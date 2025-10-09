Новини
България е сред държавите в ЕС с най-нисък дял на сексуален тормоз на работното място

9 Октомври, 2025 12:08 525 14

За България ниският процент на докладвани случаи е позитивен сигнал, но той може да бъде резултат и от по-слаба чувствителност

България е сред държавите в ЕС с най-нисък дял на сексуален тормоз на работното място - 1
Снимка: ЛОТ-КОНСУЛТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На 10 октомври светът отбелязва Световния ден за психичното здраве – инициатива на Световната здравна организация (СЗО), чиято цел е да насочи вниманието към факторите, които определят нашето благополучие. Темата през 2025 г. е фокусирана върху създаването на условия, в които хората могат да живеят и работят без страх и дискриминация, а подкрепата за психичното здраве е неразделна част от организационната култура. В този контекст, данните от най-новото европейско изследване за сексуалния тормоз на работното място показват важни тенденции за България и Европа.

По информация на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) средно 43% от жените в ЕС съобщават, че са били обект на сексуален тормоз на работа поне веднъж в живота си. На най-високите нива се нареждат страни като Швеция, Финландия и Словакия, където повече от половината жени са преживели подобен тип поведение. България обаче е сред едва четирите държави с най-нисък дял – само 12% от жените у нас съобщават за такъв опит. Заедно с Португалия и Латвия, страната ни очертава положителна тенденция, която е добра новина, но същевременно не бива да води до подценяване на проблема.

Сексуалният тормоз на работното място не се изразява само в директни действия, а обхваща широк спектър от прояви – от неприлични коментари и шеги, през нежелано докосване, до натиск в онлайн среда. Данните на EIGE показват, че младите жени са най-засегнатата група, а дигиталните канали като социални мрежи, служебни чатове и видеоконференции, все по-често стават платформа за такова поведение.

Връзката между сексуалния тормоз и психичното здраве е пряка. Подобни инциденти водят до тревожност, депресия, намалена концентрация и по-висока честота на отсъствия от работа. Те подкопават културата на сигурност и доверие в организациите и влияят върху продуктивността на целия екип. Именно затова Световният ден за психичното здраве тази година акцентира върху създаването на безопасна и приобщаваща работна среда, където всеки служител може да се чувства уважаван и защитен.

За България ниският процент на докладвани случаи е позитивен сигнал, но той може да бъде резултат и от по-слаба чувствителност и по-рядко подаване на сигнали. Това означава, че превенцията и ясните политики за нулева толерантност остават също толкова важни. Работодателите трябва да имат вътрешни механизми за подаване на сигнали, да осигуряват обучения за разпознаване на неприемливо поведение и да гарантират, че служителите ще бъдат чути и защитени.

„Психичното здраве е фундаментална част от здравословните и безопасни условия на труд. Данните за България са окуражаващи, но не бива да се успокояваме. Дори единични случаи на тормоз могат да имат сериозни последствия за хората и организациите. Необходим е системен подход – политики за превенция, редовни обучения и ясни правила, които да изграждат култура на нулева толерантност. Това е отговорността на всеки работодател, който иска да осигури сигурна и устойчива работна среда,“ коментира д-р Мария Титопулу, зам. управител на ЛОТ-КОНСУЛТ.

Световният ден за психичното здраве е повод организациите да погледнат отвъд формалните изисквания и да видят, че благополучието на хората е не просто социална мисия, а фактор за конкурентоспособност и устойчивост. България има шанс да затвърди своята позиция сред страните с по-ниски нива на сексуален тормоз, като насърчи диалог, въведе ефективни вътрешни политики и постави психичното здраве като стратегически приоритет.


Оценка 1 от 1 гласа.
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бойко Разбойко

    5 4 Отговор
    Шиши ме тормози на работното място в клозета на парламента.

    12:11 09.10.2025

  • 2 Много

    10 2 Отговор
    Ясно! Нашите мацки дават от първото поискване. И приемат за тормоз ако не си поискаш.

    12:11 09.10.2025

  • 3 Дуньо простия

    5 1 Отговор
    То може тормоза да е малък, ама като вземеш заплатата... си е същинско e.вaнe.

    12:12 09.10.2025

  • 4 Работодател

    4 1 Отговор
    Да се увеличи веднага !

    12:14 09.10.2025

  • 5 Като си видиш

    8 1 Отговор
    Повечето колежки или работнички да пулат цигари, да дърпат кафенца, да говорят простории, да са със силикони и хиаулурони навсякъде, изкуствени нокти и мигли и т.н. как да ги тормозиш бе човек...? Ми те сами се тормозят. Няма нужда от странична намеса

    12:15 09.10.2025

  • 6 западни цинности

    2 5 Отговор
    Щото от наркотици и алкохол и полови европромивки мъжете в Бг не могат да си го вдигат.

    12:17 09.10.2025

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 2 Отговор
    БЪЛГАРИТЕ СА ПОДЛОЖЕНИ НА ПСИХИЧЕСКИ ТОРМОЗ ,ЗАРАДИ НИСКОТО ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДЪТ ИМ И ЗАРАДИ ДИКТАТУРАТА НА БЪЛГАРО.УБИЙЦИТЕ!

    12:18 09.10.2025

  • 8 честен ционист

    3 2 Отговор
    Защото сексът на работното място в България си е вид кандидатстване за повишение.

    12:18 09.10.2025

  • 9 Майка Зайка

    0 3 Отговор
    До кога ще ме тормозят?

    12:19 09.10.2025

  • 10 МЛАДИТЕ ИЗБЯГАХА

    4 1 Отговор
    А ТУКА РАБОТЕЩИТЕ СА ВСЕ ПОВЕЧЕ В ПЕНСИОННА И ОКОЛО НЕЯ ВЪЗРАСТ.ТО ЗА ТЯХ НЯМА ДА Е ТОРМОЗ А КОМПЛИМЕНТ

    12:19 09.10.2025

  • 11 Най

    4 1 Отговор
    засегнати са работещите пенсионерки !

    12:20 09.10.2025

  • 12 работят без страх и дискриминация

    3 1 Отговор
    верно ли бе
    ще ми твърдите че младоците са толерантни към дъртаняните
    като говорят и подиграват че са дърти зад гърба им

    12:26 09.10.2025

  • 13 Питане

    1 0 Отговор
    И кво - на първо място по импутентни началници ???

    12:44 09.10.2025

  • 14 фарисейски квас

    0 0 Отговор
    Всеки на наркотици се възбужда и от деца и от мъже. Това трябва да се казва за джендърите, наркомани и жертви на наркомани. Тръмп не пусна науката срещу джендарите? няма да го направи, просто популист.. Тиберий императорът в периодът на Исус, е изнасилвал в Капри.

    12:46 09.10.2025

Новини по градове:
