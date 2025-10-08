Новини
Благомир Коцев с писмо от ареста: Вместо прокуратурата да разследва истината, тя очаква да доказвам своята невинност

8 Октомври, 2025 21:33 515 20

Днес „византийците“, превзели Варна, се чудят как да премахнат един кмет, за да сложат друг – удобен и зависим от тях. Искат нови избори, купен вот и преврат срещу гражданите чрез овладените институции

Благомир Коцев с писмо от ареста: Вместо прокуратурата да разследва истината, тя очаква да доказвам своята невинност - 1
Варненският кмет Благомир Коцев отбеляза третия си месец в ареста с писмо, публикувано в профила му във Facebook.

Кметът беше задържан на 8 юли след акция на комисията за противодействие на корупцията, по сигнал на бизнесдамата Пламенка Димитрова, която го обвини в корупция, след като фирмата ѝ губи обществена поръчка.

Коцев разказва, че първите "добронамерени предупреждения и откровени заплахи" срещу него са били отправени още с встъпването му в длъжност.

Ето пълния текст на писмото:

"Отбелязвам третия месец в ареста с ретроспекция за времето, прекарано в Общината, което, ако прокуратурата се възползва от максималния срок за задържане под стража, ще е горе-долу колкото половината ми досегашен мандат.

Мандат, прекаран в перманентна битка с Пламенки - монополисти на публичен ресурс, абонирани за нищетата на хората, пардон, за обществени поръчки; Траяновци - строителни предприемачи, които местят цели булеварди, за да уплътнят терените си с повечко бетон, и Ивелиновци - други строителни предприемачи, за които деретата по каменарския склон са най-обикновени незастроени площи.

Мандат, прекаран в перманентна битка с ГЕРБ-Портних и неговата клика от новоначалисти, за които да редиш обществени поръчки с един участник е висша политическа школа, а да издаваш ПУП и РС-та на строители е апогей на управленската потентност. Че иначе Варна била византийски град, сиреч отмъстителен и заговорнически, както го описва депутатът Балачев.

Мандат, досущ като историята с боклука в София. Има #КОЙ да чисти, след като цялата конкуренция е била отстранена, ама за 400 лв. на тон. Какво като е 4 пъти над пазарната цена, нали ще се върши работа, работа, работа? А кметът, дето не се поддава на шантажа и лакомията на срасналите се с борисо-пеевската власт, всъщност хич не става. „Неможач“.

Или както навремето го беше рекла съдия Дани Каназирева от ГЕРБ: „Не пипайте организираната престъпност! Ще настане хаос!“

За което се оказа права. Хаосът настъпи. Незаконен главен прокурор, открита война в съдебната система, потопи, жертви, боклук и все така бетон. А, ако случайно бетонът не е достатъчен, то тогава КПК услужливо ще изслуша оплакванията на незадоволените, за да повдигне обвинение.

Преди две години по това време вървеше предизборната кампания. Нито тогава, нито сега храня илюзии, че да си кмет на Варна е лесно. Но е важно да се каже, че първите добронамерени предупреждения и откровени заплахи постъпиха още с встъпването ми в длъжност. Завесите започнаха бързо да се вдигат, за да разкрият дълбокия декор на зависимости, корупция и нечисти интереси. И това е така, защото в продължение на десетилетия се е изграждала система, която не търпи хора, отказващи да се подчиняват на установения порочен ред. Ако не си част от нея, системата те изхвърля.

Защо например никой не разследва как Пламенка е печелила всяка обществена поръчка 16 години подред? Нека всеки сам си направи изводите.

„Системни играчи“ и „Пламенки“, близки до бившия кмет във Варна има в изобилие. КПК не просто ги изслушва охотно, а им помага да сглобят удобен пъзел за обвинението. Всеки един от тези свидетели е тясно свързан с предишното ръководство, чрез което се е облагодетелствал. Непознати за мен предприемачи, уволнени чиновници, лица, уличени в корупция и мошеничество. Мотивите им са изписани на челото, както обичат да казват самите КПК-инспектори. Но вместо прокуратурата да разследва истината, тя очаква от мен да доказвам своята невинност, обръщайки основите на правото с главата надолу.

Днес „византийците“, превзели Варна, се чудят как да премахнат един кмет, за да сложат друг – удобен и зависим от тях. Искат нови избори, купен вот и преврат срещу гражданите чрез овладените институции. И ако може, да не се вдига шум и хората много-много да не се бунтуват.

Тъжно е да ги гледа човек как с безграничната си наглост отново подценяват варненци, но пък арогантността е изпила ума не на един или двама български политици.

Което не може да се каже за хилядите българи по площадите във Варна, София и цяла България, които искат да живеят в нормална и свободна държава. Вие ми давате сила да устоя! В килията си държа плакат с хилядите вдигнати сърца пред парламента с надписа „Съединението прави силата“.

Знам, че сме заедно в тази битка. Затова ще ви бъда вечно признателен. Благодаря ви!

Бъдете обединени. Борете се за свободата си, а аз ще се боря за своята!"


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 съдията

    10 0 Отговор
    Ако проКУРатурата работеше както трябва , кмета на Несебър трябваше да е в ареста до сега !!

    Коментиран от #16

    21:36 08.10.2025

  • 2 Сега Прокуратурата ти е виновна

    3 13 Отговор
    Да не си крал бе момче.

    Коментиран от #4, #6, #7, #10

    21:37 08.10.2025

  • 3 Тоталитаризъм и феодализъм

    3 0 Отговор
    Ама същото важи и за кметските постове , парламента и правителството.

    21:39 08.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сега Прокуратурата ти е виновна":

    Ама те не го прибраха за това което е крал❗

    Коментиран от #14

    21:39 08.10.2025

  • 5 мафията

    8 1 Отговор
    Вместо потника да е осъден на 20 г. затвор , задържаха новият кмет за тоз де вее !

    21:39 08.10.2025

  • 6 Не е за него

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сега Прокуратурата ти е виновна":

    За общото дело !

    21:41 08.10.2025

  • 7 Пепето

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сега Прокуратурата ти е виновна":

    За партийната касичка не е кражба!Патриотизъм е !

    Коментиран от #13

    21:42 08.10.2025

  • 8 немо

    0 8 Отговор
    Корумпето очевидно си прекарва добре в ареста. ИМа възможност да пише писъмца и да разсъждава върху политиката и живота. Може да вземе да напише и някой криминален роман там. Или да почне да води онлайн лекции на тема "как да си поискаме 6% от всеки договор". Дано да поостане в ареста, ще е полезно за биографията и кариерата му - след време ще може да се представя като политзатворник

    Коментиран от #12

    21:43 08.10.2025

  • 9 Да,бе

    5 1 Отговор
    Скептичен съм,че варненският кмет е ангел небесен,но на фона на фрапиращата корупция в държавата и причинената смърт от нея,да държиш някой в ареста за назидание е антиправосъдие.За справедливост пък въобще не може да става дума.Я сравнете колко корупция има само в разговорът на тулупа със сина на Тръмп и открийте разликите...Тъпа държава и това е,не случи на народ.

    21:46 08.10.2025

  • 10 Айде в кочината

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сега Прокуратурата ти е виновна":

    свинчо, ти трябва да си на негово място в ареста

    21:47 08.10.2025

  • 11 Спецназ

    4 0 Отговор
    КМЕТ!!

    Лежи в Затвора заради някакви свидетелства, които били дадени първоначално,
    после не могли да се оттеглят след заявления за НАТИСК! ТОВА е Абсурд, Баце!

    МИ ОСЪДЕТЕГОБЕ! Заек с нови доказателства ли чекате да изкочи от Гората??

    КАКВО КАТО го оправдаят- НИЩО!
    Целите са си постигнати- НЕ СТАВА ТАКА!

    Това е ГЛАСА на варненския НАРОД,
    надделял над Сиганския вот на ГЕРБ и Ново Начало!

    ТОВА не защитим ли като ПРЕЦЕДЕНТ,

    винаги ще си останем в циганията, Баце. ФАКТ!

    21:48 08.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Прасето или тиквата ти го сподели

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пепето":

    това?

    21:51 08.10.2025

  • 14 Костадине, ти ли си бе копейка?

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Знаеш ги кражбичките ти, вещ си

    Коментиран от #17

    21:53 08.10.2025

  • 15 Българин

    0 1 Отговор
    Целия народ знае, че няма как да докажеш невиноста си, така че оставаш до живот!

    21:57 08.10.2025

  • 16 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "съдията":

    По една случайност, кмета на Несебър спечели изборите от ареста. Пуснаха го няколко месеца след изборите.

    21:58 08.10.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Костадине, ти ли си бе копейка?":

    БЕЗ НИК ОВЦА,
    не съм Костадинов,
    ама ти не ги знаеш тези неща,
    пък се мъчиш да пишеш
    уж го знаеш❗
    Знам и за Коцев-баща,
    знам и за Коцев-син❗
    И знам, че нито прибрах бащата за кражбите, нито прибрах сина за тях❗
    Прибраха го за НЕПОДЧИНЕНИЕ и назидание-
    с фалшиви "доказателства" също като Иванчева ‼️

    Коментиран от #18

    21:59 08.10.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    И знам, че нито прибрахА бащата за кражбите, нито прибрахА сина за тях❗
    / авт.ред/

    22:00 08.10.2025

  • 19 Сократ

    0 0 Отговор
    Не знам дали е виновен или не. Но много прилича на "делото Иванчева". Жени ата я вкараха в затвора. Съсипаха я. И защо? Защото се опълчи на строителната мафия. Вижте какво се твори в младост. Ужас. Не остана зелена площ. Навсякъде огромни сгради. Та и варненеца, ако тръгнал срещу тази мафия, не го мисля. Ще лежи без вина. Жалко.

    22:06 08.10.2025

  • 20 Николова , София

    1 0 Отговор
    С теб сме Благо Коцев !

    22:07 08.10.2025

