Доц. Милен Любенов: Радев ще обяви в края на мандата си ще прави ли политическа партия

Най-вероятно днешното предложение на Бойко Борисов към Васил Терзиев е част от общата стратегия на ГЕРБ. Ако Терзиев обяви бедствено положение, това ще означава, че не се справя със ситуацията с боклука в София. Тази тактика на ГЕРБ е нормална, защото те са в тежко противоборство с "Продължаваме промяната - Демократична България".

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът доц. Милен Любенов, който коментира кризата с боклука в София и останалите горещи политически теми от деня.

"Има какво да се желае още от управата на Столична община. Въпрос на планиране от страна на СО е дали държавата трябва да се намеси. Не мисля, че Васил Терзиев може да се впусне успешно в надпреварата за президент. Причините са много. Аз не мисля, че Терзиев въобще има такава идея в главата", добави той.

"Изказването на Румен Христов за президента е най-вероятно някаква вътрешна коалиционна игра. Аз съм учуден, че Христов прави такова предложение, защото той е опитен политик и му е ясно, че това предложение е противоконституционно. Аз си мисля, че Румен Радев ще обяви в края на мандата си ще прави ли политическа партия", прогнозира политологът.

"Явно има някакъв процес около продажбата на "Лукойл". Това е много голям актив, към който интерес имат много компании и хора. Днешното решение за ДАНС и МС е озадачаващо. Това означава, че или управляващите искат да спрат продажбата, или че искат те да вземат нещата в свои ръце и да определят на кого да бъде продаден "Лукойл", завърши доц. Любенов.