Васил Терзиев: Битката за по-чист град не е моя лична битка. Видях как хората се обединяват, за да спрат рекета

“Битката за по-чист град не е моя лична битка. Видях как хората се обединяват, за да спрат рекета и да защитят достойнството си. Те са истинските герои.“ Това каза кметът на София Васил Терзиев днес на специализирана кръгла маса, организирана от Столична община и Центъра за изследване на демокрацията, посветена на престъпленията, свързани с отпадъците, и необходимостта от по-ефективно междуинституционално сътрудничество в борбата с тях.
Във форума участваха представители на Европол, Националната жандармерия на Франция, Британската агенция за околната среда, както и на ключови български институции – Министерството на правосъдието, Главна дирекция „Национална полиция“, Народното събрание и редица общини от страната.
Събитието се фокусира върху три стратегически направления: засилване на контрола и правоприлагането при престъпления, свързани с отпадъците; повишаване на прозрачността и координацията между институциите; и въвеждане на нови технологии и добри европейски практики за проследимост и превенция.
Кметът на София Васил Терзиев подчерта, че поводът за организирането на форума е системният проблем в управлението на отпадъците и нарастващите престъпления в сектора, които през последните дни се проявяват с безпрецедентна сила в столицата.
„София има системен проблем със сметосъбирането и с престъпленията, свързани с отпадъци. Последните дни показаха ясно мащаба на този проблем – градът беше изправен пред опити за саботаж, натиск и рекет. Отказах да подпиша договор на двойна цена, защото няма да допусна столичани да плащат данък „корупция“. Тази криза показа, че това не е просто битка за чистотата, а сблъсък с модели, които изкривяват конкуренцията, рекетират гражданите и подменят държавността“, заяви Терзиев.
Кметът отбеляза, че кризата със сметосъбирането е резултат от години системно бездействие и съучастие по институционалната верига:
„Живеем във времена, в които все по-често именно през действията на политиците става видно дали в държавата има мафия, или мафията си има държава. Нуждаем се от държава, която работи – от институции, които действат своевременно, предвидимо и смело.“
Терзиев изрази признателност към гражданите, доброволците и общинските екипи, които през последните дни се самоорганизират и работят заедно, за да преодолеят кризата.
Кметът благодари и на съседни общини, които оказаха съдействие със своя техника и екипи, определяйки този жест като безпрецедентен пример за солидарност и сътрудничество на местната власт.
В заключение Терзиев изрази увереност, че днешният форум е само началото на по-дълбоко и резултатно междуинституционално партньорство:
„Вашето присъствие е знаков жест на съпричастност към проблеми, които не са само софийски, а национални и европейски. Убеден съм, че всеки от вас ще бъде посланик на каузата за по-чисти, по-сигурни и по-справедливи градове. Надявам се следващите формати да привлекат още повече институции и партньори, за да превърнем общите принципи в реални резултати.“
В рамките на кръглата маса участниците обсъдиха конкретни мерки за ограничаване на екологичната престъпност, включително предложения за законодателни промени, технологични решения за проследимост на отпадъчните потоци и по-тясна координация между местната власт, прокуратурата, полицията и контролните органи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивелина Станкова
Коментиран от #9
13:35 08.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
13:38 08.10.2025
4 в кратце
Коментиран от #7
13:38 08.10.2025
5 Трол
13:38 08.10.2025
6 Комунисти
13:39 08.10.2025
7 честен ционист
До коментар #4 от "в кратце":Правилно е написано на латиница, на турски Terzi значи шивач.
13:40 08.10.2025
8 зеленчук
13:40 08.10.2025
9 Ачко
До коментар #1 от "Ивелина Станкова":Няма да ядем!
13:40 08.10.2025
10 Шейла
Достоен градоначалник, нека за премер Ви бъде големия инж. ИВАНОВ, досега най достойния градоначалник на София
13:41 08.10.2025
11 лоза
13:42 08.10.2025
12 Майна
Прекратявате договорите със частните фирми- смукачите, които не си вършат задълженията
Правите си общинска!
Нямате нужда от ОЩЕ пари. Има достатъчно, предостатъчно в пъти!
Защо за тях се бият разни наркобосове!
13:42 08.10.2025
13 Умен е Васко
13:42 08.10.2025
14 Христо
До коментар #2 от "Ей скъперник":Кметът е прав, ти се засрами, научили сте се да харчите безогледно парите на данъкоплатците
Коментиран от #16
13:42 08.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Любопитен
До коментар #14 от "Христо":Милионите, които същия този кмет даде за 5 ремонта на една и съща отсечка в София, която си остана и недовършена, кмета от джоба си ли ги даде или са от данъкоплатците?
Тоя ваш кмет ако не беше дал толкова пари за глупости сега щеше не една, а три фирми за почистване да наеме.
13:50 08.10.2025
17 Битак
13:52 08.10.2025
18 Терзиевски маркетинг
13:53 08.10.2025