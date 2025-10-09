Божидар Божанов: България е изправена пред съдбоносен избор

След изтичането на шестмесечния законов срок за временно изпълняващия функциите главен прокурор Върховният касационен съд реши, че след 21 юли 2025 г. Сарафов не може да заема тази длъжност и неговите актове са нищожни. И докато ВКС приложи правото, прокуратурата политизира казуса, в опит да съхрани нелегитимната си власт.

Вместо да защитят изпълнението на закона, който са гласували в качеството си на депутати, министър-председателят и правосъдният министър – и двамата юристи – позираха рамо до рамо със Сарафов на форум на главните прокурори от Балканите, домакинстван от Сарафов. Това поведение де факто валидира статута му, който ВКС посочи за несъвместим със закона, и представлява послание към българското общество, че безценното „девето джудже“ ще бъде бранено докрай. Така изпълнителната власт, криеща се зад протокола, му даде покровителство и застана зад произвола, вместо да зачете правото.

Паралелно с това делото за източените 54 милиона от магистрала „Хемус“ буксува, разделя се, обезсилва се – със системни действия, които саботират пътя към съд. Налице са данни за натиск и корупция, игнорирани от ръководството на прокуратурата. Това е методична подмяна на възмездието със смразяващо институционално мълчание и отстраняване на онези прокурори, които са готови да се опълчат. Така до краен предел се подкопава доверието в институциите и тежко се наранява чувството за справедливост на обществото. Затова настояваме за анкетна комисия по „Хемусгейт“.

Всеки ден в режима на държава на голямото “Д” означава институции, които обслужват безропотно тандема Борисов–Пеевски, нормализирал произвола — тандем, съществуващ не заради политическата логика, а заради частния, криминален интерес и превърнал се в генератор на политическата криза.

Диагнозата за завладяната държава е отчетлива и ние я посочихме във вота на недоверие: Пеевски е фактическият център на властта, а Борисов — политическият проводник на модел на управление, който блокира всякакви реформи и отчетност — модел, чийто залог за оцеляване е размяната на стратегически държавни активи срещу индулгенции за неговия “съюзник”, санкциониран по „Магнитски“. Модел, изкован от корупция, която всеки ден взима своите жертви. Модел, в който съдебната власт все повече се превръща в плюшено зайче — като онези, които Чолаков галантно поднася на административните съдии — с отнето достойнство, мачкано и подмятано от силните на деня. А самият Чолаков губи почва под краката си и от “вълка” на обществените поръчки се превръща също в плюшено зайче.

Ние отказваме да допуснем правосъдието да е аксесоар, вместо гръбнак на Републиката. Ако „и.ф.“-то остане начело, ако ВСС продължи да държи чадър над него, ако репресиите срещу политическите опоненти и изтръгването на показания чрез заплахи се приемат за новото нормално — България ще се превърнала в окончателно прокурорска република. А който държи главния прокурор, държи цялата власт, против конституционно-установения ред.

След дълго наше настояване и след като задкулисието даде картбланш на правосъдния министър, той ще свика Пленума на ВСС по казуса „Сарафов“. Сарафов, с прякор на масов убиец, който убива правосъдието, трябва незабавно да напусне поста.

Трябва да се приемат предложенията ни в Закона за съдебната власт за нови правила за избор на квотата на парламента във ВСС и да се премине към избор на тази квота. Но без “ново начало” в нея. Без хора, държани в зависимост от компроматчетата на Пеевски, подслушвани в кабинети, снимани по хотели или хванати в някоя схема

Трябва да дадем отпор! Трябва достойнството на съдебната власт да бъде възстановено — и вместо в ролята на плюшено зайче, да бъде гръбнак на Републиката.