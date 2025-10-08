Ивайло Мирчев: Пеевски иска да контролира продажбата на “Лукойл” чрез ДАНС ВИДЕО

“Извънредна поправка в закон, вкарана след работното време на деловодството на Народното събрание депутати от ДПС-Ново начало искат през ДАНС да минава одобрението за покупката на “Лукойл Нефтохим”. Не защото са много загрижени за “Лукойл” и защото държат на българския национален интерес, а поради това, че Пеевски го няма в сделката.

И тъй като голямото “Д” го няма в сделката и контролира ДАНС, се вкарва тази промяна, за да може с негово разрешение да се сключи тази сделка. Реагираме остро, защото не може един човек да прави законодателна промяна в последния момент, за да има комисиона.” Това заяви пред медии в кулоарите на парламента съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев по повод внесената във вторник вечерта в Народното събрание от Делян Добрев (ГЕРБ), Станислав Атанасов (ДПС-Ново начало), Иван Ибришимов (БСП) и Павела Митова (ИТН) промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Заради нея бе свикана и извънредна енергийна комисия.

Според Мирчев тази поправка има директна връзка с публикацията в “Уолстрийт джърнъл”, тъй като там става дума за продажбата на “Лукойл” и призова Бойко Борисов да напише опровержение във вестника. Защото иначе ни очакват големи проблеми с Европейската комисия - понеже там се визира преминаване в чужди ръце на обект от стратегическата инфраструктура, проблеми със САЩ - защото се обсъждат санкции по Магнитски по неофициален път, и проблеми с българското законодателство.

“И сега има механизъм по действащото законодателство - по Закона за чуждите инвестиции, за скрининг на такива сделки, те така или иначе трябва да минават през проверка от ДАНС”, допълни другият съпредседател на “Да, България” Божидар Божанов.