Хванаха 66-годишна шофьорка с положителна проба за наркотик

Спипаха 66-годишна шофьорка с положителна проба за наркотик в Кюстендилско, съобщиха от полицията.
Жената е спряна за проверка на 8 октомври в района на село Цървеняно.
Водачката е дала кръв за изследване. Автомобилът е иззет с протокол за доброволно предаване.
За случая е уведомена прокуратурата.
2 456
Крайно време е да бъдат премахнати тези тестове в полицаите за наркотици. Доказаха се ,че са ненадежни в 99% от случаите. Колко народ невинен трябва да изгори за да бъдат премахнати тези и/или сменени с други? Какво се чака да завалят делата ли?
12:55 09.10.2025
3 Линда
До коментар #1 от "неслучайно":Всичко е възможно , а сега си задай въпроса защо изобщо са стигнали до тест за наркотици
12:55 09.10.2025
4 Георги
12:56 09.10.2025
5 редник
И сега - поне 6 месеца без кола и книжка и под подозрение...
12:57 09.10.2025
6 имат норма
До коментар #3 от "Линда":да изпълняват, да не мислиш, че само от даи се отчитат по веригата
12:57 09.10.2025
7 Васил
12:57 09.10.2025
8 Тази е чалгаджийка
13:02 09.10.2025
10 задавам си въпроса
До коментар #3 от "Линда":Защо полицаите заплашиха с неподчинение и стачка, ако ги задължат да се тестват с ТЕЗИ тестове за наркотици на работното им място, твърдейки че на тези тестове не може да се вярва?
13:07 09.10.2025
11 Съдията Дред
13:09 09.10.2025
12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ТОВА Е ОЩЕ ЕДИН СЪСИПАН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ!
13:11 09.10.2025
13 Много наркомани тук
13:12 09.10.2025
14 Оставете
13:13 09.10.2025
15 Хванете Дилърите
Та полицаите не знаят от къде е и от де се продава.
13:13 09.10.2025
16 Сатана Z
13:19 09.10.2025
17 Веса
13:19 09.10.2025
19 Новина ще е
Да мрат! Не ми е жал за такива.
13:31 09.10.2025
21 Голям смех
13:36 09.10.2025
23 Дори и сега
До коментар #13 от "Много наркомани тук":когато са ти забили 6 минуса показва, че от простащината си няма да се оттърват, те нямат срам от това, защото разумът им е липсващ !
13:40 09.10.2025
24 Трол
13:43 09.10.2025
25 Тръмп е абсолютен боклук, като Путин
13:44 09.10.2025
26 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #10 от "задавам си въпроса":МИ ДА ТЕ СВЕТНА ..ДА СЕ ДРУСАТ ЗАКОННО МОГАТ САМО ДЕПУТАТИ И МИЛИЦИОНЕРИ ...НАЛИ ИСКАХТЕ ЕВРОПА ЧЕ ДА МРЕТЕ ЗАСТРЕЛЯНИ ОТ НАДРУСАНИ ЧЕНГЕТА ...ОХЦЕ СМ0ТАНИ
13:47 09.10.2025
27 АЛОООУ
13:52 09.10.2025
28 Даката
13:56 09.10.2025
29 Даката
14:09 09.10.2025
30 Малиии тук в
14:13 09.10.2025
31 Гост
До коментар #3 от "Линда":Знам за акцията която цели сплашване. Корумпирани ченгета.
14:15 09.10.2025
32 Факт
До коментар #28 от "Даката":И ти си на бонбони
14:16 09.10.2025