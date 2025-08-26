Новини
Прокуратурата за случая с АТВ-то: Наличието на наркотик може да промени обвинението на Бургазлиев

Това означава, че вече е на лице възможност за доживотна присъда

18-годишният Никола Бургазлиев, помел с АТВ петима души в Слънчев бряг, е карал под въздействието на наркотици. Това показват резултатите от токсико-химичната експертиза, съобщи бТВ.

В пробите му са открити следи от марихуана, което според прокуратурата е предпоставка за повдигане на обвинение за деяние, извършено с евентуален умисъл.

Резултатите от експертизата са станали ясни вчера. От прокуратурата заявиха, че заключенията са категорични.

В момента Бургазлиев е обвинение за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. То обаче предстои да бъде преквалифицирано.

Интересен факт е, че по официални данни полевият тест направен след инцидента на Бургазлиев е бил отрицателен. Адвокати на пострадалото семейство обаче твърдят, че са имали данни, че резултатът е бил подменен. За това те са сигнализирали и на вътрешния министър, който пък нареди повторна вътрешна проверка.

Следите от марихуана са открити в кръвта и урината на обвиняемия Бургазлиев.

„Експертизата не борави с условности. Тя е категорична относно наличието на въпросното наркотично вещество или неговата активна съставка тетрахидроканабинол“, каза Георги Чинев - административен ръководител на ОП – Бургас.

Адвокатите на семейството на пострадалите, обясниха, че малко след инцидента са получили информация, че първият полеви тест за наркотици, който бил направен на Бургазлиев, е дал положителен резултат.

„Същият тест е бил прикрит от разследването“, каза Николай Димитров – адвокат на пострадалото семейство.

По официални данни полевият тест е отрицателен? Т.е. вие твърдите че е направен втори ли?

Адв. Димитров: Точно така и първият е прикрит… това го знаем от очевидец.

Информацията изпратили до вътрешния министър часове след случилото се. И поискали да се направи вътрешна проверка. Включително на роднинските връзки на обвиняемия, чиито родители са работили в системата на МВР. Проверката вече е в ход.

А според прокуратурата – наличието на наркотик, може да промени обвинението.

„Дава предпоставка да премислим преквалификация на деянието като умишлено такова. Това означава, че вече е на лице възможност за доживотна присъда .Той е употребил наркотици. Знаел е, че влиза в насрещното и го е направил. Увеличил е скоростта. Минал е през тълпа. Всичко това е умисъл“, каза Георги Чинев.

Адвокатът на обвиняемия заяви, че пред тях остава законовата възможност за повторна проба в друга лаборатория. И обясни, че веднага след като са излезли резултатите е посетила задържания. Той бил категоричен, че не е използвал марихуана. По делото се чакат и други ключови експертизи.

„Назначена е видеотехническа експертиза, която ще даде отговор визуално на удара“, каза Мариан Маринов - Национална следствена служба.

Автотехническа експертиза пък трябва да отговори на въпроса - изправно ли е било АТВ-то.


  • 1 Мдаа

    16 0 Отговор
    А защо първите проби са били отрицателни? Още осъдени трябва да има.

    22:16 26.08.2025

  • 2 1111

    15 0 Отговор
    Говори се, че въпросният Никола бил добро и възпитано момче, винаги поздравявал бабите в квартала.

    Коментиран от #5

    22:20 26.08.2025

  • 3 Шопо

    15 0 Отговор
    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР

    22:23 26.08.2025

  • 4 Я надуй дядовото

    7 0 Отговор
    кавала

    22:29 26.08.2025

  • 5 Имал шестици по рисуване

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "1111":

    и искал да стане художник.

    22:33 26.08.2025

  • 6 Хохо Бохо

    11 0 Отговор
    Тоя тест сам ли се е прикрил или някой го е прикрил? Нещо наказателна отговорност на прикривания ? Или не е важно? Кажете бе мисирки

    22:34 26.08.2025

  • 7 КЗББ и ДП

    3 0 Отговор
    Кво го жалят тоя мало-умник? 2х 20 за убийство +10 за 3 средни телесни повреди и готово.Майка му и баща му нека са си полицаи

    22:44 26.08.2025

  • 8 Горчивият вкус на бананите

    0 0 Отговор
    При комунизма милиционерите щяха да изкарат бъбреците на наркомана убиец. 1975 година в нашия блок стана убийство на младо момиче - хвърлено от балкон. Наркоман, с връзки с Людмила Живкова, докато се обади за покритие, местният милиционер му изкара бърбрека. Милиционер, честен, дребен на ръст , но решителен и с железни юмруци, бивш миньор, после партизанин. За разлика от полицаите, не охраняваше мутрите, тогава нямаше мутри. Но хулиганите трепереха от страх пред Народната милиция.

    22:53 26.08.2025

