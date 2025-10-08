Новини
Васил Терзиев: Битката за по-чист град не е моя лична битка. Видях как хората се обединяват, за да спрат рекета

8 Октомври, 2025 13:32

  • васил терзиев-
  • рекет-
  • со-
  • европол

Столичната община и Центърът за изследване на демокрацията проведоха международна кръгла маса за борба с престъпленията, свързани с отпадъците

Васил Терзиев: Битката за по-чист град не е моя лична битка. Видях как хората се обединяват, за да спрат рекета - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова

“Битката за по-чист град не е моя лична битка. Видях как хората се обединяват, за да спрат рекета и да защитят достойнството си. Те са истинските герои.“ Това каза кметът на София Васил Терзиев днес на специализирана кръгла маса, организирана от Столична община и Центъра за изследване на демокрацията, посветена на престъпленията, свързани с отпадъците, и необходимостта от по-ефективно междуинституционално сътрудничество в борбата с тях.

Във форума участваха представители на Европол, Националната жандармерия на Франция, Британската агенция за околната среда, както и на ключови български институции – Министерството на правосъдието, Главна дирекция „Национална полиция“, Народното събрание и редица общини от страната.

Събитието се фокусира върху три стратегически направления: засилване на контрола и правоприлагането при престъпления, свързани с отпадъците; повишаване на прозрачността и координацията между институциите; и въвеждане на нови технологии и добри европейски практики за проследимост и превенция.

Кметът на София Васил Терзиев подчерта, че поводът за организирането на форума е системният проблем в управлението на отпадъците и нарастващите престъпления в сектора, които през последните дни се проявяват с безпрецедентна сила в столицата.

„София има системен проблем със сметосъбирането и с престъпленията, свързани с отпадъци. Последните дни показаха ясно мащаба на този проблем – градът беше изправен пред опити за саботаж, натиск и рекет. Отказах да подпиша договор на двойна цена, защото няма да допусна столичани да плащат данък „корупция“. Тази криза показа, че това не е просто битка за чистотата, а сблъсък с модели, които изкривяват конкуренцията, рекетират гражданите и подменят държавността“, заяви Терзиев.

Кметът отбеляза, че кризата със сметосъбирането е резултат от години системно бездействие и съучастие по институционалната верига:

„Живеем във времена, в които все по-често именно през действията на политиците става видно дали в държавата има мафия, или мафията си има държава. Нуждаем се от държава, която работи – от институции, които действат своевременно, предвидимо и смело.“

Терзиев изрази признателност към гражданите, доброволците и общинските екипи, които през последните дни се самоорганизират и работят заедно, за да преодолеят кризата.

Кметът благодари и на съседни общини, които оказаха съдействие със своя техника и екипи, определяйки този жест като безпрецедентен пример за солидарност и сътрудничество на местната власт.

В заключение Терзиев изрази увереност, че днешният форум е само началото на по-дълбоко и резултатно междуинституционално партньорство:

„Вашето присъствие е знаков жест на съпричастност към проблеми, които не са само софийски, а национални и европейски. Убеден съм, че всеки от вас ще бъде посланик на каузата за по-чисти, по-сигурни и по-справедливи градове. Надявам се следващите формати да привлекат още повече институции и партньори, за да превърнем общите принципи в реални резултати.“

В рамките на кръглата маса участниците обсъдиха конкретни мерки за ограничаване на екологичната престъпност, включително предложения за законодателни промени, технологични решения за проследимост на отпадъчните потоци и по-тясна координация между местната власт, прокуратурата, полицията и контролните органи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ивелина Станкова

    4 0 Отговор
    Не трябва да е битка,а възпитание. Трябва да пазим чист града ни и страната ни също да е чиста.

    Коментиран от #9

    13:35 08.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    1 10 Отговор
    Васко трябва да задължи всеки софиянец на 8ч всекидневен безвъзмезден обществен труд като в Роанда известен като Умоганда. Така Роанда след края на гражданската война бързо се възражда и днес е едн чисто и подредено място.

    13:38 08.10.2025

  • 4 в кратце

    3 2 Отговор
    Както е написано на латински,името му е Терциеф.

    Коментиран от #7

    13:38 08.10.2025

  • 5 Трол

    4 0 Отговор
    Цялата софийска цивилизована общественост води битка с боклука, който мафията изхвърля.

    13:38 08.10.2025

  • 6 Комунисти

    5 1 Отговор
    само битки им в главата !

    13:39 08.10.2025

  • 7 честен ционист

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "в кратце":

    Правилно е написано на латиница, на турски Terzi значи шивач.

    13:40 08.10.2025

  • 8 зеленчук

    1 1 Отговор
    В Руанда не живеят терзи евци.

    13:40 08.10.2025

  • 9 Ачко

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ивелина Станкова":

    Няма да ядем!

    13:40 08.10.2025

  • 10 Шейла

    2 2 Отговор
    Браво г-н Терзиев
    Достоен градоначалник, нека за премер Ви бъде големия инж. ИВАНОВ, досега най достойния градоначалник на София

    13:41 08.10.2025

  • 11 лоза

    2 1 Отговор
    Щом терци е шивач,то тогава защо не е Васил Шивачев?

    13:42 08.10.2025

  • 12 Майна

    4 0 Отговор
    Възраждане ви го каза!
    Прекратявате договорите със частните фирми- смукачите, които не си вършат задълженията
    Правите си общинска!
    Нямате нужда от ОЩЕ пари. Има достатъчно, предостатъчно в пъти!
    Защо за тях се бият разни наркобосове!

    13:42 08.10.2025

  • 13 Умен е Васко

    4 2 Отговор
    Стои си офисчето, прави си форумчета и се хвали какъв боец е, а софиянци обединени извозват боклуците напълно безплатно:)

    13:42 08.10.2025

  • 14 Христо

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ей скъперник":

    Кметът е прав, ти се засрами, научили сте се да харчите безогледно парите на данъкоплатците

    Коментиран от #16

    13:42 08.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Любопитен

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Христо":

    Милионите, които същия този кмет даде за 5 ремонта на една и съща отсечка в София, която си остана и недовършена, кмета от джоба си ли ги даде или са от данъкоплатците?
    Тоя ваш кмет ако не беше дал толкова пари за глупости сега щеше не една, а три фирми за почистване да наеме.

    13:50 08.10.2025

  • 17 Битак

    2 0 Отговор
    Битка с наводненията,битка със сушата,битка с боклука,битка със спекулата,битка с бедността !А няма битка с биткаджиите !

    13:52 08.10.2025

  • 18 Терзиевски маркетинг

    1 0 Отговор
    След подобна криза с боклука, с благодарности ще се озовем с повишаване на такса смет с предлаганите 42% (вместо сега обявяваните от 140лв за тон на 400лв.за тон боклук)

    13:53 08.10.2025

