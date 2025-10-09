Простреляха с пушка в главата куче в Елин Пелин

Куче беше простреляно в главата с въздушна пушка в Елин Пелин. 56-годишен мъж е направил самопризнания и е задържан, пише dariknews.
Сигнал за раненото на ул. „Иван Вазов“ животно е подаден на 8 октомври. Кучето е от порода каракачанска овчарка. То е транспортирано за лечение във ветеринарна клиника.
Оръжието е иззето и по случая се води разследване.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
14:18 09.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Време е!
14:21 09.10.2025
4 честен ционист
14:21 09.10.2025
5 Няма държаваза за хората
Коментиран от #6
14:22 09.10.2025
6 Сила
До коментар #5 от "Няма държаваза за хората":Има държава на простаците , уродите , изродите и садистите ....ти живееш в нея !!!
14:25 09.10.2025
7 Факт
14:26 09.10.2025
8 мхмхм
Коментиран от #10
14:28 09.10.2025
9 Дог хънтър
моята Gamo Speedster 5,5 мм от 20-25 метра, при попадение в главата, оставя на място
представители на породите "Улична превъзходна", "Казан териер" или "Коферман"...
14:30 09.10.2025
10 ахххаха
До коментар #8 от "мхмхм":по време на войните така постъпват със затворниците да ги накарат да говорят. държат ги будни 10-11 дни и после всичко си изпяват.
така действа и нашето МВР - гаврят се с човек 3-4 месеца и човек се пропуква
14:32 09.10.2025