тодор Живков 🇧🇬
09:11 05.11.2025
26 Кърпен
До коментар #4 от "Васко Кръпката ни излъга":Оттогава не съм спал спокойно, като "кучето от крайния квартал".
09:11 05.11.2025
27 миме
09:19 05.11.2025
28 Тервел
Коментиран от #34, #37
09:19 05.11.2025
29 За едни демокрадцията фалира
До коментар #23 от "Българина от минало време":Обаче за други комунизма не е свършил и никога няма да свърши. Само че е вече само за една трета от населението. Толкова им трябва за да управляват. Ако не ги получат си ги надписват.
09:21 05.11.2025
30 Тервел
09:22 05.11.2025
31 Българина от минало време
09:24 05.11.2025
32 Гедер
09:25 05.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Не беше точно така в комунизма
До коментар #28 от "Тервел":Партийните секретари от народа бяха една идея по скромни един голям апартамент една вила и една лада една почивка на море и долу горе това беше. А сега се оядоха дори не живеят в България в Дубай си пиели кафето чиновничките от менеото и меверето .
09:31 05.11.2025
35 България ли?
заради лъжата и лъжците, които погубват нацията.
Нагушили чужди пари да бранят чужди интереси
срещу България и българите.
И както в неговата партия казват, помните ли:
Важно е Русия да е зле, а не България да е добре
(по Н. Денков)
09:33 05.11.2025
36 ШАЙКАТА ГЕРБ ЗАКРИ АЕЦ БЕЛЕНЕ
До коментар #23 от "Българина от минало време":КЕВР е една институция за ограбване на българите от ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ. Ограбват от пенсионера до бизнесмена. При скъп ток никога няма да има конкурентноспособност. Затова Турция стои 5 АЕЦа а ние закриваме като глупаци. Турция няма токова борса на капачки паразитни които само купуват дигат цените и продават. Турция не подарява ток на ОКРАИНА!
09:35 05.11.2025
37 безпартиен
До коментар #28 от "Тервел":И каква е разликата между времето преди 10.11.1989 и сега? Разликата е че преди заплатите се определяха от ЦК на БКП а сега от децата и внуците им! Власт се взима с оръжие и се задържа с писалка -дедите им с оръжие,а те с писалка! Който разбрал-разбрал.
Коментиран от #44
09:37 05.11.2025
38 Мирчо
09:41 05.11.2025
39 така е
Коментиран от #45
09:41 05.11.2025
40 МДАМ
09:43 05.11.2025
41 Гост
09:45 05.11.2025
42 нали са тайни получаваните
09:46 05.11.2025
43 куку
До коментар #2 от "Тъпирчев":Всички са един дол дренки..Вой до небеса..защото не съм в списъка с облагодетелствани..Дайти и на ПП ДБ и ще има мир..и мор за бедните..От 9млн. българи..половината или избяга или 2метра под земята..Тази демографическа катастрофа ще влезе в учебниците..за да покажат как може да бъде заличена една държава..без война..
09:47 05.11.2025
44 Идея нямаш колко престъпен контингент
До коментар #37 от "безпартиен":Се набута във властта след 1989 година. Имам предвид криминални престъпници и дори осъждани работят дори в силовите министерства. Не е за вярване но е факт.
09:47 05.11.2025
45 Този коментар
До коментар #39 от "така е":Не е по темата.
09:49 05.11.2025
46 нннн
09:49 05.11.2025
47 Даа!
09:50 05.11.2025
48 ЧИЧО
09:51 05.11.2025
49 Евреите и арменците как се радват че
09:57 05.11.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Марин Илиев
Когато чувам по телевизията, че „администрацията е презадоволена“ и „вземала милионни премии“, се чувствам унизен. Не всички сме в КЕВР или КФН и хора на ГЕРБ. Повечето сме в министерства, инспекции, РИОСВ, агенции — хора, които си вършат работата по тишина, за да може държавата да функционира.
Ако наистина искате реформа, започнете с промяна на системата, не с демонизиране на хората в нея. И нека не всички бъдем наказани заради няколко привилегировани структури. Защото ние, които не взимаме бонуси, сме лицето на държавата, която уж всички искате да бъде по-добра.
10:06 05.11.2025
52 мигрант
10:08 05.11.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ганчо е за гъби но останалите етноси не
До коментар #16 от "Карай робе":Те не са за гъби и точно те тържествуват сега че събориха лева. Всеки ден може да им видите мазните физиономии по тивитата. Референдум ли , референдум има но за тях.
10:20 05.11.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.