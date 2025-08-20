Мъж падна по време на санирането на блок в Свищов и загина

Спряна е работата по санирането на сграда, от която е паднал и загинал 80-годишен мъж в Свищов, каза кметът на общината Генчо Генчев, цитиран от БТА.

Фирмата-изпълнител, както и надзорната фирма, която отговаря за безопасността на обекта ще бъдат санкционирани.

Община Свищов е само възложител на строително монтажните работи, допълни кметът.

Дейността по обекта е спряна с моя заповед и няма да бъде възстановена, докато сградата не бъде обезопасена, обясни Генчев.

Инцидентът е от миналата седмица, когато мъж на 80 години е паднал от балкона на апартамента си, който не е бил обезопасен. Това е довело до смъртен случай. Причината са премахнатите парапети на балкона заради протичащо саниране на жилищната сграда, каза още кметът.