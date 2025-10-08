Ивайло Мирчев: Пеевски иска да контролира продажбата на “Лукойл” чрез ДАНС ВИДЕО

“Извънредна поправка в закон, вкарана след работното време на деловодството на Народното събрание депутати от ДПС-Ново начало искат през ДАНС да минава одобрението за покупката на “Лукойл Нефтохим”. Не защото са много загрижени за “Лукойл” и защото държат на българския национален интерес, а поради това, че Пеевски го няма в сделката.
И тъй като голямото “Д” го няма в сделката и контролира ДАНС, се вкарва тази промяна, за да може с негово разрешение да се сключи тази сделка. Реагираме остро, защото не може един човек да прави законодателна промяна в последния момент, за да има комисиона.” Това заяви пред медии в кулоарите на парламента съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев по повод внесената във вторник вечерта в Народното събрание от Делян Добрев (ГЕРБ), Станислав Атанасов (ДПС-Ново начало), Иван Ибришимов (БСП) и Павела Митова (ИТН) промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Заради нея бе свикана и извънредна енергийна комисия.
Според Мирчев тази поправка има директна връзка с публикацията в “Уолстрийт джърнъл”, тъй като там става дума за продажбата на “Лукойл” и призова Бойко Борисов да напише опровержение във вестника. Защото иначе ни очакват големи проблеми с Европейската комисия - понеже там се визира преминаване в чужди ръце на обект от стратегическата инфраструктура, проблеми със САЩ - защото се обсъждат санкции по Магнитски по неофициален път, и проблеми с българското законодателство.
“И сега има механизъм по действащото законодателство - по Закона за чуждите инвестиции, за скрининг на такива сделки, те така или иначе трябва да минават през проверка от ДАНС”, допълни другият съпредседател на “Да, България” Божидар Божанов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питар
15:14 08.10.2025
2 в кратце
15:14 08.10.2025
3 Селянин
Корупцията убива.
Пак не гласувайте.
15:17 08.10.2025
4 Тоби
15:24 08.10.2025
5 Тервел
15:24 08.10.2025
6 Седемте козякливи джуджета:
Да си завре оная ръка с шмайзера
на войника от паметника на съветската армия
там, дето най-много му е драго!
15:25 08.10.2025
7 Ивайло Мирчев днес е написал
Коментиран от #9, #10
15:25 08.10.2025
8 ристьо шехерезадата съм
15:26 08.10.2025
9 Отговора на Бареков на Мирчев
До коментар #7 от "Ивайло Мирчев днес е написал":Забелязвате ли какво искат от ДБ? Да забранят на един журналист да работи, да си върши работата, да задава въпроси и да взима интервюта по най-горещите теми. Нали са демократи и борци за свободата на словото? Защо не се радват, че свърших тяхната работа и тази на БТВ, Нова и БНТ, която трите телевизии отказват да свършат? В случая проявих търпение и упоритост на дъжда, за да взема първото си интервю от Бойко Борисов от 13 години насам. И стана медийна бомба. Удар. И, не.
Не, бе Ивайло Мирчев, пиле шарено, ДеБарско, симпатично . Не съм “бивш журналист, който е носил цветя на Борисов”.
Аз съм си журналист 24 карата. Бил съм и пак съм и ще бъда такъв до последен дъх.
Бил съм 100 пъти в CNN и FOX News, за да работя с тях и да учим занаят - аз от тях, но и те от мен. Обучил съм стотици.
Бил съм пет пъти в Белия дом и безброй пъти в Сената и в Конгреса на САЩ.
Познавам няколко президенти и вицепрезиденти на САЩ и петима британски премиери. Бил съм гост на Даунинг стрий на Дейвид Камерън и Тереза Мей. Чувал ли си ги?
Бях заместник - председател в Европейския парламент на ЕКР - Европоейските консерватори и реформисти завдно с Джефри ван Орден.
Отговарях за 30 британски консервативни евродепутати.
Член съм на Пресклуба на Журналистите, акредитирани за събитията в Белия дом.
Защо казвам това на умника Ивайло Мирчев.
За да си го запише на челото, че думата на Борисов пред някой като мен в най-голямата телевизия в света Фейсбук тежи толкова,
15:29 08.10.2025
10 Нов отговор на Бареков
До коментар #7 от "Ивайло Мирчев днес е написал":Ивайло Мирчев, сега пуснал антрефиле срещу моето скромно улично интервю с Бойко Борисов на дувара в Банкя.
Интервю, с което всъщност свърших тяхната работа за Уолстрийтджърнъл гейт, като го промотирах поне в новините и нюзкурниците на БТВ и Нова ТВ.
Ивайло, вместо да ми благодари, дал простор на ревността си за Бойко Борисов.
Искам да ги успокоя. Бойко Борисов ми каза, че няма жена до себе си и сърцето му завинаги остава свободно за старите му любови от ДБ.
А, сега сериозно. Няма как да бутнем мафията, докато се джафкаме помежду си и не сме по-умни с Борисов и Пеевски.
Питам се, защо от ДБ и ПП пропускат тежкия корупционен скандал с хотела с водопад Хаяши на Росен Желязков и се правят на глухи и неми за този хотел, също както се правят на глухи и слепи БТВ, Нова и БНТ?
Не са ли наясно от ДБ, че така помагат само на Делян Пеевски и на никой друг, защото Желязков си му е неговият частен премиер.
Честен частен частник премиер с частен водопад.
Ето вчера дори Борисов коментира водопада на Желязков с думите “Голям водопад - голям премиер”. Борисов коментира хотела с водопад за 40 милиона евро, купен за 1500 лева от жената на Желязков, а хлевоустият Мирчев мълчи като пукал! Желязков идва за блиц контрол в парламата, а Мирчев и ППДБ пак мълчат като шарани за водопада в хотел Хаяши.
ЗАЩО, защо, бе пичове?
15:31 08.10.2025
11 ДО ИВАЙЛО МИРЧЕВ
15:33 08.10.2025