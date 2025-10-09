Ивайло Мирчев: Не се катерим по гърба на Борисов, язди го Голямото Д

Бойко Борисов каза, че му се катерим по гърба. Ние не се катерим по гърба на Борисов, а някой го язди. Язди го Голямото Д и сме много притеснени дали на Борисов може да му издържи гърба от това Голямо Д, каза пред журналисти в кулоарите на парламента съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Ивайло Мирчев, предаде Novini.bg.

В тази ситуация институциите в страната са пленени. Те се управляват от Главното Д, по пътя той да построи неговата си държава. Борисов е старият лъв, който стои в една златна клетка, гледа и няма какво да направи – гледа как му взима партията, вижда, че няма никакъв контрол - днешните промени за "Лукойл" са доказателство в тази посока - единственото, което може да стане, е да забави галопа, с който Пеевски го язди, заяви Мирчев.

По отношение на заплахите, тъй като спомена, че Божанов бил заплашвал министри, единствената документирана заплаха, която аз си спомням, е в един изтекъл запис, в който заплашва "Еврохолд". Това е мутренският стил, по който действа самият Борисов, ние не заплашваме. Мутренските действия са на Борисов, нашият стил просто не е такъв, посочи съпредседателят на "Да, България".

Докато в началото във властта имаше ритане по кокалчетата, наместване на властовия ресурс, в момента това нещо прераства във война между институции, война от боклука на София до Висшия съдебен съвет, който взема странни решения, променят се гласувания, със сигурност война между ВКС и прокуратурата, стартирана от прокуратурата, след като ВКС приложи правото, а прокуратурата вкара цялата история на калния политически терен, както се изразяваше Сарафов, отбеляза съпредседателят на "Да, България" и зам.-председател на ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" Божидар Божанов.

По отношение на боклука войната е мафията срещу гражданите. Тук Борисов в първото си изречение се прави, че не знае кой е Таки,а в последното си изречение обяснява точно кога си бил тръгнал от България, значи много добре знае за какво става дума. Всичко това е политическа нестабилност, която в момента не е на повърхността, но тя се индуцира от тандема Борисов-Пеевски", добави Божанов.

Ивайло Мирчев коментира още: "Тъй като Борисов каза, че нашето управление 2 г. било плащало на мафията в София, нека да припомним, че това е наследството на самия Борисов - това са договорите, сключени от Фандъкова и от управлението на ГЕРБ. Не можем да ги прекъснем, тъй като това ще е в ущърб на софиянци, трябваше да продължат да се плащат тези договори. Но това са договорите, които Борисов и неговото управление са сключили с мафията – ние договори с мафията не сме сключвали и няма да сключваме".