Хванаха 66-годишна шофьорка с положителна проба за наркотик

9 Октомври, 2025 12:51 1 015 32

Жената е спряна за проверка на 8 октомври в района на село Цървеняно

Мария Атанасова

Спипаха 66-годишна шофьорка с положителна проба за наркотик в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

Жената е спряна за проверка на 8 октомври в района на село Цървеняно.

Водачката е дала кръв за изследване. Автомобилът е иззет с протокол за доброволно предаване.

За случая е уведомена прокуратурата.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 456

    30 1 Отговор
    66 годишна с наркотик!? Ай стига де.
    Крайно време е да бъдат премахнати тези тестове в полицаите за наркотици. Доказаха се ,че са ненадежни в 99% от случаите. Колко народ невинен трябва да изгори за да бъдат премахнати тези и/или сменени с други? Какво се чака да завалят делата ли?

    12:55 09.10.2025

  • 3 Линда

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "неслучайно":

    Всичко е възможно , а сега си задай въпроса защо изобщо са стигнали до тест за наркотици

    Коментиран от #6, #10, #31

    12:55 09.10.2025

  • 4 Георги

    13 2 Отговор
    с тоя протокол за доброволно предаване прецакаха цената, сега не може да има претенции като излезе отрицателния резултат от лабораторията

    12:56 09.10.2025

  • 5 редник

    16 1 Отговор
    / Автомобилът е иззет с протокол за доброволно предаване./

    И сега - поне 6 месеца без кола и книжка и под подозрение...

    12:57 09.10.2025

  • 6 имат норма

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "Линда":

    да изпълняват, да не мислиш, че само от даи се отчитат по веригата

    12:57 09.10.2025

  • 7 Васил

    24 2 Отговор
    Ще се окаже още една фалшива проба, както беше със автомобилния състезател. 90% фалшиви проби, взети със дефектни апарати, милиони печалба за ченгета и МВР мафията.

    12:57 09.10.2025

  • 8 Тази е чалгаджийка

    3 10 Отговор
    със сигурност, възрастта и отговаря на времето когато чалгата навлезе в България и завладя празните младежки глави между 25 -35 годишните ! Чалгарка е да повторя, убеден съм ! Празна тиква !

    13:02 09.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 задавам си въпроса

    19 2 Отговор

    До коментар #3 от "Линда":

    Защо полицаите заплашиха с неподчинение и стачка, ако ги задължат да се тестват с ТЕЗИ тестове за наркотици на работното им място, твърдейки че на тези тестове не може да се вярва?

    Коментиран от #26

    13:07 09.10.2025

  • 11 Съдията Дред

    10 2 Отговор
    Хора, ако ви спрат, дайте проба с дрегера за алкохол, но за наркотици не давайте, заявете , че ви пресъхва устата, не можете, но с удоволствие ще дадете кръвна проба. Нямат право да ви задържат и отнемат колата , ако няма положителен резултат, съгласието за кръвна проба им пречи да ви набедят. Да, ще трябва да платите кръвната проба, но след отрицателен резултат имате право да ви върнат парите. Това важи само в случай, че наистина не употребявате. Ако сте употребили, имате право да откажете, но последствията са две години без книжка и 2000 лева глоба. След измененията от това лято, ако откажете, след като вече сте наказван по административен ред за такъв отказ, е предвидено лишаване от свобода до 6 месеца и глоба от 2000 до 5000 лева, а ако откажете проверка след като сте участвал в ПТП , наказанието е до година лишаване от свобода и глоба от 2500 лева. Отказ означава, че не сте дали проба с дрегер на място или не сте дали кръвна проба. Пазете си правата, държавата гледа само как да събира пари.

    13:09 09.10.2025

  • 12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    14 2 Отговор
    ТОВА НЕ Е НОВИНА!
    ТОВА Е ОЩЕ ЕДИН СЪСИПАН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ!

    13:11 09.10.2025

  • 13 Много наркомани тук

    3 20 Отговор
    са заели отбранителна позиция ? Тестовете били фалшиви, бреййй, а защо за същите тестове никой не възразява в З.Европа ? Пак българите "специалисти" по "знаене", а още не са разбрали, че са бедни защото са проссти !

    Коментиран от #23

    13:12 09.10.2025

  • 14 Оставете

    3 0 Отговор
    жената да си по живее.

    13:13 09.10.2025

  • 15 Хванете Дилърите

    8 1 Отговор
    Тя от де си купи дрогата за да се друса ?

    Та полицаите не знаят от къде е и от де се продава.

    13:13 09.10.2025

  • 16 Сатана Z

    6 1 Отговор
    А убиецът на пътя Нойзи си кара Намери из София ,което трябваше да бъде отнето като на тази клета женица

    13:19 09.10.2025

  • 17 Веса

    14 0 Отговор
    Верваме ви !Престанете !При всички случаи жената приема някакви лекарства ....неслучайно самите полицаите не искаха да се тестват .МВР да спре рекета !

    13:19 09.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Новина ще е

    0 5 Отговор
    Ако хванат някойто не е пиян и не е дрогиран!
    Да мрат! Не ми е жал за такива.

    13:31 09.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Голям смех

    6 1 Отговор
    Тази е от новия сорт баби с татуировки, които не знаят как се правят мекици, палачинки или каквото и да било друго...

    13:36 09.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дори и сега

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Много наркомани тук":

    когато са ти забили 6 минуса показва, че от простащината си няма да се оттърват, те нямат срам от това, защото разумът им е липсващ !

    13:40 09.10.2025

  • 24 Трол

    5 4 Отговор
    Комунистите създадоха това поколение 66-годишни наркоманки.

    13:43 09.10.2025

  • 25 Тръмп е абсолютен боклук, като Путин

    4 9 Отговор
    Има медикаменти на които пише, че не бива да се шофира след тяхната употреба... ами да четат, какво може и какво не може да се консумира преди шофиране и да се образоват... докато не влязат всички боклуци в затвора няма да се оправим.

    13:44 09.10.2025

  • 26 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "задавам си въпроса":

    МИ ДА ТЕ СВЕТНА ..ДА СЕ ДРУСАТ ЗАКОННО МОГАТ САМО ДЕПУТАТИ И МИЛИЦИОНЕРИ ...НАЛИ ИСКАХТЕ ЕВРОПА ЧЕ ДА МРЕТЕ ЗАСТРЕЛЯНИ ОТ НАДРУСАНИ ЧЕНГЕТА ...ОХЦЕ СМ0ТАНИ

    13:47 09.10.2025

  • 27 АЛОООУ

    7 2 Отговор
    Жената си пие хапчете за здравето, а те наркотици ... м@ми4к@т@ ви мръсна

    13:52 09.10.2025

  • 28 Даката

    5 2 Отговор
    Сега има толкова много разновидности на наркотици, та не е истина... непрекъснато се появяват някакви нови и нови във вид на чайчета, бонбонки и дъвчици.... да ти е драго да се надрусаш, като боклука убил на място Милен Цветков. Аз не съм чул в другите европейски държави да се жалват, заради "фалшиви" тестове за наркотици... или си боклук, наркоман или не си... ти избираш сам... престани да си намираш оправдания и спри да се друсаш, боклук с боклуците... тестовете за наркотици са си в ред, вие не сте в ред.

    Коментиран от #32

    13:56 09.10.2025

  • 29 Даката

    3 1 Отговор
    Както има храни, които не бива да се комбинират, защото се получава токсична смес, така и с медикаментите, примерно не бива да се смесва риба с прясно мляко... много кофти се получава... и с хапчетата е така... не може да се назобиш с две шепи хапчета и да шофираш, все някоя химична комбинация от тези хапчета те прави щастлив и легално надрусан...това не значи, че не си опасен за другите участници в движението.

    14:09 09.10.2025

  • 30 Малиии тук в

    3 1 Отговор
    тази медия на опростачените може да се разбере колко прости и наркотизирани са българите само по плюсчетата и минусчетата сложени на коментарите ! А да не говорим за това колко са зависими празните кратуни, достатъчно е само един необразован като Намагнитеното НЕЩО да излезе и да каже - "тестовете са фалшиви" и стадото овце тръгва след него послушно и покорно, защото както се знае овцата не мисли !

    14:13 09.10.2025

  • 31 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Линда":

    Знам за акцията която цели сплашване. Корумпирани ченгета.

    14:15 09.10.2025

  • 32 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Даката":

    И ти си на бонбони

    14:16 09.10.2025

