Ивайло Мирчев: Пеевски иска да контролира продажбата на “Лукойл” чрез ДАНС ВИДЕО

8 Октомври, 2025 15:11 668 11

Реагираме остро, защото не може един човек да прави законодателна промяна в последния момент, за да има комисиона, разкри съпредседателят на "Да, България"

Ивайло Мирчев: Пеевски иска да контролира продажбата на “Лукойл” чрез ДАНС ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

“Извънредна поправка в закон, вкарана след работното време на деловодството на Народното събрание депутати от ДПС-Ново начало искат през ДАНС да минава одобрението за покупката на “Лукойл Нефтохим”. Не защото са много загрижени за “Лукойл” и защото държат на българския национален интерес, а поради това, че Пеевски го няма в сделката.

И тъй като голямото “Д” го няма в сделката и контролира ДАНС, се вкарва тази промяна, за да може с негово разрешение да се сключи тази сделка. Реагираме остро, защото не може един човек да прави законодателна промяна в последния момент, за да има комисиона.” Това заяви пред медии в кулоарите на парламента съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев по повод внесената във вторник вечерта в Народното събрание от Делян Добрев (ГЕРБ), Станислав Атанасов (ДПС-Ново начало), Иван Ибришимов (БСП) и Павела Митова (ИТН) промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Заради нея бе свикана и извънредна енергийна комисия.

Според Мирчев тази поправка има директна връзка с публикацията в “Уолстрийт джърнъл”, тъй като там става дума за продажбата на “Лукойл” и призова Бойко Борисов да напише опровержение във вестника. Защото иначе ни очакват големи проблеми с Европейската комисия - понеже там се визира преминаване в чужди ръце на обект от стратегическата инфраструктура, проблеми със САЩ - защото се обсъждат санкции по Магнитски по неофициален път, и проблеми с българското законодателство.

“И сега има механизъм по действащото законодателство - по Закона за чуждите инвестиции, за скрининг на такива сделки, те така или иначе трябва да минават през проверка от ДАНС”, допълни другият съпредседател на “Да, България” Божидар Божанов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Питар

    2 6 Отговор
    Не ни интересува мнението на един провален политик

    15:14 08.10.2025

  • 2 в кратце

    6 1 Отговор
    Пеевски иска да контролира продажбата на цяла България,а не само на въпросния ойл-“Лукойл”.

    15:14 08.10.2025

  • 3 Селянин

    7 0 Отговор
    Съвсем нормална схема. Като магистралите, боклука, санирането, къщите за гости, стадионите в селата, Чистенето на реките и деретата и още за каквото се сетите.
    Корупцията убива.
    Пак не гласувайте.

    15:17 08.10.2025

  • 4 Тоби

    1 0 Отговор
    Доколкото знам, Лукойл определя, кой да е купувача. Това ще е фиктивна продажба на Казахстанска фирма, ако може да се повлияе, през Данс, кой да е купувача, това е задължително

    15:24 08.10.2025

  • 5 Тервел

    2 0 Отговор
    Певскин яко контролира БСП , ГЕрБ и ИТН. Общо взето България е тотално ограбвана държава и трябва да влязат чужди войски тук .

    15:24 08.10.2025

  • 6 Седемте козякливи джуджета:

    0 3 Отговор
    Мирчо Шопарчето
    Да си завре оная ръка с шмайзера
    на войника от паметника на съветската армия
    там, дето най-много му е драго!

    15:25 08.10.2025

  • 7 Ивайло Мирчев днес е написал

    2 1 Отговор
    Един провален бивш журналист взел нагласено интервю от Борисов на дувара му. Получил е най малко едно кюлче затова от шкафчета му. Аз съм последния човек който ще защитава Слави Трифонов,но серенадите пред къщата му ,грозните обиди и клетви от Бареков и компания са съгласувани с Борисов! Усещайки предстоящия провал и социален взрив Борисов и Пеевски искат да прехвърлят краха на министерствата на ИТН. ЕДИН ПРОВАЛЕН ЖУРНАЛИСТ НОСИЛ ПРЕДИ БУКЕТИ НА БОРИСОВ играе една фалшива роля!

    Коментиран от #9, #10

    15:25 08.10.2025

  • 8 ристьо шехерезадата съм

    1 2 Отговор
    Веднага мирчев да направи десант в Лукойл!

    15:26 08.10.2025

  • 9 Отговора на Бареков на Мирчев

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ивайло Мирчев днес е написал":

    Забелязвате ли какво искат от ДБ? Да забранят на един журналист да работи, да си върши работата, да задава въпроси и да взима интервюта по най-горещите теми. Нали са демократи и борци за свободата на словото? Защо не се радват, че свърших тяхната работа и тази на БТВ, Нова и БНТ, която трите телевизии отказват да свършат? В случая проявих търпение и упоритост на дъжда, за да взема първото си интервю от Бойко Борисов от 13 години насам. И стана медийна бомба. Удар. И, не.

    Не, бе Ивайло Мирчев, пиле шарено, ДеБарско, симпатично . Не съм “бивш журналист, който е носил цветя на Борисов”.
    Аз съм си журналист 24 карата. Бил съм и пак съм и ще бъда такъв до последен дъх.

    Бил съм 100 пъти в CNN и FOX News, за да работя с тях и да учим занаят - аз от тях, но и те от мен. Обучил съм стотици.

    Бил съм пет пъти в Белия дом и безброй пъти в Сената и в Конгреса на САЩ.
    Познавам няколко президенти и вицепрезиденти на САЩ и петима британски премиери. Бил съм гост на Даунинг стрий на Дейвид Камерън и Тереза Мей. Чувал ли си ги?
    Бях заместник - председател в Европейския парламент на ЕКР - Европоейските консерватори и реформисти завдно с Джефри ван Орден.

    Отговарях за 30 британски консервативни евродепутати.
    Член съм на Пресклуба на Журналистите, акредитирани за събитията в Белия дом.

    Защо казвам това на умника Ивайло Мирчев.

    За да си го запише на челото, че думата на Борисов пред някой като мен в най-голямата телевизия в света Фейсбук тежи толкова,

    15:29 08.10.2025

  • 10 Нов отговор на Бареков

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ивайло Мирчев днес е написал":

    Ивайло Мирчев, сега пуснал антрефиле срещу моето скромно улично интервю с Бойко Борисов на дувара в Банкя.

    Интервю, с което всъщност свърших тяхната работа за Уолстрийтджърнъл гейт, като го промотирах поне в новините и нюзкурниците на БТВ и Нова ТВ.

    Ивайло, вместо да ми благодари, дал простор на ревността си за Бойко Борисов.

    Искам да ги успокоя. Бойко Борисов ми каза, че няма жена до себе си и сърцето му завинаги остава свободно за старите му любови от ДБ.

    А, сега сериозно. Няма как да бутнем мафията, докато се джафкаме помежду си и не сме по-умни с Борисов и Пеевски.

    Питам се, защо от ДБ и ПП пропускат тежкия корупционен скандал с хотела с водопад Хаяши на Росен Желязков и се правят на глухи и неми за този хотел, също както се правят на глухи и слепи БТВ, Нова и БНТ?
    Не са ли наясно от ДБ, че така помагат само на Делян Пеевски и на никой друг, защото Желязков си му е неговият частен премиер.

    Честен частен частник премиер с частен водопад.
    Ето вчера дори Борисов коментира водопада на Желязков с думите “Голям водопад - голям премиер”. Борисов коментира хотела с водопад за 40 милиона евро, купен за 1500 лева от жената на Желязков, а хлевоустият Мирчев мълчи като пукал! Желязков идва за блиц контрол в парламата, а Мирчев и ППДБ пак мълчат като шарани за водопада в хотел Хаяши.

    ЗАЩО, защо, бе пичове?

    15:31 08.10.2025

  • 11 ДО ИВАЙЛО МИРЧЕВ

    2 0 Отговор
    СПОКО БЕ ПИЧ МИСЛИШ ЛИ ЧЕ БРАТЯТА РУСНАЦИ ЩЕ ГО ОСТАВЯТ ДА СИ РАЗИГРАВА КОНЯ ВЕЛИНГРАДСКОЯ ШОПАР НЕ МИСЛЯ.

    15:33 08.10.2025

