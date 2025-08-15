Новини
България »
Хванаха шофьорка с 2,96 промила, блъснала две коли и възрастна жена

Хванаха шофьорка с 2,96 промила, блъснала две коли и възрастна жена

15 Август, 2025 15:24 1 187 17

  • пияна-
  • шофьорка-
  • удар-
  • коли-
  • перник

Шофьорите, пътуващи зад нея видели какво се случва, догонили жената и я спрели, извършвайки граждански арест

Хванаха шофьорка с 2,96 промила, блъснала две коли и възрастна жена - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пияна шофьорка, ударила последователно два паркирани автомобила и ранила възрастна жена, е задържана в Перник, съобщиха от полицията.

75-годишна жена е в болница след пътния инцидент в пернишкия кв. „Църква“. Сигнал за ударени последователно два паркирани автомобила и пострадала възрастна жена бил подаден тази сутрин на тел. 112 около 09,30 ч.

53-годишна жена, седнала зад волана, движейки се от с. Студена посока кв. „Църква“, на ул. „Димитър Благоев“ ударила паркирана кола в близост до кофа за смет. От сблъсъка колата потеглила напред и наранила 75-годишна жена, която в този момент изхвърляла отпадъци в кофата.

Водачката не спряла и продължила напред, удряйки друг паркиран лек автомобил.

Шофьорите, пътуващи зад нея видели какво се случва, догонили жената и я спрели, извършвайки граждански арест. Пристигналите на място полицаи тествали видимо неадекватната шофьорка с техническо средство, което отчело 2,96 промила в издишания въздух. Дала е кръвна проба за химичен анализ и е задържана за до 24 ч. с полицейска мярка.

75-годишната жена е прегледана в МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник и оставена под наблюдение с различни охлузни рани. Извършен е оглед на местопроизшествието и е уведомена прокуратурата. Започнато е разследване и действията по разследването продължават.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 pyzcлямски

    3 8 Отговор
    адети

    15:27 15.08.2025

  • 2 Бавно е

    5 0 Отговор
    летяла...

    15:28 15.08.2025

  • 3 пожелание

    13 0 Отговор
    Сега в ареста и по една пат ка да и теглят !!

    Коментиран от #5, #9

    15:28 15.08.2025

  • 4 да да

    8 0 Отговор
    Първо да я натракат на три-ката.....После в аши-то.....

    15:33 15.08.2025

  • 5 5678

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "пожелание":

    И после ще каже,че от тази пиячка я боли дупето

    15:37 15.08.2025

  • 6 На бас, че тая

    12 0 Отговор
    е фен на чалга "сганта" !

    15:39 15.08.2025

  • 7 Даката

    9 0 Отговор
    Конфискация на автомобила.

    15:41 15.08.2025

  • 8 дядото

    8 0 Отговор
    няма я държавата,няма го правото,чувате ли хора.само пари искат да скубат от народа.

    15:41 15.08.2025

  • 9 Че лошо ли ще

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "пожелание":

    и сторят ? Коя жена бяга от паттка бе пожелателно, или нямаш хал-хабер от секс ?

    15:43 15.08.2025

  • 10 гост

    12 0 Отговор
    При такива случаи трябва много бързо съдопроизводство, 24 часа арест до като излезе кръвната проба и веднага в съда. На другия ден да е осъдена! Никакви разтакавания, гаранции, домашни арести. И в затвора да работи докато изплати реалните щети! НО НАЛИ СМЕ В БЪЛГАРИЯ С НАЙ-ПРАВОСЪДНОТО ПРАВОСЪДИЕ В СВЕТА???????????????????

    15:43 15.08.2025

  • 11 Българин

    10 0 Отговор
    В 9,30 часа сутринта !?! Оправна булка - рано си е ошетала ! Значи в Перник яко играе еманципацията !

    15:44 15.08.2025

  • 12 щамов работник

    6 1 Отговор
    Шофьорка с близо 3 проми алкохол в издишания въздух,означава,че тази леля е на поне 7 водки. Затвор!!!

    15:51 15.08.2025

  • 13 Смях в залата

    1 2 Отговор
    Очаквам глупака Шкварек да се изкаже относно етноса на шофьорката. Много беше активен по въпроса с 21 годишния шофьор дете се заби в трамвая.

    15:53 15.08.2025

  • 14 Българската храна

    1 1 Отговор
    15:53 15.08.2025

    Коментиран от #16

    16:25 15.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Помни

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Българската храна":

    Когато Била и Лидл дойдоха в България , бат ти Боко беше още обикновен пазвантин , а ти си бил на баща ти в топките .

    16:30 15.08.2025

  • 17 Направо са за разстрел такива-

    0 0 Отговор
    на място !
    Не ви ли писна от пияни и дрогирани боклуци-без значение жена, мъж, травестит, джендър...?
    На мен ми писна да чета даже за такива, а на близките на пострадалите защо не им дреме не знам...Или за ударените им таралясници повече им дреме, и аз не знам.
    Един кюстел в тиквата на пияното чудовище и толкоз-това заслужават вече

    16:46 15.08.2025

Новини по градове:
