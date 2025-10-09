България е сред държавите в ЕС с най-нисък дял на сексуален тормоз на работното място

На 10 октомври светът отбелязва Световния ден за психичното здраве – инициатива на Световната здравна организация (СЗО), чиято цел е да насочи вниманието към факторите, които определят нашето благополучие. Темата през 2025 г. е фокусирана върху създаването на условия, в които хората могат да живеят и работят без страх и дискриминация, а подкрепата за психичното здраве е неразделна част от организационната култура. В този контекст, данните от най-новото европейско изследване за сексуалния тормоз на работното място показват важни тенденции за България и Европа.

По информация на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) средно 43% от жените в ЕС съобщават, че са били обект на сексуален тормоз на работа поне веднъж в живота си. На най-високите нива се нареждат страни като Швеция, Финландия и Словакия, където повече от половината жени са преживели подобен тип поведение. България обаче е сред едва четирите държави с най-нисък дял – само 12% от жените у нас съобщават за такъв опит. Заедно с Португалия и Латвия, страната ни очертава положителна тенденция, която е добра новина, но същевременно не бива да води до подценяване на проблема.

Сексуалният тормоз на работното място не се изразява само в директни действия, а обхваща широк спектър от прояви – от неприлични коментари и шеги, през нежелано докосване, до натиск в онлайн среда. Данните на EIGE показват, че младите жени са най-засегнатата група, а дигиталните канали като социални мрежи, служебни чатове и видеоконференции, все по-често стават платформа за такова поведение.

Връзката между сексуалния тормоз и психичното здраве е пряка. Подобни инциденти водят до тревожност, депресия, намалена концентрация и по-висока честота на отсъствия от работа. Те подкопават културата на сигурност и доверие в организациите и влияят върху продуктивността на целия екип. Именно затова Световният ден за психичното здраве тази година акцентира върху създаването на безопасна и приобщаваща работна среда, където всеки служител може да се чувства уважаван и защитен.

За България ниският процент на докладвани случаи е позитивен сигнал, но той може да бъде резултат и от по-слаба чувствителност и по-рядко подаване на сигнали. Това означава, че превенцията и ясните политики за нулева толерантност остават също толкова важни. Работодателите трябва да имат вътрешни механизми за подаване на сигнали, да осигуряват обучения за разпознаване на неприемливо поведение и да гарантират, че служителите ще бъдат чути и защитени.

„Психичното здраве е фундаментална част от здравословните и безопасни условия на труд. Данните за България са окуражаващи, но не бива да се успокояваме. Дори единични случаи на тормоз могат да имат сериозни последствия за хората и организациите. Необходим е системен подход – политики за превенция, редовни обучения и ясни правила, които да изграждат култура на нулева толерантност. Това е отговорността на всеки работодател, който иска да осигури сигурна и устойчива работна среда,“ коментира д-р Мария Титопулу, зам. управител на ЛОТ-КОНСУЛТ.

Световният ден за психичното здраве е повод организациите да погледнат отвъд формалните изисквания и да видят, че благополучието на хората е не просто социална мисия, а фактор за конкурентоспособност и устойчивост. България има шанс да затвърди своята позиция сред страните с по-ниски нива на сексуален тормоз, като насърчи диалог, въведе ефективни вътрешни политики и постави психичното здраве като стратегически приоритет.