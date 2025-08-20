Мъж падна по време на санирането на блок в Свищов и загина

Спряна е работата по санирането на сграда, от която е паднал и загинал 80-годишен мъж в Свищов, каза кметът на общината Генчо Генчев, цитиран от БТА.
Фирмата-изпълнител, както и надзорната фирма, която отговаря за безопасността на обекта ще бъдат санкционирани.
Община Свищов е само възложител на строително монтажните работи, допълни кметът.
Дейността по обекта е спряна с моя заповед и няма да бъде възстановена, докато сградата не бъде обезопасена, обясни Генчев.
Инцидентът е от миналата седмица, когато мъж на 80 години е паднал от балкона на апартамента си, който не е бил обезопасен. Това е довело до смъртен случай. Причината са премахнатите парапети на балкона заради протичащо саниране на жилищната сграда, каза още кметът.
До коментар #3 от "Човек":С тоя акъл дето го имаш ти ще падне и от обезопасен балкон Я прочети още веднъж ,та белким разбереш, как и какво е станало
Санкции до дупка иначе няма да станем нормална европейска държава.
Яко краденЙе от "обществени " поръчки
по фасадите на блоковете
се нарича саниране ?
