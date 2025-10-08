Паднали камъни от крепостта "Трапезица" затвориха пътя Велико Търново-Горна Оряховица.
Това съобщи БНТ.
Проливните дъждове в последните две денонощия са предизвикали срутването на камъни в участъка от пътя преди църквата "Св. 40 мъченици".
До разчистването на пътното платно се преминава по обходен маршрут през великотърновския квартал "Асенов".
1 ООрана държава
07:32 08.10.2025
2 Колко
07:38 08.10.2025
3 Хе Хе
07:52 08.10.2025
4 България се Разпада !
И Причинява Щети !
07:54 08.10.2025
5 Боби
08:07 08.10.2025