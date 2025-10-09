9 октомври 1874 година: Световен ден на пощите

На 9 октомври отбелязваме Световния ден на пощите. На тази дата през 1874 година в Берн е подписан договор за създаване на Всеобщ пощенски съюз, който през 1947 година получава статут на специализирана междуправителствена организация на ООН.

Именно този ден целият свят отбелязва като Световен ден на пощите.



Броят на страните членки в съюза се увеличава толкова бързо през следващите три години, че името му е променено на Всемирен пощенски съюз през 1878 г. През 1947 година ВПС получава статут на специализирана междуправителствена организация на ООН.



На 1 юли 1879 година България става пълноправен член на Всемирния пощенски съюз. През 1880 г. Княжеството получава първата покана за конференция в Париж и това е началото на официалните международни контакти на българските пощи.



Международната седмица на писмото се отбелязва с решение на 14-ия конгрес на Всемирния пощенски съюз в Отава, Канада, през 1957 г., през календарната седмица, която включва датата 9 октомври – Световен ден на пощите.

На 1 юли 1879 година България става пълноправен член на Всемирния пощенски съюз.

„Български пощи“ е първата институция, създадена след Освобождението на страната ни.

През 1880 г. Княжеството получава първата покана за конференция в Париж и това е началото на официалните международни контакти на българските пощи.

Първият известен пощенски документ, намерен в Египет, датира от 255 г. пр. Хр. Но дори и преди това време, пощенските услуги съществували в почти всички континенти, поети от куриери, обслужващи крале и императори.

Целта на този ден е да се създаде представа за ролята на пощенския сектор в ежедневието и неговия принос за социалното и икономическо развитие на страните, макар днес пощата да е леко изместена от други форми на комуникация, много по-удобни и усъвършенствани.