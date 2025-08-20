Новини
Мъж падна по време на санирането на блок в Свищов и загина

20 Август, 2025 20:12

Причината са премахнатите парапети на балкона заради протичащо саниране на жилищната сграда, каза още кметът

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спряна е работата по санирането на сграда, от която е паднал и загинал 80-годишен мъж в Свищов, каза кметът на общината Генчо Генчев, цитиран от БТА.

Фирмата-изпълнител, както и надзорната фирма, която отговаря за безопасността на обекта ще бъдат санкционирани.

Община Свищов е само възложител на строително монтажните работи, допълни кметът.

Дейността по обекта е спряна с моя заповед и няма да бъде възстановена, докато сградата не бъде обезопасена, обясни Генчев.

Инцидентът е от миналата седмица, когато мъж на 80 години е паднал от балкона на апартамента си, който не е бил обезопасен. Това е довело до смъртен случай. Причината са премахнатите парапети на балкона заради протичащо саниране на жилищната сграда, каза още кметът.


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1488

    3 0 Отговор
    бог да го прости

    20:17 20.08.2025

  • 3 Човек

    3 3 Отговор
    на 80 години работи по строежите ? Това , ако не е престъпление , здраве му кажи ! Дано е на по - добро място , вечен му покой !

    Коментиран от #6

    20:17 20.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гошо

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Човек":

    С тоя акъл дето го имаш ти ще падне и от обезопасен балкон Я прочети още веднъж ,та белким разбереш, как и какво е станало

    20:22 20.08.2025

  • 7 Даката

    2 0 Отговор
    Санкции до дупка иначе няма да се научат, така наречените бизнесмени. Роднините на загиналия мъж трябва да осъдят фирмата, която не е обезопасила мястото. В белите европейски страни това са едни от най-лесно печелените дела за обезщетение.
    Санкции до дупка иначе няма да станем нормална европейска държава.

    20:22 20.08.2025

  • 8 Яко краденЙе от "обществени " поръчки

    2 1 Отговор
    Откога лепкането със СТЕРЕОпор,
    по фасадите на блоковете
    се нарича саниране ?

    20:23 20.08.2025

  • 9 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    3 0 Отговор
    АБРЕ КАКВО СТАВА ВЪВ ТАЗИ ДЪРЖАВА ПО НАЦИОНАЛНИТЕ МЕДИИ И ТУК УДАВЕНИ НА ПЛАЖОВЕТЕ СКЪСАНИ КОЛАНИ И ДЕЦА ЗАГИВАТ,ПАДНАЛИ ОТ БАЛКОНИ ПРИ СТРОЕЖИ ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ КОЛИ ВЛИЗАТ ВЪВ АВТОБУСИ ,АТВ-ТА ГАЗЯТ ХОРА ПО ТРОТОАРИТЕ ВСЕКИ ДЕН ЖЕРТВИ ПО ПЪТИЩАТА, УБИИСТВА И ПРОЧИЕ ДА НЕ ГОВОРИМЕ ЗА ПОЖАРИТЕ ПРЕЗ ЛЯТОТО БЕЗВОДИЕТО.ТОВА ЛИ Е ДЕМОКРАЦИЯТА.ЗАЩО ПРИ СОЦА НЯМАШЕ ТАКИВА НЕЩА.ПО НОВИНИТЕ ГЛЕДАШ ЗА ТРУДОВИ УСПЕХИ,КОЛКО РЕКОЛТА СЕ ПРИБИРА И ПРОЧИЕ.ЗАЩО НИЩО ХУБАВО НЕ МОЖЕМЕ ДА ВИДИМЕ ПО МЕДИИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ДА МУ НАСТРЪХНЕ НА ЧОВЕК КОСАТА ОТ УЖАС.

    20:27 20.08.2025

