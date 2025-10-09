Кирил Добрев: Идеята на Румен Христов е твърде сталинистка. Два пъти сме издигали Радев, решението за партия си е негово

Заместник-председателят на парламентарната група на БСП "Обединена левица" Кирил Добрев коментира идеята на лидера на СДС Румен Христов президента да няма право да участва в политиката две години след края на мандата си.

Добрев отбеляза, че през последните две години БСП многократно е говорила за необходимостта от по-широк обществен диалог и подчерта, че Румен Радев е бил издиган за президент именно от левицата.



"Звучи ми много сталинистки. Има човек, има проблем. Няма човек, няма проблем. Всъщност, ако господин Христов чете Конституцията, там пише, че всеки български гражданин може да избира и да бъде избиран. Ние Румен Радев сме го издигали два пъти. Аз съм участвал в две негови кампании. Дали ще направи партия или не, зависи единствено и само от него", каза Добрев.



Той коментира и управлението на столицата.



"Ако софиянци бяха направили правилния избор в лицето на Ваня Григорова, днес щеше да има силна общинска фирма, която да се справи с боклука и нямаше да говорим нито за обществени поръчки, нито за пари, които да излиза от джоба на софиянци. Такъв пример имаше в община Благоевград, създадена от господин Паскалев общинска фирма, която до ден днешен се справя прекрасно с боклука в община Благоевград", заяви Кирил Добрев.



Председателят на СДС Румен Христов предложи след изтичане на втория мандат на президента той да не участва в активната политика за период от 2 години.

По отношение на поведението на президента Румен Радев Христов заяви, че държавният глава се е отклонил от основните си функции. По думите му България има нужда от редовно правителство, което да работи активно за влизането в еврозоната.



"Първо - това е лично мнение, защото станаха много дълги неговите изказвания и много чести. Второ - смятам, че България има нужда от редовно правителство, което да спомогне по-лесно да влезем в еврозоната. Президентът от сутрин до вечер се опитва да свали, ако мога така да се изразя, това правителство. И от тази гледна точка се разфокусира и не си извършва неговите основни задължения като президент. Давам пример, какъвто е характерен във всички демократични държави - ЕС, САЩ, Канада и т.н. - "cooling-off period", тоест период на охлаждане", заяви Румен Христов.