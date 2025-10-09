Новини
Ивайло Мирчев: Не се катерим по гърба на Борисов, язди го Голямото Д

Ивайло Мирчев: Не се катерим по гърба на Борисов, язди го Голямото Д

9 Октомври, 2025 11:32 915 22

  • ивайло мирчев-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски

В тази ситуация институциите в страната са пленени. Те се управляват от Главното Д, по пътя той да построи неговата си държава. Борисов е старият лъв, който стои в една златна клетка, гледа и няма какво да направи

Ивайло Мирчев: Не се катерим по гърба на Борисов, язди го Голямото Д - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бойко Борисов каза, че му се катерим по гърба. Ние не се катерим по гърба на Борисов, а някой го язди. Язди го Голямото Д и сме много притеснени дали на Борисов може да му издържи гърба от това Голямо Д, каза пред журналисти в кулоарите на парламента съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Ивайло Мирчев, предаде Novini.bg.

В тази ситуация институциите в страната са пленени. Те се управляват от Главното Д, по пътя той да построи неговата си държава. Борисов е старият лъв, който стои в една златна клетка, гледа и няма какво да направи – гледа как му взима партията, вижда, че няма никакъв контрол - днешните промени за "Лукойл" са доказателство в тази посока - единственото, което може да стане, е да забави галопа, с който Пеевски го язди, заяви Мирчев.

По отношение на заплахите, тъй като спомена, че Божанов бил заплашвал министри, единствената документирана заплаха, която аз си спомням, е в един изтекъл запис, в който заплашва "Еврохолд". Това е мутренският стил, по който действа самият Борисов, ние не заплашваме. Мутренските действия са на Борисов, нашият стил просто не е такъв, посочи съпредседателят на "Да, България".

Докато в началото във властта имаше ритане по кокалчетата, наместване на властовия ресурс, в момента това нещо прераства във война между институции, война от боклука на София до Висшия съдебен съвет, който взема странни решения, променят се гласувания, със сигурност война между ВКС и прокуратурата, стартирана от прокуратурата, след като ВКС приложи правото, а прокуратурата вкара цялата история на калния политически терен, както се изразяваше Сарафов, отбеляза съпредседателят на "Да, България" и зам.-председател на ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" Божидар Божанов.

По отношение на боклука войната е мафията срещу гражданите. Тук Борисов в първото си изречение се прави, че не знае кой е Таки,а в последното си изречение обяснява точно кога си бил тръгнал от България, значи много добре знае за какво става дума. Всичко това е политическа нестабилност, която в момента не е на повърхността, но тя се индуцира от тандема Борисов-Пеевски", добави Божанов.

Ивайло Мирчев коментира още: "Тъй като Борисов каза, че нашето управление 2 г. било плащало на мафията в София, нека да припомним, че това е наследството на самия Борисов - това са договорите, сключени от Фандъкова и от управлението на ГЕРБ. Не можем да ги прекъснем, тъй като това ще е в ущърб на софиянци, трябваше да продължат да се плащат тези договори. Но това са договорите, които Борисов и неговото управление са сключили с мафията – ние договори с мафията не сме сключвали и няма да сключваме".


  • 1 Вашето мнение

    12 5 Отговор
    Мирчев, какъв гръб, не си дораснал, още си в скута му.

    11:34 09.10.2025

  • 2 Българин

    8 12 Отговор
    Да си го кажем напрсво и без увъртания:
    -Време е за Възраждане!!!

    Коментиран от #8

    11:34 09.10.2025

  • 3 Люси от Пловдив

    8 4 Отговор
    Шишибоци ви дундурка в скута и ви пази от лошите руснаци, розов.

    11:36 09.10.2025

  • 4 007 лиценз ту кил

    9 3 Отговор
    Затворници вече чисъят в Красно село. Благо е в първия камион.

    11:36 09.10.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    11 2 Отговор
    ОБЛИЧАЙТЕ РАИРАНИТЕ КОСТЮМИ И МАРШ ДО КОНТЕЙНЕРИТЕ!
    АКО ВМЕСТО ДА СИ ЧЕШЕТЕ ЕЗИЦИТЕ ЦЯЛА СЕДМИЦА ,СЕ БЯХТЕ НАВЕЛИ ДА НАПЪЛНИТЕ НЯКОЛКО ЧУВАЛА С БОКЛУК,ЩЯХТЕ ДА СТЕ ПОЛЕЗНИ ПОНЕ МАЛКО!

    Коментиран от #14

    11:39 09.10.2025

  • 6 Град Симитли

    7 5 Отговор
    Тоя го бива за две неща--да дава оръжие на Украйна
    и да реже паметници
    За друго не става

    11:41 09.10.2025

  • 7 Трайчо

    9 5 Отговор
    А бе, вземете направете нещо. Нито имате някакви идеи, нито правите нещо, само плямпате Борисов това, Пеевски онова. Омръзнахте на хората

    11:43 09.10.2025

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    МАЙ ДОСТА ЗАКЪСНЯХМЕ,НО ВСЕ ПАК Е ВРЕМЕ!
    ДАНО ПОВЕЧЕ ХОРА МИСЛЯТ КАТО НАС!
    НАРОДА ВЕЧЕ СЕ СЪБУДИ!

    11:43 09.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Спокойно

    2 1 Отговор
    Съйекс майкъ да имъ
    все нещо ша са роди

    11:48 09.10.2025

  • 11 Дориана

    12 6 Отговор
    Кога най- после Борисов ще разбере, че е вреден за България, докараха с Пеевски най- голямата корупция и зависими съд и Прокуратура ? Те се отъждествяват с Диктатура и превзета от мафията България.

    Коментиран от #13

    11:49 09.10.2025

  • 12 цетед

    6 6 Отговор
    Селяндурина Мирчо от село Крушари, дето се срамува че е див селяндурин, си е намерил хубава работа. Пърди в парламента, дава по едно лъжливо интервю с големия си нос и взема по 15-20 хиляди лева на месец от парите на българите. Мирчо също е свиня. Мина на диета и отслабна, но си остава една лъжлива свиня. Лъже и маже и лапа парата. И за да настръхнат бабите софиянки, задължително този селяндурин казва и една Русия, тъй да има. Кого лъжеш бре ялов селяндурин??? Никаква полза няма от теб и зализания Божан. Толкова глупави парчета сте и толкова прозрачни. Нищо не можете. Слава Богу всеки "демократ" ви се смее на глупавите кратуни и лъжи.

    11:49 09.10.2025

  • 13 Виж сега

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    Може ли без лОзунги ! Да не си завеждала агитацията в дружество " Георги Кирков " ? И ако обиаш пиши с факти и доказателства иначе си оставаш само един ТРОЛ!

    Коментиран от #22

    11:56 09.10.2025

  • 14 Мафиотски наглец в парламента

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    МРЪСНИКА РАЗБОЙКО КОЙТО ВКАРВАШЕ БОКЛУК С КОРАБИ ОТ ЗАПАДА, СЕГА РЕВЕ ОТВРАТИТЕЛНО. МРЪСНИКА ДЕКА ВКАРВАШЕ МЕДИЦИНСКИ БОКЛУК ЗАРАЗЕН С ЕБОЛА СЕГА СЕ ПРАВИ НА АНТИМАФИОТ.

    12:04 09.10.2025

  • 15 Меркуцио

    3 2 Отговор
    Изглежда физическото, емоционално, психическо, сексуално и финансово благополучие на Мирчев зависи от това колко пъти дневно ще изтече името на Борисов! Hищожеcтво с половин пръст чело!

    12:10 09.10.2025

  • 16 Хектор

    2 2 Отговор
    Вместо да плюете по Пеевски пораснете и помислете как да спечелите предстоящите президентски избори, но не допускайте ПП да предлагат кандидати защото те са си леви с манталитет на комунисти. Те или ще предложат някой скрит комунист и агент от тоталитарната Дс служба филиал на Кгб или децата на висшата Дс номеклатура. ПП трябва да бъде лишена от това право да предлага кадри за висши постове в държавата. Точно те имат вината за прейзбирането на кагабееца Румен Радев Кеша за президент. Само болни мозъци и зомбирани осмокласници могат да подкрепят руското трио Величие, Възраждане и Меч.

    12:18 09.10.2025

  • 17 Стършел

    1 0 Отговор
    А до преди известно време тоя и тия бяха в ,, аншулс"

    12:28 09.10.2025

  • 18 Заради Мирчев Да България потъва

    2 0 Отговор
    както винаги Мирчев няма какво да каже освен да покаже колко е комплексиран и некомпетентен. С нищо не може да изненада никого понеже няма капацитет и си бръщолеви своите опорки от сутрин до вечер. Няма визия, няма капацитет, няма планове, липсва му компетентност и аналитичност. Супер първичен като багерист бе средно образование. Заради него Да България е на дъното. Комунист като дядо си и баба си. Е затова повече не искам да чувам за Да България докато е такива като него да в партията и по върхушката. Мирчев и Христо Иванов не само че нямат капацитет да водят партия ами нямат капацитет да бъдат и депутати. Добре ме единият го разбра на време и се отказа.

    Коментиран от #19

    12:28 09.10.2025

  • 19 Абе тоя Мирчев

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Заради Мирчев Да България потъва":

    Абе тоя Мирчев нещо умно може ли да каже? Освен да плуе по хората май друго не умее. Аз него чух нещо умно да каже и да предложи. Съшият като Радев разделител на народа и плювалник. Да се маха от Парламента че хората не могат да го траят и слушат. Аз гадя телевизора като се появи той или Аден Василев.

    12:32 09.10.2025

  • 20 Майора

    2 0 Отговор
    Ало Мирчев , комунистически наследник , спри с мантрата Пеевски , с вземи и се съвземи и си гледай Партията на кеша и пудела с псчките! Дс ме говорим кскво направихте и как тотално показахте че не може да управлявате! И последно не Борисов , а вие пиехте мазно турско кафе е скута на Пеевски и изпълнявахте поръчките на Прокопиев и останалите олигарси!

    12:44 09.10.2025

  • 21 Асен

    0 0 Отговор
    С Ивайло можем да въртим един обръч заедно !

    12:46 09.10.2025

  • 22 Пипи

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Виж сега":

    Не е необходимо да се пише каквото и да било друго. Всички българи го усещаме по битието си. Явно на теб ти харесва управлението на двамата npaсчовци?

    12:49 09.10.2025

