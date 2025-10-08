Доц. Милен Любенов: Радев ще обяви в края на мандата си ще прави ли политическа партия

Най-вероятно днешното предложение на Бойко Борисов към Васил Терзиев е част от общата стратегия на ГЕРБ. Ако Терзиев обяви бедствено положение, това ще означава, че не се справя със ситуацията с боклука в София. Тази тактика на ГЕРБ е нормална, защото те са в тежко противоборство с "Продължаваме промяната - Демократична България".
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът доц. Милен Любенов, който коментира кризата с боклука в София и останалите горещи политически теми от деня.
"Има какво да се желае още от управата на Столична община. Въпрос на планиране от страна на СО е дали държавата трябва да се намеси. Не мисля, че Васил Терзиев може да се впусне успешно в надпреварата за президент. Причините са много. Аз не мисля, че Терзиев въобще има такава идея в главата", добави той.
"Изказването на Румен Христов за президента е най-вероятно някаква вътрешна коалиционна игра. Аз съм учуден, че Христов прави такова предложение, защото той е опитен политик и му е ясно, че това предложение е противоконституционно. Аз си мисля, че Румен Радев ще обяви в края на мандата си ще прави ли политическа партия", прогнозира политологът.
"Явно има някакъв процес около продажбата на "Лукойл". Това е много голям актив, към който интерес имат много компании и хора. Днешното решение за ДАНС и МС е озадачаващо. Това означава, че или управляващите искат да спрат продажбата, или че искат те да вземат нещата в свои ръце и да определят на кого да бъде продаден "Лукойл", завърши доц. Любенов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Очарован
18:48 08.10.2025
2 си дзън
Коментиран от #3, #11
18:50 08.10.2025
3 На Елените
До коментар #2 от "си дзън":Всички гласуваме за Възраждане !
18:54 08.10.2025
4 СВИНЧУГАТА
18:56 08.10.2025
5 Радев
19:08 08.10.2025
6 Дали Или
19:17 08.10.2025
7 Ветеран от Протеста
Коментиран от #10
19:21 08.10.2025
8 Майна
Съгласен ли е със зова на Урсула ,че трябва да се подготвим за ескалацията от Русия( т.е. , провокацията , която явно ще се инсценира от кабалистите)!
Къде е ?!
Нямал бил правомощия?
Да чуем становището му!
По този съдбоносен за България въпрос!
19:31 08.10.2025
9 Град Симитли
си избърса з. дника с Румен Христов
и направи първото добро дело в живота си!
20:18 08.10.2025
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #7 от "Ветеран от Протеста":А ти що не вкарваш енергоресурси през Боташ❗
Нали скачАхте за ДИВЕРСификацИЯ ❗
Сега, като няма САЩински ГАЗ по тръбите Президентът ви е виновен❗
20:20 08.10.2025
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #2 от "си дзън":а САШтинските подлоги у нас предлагат
БА да се води от МАРК РUTE ‼️
/Днес на комисия, скоро на зала/
20:23 08.10.2025