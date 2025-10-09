Хванаха 66-годишна шофьорка с положителна проба за наркотик

Прокуратурата за случая с АТВ-то: Наличието на наркотик може да промени обвинението на Бургазлиев

18-годишният Никола Бургазлиев, помел с АТВ петима души в Слънчев бряг, е карал под въздействието на наркотици. Това показват резултатите от токсико-х ...