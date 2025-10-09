Новини
България »
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на заплатите

Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на заплатите

9 Октомври, 2025 09:34 732 36

  • силви кирилов-
  • възнаграждения-
  • лекари-
  • специализанти

Здравният министър посочи, че над 60% от специализантите вече получават брутни възнаграждения над 3600 лева

Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на заплатите - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Всички, които работят в системата на здравеопазването трябва да имат достойно заплащане. Това каза Силви Кирилов в "Денят започва" и уточни, че вече има уверението, че ще се търси финансов ресурс. Важно е също да бъде премахнат и дисбалансът при заплащането на медиците, уточни здравният министър.

Той заяви, че българското здравеопазване се крепи на натрупания опит и отдадеността на специалистите, но без млади кадри системата няма бъдеще. Кирилов подчерта, че работи за по-достойно заплащане на специализантите и медицинските сестри, както и за премахване на диспропорциите между държавните и общинските болници.

Здравният министър посочи, че над 60% от специализантите вече получават брутни възнаграждения над 3600 лева, но системата все още страда от неравенства и недостиг на кадри.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кит

    19 0 Отговор
    Този човек вече не помни какво говореше само преди два дни, обърнал е палачинката тотално...
    Старост- нерадост!

    Коментиран от #12

    09:36 09.10.2025

  • 2 честен ционист

    13 0 Отговор
    Тошко каза, че ще внасяте лекари за по USD 500. Тези 3600лв днес на толкова ли ще се равняват 1ви януари?

    Коментиран от #36

    09:36 09.10.2025

  • 3 дядо поп

    19 0 Отговор
    Нагледен пример как никой в пенсионна възраст не трябва да работи на отговорни постове и изобщо да се занимава с политика. Може да бистрят политиката само в пенсионерските клубове и да праскат белота.

    09:42 09.10.2025

  • 4 пиленце

    15 0 Отговор
    Като търсите финансов ресурс,питайте Бокича или шишкото.

    09:43 09.10.2025

  • 5 взима заплата и

    5 4 Отговор
    отива в дубай да си живее живота . 3 бона и половина са много . кеш . направо може да се ожени . и кола ще вземе . чирков и танев вземаха по 3 бона 1997 г .около 3200 марки или 1700 долара . с по 3-4 любовници . апартаменти .

    09:43 09.10.2025

  • 6 Глист на нашмъркания чалгар

    13 1 Отговор
    Оставка!!!

    09:43 09.10.2025

  • 7 обективен

    10 1 Отговор
    Когато болниците започнат адекватно да лекуват народа -тогава увеличение !!

    Коментиран от #13, #27

    09:44 09.10.2025

  • 8 Богат, Беден

    7 0 Отговор
    Младите лекари мизерстват, но пък за тяхна сметка, хермафродитната джуревка Тоца Крокодила гуляе по света и у нас!

    09:44 09.10.2025

  • 9 Стеф

    6 0 Отговор
    Специализанти - 3600лв ! В коя болница е това?

    Коментиран от #26

    09:45 09.10.2025

  • 10 Срамно е

    15 1 Отговор
    полицай без образование да взима 5 хил лева, а лекар 1500 лв. Говоря за стартова заплата на лекарите, не за далавераджиите които не са малко и там.
    Всичко това бавно и полека ражда функционална неграмотност и отлив от техническите специалности и медицина. Там където полицая получава повече от 3 пъти повече от лекаря или инженера, не ми обяснявайте, че е демокрация !
    Не омаловажавам труда на никой !!!

    09:46 09.10.2025

  • 11 Тома

    14 0 Отговор
    Финансовия ресурс ще го търсите в директорите на болници които вземат заплати от над 100 бона на месец

    09:46 09.10.2025

  • 12 Прав си!

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кит":

    Те измамниците на Слави Трифонов всички са с амнезия. И депутатите му и министрите му бяха активни борци срещу простата и крадлива герберска Тиква Борисов, но сега са негови ортаци.

    09:47 09.10.2025

  • 13 На четвърти километър

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "обективен":

    Там трябва да те лекуват теб !

    09:48 09.10.2025

  • 14 Нафталинка

    3 2 Отговор
    Колко от протестиращите млади лекари работят в държавни или общински болници и дали изобщо работят,та по повод заплатите им,задължения по тях имат работодателите им.Всички връзкари назначени в часните болници да изнудват и заплашват работодателите си ,а не държавата той специализанта колко вноски от данъци към държавата е направил,та ще поставя условия колко пари да му се плащат месечно,тия глупаци грамотни ли са ,някога прочели ли са кодекс на труда или друг нормативен документ?Аз ще задам само един въпрос на специализанти по нервни болести и ако отговори правилно добре ама ако не......както преди няколко години един студент в УНСС втора година студент ми задава въпроса какво е ДДС,ама и той иска заплата ,нагли малоумници.

    Коментиран от #16

    09:50 09.10.2025

  • 15 с купена диплома от нета за 500

    1 0 Отговор
    отиваш на болницата да работиш и ти дават 3600 . 3100 си напред .

    09:54 09.10.2025

  • 16 Стеф

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Нафталинка":

    Задай въпросът!?!

    09:55 09.10.2025

  • 17 Емигрант

    7 1 Отговор
    Финансовият ресурс ги имате бе мошеник ! Всички работещи плащат здравна вноска, всички ли са болни и ползват тези пари ? Как само в България се плаща всичко от болния допълнителнк който е потърсил здравна помощ ? От къде вземате пари за вашите заплати, а за младите няма ? Нали системата се крепяла на старите кадри, сега типично по чалгарски смени "плочата" и казваш нямало бъдеще без млади кадри ? От мисли как да заблуждавате населението, че не крадете се обърквате вече в изказите си ! Как в ЕС държавите /без България/ лекуват безплатно в държавните си болници пацкентите, вие им съдирате кожите ? Защо не копирате техните начини и закони, а търсите причини да измените всичко което е открито в услуга на населението ? За да знаеш чалгарино, вече в много държави в ЕС големите фирми плащат на ЧАСТНИ здравни заведения определи суми за да лекуват техни работници които да не плащат нищо за лечението си !

    09:57 09.10.2025

  • 18 хъхъ

    5 0 Отговор
    Този със старческите петна защо не си стои вкъщи да си гледа внуците?

    10:01 09.10.2025

  • 19 Спрете

    6 0 Отговор
    Източването на касата и ще има пари за лекарите....само от една обществена поръчка ....нагласена касата губи 20 за наем вместо да го закупи за 7 млн

    10:03 09.10.2025

  • 20 така е

    4 0 Отговор
    През август БНБ е закупила 2 тона злато, показват последните данни на Световния съвет по златото. Това нарежда страната ни на второ място в света за този период, като повече злато е придобила единствено Казахстан (7.7 тона). Страната ни не е закупувала такова голямо количество злато от юни 1997 г.

    Днес златото формира 9.5% от всички резерви на Българска народна банка.

    Над 1 тон през август са купули още четири държави – Турция и Узбекистан (по 1.9 тона), Чехия (1.7 тона) и Гана (1.6 тона). Продажби са осъществени от Русия (3.1 тона), Индонезия (1.8 тона) и Монголия (0.1 тона).

    10:03 09.10.2025

  • 21 Нафталинка до Стеф

    0 0 Отговор
    Какво е атаксия

    10:05 09.10.2025

  • 22 Хм...Ами...

    5 1 Отговор
    Свиха му сармите май и друга песен запя! Нали не били важни за бъдещето, сега пък точно обратното говори. Абе тези хора, които ни управляват, наистина са неадекватни

    10:06 09.10.2025

  • 23 психобацила

    7 0 Отговор
    Някой може ли да обясни защо този старец,от едни други времена е министър на здравеопазването?Кой и защо го назначи?Когато той е бил студент имаше два вида антибиотици,компютрите не съществуваха,а скенерите бяха само в фантастиката на Станислав Лем.Та погледнете го,целия е в старчески петна.Какво може да се очаква от него.Не може така да продължаваме.Не става.Бъдещето е на младите кадри.

    10:08 09.10.2025

  • 24 Въпрос чакам отговор

    5 0 Отговор
    И аз питам на какво финасово-икономическо основание е увеличанието на заплати и пенсии? Повишена е производителността на труда ли? Увеличен е износът на високотехологичи стоки ли?
    Повишаването на заплатите означава само едно — ИНФЛАЦИЯ и прехвъряне на днешните задължения на деца и внуци.
    Единствено, вземане на нови заеми за повишаване на заплатите е предизвикавне и повишване на инфлацията без постигането на условия по-долу.
    .
    Намалена ли е надутата и безполезна администрация в БГ. Ограничиха ли евтиният внос от чужбина, разоряващ производството ни? Въведено ли е прогресивно данъчно облагане?

    Масово ли се произвеждат изнасят цялостни продукти с надпис Made in Bulgaria?

    Включени ли са високоефективни и евтини енергетични мощности ? Намалени са субсидиите за фотоелектриците ли?

    Чуждите инвестиции и помощите от ЕС надвишават ли изнесените ни финанси от чуждите банки, супермакетите и др, намален ли е износът на златни руди и цветни метали.

    Анулирани ли са неизгоднитте концесационни договори за Летището, Софийска вода, електроцентралите и др.

    Прекратен ли е изтичащият договор с американците за безпланите им бази, а помощите за Украйна с безнадежното им заплащане от страна на Украйна?

    А може би е започал да функционира АЕЦ Беляне? А Южен поток стартирал ли е?

    10:14 09.10.2025

  • 25 Оставка ,

    2 1 Отговор
    бе , не се ли нагуши ? Ни очи ни срама !

    Коментиран от #33

    10:14 09.10.2025

  • 26 В повечето болници в големите градове

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Стеф":

    В Бургас дори, специализант в хирургия в една от частните болници достига и до 5000 лв. Прав е, че има неравенство в системата и има и другите крайности по 1500 лв. но в крайна сметка в пазарна икономика няма как да има равенство.

    10:16 09.10.2025

  • 27 микробите

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "обективен":

    Болниците ще започнат да лекуват когато спрат да са търговски дружества.Днес лекарите са търговци.Те продават здраве,и изобщо не ги интересува пациента дали ще оцелее или не.Когато се купите зеленчук,продавачката интересува ли се какво ще го правите?Тя се интересува от това да ви вземе парите.

    Коментиран от #31

    10:16 09.10.2025

  • 28 Тошко отказа ли се да внася

    4 1 Отговор
    доктори за по 500$?

    Коментиран от #29, #35

    10:16 09.10.2025

  • 29 Научи

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тошко отказа ли се да внася":

    какво е метафора.

    10:22 09.10.2025

  • 30 Нафталинка до Стиф

    0 0 Отговор
    Къде си бе отвореняк,колко време ти трябва да прочетеш в интернет

    10:23 09.10.2025

  • 31 Това е много вярно

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "микробите":

    Но то обслужва определени интереси. Не случайно се напълни с частни болници, защото е сладко търгувайки да точиш здравната каса.

    10:24 09.10.2025

  • 32 Селянин

    3 0 Отговор
    Пари има. Просто крадете по малко.

    10:29 09.10.2025

  • 33 прогрес

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Оставка ,":

    Че и се канеха да го монтират за председател на НС.

    10:31 09.10.2025

  • 34 Кой нормален мъж

    2 0 Отговор
    Има такова име? Абе, за какви увеличения на заплатите говориш? Малко ли се омазниха докторите? Пари пари и пак пари- това знаят докторите. Те не лекуват, те дерат кожи!
    И ти си да си харчиш пенсията и да не се мяркаш пред очите на българите.

    10:40 09.10.2025

  • 35 ларингит

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Тошко отказа ли се да внася":

    Замълча се по темата.А и той нещо изчезна от екрана.Май го били нещо гърлото.Лошо гърло и не може да приказва.Изказването му тогава беше огромна простотия и това потвърди,че от ямболски цървул трандафор не става.Та дори и Италианския лицей да си завършил.Не става!За селяндурщината лек няма.Доказано.

    10:42 09.10.2025

  • 36 Нека

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Тошко докара доктори-Зулуси за 500 $ ,само че и те няма да дойдат.

    10:42 09.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове