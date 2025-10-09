Новини
България »
Простреляха с пушка в главата куче в Елин Пелин

Простреляха с пушка в главата куче в Елин Пелин

9 Октомври, 2025 14:16 525 10

  • куче-
  • простреляно-
  • елин пелин

56-годишен мъж е направил самопризнания

Простреляха с пушка в главата куче в Елин Пелин - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Куче беше простреляно в главата с въздушна пушка в Елин Пелин. 56-годишен мъж е направил самопризнания и е задържан, пише dariknews.

Сигнал за раненото на ул. „Иван Вазов“ животно е подаден на 8 октомври. Кучето е от порода каракачанска овчарка. То е транспортирано за лечение във ветеринарна клиника.

Оръжието е иззето и по случая се води разследване.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    7 2 Отговор
    Дано се оправи човека.

    14:18 09.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Време е!

    7 2 Отговор
    Едно добро дело!

    14:21 09.10.2025

  • 4 честен ционист

    6 3 Отговор
    Какъв е този изрод да си позволява да стреля по представител на благородната порода песове на вожда. Именно такъв пес ще е в основата на бъдещото помиряване на България и Руската федерация.

    14:21 09.10.2025

  • 5 Няма държаваза за хората

    6 2 Отговор
    Голям праз, поредния дразнещ пумиар! В България кучетата имат повече права от хората!!!

    Коментиран от #6

    14:22 09.10.2025

  • 6 Сила

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Няма държаваза за хората":

    Има държава на простаците , уродите , изродите и садистите ....ти живееш в нея !!!

    14:25 09.10.2025

  • 7 Факт

    3 1 Отговор
    Пускайте дописника в две рубрики: Заплахи и Измишльотини!

    14:26 09.10.2025

  • 8 мхмхм

    5 0 Отговор
    еми ако кучето на съседа седи на двора гладно или е разгонено и лае нон стоп от 11вечерта до 5 сутринтта, на 11ят ден това е резултатът.... ако погледнем от гледната точка на човека, който многократно е молел съседа да си премести кучето... и вие ще постъпите по същият начин

    Коментиран от #10

    14:28 09.10.2025

  • 9 Дог хънтър

    3 1 Отговор
    Слаба му е била пушката -
    моята Gamo Speedster 5,5 мм от 20-25 метра, при попадение в главата, оставя на място
    представители на породите "Улична превъзходна", "Казан териер" или "Коферман"...

    14:30 09.10.2025

  • 10 ахххаха

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "мхмхм":

    по време на войните така постъпват със затворниците да ги накарат да говорят. държат ги будни 10-11 дни и после всичко си изпяват.
    така действа и нашето МВР - гаврят се с човек 3-4 месеца и човек се пропуква

    14:32 09.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове