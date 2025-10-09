Ивайло Мирчев: Не се катерим по гърба на Борисов, язди го Голямото Д

Бойко Борисов каза, че му се катерим по гърба. Ние не се катерим по гърба на Борисов, а някой го язди. Язди го Голямото Д и сме много притеснени дали на Борисов може да му издържи гърба от това Голямо Д, каза пред журналисти в кулоарите на парламента съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Ивайло Мирчев, предаде Novini.bg.
В тази ситуация институциите в страната са пленени. Те се управляват от Главното Д, по пътя той да построи неговата си държава. Борисов е старият лъв, който стои в една златна клетка, гледа и няма какво да направи – гледа как му взима партията, вижда, че няма никакъв контрол - днешните промени за "Лукойл" са доказателство в тази посока - единственото, което може да стане, е да забави галопа, с който Пеевски го язди, заяви Мирчев.
По отношение на заплахите, тъй като спомена, че Божанов бил заплашвал министри, единствената документирана заплаха, която аз си спомням, е в един изтекъл запис, в който заплашва "Еврохолд". Това е мутренският стил, по който действа самият Борисов, ние не заплашваме. Мутренските действия са на Борисов, нашият стил просто не е такъв, посочи съпредседателят на "Да, България".
Докато в началото във властта имаше ритане по кокалчетата, наместване на властовия ресурс, в момента това нещо прераства във война между институции, война от боклука на София до Висшия съдебен съвет, който взема странни решения, променят се гласувания, със сигурност война между ВКС и прокуратурата, стартирана от прокуратурата, след като ВКС приложи правото, а прокуратурата вкара цялата история на калния политически терен, както се изразяваше Сарафов, отбеляза съпредседателят на "Да, България" и зам.-председател на ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" Божидар Божанов.
По отношение на боклука войната е мафията срещу гражданите. Тук Борисов в първото си изречение се прави, че не знае кой е Таки,а в последното си изречение обяснява точно кога си бил тръгнал от България, значи много добре знае за какво става дума. Всичко това е политическа нестабилност, която в момента не е на повърхността, но тя се индуцира от тандема Борисов-Пеевски", добави Божанов.
Ивайло Мирчев коментира още: "Тъй като Борисов каза, че нашето управление 2 г. било плащало на мафията в София, нека да припомним, че това е наследството на самия Борисов - това са договорите, сключени от Фандъкова и от управлението на ГЕРБ. Не можем да ги прекъснем, тъй като това ще е в ущърб на софиянци, трябваше да продължат да се плащат тези договори. Но това са договорите, които Борисов и неговото управление са сключили с мафията – ние договори с мафията не сме сключвали и няма да сключваме".
11:34 09.10.2025
2 Българин
-Време е за Възраждане!!!
Коментиран от #8
11:34 09.10.2025
3 Люси от Пловдив
11:36 09.10.2025
4 007 лиценз ту кил
11:36 09.10.2025
5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
АКО ВМЕСТО ДА СИ ЧЕШЕТЕ ЕЗИЦИТЕ ЦЯЛА СЕДМИЦА ,СЕ БЯХТЕ НАВЕЛИ ДА НАПЪЛНИТЕ НЯКОЛКО ЧУВАЛА С БОКЛУК,ЩЯХТЕ ДА СТЕ ПОЛЕЗНИ ПОНЕ МАЛКО!
Коментиран от #14
11:39 09.10.2025
6 Град Симитли
и да реже паметници
За друго не става
11:41 09.10.2025
7 Трайчо
11:43 09.10.2025
8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #2 от "Българин":МАЙ ДОСТА ЗАКЪСНЯХМЕ,НО ВСЕ ПАК Е ВРЕМЕ!
ДАНО ПОВЕЧЕ ХОРА МИСЛЯТ КАТО НАС!
НАРОДА ВЕЧЕ СЕ СЪБУДИ!
11:43 09.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Спокойно
все нещо ша са роди
11:48 09.10.2025
11 Дориана
Коментиран от #13
11:49 09.10.2025
12 цетед
11:49 09.10.2025
13 Виж сега
До коментар #11 от "Дориана":Може ли без лОзунги ! Да не си завеждала агитацията в дружество " Георги Кирков " ? И ако обиаш пиши с факти и доказателства иначе си оставаш само един ТРОЛ!
Коментиран от #22
11:56 09.10.2025
14 Мафиотски наглец в парламента
До коментар #5 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":МРЪСНИКА РАЗБОЙКО КОЙТО ВКАРВАШЕ БОКЛУК С КОРАБИ ОТ ЗАПАДА, СЕГА РЕВЕ ОТВРАТИТЕЛНО. МРЪСНИКА ДЕКА ВКАРВАШЕ МЕДИЦИНСКИ БОКЛУК ЗАРАЗЕН С ЕБОЛА СЕГА СЕ ПРАВИ НА АНТИМАФИОТ.
12:04 09.10.2025
15 Меркуцио
12:10 09.10.2025
16 Хектор
12:18 09.10.2025
17 Стършел
12:28 09.10.2025
18 Заради Мирчев Да България потъва
Коментиран от #19
12:28 09.10.2025
19 Абе тоя Мирчев
До коментар #18 от "Заради Мирчев Да България потъва":Абе тоя Мирчев нещо умно може ли да каже? Освен да плуе по хората май друго не умее. Аз него чух нещо умно да каже и да предложи. Съшият като Радев разделител на народа и плювалник. Да се маха от Парламента че хората не могат да го траят и слушат. Аз гадя телевизора като се появи той или Аден Василев.
12:32 09.10.2025
20 Майора
12:44 09.10.2025
21 Асен
12:46 09.10.2025
22 Пипи
До коментар #13 от "Виж сега":Не е необходимо да се пише каквото и да било друго. Всички българи го усещаме по битието си. Явно на теб ти харесва управлението на двамата npaсчовци?
12:49 09.10.2025