Васил Терзиев: Битката за по-чист град не е моя лична битка. Видях как хората се обединяват, за да спрат рекета

“Битката за по-чист град не е моя лична битка. Видях как хората се обединяват, за да спрат рекета и да защитят достойнството си. Те са истинските герои.“ Това каза кметът на София Васил Терзиев днес на специализирана кръгла маса, организирана от Столична община и Центъра за изследване на демокрацията, посветена на престъпленията, свързани с отпадъците, и необходимостта от по-ефективно междуинституционално сътрудничество в борбата с тях.

Във форума участваха представители на Европол, Националната жандармерия на Франция, Британската агенция за околната среда, както и на ключови български институции – Министерството на правосъдието, Главна дирекция „Национална полиция“, Народното събрание и редица общини от страната.

Събитието се фокусира върху три стратегически направления: засилване на контрола и правоприлагането при престъпления, свързани с отпадъците; повишаване на прозрачността и координацията между институциите; и въвеждане на нови технологии и добри европейски практики за проследимост и превенция.

Кметът на София Васил Терзиев подчерта, че поводът за организирането на форума е системният проблем в управлението на отпадъците и нарастващите престъпления в сектора, които през последните дни се проявяват с безпрецедентна сила в столицата.

„София има системен проблем със сметосъбирането и с престъпленията, свързани с отпадъци. Последните дни показаха ясно мащаба на този проблем – градът беше изправен пред опити за саботаж, натиск и рекет. Отказах да подпиша договор на двойна цена, защото няма да допусна столичани да плащат данък „корупция“. Тази криза показа, че това не е просто битка за чистотата, а сблъсък с модели, които изкривяват конкуренцията, рекетират гражданите и подменят държавността“, заяви Терзиев.

Кметът отбеляза, че кризата със сметосъбирането е резултат от години системно бездействие и съучастие по институционалната верига:

„Живеем във времена, в които все по-често именно през действията на политиците става видно дали в държавата има мафия, или мафията си има държава. Нуждаем се от държава, която работи – от институции, които действат своевременно, предвидимо и смело.“

Терзиев изрази признателност към гражданите, доброволците и общинските екипи, които през последните дни се самоорганизират и работят заедно, за да преодолеят кризата.

Кметът благодари и на съседни общини, които оказаха съдействие със своя техника и екипи, определяйки този жест като безпрецедентен пример за солидарност и сътрудничество на местната власт.

В заключение Терзиев изрази увереност, че днешният форум е само началото на по-дълбоко и резултатно междуинституционално партньорство:

„Вашето присъствие е знаков жест на съпричастност към проблеми, които не са само софийски, а национални и европейски. Убеден съм, че всеки от вас ще бъде посланик на каузата за по-чисти, по-сигурни и по-справедливи градове. Надявам се следващите формати да привлекат още повече институции и партньори, за да превърнем общите принципи в реални резултати.“

В рамките на кръглата маса участниците обсъдиха конкретни мерки за ограничаване на екологичната престъпност, включително предложения за законодателни промени, технологични решения за проследимост на отпадъчните потоци и по-тясна координация между местната власт, прокуратурата, полицията и контролните органи.