Хванаха шофьорка с 2,96 промила, блъснала две коли и възрастна жена

Пияна шофьорка, ударила последователно два паркирани автомобила и ранила възрастна жена, е задържана в Перник, съобщиха от полицията.
75-годишна жена е в болница след пътния инцидент в пернишкия кв. „Църква“. Сигнал за ударени последователно два паркирани автомобила и пострадала възрастна жена бил подаден тази сутрин на тел. 112 около 09,30 ч.
53-годишна жена, седнала зад волана, движейки се от с. Студена посока кв. „Църква“, на ул. „Димитър Благоев“ ударила паркирана кола в близост до кофа за смет. От сблъсъка колата потеглила напред и наранила 75-годишна жена, която в този момент изхвърляла отпадъци в кофата.
Водачката не спряла и продължила напред, удряйки друг паркиран лек автомобил.
Шофьорите, пътуващи зад нея видели какво се случва, догонили жената и я спрели, извършвайки граждански арест. Пристигналите на място полицаи тествали видимо неадекватната шофьорка с техническо средство, което отчело 2,96 промила в издишания въздух. Дала е кръвна проба за химичен анализ и е задържана за до 24 ч. с полицейска мярка.
75-годишната жена е прегледана в МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник и оставена под наблюдение с различни охлузни рани. Извършен е оглед на местопроизшествието и е уведомена прокуратурата. Започнато е разследване и действията по разследването продължават.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 pyzcлямски
15:27 15.08.2025
2 Бавно е
15:28 15.08.2025
3 пожелание
Коментиран от #5, #9
15:28 15.08.2025
4 да да
15:33 15.08.2025
5 5678
До коментар #3 от "пожелание":И после ще каже,че от тази пиячка я боли дупето
15:37 15.08.2025
6 На бас, че тая
15:39 15.08.2025
7 Даката
15:41 15.08.2025
8 дядото
15:41 15.08.2025
9 Че лошо ли ще
До коментар #3 от "пожелание":и сторят ? Коя жена бяга от паттка бе пожелателно, или нямаш хал-хабер от секс ?
15:43 15.08.2025
10 гост
15:43 15.08.2025
11 Българин
15:44 15.08.2025
12 щамов работник
15:51 15.08.2025
13 Смях в залата
15:53 15.08.2025
14 Българската храна
Коментиран от #16
16:25 15.08.2025
16 Помни
До коментар #14 от "Българската храна":Когато Била и Лидл дойдоха в България , бат ти Боко беше още обикновен пазвантин , а ти си бил на баща ти в топките .
16:30 15.08.2025
17 Направо са за разстрел такива-
Не ви ли писна от пияни и дрогирани боклуци-без значение жена, мъж, травестит, джендър...?
На мен ми писна да чета даже за такива, а на близките на пострадалите защо не им дреме не знам...Или за ударените им таралясници повече им дреме, и аз не знам.
Един кюстел в тиквата на пияното чудовище и толкоз-това заслужават вече
16:46 15.08.2025