Доц. Милен Любенов: Радев ще обяви в края на мандата си ще прави ли политическа партия

8 Октомври, 2025 18:44 700 11

Ако Терзиев обяви бедствено положение, това ще означава, че не се справя със ситуацията с боклука в София. Тази тактика на ГЕРБ е нормална, защото те са в тежко противоборство с "Продължаваме промяната - Демократична България"

Доц. Милен Любенов: Радев ще обяви в края на мандата си ще прави ли политическа партия - 1
Най-вероятно днешното предложение на Бойко Борисов към Васил Терзиев е част от общата стратегия на ГЕРБ. Ако Терзиев обяви бедствено положение, това ще означава, че не се справя със ситуацията с боклука в София. Тази тактика на ГЕРБ е нормална, защото те са в тежко противоборство с "Продължаваме промяната - Демократична България".

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът доц. Милен Любенов, който коментира кризата с боклука в София и останалите горещи политически теми от деня.

"Има какво да се желае още от управата на Столична община. Въпрос на планиране от страна на СО е дали държавата трябва да се намеси. Не мисля, че Васил Терзиев може да се впусне успешно в надпреварата за президент. Причините са много. Аз не мисля, че Терзиев въобще има такава идея в главата", добави той.

"Изказването на Румен Христов за президента е най-вероятно някаква вътрешна коалиционна игра. Аз съм учуден, че Христов прави такова предложение, защото той е опитен политик и му е ясно, че това предложение е противоконституционно. Аз си мисля, че Румен Радев ще обяви в края на мандата си ще прави ли политическа партия", прогнозира политологът.

"Явно има някакъв процес около продажбата на "Лукойл". Това е много голям актив, към който интерес имат много компании и хора. Днешното решение за ДАНС и МС е озадачаващо. Това означава, че или управляващите искат да спрат продажбата, или че искат те да вземат нещата в свои ръце и да определят на кого да бъде продаден "Лукойл", завърши доц. Любенов.


  • 1 Очарован

    3 1 Отговор
    Не може ли ,още един мандат ?

    18:48 08.10.2025

  • 2 си дзън

    4 5 Отговор
    Ако изгонят руснаците от ЕС, няма да има кой да гласува за руската слуга Радев.

    Коментиран от #3, #11

    18:50 08.10.2025

  • 3 На Елените

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Всички гласуваме за Възраждане !

    18:54 08.10.2025

  • 4 СВИНЧУГАТА

    5 6 Отговор
    Шиши треска го тресе и сън не го хваща !!! Голям страх има от президента

    18:56 08.10.2025

  • 5 Радев

    0 3 Отговор
    е по-кадърен от Путин!Два мандата не стигат!

    19:08 08.10.2025

  • 6 Дали Или

    4 0 Отговор
    Той е от тези, които много държат да не се изложат, които никога не грашат и президентската длъжност му дава възможност да критикува, да командва и да не отговаря за последствията. Няколкото негови служебни управения с доста негативи може да са нещото, което да го спре да се занимава с истинска политика за да не загуби народната обич необяснима.

    19:17 08.10.2025

  • 7 Ветеран от Протеста

    3 1 Отговор
    Румен Радев първо да плати договора с БОТАШ от 6 милиарда лева и после да прави партия !!!!

    Коментиран от #10

    19:21 08.10.2025

  • 8 Майна

    2 0 Отговор
    Къде е Радев сега?
    Съгласен ли е със зова на Урсула ,че трябва да се подготвим за ескалацията от Русия( т.е. , провокацията , която явно ще се инсценира от кабалистите)!
    Къде е ?!
    Нямал бил правомощия?
    Да чуем становището му!
    По този съдбоносен за България въпрос!

    19:31 08.10.2025

  • 9 Град Симитли

    1 1 Отговор
    Днес Боко Тиквата
    си избърса з. дника с Румен Христов
    и направи първото добро дело в живота си!

    20:18 08.10.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ветеран от Протеста":

    А ти що не вкарваш енергоресурси през Боташ❗
    Нали скачАхте за ДИВЕРСификацИЯ ❗
    Сега, като няма САЩински ГАЗ по тръбите Президентът ви е виновен❗

    20:20 08.10.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    а САШтинските подлоги у нас предлагат
    БА да се води от МАРК РUTE ‼️
    /Днес на комисия, скоро на зала/

    20:23 08.10.2025

