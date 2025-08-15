Хванаха шофьорка с 2,96 промила, блъснала две коли и възрастна жена

Пияна шофьорка, ударила последователно два паркирани автомобила и ранила възрастна жена, е задържана в Перник, съобщиха от полицията.

75-годишна жена е в болница след пътния инцидент в пернишкия кв. „Църква“. Сигнал за ударени последователно два паркирани автомобила и пострадала възрастна жена бил подаден тази сутрин на тел. 112 около 09,30 ч.

53-годишна жена, седнала зад волана, движейки се от с. Студена посока кв. „Църква“, на ул. „Димитър Благоев“ ударила паркирана кола в близост до кофа за смет. От сблъсъка колата потеглила напред и наранила 75-годишна жена, която в този момент изхвърляла отпадъци в кофата.

Водачката не спряла и продължила напред, удряйки друг паркиран лек автомобил.

Шофьорите, пътуващи зад нея видели какво се случва, догонили жената и я спрели, извършвайки граждански арест. Пристигналите на място полицаи тествали видимо неадекватната шофьорка с техническо средство, което отчело 2,96 промила в издишания въздух. Дала е кръвна проба за химичен анализ и е задържана за до 24 ч. с полицейска мярка.

75-годишната жена е прегледана в МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник и оставена под наблюдение с различни охлузни рани. Извършен е оглед на местопроизшествието и е уведомена прокуратурата. Започнато е разследване и действията по разследването продължават.